Introducido en: v21.12.0 Una ventana de tiempo con salto tiene una duración fija (
hop
window_interval) y se desplaza según un intervalo de salto especificado (
hop_interval). Si
hop_interval es menor que
window_interval, las ventanas con salto se superponen. Por lo tanto, los registros pueden asignarse a varias ventanas.
Dado que un registro puede asignarse a varias ventanas de salto, la función solo devuelve el límite de la primera ventana cuando la función hop se usa sin WINDOW VIEW.
Sintaxis
Argumentos
hop(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])
time_attr— Fecha y hora.
DateTime
hop_interval— Intervalo de salto positivo.
Interval
window_interval— Intervalo de ventana positivo.
Interval
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria.
String
Tuple(DateTime, DateTime)
Ejemplos
Ventana de salto
Query
SELECT hop(now(), INTERVAL '1' DAY, INTERVAL '2' DAY)
Response
('2024-07-03 00:00:00','2024-07-05 00:00:00')
Introducido en: v22.1.0 Devuelve el límite superior exclusivo de la ventana de salto correspondiente. Como un registro puede asignarse a varias ventanas de salto, la función solo devuelve el límite de la primera ventana cuando la función hop se usa sin
hopEnd
WINDOW VIEW.
Sintaxis
Argumentos
hopEnd(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])
time_attr— Fecha y hora.
DateTime
hop_interval— Intervalo de salto positivo.
Interval
window_interval— Intervalo de ventana positivo.
Interval
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria.
String
DateTime
Ejemplos
Fin de la ventana de salto
Query
SELECT hopEnd(now(), INTERVAL '1' DAY, INTERVAL '2' DAY)
Response
2024-07-05 00:00:00
Introducido en: v22.1.0 Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana de salto correspondiente. Como un registro puede asignarse a varias ventanas
hopStart
hop, la función solo devuelve el límite de la primera ventana cuando la función
hop se usa sin
WINDOW VIEW.
Sintaxis
Argumentos
hopStart(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])
time_attr— Fecha y hora.
DateTime
hop_interval— Intervalo de salto positivo.
Interval
window_interval— Intervalo de ventana positivo.
Interval
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria.
String
DateTime
Ejemplos
Inicio de la ventana de salto
Query
SELECT hopStart(now(), INTERVAL '1' DAY, INTERVAL '2' DAY)
Response
2024-07-03 00:00:00
Introducido en: v21.12.0 Una ventana de tiempo tumbling asigna los registros a ventanas continuas, no superpuestas, de duración fija (
tumble
interval).
Sintaxis
Argumentos
tumble(time_attr, interval[, timezone])
time_attr— Fecha y hora.
DateTime
interval— Intervalo de la ventana, en
Interval.
Interval
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria.
String
Tuple(DateTime, DateTime)
Ejemplos
Ventana tumbling
Query
SELECT tumble(now(), toIntervalDay('1'))
Response
('2024-07-04 00:00:00','2024-07-05 00:00:00')
Introducido en: v22.1.0 Devuelve el límite superior exclusivo de la ventana tumbling correspondiente. Sintaxis
tumbleEnd
Argumentos
tumbleEnd(time_attr, interval[, timezone])
time_attr— Fecha y hora.
DateTime
interval— Intervalo de la ventana, en
Interval.
Interval
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria.
String
DateTime
Ejemplos
Fin de la ventana tumbling
Query
SELECT tumbleEnd(now(), toIntervalDay('1'))
Response
2024-07-05 00:00:00
Introducido en: v22.1.0 Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana tumbling correspondiente. Sintaxis
tumbleStart
Argumentos
tumbleStart(time_attr, interval[, timezone])
time_attr— Fecha y hora.
DateTime
interval— Intervalo de la ventana, en
Interval.
Interval
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria.
String
DateTime
Ejemplos
Inicio de la ventana tumbling
Query
SELECT tumbleStart(now(), toIntervalDay('1'))
Response
2024-07-04 00:00:00
Introducido en: v22.1.0 Devuelve el identificador de la ventana tumbling o de salto correspondiente. Esta función solo puede usarse con
windowID
WINDOW VIEW.
Sintaxis
Argumentos
windowID(time_attr, interval[, timezone])
time_attr— Fecha y hora.
DateTime
interval— Intervalo de la ventana, de tipo Interval.
Interval
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria.
String
UInt32
Ejemplos
ID de ventana
Query
SELECT windowID(now(), toIntervalDay('1'))