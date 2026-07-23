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acos

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el arcocoseno del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el arcocoseno de x Float* Ejemplos Ejemplo de uso
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acosh

Introducido en: v20.12.0 Devuelve el coseno hiperbólico inverso. Sintaxis
Argumentos
  • x — Coseno hiperbólico del ángulo. Valores en el intervalo: 1 ≤ x < +∞. (U)Int* o Float* o Decimal*
Valor devuelto Devuelve el ángulo en radianes. Valores en el intervalo: 0 ≤ acosh(x) < +∞. Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
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asin

Introducido en: v1.1.0 Calcula el arcoseno del argumento indicado. Para argumentos en el intervalo [-1, 1], devuelve un valor en el intervalo [-pi() / 2, pi() / 2]. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor del arcoseno del argumento x Float64 Ejemplos inversa
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float32
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nan
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asinh

Introducido en: v20.12.0 Devuelve el arcoseno hiperbólico. Sintaxis
Argumentos
  • x — Seno hiperbólico del ángulo. Valores en el intervalo: -∞ < x < +∞. (U)Int* o Float* o Decimal*
Valor devuelto Devuelve el ángulo, en radianes. Valores en el intervalo: -∞ < asinh(x) < +∞. Float64 Ejemplos Uso básico
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atan

Introducido en: v1.1.0 Devuelve la arcotangente del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la arcotangente de x. Float* Ejemplos Ejemplo de uso
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atan2

Introducido en: v20.12.0 Devuelve atan2 como el ángulo en el plano euclidiano, expresado en radianes, entre el eje x positivo y la semirrecta que pasa por el punto (x, y) ≠ (0, 0). Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el ángulo θ tal que -π < θ ≤ π, en radianes. Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
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atanh

Introducido en: v20.12.0 Devuelve la tangente hiperbólica inversa. Sintaxis
Argumentos
  • x — Tangente hiperbólica del ángulo. Valores en el intervalo: -1 < x < 1. (U)Int*, Float* o Decimal*. (U)Int* o Float* o Decimal*
Valor devuelto Devuelve el ángulo en radianes. Valores en el intervalo: -∞ < atanh(x) < +∞ Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
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cbrt

Introducida en: v1.1.0 Devuelve la raíz cúbica del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la raíz cúbica de x. Float* Ejemplos Ejemplo de uso
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cos

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el coseno del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el coseno hiperbólico de x. Float* Ejemplos Ejemplo de uso
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cosh

Introducido en: v20.12.0 Devuelve el coseno hiperbólico del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores en el intervalo: 1 ≤ cosh(x) < +∞ Float64 Ejemplos Uso básico
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degrees

Introducido en: v22.2.0 Convierte radianes a grados. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor de x en grados. Float64 Ejemplos Uso básico
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Disponible desde: v1.1.0 Devuelve la constante de Euler (e). Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve la constante de Euler Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
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erf

Introducido en: v1.1.0 Si x no es negativo, entonces erf(x/(σ√2)) es la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución normal y desviación estándar σ tome un valor que difiera del valor esperado en más de x. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor de la función de error Float* Ejemplos Regla de las tres sigmas
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erfc

Introducido en: v1.1.0 Devuelve un número próximo a 1-erf(x) sin pérdida de precisión para valores grandes de x. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor de la función de error complementaria Float* Ejemplos Ejemplo de uso
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exp

Introducido en: v1.1.0 Devuelve e elevada a la potencia de x, donde x es el argumento dado de la función. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve e^x Float* Ejemplos Uso básico
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exp10

Introducido en: v1.1.0 Devuelve 10 elevado a la potencia del argumento dado. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 10^x Float* Ejemplos Ejemplo de uso
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exp2

Introducido en: v1.1.0 Devuelve 2 elevado al argumento dado. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 2^x Float* Ejemplos Ejemplo de uso
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factorial

Introducido en: v22.11.0 Calcula el factorial de un valor entero. El factorial de 0 es 1. Asimismo, la función factorial() devuelve 1 para cualquier valor negativo. El valor positivo máximo del argumento de entrada es 20; un valor de 21 o superior provocará una excepción. Sintaxis
Argumentos
  • n — Valor entero para el que se calcula el factorial. El valor máximo es 20. (U)Int8/16/32/64
Valor devuelto Devuelve el factorial del valor de entrada como UInt64. Devuelve 1 para el valor de entrada 0 o cualquier valor negativo. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
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hypot

Introducido en: v20.12.0 Devuelve la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. hypot evita los problemas que se producen al elevar al cuadrado números muy grandes o muy pequeños. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Float64 Ejemplos Uso básico
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intExp10

Introducido en: v1.1.0 Igual que exp10, pero devuelve un número UInt64. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 10^x. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
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intExp2

Introducido en: v1.1.0 Igual que exp2, pero devuelve un número UInt64. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 2^x. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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isPrime

Introducido en: v26.5.0 Devuelve 1 si el argumento es un número primo; de lo contrario, 0. Usa un bitmap de búsqueda exacta para valores pequeños y una prueba de Miller-Rabin determinista para valores más grandes. El resultado es exacto para todos los tipos de entrada admitidos. Para tipos de enteros sin signo de mayor tamaño (UInt128, UInt256), use isProbablePrime en su lugar. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 1 si n es primo; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Número primo
Query
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Número compuesto
Query
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Número primo grande de UInt64
Query
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Valor máximo de UInt64
Query
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isProbablePrime

