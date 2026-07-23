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Tipos de funciones JSON

Hay dos conjuntos de funciones para parsear JSON:

funciones simpleJSON (visitParam)

ClickHouse tiene funciones especiales para trabajar con JSON simplificado. Todas estas funciones JSON se basan en suposiciones estrictas sobre cómo puede ser el JSON. Intentan hacer lo mínimo indispensable para realizar la tarea lo más rápido posible. Se hacen las siguientes suposiciones:
  1. El nombre del campo (argumento de la función) debe ser una constante.
  2. El nombre del campo está codificado de forma canónica en JSON. Por ejemplo: simpleJSONHas('{"abc":"def"}', 'abc') = 1, pero simpleJSONHas('{"\\u0061\\u0062\\u0063":"def"}', 'abc') = 0
  3. Los campos se buscan en cualquier nivel de anidamiento, sin distinción. Si hay varios campos coincidentes, se usa la primera aparición.
  4. El JSON no tiene caracteres de espacio fuera de los literales de cadena.

Funciones JSONExtract

Estas funciones se basan en simdjson y están diseñadas para casos de análisis de JSON más complejos.

Funciones JSONExtract sin distinción entre mayúsculas y minúsculas

Estas funciones realizan coincidencia de claves ASCII sin distinción entre mayúsculas y minúsculas al extraer valores de objetos JSON. Funcionan de forma idéntica a sus equivalentes sensibles a mayúsculas y minúsculas, salvo que las claves del objeto se comparan sin tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Cuando varias claves coinciden con distintas combinaciones de mayúsculas y minúsculas, se devuelve la primera coincidencia.
Estas funciones pueden tener un rendimiento inferior al de sus equivalentes sensibles a mayúsculas y minúsculas, así que use las funciones JSONExtract habituales siempre que sea posible.

JSONAllPaths

Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de todas las rutas almacenadas en cada fila de una columna JSON. Sintaxis
Argumentos
  • json — columna JSON. JSON
Valor devuelto Devuelve un array con todas las rutas de la columna JSON. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONAllPathsWithTypes

Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de todas las rutas y los tipos de datos almacenados en cada fila de una columna JSON. Sintaxis
Argumentos
  • json — columna JSON. JSON
Valor devuelto Devuelve un mapa con todas las rutas y sus tipos de datos de la columna JSON. Map(String, String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONAllValues

Introducido en: v26.4.0 Devuelve todos los valores de cada fila de una columna JSON como un array de cadenas. Los valores se serializan en su representación textual y se ordenan por sus nombres de ruta. Sintaxis
Argumentos
  • json — columna JSON. JSON
Valor devuelto Devuelve un array con todos los valores de la columna JSON en forma de cadenas. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONArrayLength

Introducido en: v23.2.0 Devuelve el número de elementos de la matriz JSON de nivel superior. La función devuelve NULL si la cadena JSON de entrada no es válida. Sintaxis
Alias: JSON_ARRAY_LENGTH Argumentos
  • json — String con JSON válido. String
Valor devuelto Devuelve el número de elementos del array si json es una cadena JSON válida que contiene un array; de lo contrario, devuelve NULL. Nullable(UInt64) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONDynamicPaths

Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de rutas dinámicas almacenadas como subcolumnas independientes en la columna JSON. Sintaxis
Argumentos
  • json — columna JSON. JSON
Valor devuelto Devuelve un array de rutas dinámicas de la columna JSON. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONDynamicPathsWithTypes

Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de rutas dinámicas almacenadas como subcolumnas independientes y sus tipos en cada fila de la columna JSON. Sintaxis
Argumentos
  • json — columna JSON. JSON
Valor devuelto Devuelve un mapa de rutas dinámicas y sus tipos de datos en la columna JSON. Map(String, String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtract

