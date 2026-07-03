Descripción general Descripción general de todas las funciones.

Aprendizaje automático Funciones de aprendizaje automático.

Introspección Funciones para la introspección de ClickHouse.

arrayJoin La función arrayJoin, que toma cada fila y genera un conjunto de filas (despliegue).

Búsqueda en cadenas Funciones para buscar en cadenas.

Hash Funciones hash.

UUIDs Funciones para trabajar con UUID.

Series temporales Funciones para trabajar con series temporales

Números aleatorios Funciones para generar números aleatorios.

NLP Funciones para el procesamiento del lenguaje natural.

Condicionales Funciones condicionales.

Nullable Funciones para trabajar con NULL.

Bit Funciones bit a bit.

Ventana de tiempo Funciones que devuelven el límite inferior inclusivo y el límite superior exclusivo de la ventana correspondiente.

Dirección IP Funciones para trabajar con direcciones IPv4 e IPv6.

División de cadenas Funciones para dividir cadenas.

Tuples Funciones para trabajar con tuplas.

Reemplazo de cadenas Funciones de reemplazo de cadenas.

Funciones definidas por el usuario Funciones definidas por el usuario.

Comparación Funciones de comparación (igual, menor, mayor, etc.)

Otros Funciones que no encajan en ninguna otra categoría.

JSON Funciones para trabajar con JSON.

URL Funciones para trabajar con URL.

Codificación Funciones para codificar datos.

ULID Funciones para trabajar con ULID.

Mapas Funciones para trabajar con mapas.

Diccionarios Funciones para trabajar con diccionarios.

IN Operadores IN

Archivos La función file.

Arrays Funciones para trabajar con arrays.

String Funciones para trabajar con cadenas. (Las funciones de búsqueda y reemplazo en cadenas se describen por separado).

DateTime Funciones para trabajar con fechas y horas.

Lógicas Funciones que realizan operaciones lógicas sobre argumentos de tipos numéricos arbitrarios.

Redondeo Funciones de redondeo.

uniqTheta Las funciones uniqTheta trabajan con dos objetos uniqThetaSketch para realizar cálculos de operaciones de conjuntos como ∪ / ∩ / ×.

Distancia Funciones para calcular normas vectoriales, distancias, normalización y operaciones comunes de álgebra lineal y aprendizaje automático.

Bitmap Funciones para bitmaps.

Matemáticas Funciones matemáticas.

Financieras Funciones financieras.

Cifrado Funciones de cifrado.

Aritmética Funciones para realizar operaciones aritméticas con tipos UInt , Int o Float .

Diccionarios integrados Funciones para trabajar con diccionarios integrados