Hay dos conjuntos de funciones para parsear JSON:
Tipos de funciones JSON
simpleJSON*(
visitParam*), diseñadas para parsear un subconjunto limitado de JSON con gran rapidez.
JSONExtract*, diseñadas para parsear JSON normal.
ClickHouse tiene funciones especiales para trabajar con JSON simplificado. Todas estas funciones JSON se basan en suposiciones estrictas sobre cómo puede ser el JSON. Intentan hacer lo mínimo indispensable para realizar la tarea lo más rápido posible. Se hacen las siguientes suposiciones:
funciones simpleJSON (visitParam)
- El nombre del campo (argumento de la función) debe ser una constante.
- El nombre del campo está codificado de forma canónica en JSON. Por ejemplo:
simpleJSONHas('{"abc":"def"}', 'abc') = 1, pero
simpleJSONHas('{"\\u0061\\u0062\\u0063":"def"}', 'abc') = 0
- Los campos se buscan en cualquier nivel de anidamiento, sin distinción. Si hay varios campos coincidentes, se usa la primera aparición.
- El JSON no tiene caracteres de espacio fuera de los literales de cadena.
Estas funciones se basan en simdjson y están diseñadas para casos de análisis de JSON más complejos.
Funciones JSONExtract
Estas funciones realizan coincidencia de claves ASCII sin distinción entre mayúsculas y minúsculas al extraer valores de objetos JSON. Funcionan de forma idéntica a sus equivalentes sensibles a mayúsculas y minúsculas, salvo que las claves del objeto se comparan sin tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Cuando varias claves coinciden con distintas combinaciones de mayúsculas y minúsculas, se devuelve la primera coincidencia.
Funciones JSONExtract sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Estas funciones pueden tener un rendimiento inferior al de sus equivalentes sensibles a mayúsculas y minúsculas, así que use las funciones JSONExtract habituales siempre que sea posible.
Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de todas las rutas almacenadas en cada fila de una columna JSON. Sintaxis
JSONAllPaths
Argumentos
JSONAllPaths(json)
json— columna JSON.
JSON
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONAllPaths(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONAllPaths(json)─┐
│ {"a":"42"} │ ['a'] │
│ {"b":"Hello"} │ ['b'] │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ ['a','c'] │
└──────────────────────────────────────┴────────────────────┘
Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de todas las rutas y los tipos de datos almacenados en cada fila de una columna JSON. Sintaxis
JSONAllPathsWithTypes
Argumentos
JSONAllPathsWithTypes(json)
json— columna JSON.
JSON
Map(String, String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONAllPathsWithTypes(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONAllPathsWithTypes(json)───────────────┐
│ {"a":"42"} │ {'a':'Int64'} │
│ {"b":"Hello"} │ {'b':'String'} │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ {'a':'Array(Nullable(Int64))','c':'Date'} │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.4.0 Devuelve todos los valores de cada fila de una columna JSON como un array de cadenas. Los valores se serializan en su representación textual y se ordenan por sus nombres de ruta. Sintaxis
JSONAllValues
Argumentos
JSONAllValues(json)
json— columna JSON.
JSON
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json": {"a": 42}}, {"json": {"b": "Hello"}}, {"json": {"a": [1, 2, 3], "c": "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONAllValues(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONAllValues(json)──────┐
│ {"a":42} │ ['42'] │
│ {"b":"Hello"} │ ['Hello'] │
│ {"a":[1,2,3],"c":"2020-01-01"} │ ['[1,2,3]','2020-01-01'] │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
Introducido en: v23.2.0 Devuelve el número de elementos de la matriz JSON de nivel superior. La función devuelve
JSONArrayLength
NULL si la cadena JSON de entrada no es válida.
Sintaxis
Alias:
JSONArrayLength(json)
JSON_ARRAY_LENGTH
Argumentos
json— String con JSON válido.
String
json es una cadena JSON válida que contiene un array; de lo contrario, devuelve
NULL.