Introducido en: v19.14.0 Analiza JSON y extrae un valor del tipo de dato de ClickHouse especificado. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
  • return_type — Tipo de dato de ClickHouse que se va a devolver. String
Valor devuelto Devuelve un valor del tipo de dato de ClickHouse especificado, si es posible; de lo contrario, devuelve el valor predeterminado de ese tipo. Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractArrayRaw

Introducido en: v20.1.0 Devuelve un array con los elementos de un array JSON, cada uno representado como una cadena sin analizar. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un array de cadenas con los elementos del array JSON. Si esa parte no es un array o no existe, se devuelve un array vacío. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractArrayRawCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Devuelve un array con los elementos de un array JSON, cada uno representado como una cadena sin analizar, mediante coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtractArrayRaw. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para desplazarse por el array. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un array de cadenas JSON sin procesar. Array(String) Ejemplos básico
Query
Response

JSONExtractBool

Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Bool. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un valor Bool si existe; de lo contrario, devuelve 0. Bool Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractBoolCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor booleano mediante coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtractBool. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para llegar al campo. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve el valor booleano extraído (1 para true, 0 para false), o 0 si no se encuentra. UInt8 Ejemplos básico
Query
Response

JSONExtractCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor del tipo de dato de ClickHouse especificado mediante coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtract. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para navegar hasta el campo. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
  • return_type — El tipo de dato de ClickHouse que se va a extraer String
Valor devuelto Devuelve el valor extraído en el tipo de dato especificado. Any Ejemplos int_type
Query
Response
array_type
Query
Response

JSONExtractFloat

Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Float. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un valor Float si existe; de lo contrario, devuelve 0. Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractFloatCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Float mediante una coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtractFloat. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para llegar al campo. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve el valor Float extraído; 0 si no se encuentra o no se puede convertir. Float64 Ejemplos básico
Query
Response

JSONExtractInt

Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Int. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se debe analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un valor Int si existe; en caso contrario, devuelve 0. Int64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractIntCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Int mediante coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtractInt. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para llegar al campo. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve el valor Int extraído; 0 si no se encuentra o no se puede convertir. Int64 Ejemplos básico
Query
Response
anidado
Query
Response

JSONExtractKeys

Introducido en: v21.11.0 Analiza una cadena JSON y extrae las claves. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un array con las claves del objeto JSON. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractKeysAndValues

Introducido en: v20.1.0 Analiza pares clave-valor de un JSON cuyos valores son del tipo de dato de ClickHouse especificado. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
  • value_type — Tipo de dato de ClickHouse de los valores. String
Valor devuelto Devuelve un array de tuplas con los pares clave-valor analizados. Array(Tuple(String, value_type)) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractKeysAndValuesCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Analiza pares clave-valor de JSON con coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtractKeysAndValues. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para acceder al objeto. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
  • value_type — El tipo de dato de ClickHouse de los valores String
Valor devuelto Devuelve un array de tuplas que contienen pares clave-valor. Array(Tuple(String, T)) Ejemplos básico
Query
Response

JSONExtractKeysAndValuesRaw

Introducido en: v20.4.0 Devuelve un array de tuplas con claves y valores de un objeto JSON. Todos los valores se representan como cadenas sin analizar. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un array de tuplas con pares clave-valor analizados, donde los valores son cadenas sin analizar. Array(Tuple(String, String)) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractKeysAndValuesRawCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Extrae pares clave-valor sin procesar de JSON mediante coincidencia de claves sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtractKeysAndValuesRaw. Sintaxis
Argumentos
  • json — cadena JSON para analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para navegar por el objeto. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un array de tuplas que contienen pares clave-valor como cadenas sin procesar. Array(Tuple(String, String)) Ejemplos básico
Query
Response

JSONExtractKeysCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Analiza una cadena JSON y extrae las claves usando coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas para acceder a objetos anidados. Esta función es similar a JSONExtractKeys. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para navegar hasta el objeto. Las claves se comparan sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un array de claves del objeto JSON. Array(String) Ejemplos básico
Query
Response
anidado
Query
Response

