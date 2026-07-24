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Las funciones de ventana de tiempo devuelven el límite inferior inclusivo y el límite superior exclusivo de la ventana correspondiente. A continuación, se enumeran las funciones para trabajar con WindowView:

hop

Introducido en: v21.12.0 Una ventana de tiempo con salto tiene una duración fija (window_interval) y se desplaza según un intervalo de salto especificado (hop_interval). Si hop_interval es menor que window_interval, las ventanas con salto se superponen. Por lo tanto, los registros pueden asignarse a varias ventanas. Dado que un registro puede asignarse a varias ventanas de salto, la función solo devuelve el límite de la primera ventana cuando la función hop se usa sin WINDOW VIEW. Sintaxis
Argumentos
  • time_attr — Fecha y hora. DateTime
  • hop_interval — Intervalo de salto positivo. Interval
  • window_interval — Intervalo de ventana positivo. Interval
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el límite inferior inclusivo y el límite superior exclusivo de la ventana de salto correspondiente. Tuple(DateTime, DateTime) Ejemplos Ventana de salto
Query
Response

hopEnd

Introducido en: v22.1.0 Devuelve el límite superior exclusivo de la ventana de salto correspondiente. Como un registro puede asignarse a varias ventanas de salto, la función solo devuelve el límite de la primera ventana cuando la función hop se usa sin WINDOW VIEW. Sintaxis
Argumentos
  • time_attr — Fecha y hora. DateTime
  • hop_interval — Intervalo de salto positivo. Interval
  • window_interval — Intervalo de ventana positivo. Interval
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el límite superior exclusivo de la ventana de salto correspondiente. DateTime Ejemplos Fin de la ventana de salto
Query
Response

hopStart

Introducido en: v22.1.0 Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana de salto correspondiente. Como un registro puede asignarse a varias ventanas hop, la función solo devuelve el límite de la primera ventana cuando la función hop se usa sin WINDOW VIEW. Sintaxis
Argumentos
  • time_attr — Fecha y hora. DateTime
  • hop_interval — Intervalo de salto positivo. Interval
  • window_interval — Intervalo de ventana positivo. Interval
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana de salto correspondiente. DateTime Ejemplos Inicio de la ventana de salto
Query
Response

tumble

Introducido en: v21.12.0 Una ventana de tiempo tumbling asigna los registros a ventanas continuas, no superpuestas, de duración fija (interval). Sintaxis
Argumentos
  • time_attr — Fecha y hora. DateTime
  • interval — Intervalo de la ventana, en Interval. Interval
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el límite inferior inclusivo y el límite superior exclusivo de la ventana tumbling correspondiente. Tuple(DateTime, DateTime) Ejemplos Ventana tumbling
Query
Response

tumbleEnd

Introducido en: v22.1.0 Devuelve el límite superior exclusivo de la ventana tumbling correspondiente. Sintaxis
Argumentos
  • time_attr — Fecha y hora. DateTime
  • interval — Intervalo de la ventana, en Interval. Interval
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el límite superior excluyente de la ventana tumbling correspondiente. DateTime Ejemplos Fin de la ventana tumbling
Query
Response

tumbleStart

Introducido en: v22.1.0 Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana tumbling correspondiente. Sintaxis
Argumentos
  • time_attr — Fecha y hora. DateTime
  • interval — Intervalo de la ventana, en Interval. Interval
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el límite inferior inclusivo de la ventana tumbling correspondiente. DateTime Ejemplos Inicio de la ventana tumbling
Query
Response

windowID

Introducido en: v22.1.0 Devuelve el identificador de la ventana tumbling o de salto correspondiente. Esta función solo puede usarse con WINDOW VIEW. Sintaxis
Argumentos
  • time_attr — Fecha y hora. DateTime
  • interval — Intervalo de la ventana, de tipo Interval. Interval
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el identificador de la ventana correspondiente. UInt32 Ejemplos ID de ventana
Query

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Última modificación el 24 de julio de 2026