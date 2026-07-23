La documentación que aparece a continuación se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions
Introducido en: v1.1.0 Como
ceil
floor, pero devuelve el menor número redondeado que sea mayor o igual que
x.
Si el redondeo provoca un desbordamiento (por ejemplo,
ceiling(255, -1)), el resultado no está definido.
Sintaxis
Alias:
ceiling(x[, N])
ceiling
Argumentos
x— El valor que se desea redondear.
Float*o
Decimal*o
(U)Int*
N— Opcional. El número de posiciones decimales al que se redondea. El valor predeterminado es cero, lo que significa que se redondea a un entero. Puede ser negativo.
(U)Int*
x.
Float* o
Decimal* o
(U)Int*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT ceiling(123.45, 1) AS rounded
Precisión negativa
Response
┌─rounded─┐
│ 123.5 │
└─────────┘
Query
SELECT ceiling(123.45, -1)
Response
┌─ceiling(123.45, -1)─┐
│ 130 │
└─────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el mayor número redondeado que sea menor o igual que
floor
x, donde el número redondeado es un múltiplo de
1 / 10 * N, o el número más cercano del tipo de dato correspondiente si
1 / 10 * N no es exacto.
Los argumentos enteros pueden redondearse con un argumento
N negativo.
Con
N no negativo, la función devuelve
x.
Si el redondeo provoca un desbordamiento (por ejemplo,
floor(-128, -1)), el resultado es indefinido.
Sintaxis
Argumentos
floor(x[, N])
x— El valor que se va a redondear.
Float*o
Decimal*o
(U)Int*
N— Opcional. El número de posiciones decimales al que redondear. El valor predeterminado es cero, lo que significa redondear a un entero. Puede ser negativo.
(U)Int*
x.
Float* o
Decimal* o
(U)Int*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT floor(123.45, 1) AS rounded
Precisión negativa
Response
┌─rounded─┐
│ 123.4 │
└─────────┘
Query
SELECT floor(123.45, -1)
Response
┌─floor(123.45, -1)─┐
│ 120 │
└───────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Redondea un valor a un número determinado de posiciones decimales
round
N.
- Si
N > 0, la función redondea a la derecha del punto decimal.
- Si
N < 0, la función redondea a la izquierda del punto decimal.
- Si
N = 0, la función redondea al entero más próximo.
Float* y redondea alejándose de cero para los demás tipos numéricos (
Decimal*).
Si el redondeo provoca un desbordamiento (por ejemplo,
round(255, -1)), el resultado no está definido.
Sintaxis
Argumentos
round(x[, N])
x— Un número que se va a redondear.
Float*o
Decimal*o
(U)Int*
N— Opcional. El número de posiciones decimales al que se redondea. El valor predeterminado es
0.
(U)Int*
x.
Float* o
Decimal* o
(U)Int*
Ejemplos
Valores de entrada de coma flotante
Query
SELECT number / 2 AS x, round(x) FROM system.numbers LIMIT 3;
Valores decimales
Response
┌───x─┬─round(x)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 0.5 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
└─────┴──────────┘
Query
SELECT cast(number / 2 AS Decimal(10,4)) AS x, round(x) FROM system.numbers LIMIT 3;
Response
┌───x─┬─round(x)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 0.5 │ 1 │
│ 1 │ 1 │
└─────┴──────────┘
Introducido en: v1.1.0 Toma un número que representa la edad de una persona, lo compara con rangos de edad estándar y devuelve el valor más alto o más bajo del rango en el que se encuentra el número.
roundAge
- Devuelve
0, para
age < 1.
- Devuelve
17, para
1 ≤ age ≤ 17.
- Devuelve
18, para
18 ≤ age ≤ 24.
- Devuelve
25, para
25 ≤ age ≤ 34.
- Devuelve
35, para
35 ≤ age ≤ 44.
- Devuelve
45, para
45 ≤ age ≤ 54.
- Devuelve
55, para
age ≥ 55.
Argumentos Valor devuelto Devuelve la edad más alta o más baja del rango en el que cae
roundAge(num)
age.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT *, roundAge(*) FROM system.numbers WHERE number IN (0, 5, 20, 31, 37, 54, 72);
Response
┌─number─┬─roundAge(number)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 5 │ 17 │
│ 20 │ 18 │
│ 31 │ 25 │
│ 37 │ 35 │
│ 54 │ 45 │
│ 72 │ 55 │
└────────┴──────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Redondea un número a la posición decimal
roundBankers
N especificada.
Si el número que se va a redondear está exactamente a mitad de camino entre dos números, la función utiliza un método de redondeo llamado redondeo bancario, que es el método de redondeo predeterminado para los números de coma flotante definidos en IEEE 754.