Nullable(UInt64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
JSONArrayLength(''),
JSONArrayLength('[1,2,3]');
Response
┌─JSONArrayLength('')─┬─JSONArrayLength('[1,2,3]')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 3 │
└─────────────────────┴────────────────────────────┘
Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de rutas dinámicas almacenadas como subcolumnas independientes en la columna JSON. Sintaxis
JSONDynamicPaths
Argumentos
JSONDynamicPaths(json)
json— columna JSON.
JSON
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONDynamicPaths(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONDynamicPaths(json)─┐
│ {"a":"42"} │ ['a'] │
│ {"b":"Hello"} │ [] │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ ['a'] │
└──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de rutas dinámicas almacenadas como subcolumnas independientes y sus tipos en cada fila de la columna JSON. Sintaxis
JSONDynamicPathsWithTypes
Argumentos
JSONDynamicPathsWithTypes(json)
json— columna JSON.
JSON
Map(String, String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONDynamicPathsWithTypes(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONDynamicPathsWithTypes(json)─┐
│ {"a":"42"} │ {'a':'Int64'} │
│ {"b":"Hello"} │ {} │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ {'a':'Array(Nullable(Int64))'} │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Introducido en: v19.14.0 Analiza JSON y extrae un valor del tipo de dato de ClickHouse especificado. Sintaxis
JSONExtract
Argumentos
JSONExtract(json[, indices_or_keys, ...], return_type)
json— Cadena JSON para analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
return_type— Tipo de dato de ClickHouse que se va a devolver.
String
Query
SELECT JSONExtract('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'Tuple(String, Array(Float64))') AS res;
Response
┌─res──────────────────────────────┐
│ ('hello',[-100,200,300]) │
└──────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve un array con los elementos de un array JSON, cada uno representado como una cadena sin analizar. Sintaxis
JSONExtractArrayRaw
Argumentos
JSONExtractArrayRaw(json[, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON que se va a analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractArrayRaw('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, "hello"]}', 'b') AS res;
Response
┌─res──────────────────────────┐
│ ['-100','200.0','"hello"'] │
└──────────────────────────────┘
Introducido en: v25.8.0 Devuelve un array con los elementos de un array JSON, cada uno representado como una cadena sin analizar, mediante coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractArrayRawCaseInsensitive
JSONExtractArrayRaw.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractArrayRawCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— Cadena JSON que se va a analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para desplazarse por el array. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
Array(String)
Ejemplos
básico
Query
SELECT JSONExtractArrayRawCaseInsensitive('{"Items": [1, 2, 3]}', 'ITEMS')
Response
['1','2','3']
Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Bool. Sintaxis
JSONExtractBool
Argumentos
JSONExtractBool(json[, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON que se va a analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
0.
Bool
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractBool('{"passed": true}', 'passed') AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor booleano mediante coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractBoolCaseInsensitive
JSONExtractBool.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractBoolCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— Cadena JSON para analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para llegar al campo. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
UInt8
Ejemplos
básico
Query
SELECT JSONExtractBoolCaseInsensitive('{"IsActive": true}', 'isactive')
Response
1
Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor del tipo de dato de ClickHouse especificado mediante coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractCaseInsensitive
JSONExtract.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractCaseInsensitive(json [, indices_or_keys...], return_type)
json— Cadena JSON que se va a analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para navegar hasta el campo. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
return_type— El tipo de dato de ClickHouse que se va a extraer
String
Any
Ejemplos
int_type
Query
SELECT JSONExtractCaseInsensitive('{"Number": 123}', 'number', 'Int32')
array_type
Response
123
Query
SELECT JSONExtractCaseInsensitive('{"List": [1, 2, 3]}', 'list', 'Array(Int32)')
Response
[1,2,3]
Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Float. Sintaxis
JSONExtractFloat
Argumentos
JSONExtractFloat(json[, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON que se va a analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
0.
