Introducido en: v1.1.0

Devuelve el arcocoseno del argumento.

Sintaxis

acos (x)

Argumentos

x — El valor cuyo arcocoseno se desea calcular. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve el arcocoseno de x Float*

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT acos ( 0 . 5 );

Response 1.0471975511965979

Introducido en: v20.12.0

Devuelve el coseno hiperbólico inverso.

Sintaxis

acosh(x)

Argumentos

x — Coseno hiperbólico del ángulo. Valores en el intervalo: 1 ≤ x < +∞ . (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

0 ≤ acosh(x) < +∞ . Float64 Devuelve el ángulo en radianes. Valores en el intervalo:

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT acosh( 1 )

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Calcula el arcoseno del argumento indicado. Para argumentos en el intervalo [-1, 1] , devuelve un valor en el intervalo [-pi() / 2, pi() / 2] .

Sintaxis

asin (x)

Argumentos

x — Argumento cuyo arcoseno se calcula. (U)Int* o Float* o Decimal

Valor devuelto

x Float64 Devuelve el valor del arcoseno del argumento

Ejemplos

inversa

Query SELECT asin ( 1 . 0 ) = pi () / 2 , sin ( asin ( 1 )), asin ( sin ( 1 ))

Response 1 1 1

float32

Query SELECT toTypeName( asin ( 1 . 0 ::Float32))

Response Float64

nan

Query SELECT asin ( 1 . 1 ), asin ( - 2 ), asin (inf), asin (nan)

Response nan nan nan nan

Introducido en: v20.12.0

Devuelve el arcoseno hiperbólico.

Sintaxis

asinh(x)

Argumentos

x — Seno hiperbólico del ángulo. Valores en el intervalo: -∞ < x < +∞ . (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

-∞ < asinh(x) < +∞ . Float64 Devuelve el ángulo, en radianes. Valores en el intervalo:

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT asinh( 0 )

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Devuelve la arcotangente del argumento.

Sintaxis

atan (x)

Argumentos

x — El valor cuya arcotangente se desea calcular. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

x . Float* Devuelve la arcotangente de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT atan ( 1 );

Response 0.7853981633974483

Introducido en: v20.12.0

Devuelve atan2 como el ángulo en el plano euclidiano, expresado en radianes, entre el eje x positivo y la semirrecta que pasa por el punto (x, y) ≠ (0, 0) .

Sintaxis

atan2 (y, x)

Argumentos

y — coordenada y del punto por el que pasa el rayo. (U)Int* o Float* o BFloat16 o Decimal*

— coordenada y del punto por el que pasa el rayo. o o o x — coordenada x del punto por el que pasa el rayo. (U)Int* o Float* o BFloat16 o Decimal*

Valor devuelto

θ tal que -π < θ ≤ π , en radianes. Devuelve el ángulotal que, en radianes. Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT atan2 ( 1 , 1 )

Response 0.7853981633974483

Introducido en: v20.12.0

Devuelve la tangente hiperbólica inversa.

Sintaxis

atanh(x)

Argumentos

x — Tangente hiperbólica del ángulo. Valores en el intervalo: -1 < x < 1. (U)Int* , Float* o Decimal* . (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve el ángulo en radianes. Valores en el intervalo: -∞ < atanh(x) < +∞ Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT atanh( 0 )

Response 0

Introducida en: v1.1.0

Devuelve la raíz cúbica del argumento.

Sintaxis

cbrt(x)

Argumentos

x — El valor del que se desea obtener la raíz cúbica. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

x . Float* Devuelve la raíz cúbica de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cbrt( 8 );

Response 2

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el coseno del argumento.

Sintaxis

cos (x)

Argumentos

x — El ángulo en radianes. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

x . Float* Devuelve el coseno hiperbólico de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT cos ( 0 );

Response 1

Introducido en: v20.12.0

Devuelve el coseno hiperbólico del argumento.

Sintaxis

cosh(x)

Argumentos

x — El ángulo, en radianes. Valores en el intervalo: -∞ < x < +∞ . (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

1 ≤ cosh(x) < +∞ Float64 Devuelve valores en el intervalo:

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT cosh( 0 )

Response 1

Introducido en: v22.2.0

Convierte radianes a grados.

Sintaxis

degrees (x)

Argumentos

x — Valor de entrada en radianes. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

x en grados. Devuelve el valor deen grados. Float64

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT degrees ( 3 . 141592653589793 )

Response 180

Disponible desde: v1.1.0

Devuelve la constante de Euler (e).

