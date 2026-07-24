Documentación sobre funciones de ventana de tiempo

Las funciones de ventana de tiempo devuelven el límite inferior inclusivo y el límite superior exclusivo de la ventana correspondiente. A continuación, se enumeran las funciones para trabajar con WindowView

Introducido en: v21.12.0

Una ventana de tiempo con salto tiene una duración fija ( window_interval ) y se desplaza según un intervalo de salto especificado ( hop_interval ). Si hop_interval es menor que window_interval , las ventanas con salto se superponen. Por lo tanto, los registros pueden asignarse a varias ventanas.

Dado que un registro puede asignarse a varias ventanas de salto, la función solo devuelve el límite de la primera ventana cuando la función hop se usa sin WINDOW VIEW.

Sintaxis

hop(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])

Argumentos

time_attr — Fecha y hora. DateTime

— Fecha y hora. hop_interval — Intervalo de salto positivo. Interval

— Intervalo de salto positivo. window_interval — Intervalo de ventana positivo. Interval

— Intervalo de ventana positivo. timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el límite inferior inclusivo y el límite superior exclusivo de la ventana de salto correspondiente. Tuple(DateTime, DateTime)

Ejemplos

Ventana de salto

Query SELECT hop( now (), INTERVAL '1' DAY , INTERVAL '2' DAY )

Response ('2024-07-03 00:00:00','2024-07-05 00:00:00')

Introducido en: v22.1.0

Devuelve el límite superior exclusivo de la ventana de salto correspondiente.

Como un registro puede asignarse a varias ventanas de salto, la función solo devuelve el límite de la primera ventana cuando la función hop se usa sin WINDOW VIEW .

Sintaxis

hopEnd(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])

Argumentos

time_attr — Fecha y hora. DateTime

— Fecha y hora. hop_interval — Intervalo de salto positivo. Interval

— Intervalo de salto positivo. window_interval — Intervalo de ventana positivo. Interval

— Intervalo de ventana positivo. timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el límite superior exclusivo de la ventana de salto correspondiente. DateTime

Ejemplos

Fin de la ventana de salto

Query SELECT hopEnd( now (), INTERVAL '1' DAY , INTERVAL '2' DAY )

Response 2024-07-05 00:00:00

Introducido en: v22.1.0

Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana de salto correspondiente.

Como un registro puede asignarse a varias ventanas hop , la función solo devuelve el límite de la primera ventana cuando la función hop se usa sin WINDOW VIEW .

Sintaxis

hopStart(time_attr, hop_interval, window_interval[, timezone])

Argumentos

time_attr — Fecha y hora. DateTime

— Fecha y hora. hop_interval — Intervalo de salto positivo. Interval

— Intervalo de salto positivo. window_interval — Intervalo de ventana positivo. Interval

— Intervalo de ventana positivo. timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana de salto correspondiente. DateTime

Ejemplos

Inicio de la ventana de salto

Query SELECT hopStart( now (), INTERVAL '1' DAY , INTERVAL '2' DAY )

Response 2024-07-03 00:00:00

Introducido en: v21.12.0

Una ventana de tiempo tumbling asigna los registros a ventanas continuas, no superpuestas, de duración fija ( interval ).

Sintaxis

tumble(time_attr, interval[, timezone])

Argumentos

time_attr — Fecha y hora. DateTime

— Fecha y hora. interval — Intervalo de la ventana, en Interval . Interval

— Intervalo de la ventana, en . timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el límite inferior inclusivo y el límite superior exclusivo de la ventana tumbling correspondiente. Tuple(DateTime, DateTime)

Ejemplos

Ventana tumbling

Query SELECT tumble( now (), toIntervalDay( '1' ))

Response ('2024-07-04 00:00:00','2024-07-05 00:00:00')

Introducido en: v22.1.0

Devuelve el límite superior exclusivo de la ventana tumbling correspondiente.

Sintaxis

tumbleEnd(time_attr, interval[, timezone])

Argumentos

time_attr — Fecha y hora. DateTime

— Fecha y hora. interval — Intervalo de la ventana, en Interval . Interval

— Intervalo de la ventana, en . timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el límite superior excluyente de la ventana tumbling correspondiente. DateTime

Ejemplos

Fin de la ventana tumbling

Query SELECT tumbleEnd( now (), toIntervalDay( '1' ))

Response 2024-07-05 00:00:00

Introducido en: v22.1.0

Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana tumbling correspondiente.

Sintaxis

tumbleStart(time_attr, interval[, timezone])

Argumentos

time_attr — Fecha y hora. DateTime

— Fecha y hora. interval — Intervalo de la ventana, en Interval . Interval

— Intervalo de la ventana, en . timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana tumbling correspondiente. DateTime

Ejemplos

Inicio de la ventana tumbling

Query SELECT tumbleStart( now (), toIntervalDay( '1' ))

Response 2024-07-04 00:00:00

Introducido en: v22.1.0

Devuelve el identificador de la ventana tumbling o de salto correspondiente. Esta función solo puede usarse con WINDOW VIEW .

Sintaxis

windowID(time_attr, interval[, timezone])

Argumentos

time_attr — Fecha y hora. DateTime

— Fecha y hora. interval — Intervalo de la ventana, de tipo Interval. Interval

— Intervalo de la ventana, de tipo Interval. timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el identificador de la ventana correspondiente. UInt32

Ejemplos

ID de ventana

Query SELECT windowID( now (), toIntervalDay( '1' ))