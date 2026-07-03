|Página
|Descripción
|Descripción general
|Descripción general de todas las funciones.
|Aprendizaje automático
|Funciones de aprendizaje automático.
|Introspección
|Funciones para la introspección de ClickHouse.
|arrayJoin
|La función arrayJoin, que toma cada fila y genera un conjunto de filas (despliegue).
|Búsqueda en cadenas
|Funciones para buscar en cadenas.
|Hash
|Funciones hash.
|UUIDs
|Funciones para trabajar con UUID.
|Series temporales
|Funciones para trabajar con series temporales
|Números aleatorios
|Funciones para generar números aleatorios.
|NLP
|Funciones para el procesamiento del lenguaje natural.
|Condicionales
|Funciones condicionales.
|Nullable
|Funciones para trabajar con NULL.
|Bit
|Funciones bit a bit.
|Ventana de tiempo
|Funciones que devuelven el límite inferior inclusivo y el límite superior exclusivo de la ventana correspondiente.
|Dirección IP
|Funciones para trabajar con direcciones IPv4 e IPv6.
|División de cadenas
|Funciones para dividir cadenas.
|Tuples
|Funciones para trabajar con tuplas.
|Reemplazo de cadenas
|Funciones de reemplazo de cadenas.
|Funciones definidas por el usuario
|Funciones definidas por el usuario.
|Comparación
|Funciones de comparación (igual, menor, mayor, etc.)
|Otros
|Funciones que no encajan en ninguna otra categoría.
|JSON
|Funciones para trabajar con JSON.
|URL
|Funciones para trabajar con URL.
|Codificación
|Funciones para codificar datos.
|ULID
|Funciones para trabajar con ULID.
|Mapas
|Funciones para trabajar con mapas.
|Diccionarios
|Funciones para trabajar con diccionarios.
|IN
|Operadores IN
|Archivos
|La función file.
|Arrays
|Funciones para trabajar con arrays.
|String
|Funciones para trabajar con cadenas. (Las funciones de búsqueda y reemplazo en cadenas se describen por separado).
|DateTime
|Funciones para trabajar con fechas y horas.
|Lógicas
|Funciones que realizan operaciones lógicas sobre argumentos de tipos numéricos arbitrarios.
|Redondeo
|Funciones de redondeo.
|uniqTheta
|Las funciones uniqTheta trabajan con dos objetos uniqThetaSketch para realizar cálculos de operaciones de conjuntos como ∪ / ∩ / ×.
|Distancia
|Funciones para calcular normas vectoriales, distancias, normalización y operaciones comunes de álgebra lineal y aprendizaje automático.
|Bitmap
|Funciones para bitmaps.
|Matemáticas
|Funciones matemáticas.
|Financieras
|Funciones financieras.
|Cifrado
|Funciones de cifrado.
|Aritmética
|Funciones para realizar operaciones aritméticas con tipos
UInt,
Int o
Float.
|Diccionarios integrados
|Funciones para trabajar con diccionarios integrados
|Conversión de tipos
|Funciones para convertir un tipo en otro.
Funciones regulares
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Última modificación el 3 de julio de 2026
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