Sintaxis

e()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve la constante de Euler Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT e();

Response 2.718281828459045

Introducido en: v1.1.0

Si x no es negativo, entonces erf(x/(σ√2)) es la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución normal y desviación estándar σ tome un valor que difiera del valor esperado en más de x .

Sintaxis

erf(x)

Argumentos

x — El valor para el que se calcula la función de error. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve el valor de la función de error Float*

Ejemplos

Regla de las tres sigmas

Query SELECT erf( 3 / sqrt ( 2 ))

Response ┌─erf(divide(3, sqrt(2)))─┐ │ 0.9973002039367398 │ └─────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un número próximo a 1-erf(x) sin pérdida de precisión para valores grandes de x .

Sintaxis

erfc(x)

Argumentos

x — El valor cuyo valor de la función de error se quiere obtener. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve el valor de la función de error complementaria Float*

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT erfc( 0 );

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Devuelve e elevada a la potencia de x , donde x es el argumento dado de la función.

Sintaxis

exp (x)

Argumentos

x — El exponente. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT round ( exp ( - 1 ), 4 )

Response ┌─round(exp(-1), 4)─┐ │ 0.3679 │ └───────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve 10 elevado a la potencia del argumento dado.

Sintaxis

exp10(x)

Argumentos

x — El exponente. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT exp10( 2 );

Response 100

Introducido en: v1.1.0

Devuelve 2 elevado al argumento dado.

Sintaxis

exp2(x)

Argumentos

x — El exponente. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT exp2( 3 );

Response 8

Introducido en: v22.11.0

Calcula el factorial de un valor entero. El factorial de 0 es 1. Asimismo, la función factorial() devuelve 1 para cualquier valor negativo. El valor positivo máximo del argumento de entrada es 20 ; un valor de 21 o superior provocará una excepción.

Sintaxis

factorial(n)

Argumentos

n — Valor entero para el que se calcula el factorial. El valor máximo es 20. (U)Int8/16/32/64

Valor devuelto

Devuelve el factorial del valor de entrada como UInt64. Devuelve 1 para el valor de entrada 0 o cualquier valor negativo. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query factorial( 10 )

Response 3628800

Introducido en: v20.12.0

Devuelve la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. hypot evita los problemas que se producen al elevar al cuadrado números muy grandes o muy pequeños.

Sintaxis

hypot(x, y)

Argumentos

x — El primer cateto de un triángulo rectángulo. (U)Int* o Float* o BFloat16 o Decimal*

— El primer cateto de un triángulo rectángulo. o o o y — El segundo cateto de un triángulo rectángulo. (U)Int* o Float* o BFloat16 o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Float64

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT hypot( 1 , 1 )

Response 1.4142135623730951

Introducido en: v1.1.0

UInt64 . Igual que exp10 , pero devuelve un número

Sintaxis

intExp10(x)

Argumentos

x — El exponente. Int* o UInt* o Float*

Valor devuelto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT intExp10( 2 );

Response 100

Introducido en: v1.1.0

UInt64 . Igual que exp2 , pero devuelve un número

Sintaxis

intExp2(x)

Argumentos

x — El exponente. Int* o UInt* o Float*

Valor devuelto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT intExp2( 3 );

Response 8

Introducido en: v26.5.0

Devuelve 1 si el argumento es un número primo; de lo contrario, 0 .

Usa un bitmap de búsqueda exacta para valores pequeños y una prueba de Miller-Rabin determinista para valores más grandes. El resultado es exacto para todos los tipos de entrada admitidos.

UInt128 , UInt256 ), use Para tipos de enteros sin signo de mayor tamaño (), use isProbablePrime en su lugar.

Sintaxis

isPrime(n)

Argumentos

n — Entero sin signo que se va a comprobar si es primo. UInt8 o UInt16 o UInt32 o UInt64

Valor devuelto

1 si n es primo; en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesies primo; en caso contrario,

Ejemplos

Número primo

Query SELECT isPrime( 17 )

Response 1

Número compuesto

Query SELECT isPrime( 18 )

Response 0

Número primo grande de UInt64

Query SELECT isPrime( 18446744073709551557 )

Response 1

Valor máximo de UInt64

Query SELECT isPrime( 18446744073709551615 )

Response 0

Introducido en: v26.5.0

Devuelve 1 si el argumento probablemente es primo y 0 si sin duda es compuesto.