Introducido en: v26.5.0 Devuelve 1 si el argumento probablemente es primo y 0 si sin duda es compuesto. Para UInt8, UInt16, UInt32 y UInt64, el resultado es exacto y coincide con isPrime. El argumento rounds se ignora. Para UInt128 y UInt256, un valor de retorno de 1 es probabilístico. El argumento opcional rounds controla cuántas rondas de Miller-Rabin se usan: cuantas más rondas, menor es la probabilidad de un falso positivo y mayor el tiempo de ejecución. Con testigos aleatorios uniformes, la tasa de falsos positivos para un compuesto fijo está acotada por 4^(-rounds); el valor predeterminado de 25 mantiene esta cota por debajo de 10^-15, y el máximo de 256 la mantiene por debajo de 10^-154. La función es determinista: los testigos se derivan de n, por lo que el mismo par (n, rounds) siempre produce el mismo resultado. La cota 4^(-rounds) es la probabilidad por entrada con testigos aleatorios uniformes; con nuestra inicialización determinista, en cambio, describe una fracción de las entradas: un compuesto que engañe a su secuencia de testigos devolverá 1 de forma reproducible. Sintaxis
Argumentos
  • n — Entero sin signo que se va a comprobar si es primo. UInt8 o UInt16 o UInt32 o UInt64 o UInt128 o UInt256
  • rounds — Constante entera positiva opcional en [1, 256]. Número de rondas de Miller-Rabin para UInt128/UInt256 (se ignora en tipos más pequeños). El valor predeterminado es 25. UInt8 o UInt16 o UInt32 o UInt64
Valor devuelto Devuelve 1 si n probablemente es primo y 0 si definitivamente es compuesto. UInt8 Ejemplos Primo pequeño
Query
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Número compuesto pequeño
Query
Response
El número primo UInt64 más grande (resultado exacto)
Query
Response
Número primo de Mersenne M_127 (UInt128)
Query
Response
Número primo del campo base de Curve25519 2^255 - 19 (UInt256)
Query
Response
Verificación más rápida, con menor fiabilidad: 5 rondas
Query
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lgamma

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el logaritmo de la función gamma. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el logaritmo de la función gamma de x. Float* Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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log

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el logaritmo natural del argumento. Sintaxis
Alias: ln Argumentos Valor devuelto Devuelve el logaritmo natural de x. Float* Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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log10

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el logaritmo decimal del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el logaritmo decimal de x. Float* Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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log1p

Introducida en: v20.12.0 Calcula log(1+x). El cálculo de log1p(x) es más preciso que log(1+x) para valores pequeños de x. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores en el intervalo: -∞ < log1p(x) < +∞ Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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log2

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el logaritmo binario del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el logaritmo binario de x. Float* Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

pi

Introducido en: v1.1.0 Devuelve pi (π). Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve pi Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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pow

Introducido en: v1.1.0 Devuelve x elevado a y. Sintaxis
Alias: power Argumentos Valor devuelto Devuelve x^y como Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

proportionsZTest

Introducido en: v22.3.0 Devuelve estadísticas de prueba para la prueba Z de dos proporciones, una prueba estadística para comparar las proporciones de dos poblaciones, x e y. La función admite métodos de estimación combinada y no combinada para el error estándar. En la versión combinada, las dos proporciones se promedian y se utiliza una sola proporción para estimar el error estándar. En la versión no combinada, las dos proporciones se utilizan por separado. Sintaxis
Argumentos
  • successes_x — Número de éxitos en la población x. UInt64
  • successes_y — Número de éxitos en la población y. UInt64
  • trials_x — Número de ensayos en la población x. UInt64
  • trials_y — Número de ensayos en la población y. UInt64
  • conf_level — Nivel de confianza de la prueba. Float64
  • pool_type — Selección del método de agrupación para estimar el error estándar. Puede ser ‘unpooled’ o ‘pooled’. String
Valor devuelto Devuelve una tupla que contiene: z_stat (estadístico Z), p_val (valor p), ci_low (límite inferior del intervalo de confianza), ci_high (límite superior del intervalo de confianza). Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) Ejemplos Ejemplo de uso
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radians

Introducido en: v22.2.0 Convierte grados en radianes. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor en radianes Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
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sigmoid

Introducido en: v20.1.0 Calcula la función sigmoide: 1 / (1 + exp(-x)). La función sigmoide asigna cualquier número real al intervalo (0, 1) y se utiliza habitualmente en el aprendizaje automático. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la sigmoide del valor de entrada, en el intervalo (0, 1). Float64 Ejemplos Uso básico
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sign

Introducido en: v21.2.0 Devuelve el signo de un número real. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve -1 para x < 0, 0 para x = 0 y 1 para x > 0. Int8 Ejemplos Signo de cero
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Signo positivo
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Signo negativo
Query
Response

sin

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el seno del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el seno de x. Ejemplos simple
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sinh

Introducido en: v20.12.0 Devuelve el seno hiperbólico. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores en el intervalo: -∞ < sinh(x) < +∞ Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
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sqrt

Introducido en: v1.1.0 Devuelve la raíz cuadrada del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la raíz cuadrada de x Float* Ejemplos Ejemplo de uso
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tan

Introducido en: v1.1.0 Devuelve la tangente del argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la tangente de x. Float* Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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tanh

Introducido en: v20.1.0 Devuelve la tangente hiperbólica. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores en el intervalo: -1 < tanh(x) < 1 Float* Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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tgamma

Introducido en: v1.1.0 Devuelve la función gamma. Sintaxis