JSONExtractRaw

Introducido en: v20.1.0 Devuelve una parte del JSON como una cadena sin analizar. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a parsear. String
  • indices_or_keys — Lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve la parte del JSON como una cadena sin analizar. Si la parte no existe o tiene un tipo incorrecto, se devuelve una cadena vacía. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractRawCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Devuelve una parte del JSON como una cadena sin analizar utilizando coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtractRaw. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para navegar hasta el campo. Las claves usan una coincidencia sin distinguir mayúsculas de minúsculas String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve la cadena JSON sin procesar del elemento extraído. String Ejemplos objeto
Query
Response

JSONExtractString

Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo String. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un valor de tipo String si existe; en caso contrario, devuelve una cadena vacía. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractStringCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae una cadena mediante coincidencia de claves sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtractString. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para navegar hasta el campo. Las claves usan coincidencia sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve el valor de cadena extraído; una cadena vacía si no se encuentra. String Ejemplos básico
Query
Response
anidado
Query
Response

JSONExtractUInt

Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo UInt. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar. String
  • indices_or_keys — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un valor UInt si existe; de lo contrario, devuelve 0. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONExtractUIntCaseInsensitive

Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo UInt mediante coincidencia de claves sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a JSONExtractUInt. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar String
  • indices_or_keys — Opcional. Índices o claves para navegar hasta el campo. Las claves usan coincidencia sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve el valor UInt extraído; 0 si no se encuentra o no se puede convertir. UInt64 Ejemplos básico
Query
Response

JSONHas

Introducido en: v20.1.0 Comprueba si existen los valores proporcionados en el documento JSON. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar String
  • [ ,indices_or_keys, ...] — Una lista de cero o más argumentos. String o (U)Int*
Valor devuelto Devuelve 1 si el valor existe en json; en caso contrario, 0 UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONKey

Introducido en: v20.1.0 Devuelve la clave de un campo de un objeto JSON según su índice (a partir de 1). Si el JSON se pasa como una cadena, primero se parsea. El segundo argumento es una ruta JSON para navegar por objetos anidados. La función devuelve el nombre de la clave en la posición especificada. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON que se va a analizar. String
  • indices_or_keys — Lista opcional de índices o claves que especifican una ruta hacia un elemento anidado. Cada argumento puede ser una cadena (acceso por clave) o un entero (acceso por índice a partir de 1). String o Int*
Valor devuelto Devuelve el nombre de la clave en la posición especificada del objeto JSON. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONLength

Introducido en: v20.1.0 Devuelve la longitud de un array JSON o de un objeto JSON. Si el valor no existe o no es del tipo correcto, se devolverá 0. Sintaxis
Argumentos
  • json — Cadena JSON para analizar String
  • [, indices_or_keys, ...] — Opcional. Una lista de cero o más argumentos. String o (U)Int8/16/32/64
Valor devuelto Devuelve la longitud de la matriz JSON o del objeto JSON; en caso contrario, devuelve 0 si el valor no existe o es de un tipo incorrecto. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONMergePatch

Introducido en: v23.10.0 Devuelve la cadena del objeto JSON resultante de fusionar varios objetos JSON. Sintaxis
Aliases: jsonMergePatch Argumentos
  • json1[, json2, ...] — Una o más cadenas con JSON válido. String
Valor devuelto Devuelve la cadena del objeto JSON fusionado, si las cadenas de objetos JSON son válidas. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONSharedDataPaths

Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de rutas almacenadas en la estructura de datos compartida de la columna JSON. Sintaxis
Argumentos
  • json — columna JSON. JSON
Valor devuelto Devuelve un array de rutas almacenadas en la estructura de datos compartidos de la columna JSON. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONSharedDataPathsWithTypes

Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de rutas almacenadas en la estructura de datos compartida y sus tipos en cada fila de la columna JSON. Sintaxis
Argumentos
  • json — columna JSON. JSON
Valor devuelto Devuelve un mapa con las rutas almacenadas en la estructura de datos compartida y sus tipos de datos en la columna JSON. Map(String, String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSONType

Introducido en: v20.1.0 Devuelve el tipo de un valor JSON. Si el valor no existe, se devuelve Null=0. Sintaxis
Argumentos
  • json — cadena JSON que se va a analizar String
  • json[, indices_or_keys, ...] — Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero. String o (U)Int8/16/32/64
Valor devuelto Devuelve el tipo de un valor JSON como una cadena; si el valor no existe, devuelve Null=0 Enum Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSON_EXISTS

Introducido en: v21.8.0 Si el valor existe en el documento JSON, se devuelve 1. Si el valor no existe, se devuelve 0. Sintaxis
Argumentos
  • json — Una cadena con JSON válido. String
  • path — Una cadena que representa la ruta. String
Valor devuelto Devuelve 1 si el valor existe en el documento JSON; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSON_QUERY

Introducido en: v21.8.0 Analiza un JSON y extrae un valor como un array JSON o un objeto JSON. Si el valor no existe, se devolverá una cadena vacía. Sintaxis
Argumentos
  • json — Una cadena con JSON válido. String
  • path — Una cadena que representa la ruta. String
Valor devuelto Devuelve el array JSON o el objeto JSON extraído como una cadena, o una cadena vacía si el valor no existe. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

JSON_VALUE

Introducido en: v21.11.0 Analiza un JSON y extrae un valor como escalar JSON. Si el valor no existe, de forma predeterminada se devolverá una cadena vacía. Esta función se controla con los siguientes ajustes:
  • con SET function_json_value_return_type_allow_nullable = true, se devolverá NULL. Si el valor es de tipo complejo (como: struct, array, map), de forma predeterminada se devolverá una cadena vacía.
  • con SET function_json_value_return_type_allow_complex = true, se devolverá el valor complejo.
Sintaxis
Argumentos
  • json — Una cadena con JSON válido. String
  • path — Una cadena que representa la ruta. String
Valor devuelto Devuelve el valor escalar JSON extraído como una cadena, o una cadena vacía si el valor no existe. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dynamicElement

Introducido en: v24.1.0 Extrae una columna del tipo especificado a partir de una columna Dynamic. Esta función permite extraer valores de un tipo específico de una columna Dynamic. Si una fila contiene un valor del tipo solicitado, devuelve ese valor. Si la fila contiene un tipo distinto o NULL, devuelve NULL para los tipos escalares o un array vacío para los tipos Array. Sintaxis
Argumentos
  • dynamic — Columna Dynamic de la que extraer. Dynamic
  • type_name — Nombre del tipo variante que se va a extraer (p. ej., ‘String’, ‘Int64’, ‘Array(Int64)’).
Valor devuelto Devuelve valores del tipo especificado extraídos de la columna Dynamic. Devuelve NULL para los tipos que no coinciden (o un array vacío para los tipos de array). Any Ejemplos Extracción de distintos tipos de una columna Dynamic
Query
Response

dynamicType

Introducido en: v24.1.0 Devuelve el nombre del tipo variante para cada fila de una columna Dynamic. Para las filas que contienen NULL, la función devuelve ‘None’. Para todas las demás filas, devuelve el nombre del tipo de datos real almacenado en esa fila de la columna Dynamic (p. ej., ‘Int64’, ‘String’, ‘Array(Int64)’). Sintaxis
Argumentos
  • dynamic — columna Dynamic que se desea inspeccionar. Dynamic
Valor devuelto Devuelve el nombre del tipo del valor almacenado en cada fila, o ‘None’ para los valores NULL. String Ejemplos Inspección de tipos en una columna Dynamic
Query
Response

isDynamicElementInSharedData

Introducido en: v24.1.0 Devuelve true para las filas de una columna Dynamic que se almacenan en formato Variant compartido, en lugar de como subcolumnas separadas. Cuando una columna Dynamic tiene un límite de max_types, los valores que superan ese límite se