- Si
N > 0, la función redondea a la derecha del punto decimal
- Si
N < 0, la función redondea a la izquierda del punto decimal
- Si
N = 0, la función redondea al entero más cercano
Sintaxis
Notas
- Cuando el número que se va a redondear está exactamente a mitad de camino entre dos números, se redondea al dígito par más cercano en la posición decimal especificada.
Por ejemplo:
3.5se redondea hacia arriba a
4,
2.5se redondea hacia abajo a
2.
- La función
roundrealiza el mismo tipo de redondeo para números de coma flotante.
- La función
roundBankerstambién redondea enteros de la misma forma; por ejemplo,
roundBankers(45, -1) = 40.
- En los demás casos, la función redondea los números al entero más cercano.
Argumentos
roundBankers(x[, N])
x— Un número para redondear.
(U)Int*o
Decimal*o
Float*
[, N]— Opcional. El número de posiciones decimales al que se redondea. El valor predeterminado es
0.
(U)Int*
(U)Int* o
Decimal* o
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT number / 2 AS x, roundBankers(x, 0) AS b FROM system.numbers LIMIT 10
Response
┌───x─┬─b─┐
│ 0 │ 0 │
│ 0.5 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
│ 1.5 │ 2 │
│ 2 │ 2 │
│ 2.5 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 3.5 │ 4 │
│ 4 │ 4 │
│ 4.5 │ 4 │
└─────┴───┘
Introducido en: v20.1.0 Redondea un número hacia abajo al elemento del array especificado. Si el valor es menor que el límite inferior, se devuelve el límite inferior. Sintaxis
roundDown
Argumentos
roundDown(num, arr)
num— Un número que se redondeará hacia abajo.
(U)Int*o
Decimal*o
Float*
arr— Array de elementos al que se redondeará
numhacia abajo.
Array((U)Int*)o
Array(Float*)
arr. Si el valor es menor que el límite inferior mínimo, se devuelve ese límite.
(U)Int* o
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT *, roundDown(*, [3, 4, 5]) FROM system.numbers WHERE number IN (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Response
┌─number─┬─roundDown(number, [3, 4, 5])─┐
│ 0 │ 3 │
│ 1 │ 3 │
│ 2 │ 3 │
│ 3 │ 3 │
│ 4 │ 4 │
│ 5 │ 5 │
└────────┴──────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Redondea un número hacia abajo al valor más cercano dentro de un conjunto de duraciones de uso común:
roundDuration
1, 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600, 1200, 1800, 3600, 7200, 18000, 36000.
Si el número es menor que uno, devuelve
0.
Sintaxis
Argumentos
roundDuration(num)
num— Un número que se redondea a uno de los valores del conjunto de duraciones comunes.
(U)Int*o
Float*
0 para
num < 1. En caso contrario, uno de los siguientes:
1, 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600, 1200, 1800, 3600, 7200, 18000, 36000.
UInt16
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT *, roundDuration(*) FROM system.numbers WHERE number IN (0, 9, 19, 47, 101, 149, 205, 271, 421, 789, 1423, 2345, 4567, 9876, 24680, 42573)
Response
┌─number─┬─roundDuration(number)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 9 │ 1 │
│ 19 │ 10 │
│ 47 │ 30 │
│ 101 │ 60 │
│ 149 │ 120 │
│ 205 │ 180 │
│ 271 │ 240 │
│ 421 │ 300 │
│ 789 │ 600 │
│ 1423 │ 1200 │
│ 2345 │ 1800 │
│ 4567 │ 3600 │
│ 9876 │ 7200 │
│ 24680 │ 18000 │
│ 42573 │ 36000 │
└────────┴───────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Redondea un número hacia abajo hasta la potencia de dos (entera no negativa) más cercana. Si el número es menor que uno, devuelve
roundToExp2
0.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve
roundToExp2(num)
num redondeado hacia abajo hasta la potencia de dos más cercana (entera no negativa); en caso contrario, devuelve
0 si
num < 1.
(U)Int* o
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT *, roundToExp2(*) FROM system.numbers WHERE number IN (0, 2, 5, 10, 19, 50)
Response
┌─number─┬─roundToExp2(number)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 2 │ 2 │
│ 5 │ 4 │
│ 10 │ 8 │
│ 19 │ 16 │
│ 50 │ 32 │
└────────┴─────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Como
trunc
floor, pero devuelve el número redondeado cuyo valor absoluto es el mayor que no supera el de
x.
Sintaxis
Alias:
truncate(x[, N])
truncate
Argumentos
x— El valor que se redondeará.
Float*o
Decimal*o
(U)Int*
N— Opcional. El número de posiciones decimales al que se redondeará. El valor predeterminado es cero, lo que significa que se redondea a un entero.
(U)Int*
x.
Float* o
Decimal* o
(U)Int*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT truncate(123.499, 1) AS res;
Response
┌───res─┐
│ 123.4 │
└───────┘