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractFloat('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b', 2) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 200 │
└─────┘
Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Float mediante una coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractFloatCaseInsensitive
JSONExtractFloat.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractFloatCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— Cadena JSON para analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para llegar al campo. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
Float64
Ejemplos
básico
Query
SELECT JSONExtractFloatCaseInsensitive('{"Price": 12.34}', 'PRICE')
Response
12.34
Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Int. Sintaxis
JSONExtractInt
Argumentos
JSONExtractInt(json[, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON que se debe analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
0.
Int64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractInt('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b', 1) AS res;
Response
┌──res─┐
│ -100 │
└──────┘
Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo Int mediante coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractIntCaseInsensitive
JSONExtractInt.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractIntCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— Cadena JSON para analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para llegar al campo. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
Int64
Ejemplos
básico
Query
SELECT JSONExtractIntCaseInsensitive('{"Value": 123}', 'value')
anidado
Response
123
Query
SELECT JSONExtractIntCaseInsensitive('{"DATA": {"COUNT": 42}}', 'data', 'Count')
Response
42
Introducido en: v21.11.0 Analiza una cadena JSON y extrae las claves. Sintaxis
JSONExtractKeys
Argumentos
JSONExtractKeys(json[, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON para analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractKeys('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}') AS res;
Response
┌─res─────────┐
│ ['a','b'] │
└─────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Analiza pares clave-valor de un JSON cuyos valores son del tipo de dato de ClickHouse especificado. Sintaxis
JSONExtractKeysAndValues
Argumentos
JSONExtractKeysAndValues(json[, indices_or_keys, ...], value_type)
json— Cadena JSON que se va a analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
value_type— Tipo de dato de ClickHouse de los valores.
String
Array(Tuple(String, value_type))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractKeysAndValues('{"x": {"a": 5, "b": 7, "c": 11}}', 'x', 'Int8') AS res
Response
┌─res────────────────────────┐
│ [('a',5),('b',7),('c',11)] │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v25.8.0 Analiza pares clave-valor de JSON con coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractKeysAndValuesCaseInsensitive
JSONExtractKeysAndValues.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractKeysAndValuesCaseInsensitive(json [, indices_or_keys...], value_type)
json— Cadena JSON que se va a analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para acceder al objeto. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
value_type— El tipo de dato de ClickHouse de los valores
String
Array(Tuple(String, T))
Ejemplos
básico
Query
SELECT JSONExtractKeysAndValuesCaseInsensitive('{"Name": "Alice", "AGE": 30}', 'String')
Response
[('Name','Alice'),('AGE','30')]
Introducido en: v20.4.0 Devuelve un array de tuplas con claves y valores de un objeto JSON. Todos los valores se representan como cadenas sin analizar. Sintaxis
JSONExtractKeysAndValuesRaw
Argumentos
JSONExtractKeysAndValuesRaw(json[, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON para analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
Array(Tuple(String, String))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractKeysAndValuesRaw('{"a": [-100, 200.0], "b": "hello"}') AS res;
Response
┌─res──────────────────────────────────┐
│ [('a','[-100,200]'),('b','"hello"')] │
└──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.8.0 Extrae pares clave-valor sin procesar de JSON mediante coincidencia de claves sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractKeysAndValuesRawCaseInsensitive
JSONExtractKeysAndValuesRaw.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractKeysAndValuesRawCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— cadena JSON para analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para navegar por el objeto. Las claves usan coincidencia sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
Array(Tuple(String, String))
Ejemplos
básico
Query
SELECT JSONExtractKeysAndValuesRawCaseInsensitive('{"Name": "Alice", "AGE": 30}')
Response
[('Name','"Alice"'),('AGE','30')]
Introducido en: v25.8.0 Analiza una cadena JSON y extrae las claves usando coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas para acceder a objetos anidados. Esta función es similar a
JSONExtractKeysCaseInsensitive
JSONExtractKeys.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractKeysCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— Cadena JSON para analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para navegar hasta el objeto. Las claves se comparan sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
Array(String)
Ejemplos
básico
Query
SELECT JSONExtractKeysCaseInsensitive('{"Name": "Alice", "AGE": 30}')
anidado
Response
['Name','AGE']
Query
SELECT JSONExtractKeysCaseInsensitive('{"User": {"name": "John", "AGE": 25}}', 'user')
Response
['name','AGE']
Introducido en: v20.1.0 Devuelve una parte del JSON como una cadena sin analizar. Sintaxis
JSONExtractRaw
Argumentos
JSONExtractRaw(json[, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON que se va a parsear.
