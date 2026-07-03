Esta es una función muy inusual.

Las funciones normales no modifican un conjunto de filas, sino que solo cambian los valores de cada fila (map). Las funciones de agregado comprimen un conjunto de filas (fold o reduce). La función arrayJoin toma cada fila y genera un conjunto de filas (unfold).

Esta función toma un array como argumento y expande la fila de origen en varias filas, una por cada elemento del array. Todos los valores de las columnas se copian sin más, excepto los de la columna en la que se aplica esta función; estos se sustituyen por el valor correspondiente del array.

arrayJoin no genera ninguna fila. Para devolver una sola fila que contenga el valor predeterminado del tipo de array, puede envolverlo con arrayJoin(emptyArrayToSingle(...)) . Si el array está vacío,no genera ninguna fila. Para devolver una sola fila que contenga el valor predeterminado del tipo de array, puede envolverlo con emptyArrayToSingle , por ejemplo:

Por ejemplo:

Query SELECT arrayJoin([1, 2, 3] AS src) AS dst, 'Hello' , src

Response ┌─dst─┬─\'Hello\'─┬─src─────┐ │ 1 │ Hello │ [1,2,3] │ │ 2 │ Hello │ [1,2,3] │ │ 3 │ Hello │ [1,2,3] │ └─────┴───────────┴─────────┘

La función arrayJoin afecta a todas las secciones de la consulta, incluida la cláusula WHERE . Observe que el resultado de la siguiente consulta es 2 , aunque la subconsulta devolvió 1 fila.

Query SELECT sum ( 1 ) AS impressions FROM ( SELECT ['Istanbul', 'Berlin', 'Babruysk'] AS cities ) WHERE arrayJoin(cities) IN ['Istanbul', 'Berlin'];

Response ┌─impressions─┐ │ 2 │ └─────────────┘

Una consulta puede usar varias funciones arrayJoin . En este caso, la transformación se realiza varias veces y las filas se multiplican. Por ejemplo:

Query SELECT sum ( 1 ) AS impressions, arrayJoin(cities) AS city, arrayJoin(browsers) AS browser FROM ( SELECT ['Istanbul', 'Berlin', 'Babruysk'] AS cities, ['Firefox', 'Chrome', 'Chrome'] AS browsers ) GROUP BY 2 , 3

Response ┌─impressions─┬─city─────┬─browser─┐ │ 2 │ Istanbul │ Chrome │ │ 1 │ Istanbul │ Firefox │ │ 2 │ Berlin │ Chrome │ │ 1 │ Berlin │ Firefox │ │ 2 │ Babruysk │ Chrome │ │ 1 │ Babruysk │ Firefox │ └─────────────┴──────────┴─────────┘

​ Buena práctica

Usar varios arrayJoin con la misma expresión puede no producir los resultados esperados debido a la eliminación de subexpresiones comunes. En esos casos, considere modificar las expresiones de array que se repiten con operaciones adicionales que no afecten al resultado del JOIN. Por ejemplo, arrayJoin(arraySort(arr)) , arrayJoin(arrayConcat(arr, []))

Ejemplo:

Query SELECT arrayJoin(dice) AS first_throw, /* arrayJoin(dice) as second_throw */ -- es técnicamente correcto, pero eliminará el conjunto de resultados arrayJoin(arrayConcat(dice, [])) AS second_throw -- expresión modificada intencionalmente para forzar la reevaluación FROM ( SELECT [1, 2, 3, 4, 5, 6] AS dice );

ARRAY JOIN le permite convertir varias arrays con el mismo número de elementos a la vez. Observe la sintaxis de ARRAY JOIN en la consulta SELECT, que ofrece posibilidades más amplias.le permite convertir varias arrays con el mismo número de elementos a la vez.

Ejemplo:

Query SELECT sum ( 1 ) AS impressions, city, browser FROM ( SELECT ['Istanbul', 'Berlin', 'Babruysk'] AS cities, ['Firefox', 'Chrome', 'Chrome'] AS browsers ) ARRAY JOIN cities AS city, browsers AS browser GROUP BY 2 , 3

Response ┌─impressions─┬─city─────┬─browser─┐ │ 1 │ Istanbul │ Firefox │ │ 1 │ Berlin │ Chrome │ │ 1 │ Babruysk │ Chrome │ └─────────────┴──────────┴─────────┘

O bien, puedes usar Tuple

Ejemplo:

Query SELECT sum ( 1 ) AS impressions, (arrayJoin(arrayZip(cities, browsers)) AS t). 1 AS city, t . 2 AS browser FROM ( SELECT ['Istanbul', 'Berlin', 'Babruysk'] AS cities, ['Firefox', 'Chrome', 'Chrome'] AS browsers ) GROUP BY 2 , 3

Row ┌─impressions─┬─city─────┬─browser─┐ │ 1 │ Istanbul │ Firefox │ │ 1 │ Berlin │ Chrome │ │ 1 │ Babruysk │ Chrome │ └─────────────┴──────────┴─────────┘