String
indices_or_keys— Lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractRaw('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b') AS res;
Response
┌─res──────────────┐
│ [-100,200.0,300] │
└──────────────────┘
Introducido en: v25.8.0 Devuelve una parte del JSON como una cadena sin analizar utilizando coincidencia de claves sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractRawCaseInsensitive
JSONExtractRaw.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractRawCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— Cadena JSON que se va a analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para navegar hasta el campo. Las claves usan una coincidencia sin distinguir mayúsculas de minúsculas
Stringo
(U)Int*
String
Ejemplos
objeto
Query
SELECT JSONExtractRawCaseInsensitive('{"Object": {"key": "value"}}', 'OBJECT')
Response
{"key":"value"}
Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo String. Sintaxis
JSONExtractString
Argumentos
JSONExtractString(json[, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON para analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractString('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'a') AS res;
Response
┌─res───┐
│ hello │
└───────┘
Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae una cadena mediante coincidencia de claves sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractStringCaseInsensitive
JSONExtractString.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractStringCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— Cadena JSON que se va a analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para navegar hasta el campo. Las claves usan coincidencia sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
String
Ejemplos
básico
Query
SELECT JSONExtractStringCaseInsensitive('{"ABC": "def"}', 'abc')
anidado
Response
def
Query
SELECT JSONExtractStringCaseInsensitive('{"User": {"Name": "John"}}', 'user', 'name')
Response
John
Introducido en: v20.1.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo UInt. Sintaxis
JSONExtractUInt
Argumentos
JSONExtractUInt(json [, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON que se va a analizar.
String
indices_or_keys— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int*
0.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONExtractUInt('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b', -1) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 300 │
└─────┘
Introducido en: v25.8.0 Analiza JSON y extrae un valor de tipo UInt mediante coincidencia de claves sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Esta función es similar a
JSONExtractUIntCaseInsensitive
JSONExtractUInt.
Sintaxis
Argumentos
JSONExtractUIntCaseInsensitive(json [, indices_or_keys]...)
json— Cadena JSON para analizar
String
indices_or_keys— Opcional. Índices o claves para navegar hasta el campo. Las claves usan coincidencia sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas
Stringo
(U)Int*
UInt64
Ejemplos
básico
Query
SELECT JSONExtractUIntCaseInsensitive('{"COUNT": 789}', 'count')
Response
789
Introducido en: v20.1.0 Comprueba si existen los valores proporcionados en el documento JSON. Sintaxis
JSONHas
Argumentos
JSONHas(json[ ,indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON que se va a analizar
String
[ ,indices_or_keys, ...]— Una lista de cero o más argumentos.
Stringo
(U)Int*
1 si el valor existe en
json; en caso contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONHas('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b') = 1;
SELECT JSONHas('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b', 4) = 0;
Response
1
0
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la clave de un campo de un objeto JSON según su índice (a partir de 1). Si el JSON se pasa como una cadena, primero se parsea. El segundo argumento es una ruta JSON para navegar por objetos anidados. La función devuelve el nombre de la clave en la posición especificada. Sintaxis
JSONKey
Argumentos
JSONKey(json[, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON que se va a analizar.
String
indices_or_keys— Lista opcional de índices o claves que especifican una ruta hacia un elemento anidado. Cada argumento puede ser una cadena (acceso por clave) o un entero (acceso por índice a partir de 1).
Stringo
Int*
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONKey('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 1);
Response
a
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la longitud de un array JSON o de un objeto JSON. Si el valor no existe o no es del tipo correcto, se devolverá
JSONLength
0.
Sintaxis
Argumentos
JSONLength(json [, indices_or_keys, ...])
json— Cadena JSON para analizar
String
[, indices_or_keys, ...]— Opcional. Una lista de cero o más argumentos.
Stringo
(U)Int8/16/32/64
0 si el valor no existe o es de un tipo incorrecto.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONLength('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b') = 3;
SELECT JSONLength('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}') = 2;
Response
1
1
Introducido en: v23.10.0 Devuelve la cadena del objeto JSON resultante de fusionar varios objetos JSON. Sintaxis
JSONMergePatch
Aliases:
JSONMergePatch(json1[, json2, ...])
jsonMergePatch
Argumentos
json1[, json2, ...]— Una o más cadenas con JSON válido.
String
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONMergePatch('{"a":1}', '{"name": "joey"}', '{"name": "tom"}', '{"name": "zoey"}') AS res;
Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de rutas almacenadas en la estructura de datos compartida de la columna JSON. Sintaxis
Response
┌─res───────────────────┐
│ {"a":1,"name":"zoey"} │
└───────────────────────┘
Argumentos
JSONSharedDataPaths(json)
json— columna JSON.
JSON
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONSharedDataPaths(json) FROM test;
Introducido en: v24.8.0 Devuelve la lista de rutas almacenadas en la estructura de datos compartida y sus tipos en cada fila de la columna JSON. Sintaxis
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONSharedDataPaths(json)─┐
│ {"a":"42"} │ [] │
│ {"b":"Hello"} │ ['b'] │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ ['c'] │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
Argumentos
JSONSharedDataPathsWithTypes(json)
json— columna JSON.
JSON
Map(String, String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE test (json JSON(max_dynamic_paths=1)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow {"json" : {"a" : 42}}, {"json" : {"b" : "Hello"}}, {"json" : {"a" : [1, 2, 3], "c" : "2020-01-01"}}
SELECT json, JSONSharedDataPathsWithTypes(json) FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────────────┬─JSONSharedDataPathsWithTypes(json)─┐
│ {"a":"42"} │ {} │
│ {"b":"Hello"} │ {'b':'String'} │
│ {"a":["1","2","3"],"c":"2020-01-01"} │ {'c':'Date'} │
└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve el tipo de un valor JSON. Si el valor no existe, se devuelve
JSONType
Null=0.
Sintaxis
Argumentos
JSONType(json[, indices_or_keys, ...])
json— cadena JSON que se va a analizar
String
json[, indices_or_keys, ...]— Una lista de cero o más argumentos, cada uno de los cuales puede ser una cadena o un entero.
Stringo
(U)Int8/16/32/64
Null=0
Enum
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSONType('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}') = 'Object';
SELECT JSONType('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'a') = 'String';
SELECT JSONType('{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}', 'b') = 'Array';
Response
1
1
1
Introducido en: v21.8.0 Si el valor existe en el documento JSON, se devuelve
JSON_EXISTS
1.
Si el valor no existe, se devuelve
0.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve
JSON_EXISTS(json, path)
1 si el valor existe en el documento JSON; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSON_EXISTS('{"hello":1}', '$.hello');
SELECT JSON_EXISTS('{"hello":{"world":1}}', '$.hello.world');
SELECT JSON_EXISTS('{"hello":["world"]}', '$.hello[*]');
SELECT JSON_EXISTS('{"hello":["world"]}', '$.hello[0]');
Response
┌─JSON_EXISTS(⋯ '$.hello')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
┌─JSON_EXISTS(⋯llo.world')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
┌─JSON_EXISTS(⋯.hello[*]')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
┌─JSON_EXISTS(⋯.hello[0]')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v21.8.0 Analiza un JSON y extrae un valor como un array JSON o un objeto JSON. Si el valor no existe, se devolverá una cadena vacía. Sintaxis
JSON_QUERY
Argumentos Valor devuelto Devuelve el array JSON o el objeto JSON extraído como una cadena, o una cadena vacía si el valor no existe.
JSON_QUERY(json, path)
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSON_QUERY('{"hello":"world"}', '$.hello');
SELECT JSON_QUERY('{"array":[[0, 1, 2, 3, 4, 5], [0, -1, -2, -3, -4, -5]]}', '$.array[*][0 to 2, 4]');
SELECT JSON_QUERY('{"hello":2}', '$.hello');
SELECT toTypeName(JSON_QUERY('{"hello":2}', '$.hello'));
Response
["world"]
[0, 1, 4, 0, -1, -4]
[2]
String
Introducido en: v21.11.0 Analiza un JSON y extrae un valor como escalar JSON. Si el valor no existe, de forma predeterminada se devolverá una cadena vacía. Esta función se controla con los siguientes ajustes:
JSON_VALUE
- con SET
function_json_value_return_type_allow_nullable=
true, se devolverá
NULL. Si el valor es de tipo complejo (como: struct, array, map), de forma predeterminada se devolverá una cadena vacía.
- con SET
function_json_value_return_type_allow_complex=
true, se devolverá el valor complejo.
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor escalar JSON extraído como una cadena, o una cadena vacía si el valor no existe.
JSON_VALUE(json, path)
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT JSON_VALUE('{"hello":"world"}', '$.hello');
SELECT JSON_VALUE('{"array":[[0, 1, 2, 3, 4, 5], [0, -1, -2, -3, -4, -5]]}', '$.array[*][0 to 2, 4]');
SELECT JSON_VALUE('{"hello":2}', '$.hello');
SELECT JSON_VALUE('{"hello":"world"}', '$.b') settings function_json_value_return_type_allow_nullable=true;
Response
world
0
2
ᴺᵁᴸᴸ
Introducido en: v24.1.0 Extrae una columna del tipo especificado a partir de una columna
dynamicElement
Dynamic.
Esta función permite extraer valores de un tipo específico de una columna
Dynamic. Si una fila contiene un valor
del tipo solicitado, devuelve ese valor. Si la fila contiene un tipo distinto o NULL, devuelve NULL
para los tipos escalares o un array vacío para los tipos Array.
Sintaxis
Argumentos
dynamicElement(dynamic, type_name)
dynamic— Columna Dynamic de la que extraer.
Dynamic
type_name— Nombre del tipo variante que se va a extraer (p. ej., ‘String’, ‘Int64’, ‘Array(Int64)’).
Any
Ejemplos
Extracción de distintos tipos de una columna Dynamic
Query
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d), dynamicElement(d, 'String'), dynamicElement(d, 'Int64'), dynamicElement(d, 'Array(Int64)'), dynamicElement(d, 'Date'), dynamicElement(d, 'Array(String)') FROM test
Response
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┬─dynamicElement(d, 'String')─┬─dynamicElement(d, 'Int64')─┬─dynamicElement(d, 'Array(Int64)')─┬─dynamicElement(d, 'Date')─┬─dynamicElement(d, 'Array(String)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ Int64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ Hello, World! │ String │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
└───────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.1.0 Devuelve el nombre del tipo variante para cada fila de una columna
dynamicType
Dynamic.
Para las filas que contienen NULL, la función devuelve ‘None’. Para todas las demás filas, devuelve el nombre del tipo de datos real
almacenado en esa fila de la columna Dynamic (p. ej., ‘Int64’, ‘String’, ‘Array(Int64)’).
Sintaxis
Argumentos
dynamicType(dynamic)
dynamic— columna Dynamic que se desea inspeccionar.
Dynamic
String
Ejemplos
Inspección de tipos en una columna Dynamic
Query
CREATE TABLE test (d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT d, dynamicType(d) FROM test;
Introducido en: v24.1.0 Devuelve true para las filas de una columna Dynamic que se almacenan en formato Variant compartido, en lugar de como subcolumnas separadas. Cuando una columna Dynamic tiene un límite de
Response
┌─d─────────────┬─dynamicType(d)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
│ 42 │ Int64 │
│ Hello, World! │ String │
│ [1,2,3] │ Array(Int64) │
└───────────────┴────────────────┘
max_types, los valores que superan ese límite se