UInt8 , UInt16 , UInt32 y UInt64 , el resultado es exacto y coincide con rounds se ignora. Para, el resultado es exacto y coincide con isPrime . El argumentose ignora.

UInt128 y UInt256 , un valor de retorno de 1 es probabilístico. El argumento opcional rounds controla cuántas rondas de 4^(-rounds) ; el valor predeterminado de 25 mantiene esta cota por debajo de 10^-15 , y el máximo de 256 la mantiene por debajo de 10^-154 . Para, un valor de retorno dees probabilístico. El argumento opcionalcontrola cuántas rondas de Miller-Rabin se usan: cuantas más rondas, menor es la probabilidad de un falso positivo y mayor el tiempo de ejecución. Con testigos aleatorios uniformes, la tasa de falsos positivos para un compuesto fijo está acotada por; el valor predeterminado demantiene esta cota por debajo de, y el máximo dela mantiene por debajo de

La función es determinista: los testigos se derivan de n , por lo que el mismo par (n, rounds) siempre produce el mismo resultado. La cota 4^(-rounds) es la probabilidad por entrada con testigos aleatorios uniformes; con nuestra inicialización determinista, en cambio, describe una fracción de las entradas: un compuesto que engañe a su secuencia de testigos devolverá 1 de forma reproducible.

Sintaxis

isProbablePrime(n[, rounds])

Argumentos

n — Entero sin signo que se va a comprobar si es primo. UInt8 o UInt16 o UInt32 o UInt64 o UInt128 o UInt256

— Entero sin signo que se va a comprobar si es primo. o o o o o rounds — Constante entera positiva opcional en [1, 256] . Número de rondas de Miller-Rabin para UInt128 / UInt256 (se ignora en tipos más pequeños). El valor predeterminado es 25 . UInt8 o UInt16 o UInt32 o UInt64

Valor devuelto

1 si n probablemente es primo y 0 si definitivamente es compuesto. Devuelvesiprobablemente es primo ysi definitivamente es compuesto. UInt8

Ejemplos

Primo pequeño

Query SELECT isProbablePrime( 17 )

Response 1

Número compuesto pequeño

Query SELECT isProbablePrime( 18 )

Response 0

El número primo UInt64 más grande (resultado exacto)

Query SELECT isProbablePrime( 18446744073709551557 )

Response 1

Número primo de Mersenne M_127 ( UInt128 )

Query SELECT isProbablePrime(toUInt128( '170141183460469231731687303715884105727' ))

Response 1

Número primo del campo base de Curve25519 2^255 - 19 ( UInt256 )

Query SELECT isProbablePrime(toUInt256( '57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819949' ))

Response 1

Verificación más rápida, con menor fiabilidad: 5 rondas

Query SELECT isProbablePrime(toUInt256( '57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819949' ), 5 )

Response 1

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el logaritmo de la función gamma.

Sintaxis

lgamma(x)

Argumentos

x — El número del que se calcula el logaritmo de la función gamma. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

x . Float* Devuelve el logaritmo de la función gamma de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT lgamma( 5 );

Response 3.1780538303479458

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el logaritmo natural del argumento.

Sintaxis

log (x)

Alias: ln

Argumentos

x — El número del que se calcula el logaritmo natural. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

x . Float* Devuelve el logaritmo natural de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT log ( 10 );

Response 2.302585092994046

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el logaritmo decimal del argumento.

Sintaxis

log10 (x)

Argumentos

x — Número para el que se calcula el logaritmo decimal. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

x . Float* Devuelve el logaritmo decimal de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT log10 ( 100 );

Response 2

Introducida en: v20.12.0

Calcula log(1+x). El cálculo de log1p(x) es más preciso que log(1+x) para valores pequeños de x .

Sintaxis

log1p(x)

Argumentos

x — Valores en el intervalo: -1 < x < +∞ . (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve valores en el intervalo: -∞ < log1p(x) < +∞ Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT log1p( 0 )

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el logaritmo binario del argumento.

Sintaxis

log2(x)

Argumentos

x — El número cuyo logaritmo binario se debe calcular. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

x . Float* Devuelve el logaritmo binario de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT log2( 8 );

Response 3

Introducido en: v1.1.0

Devuelve pi (π).

Sintaxis

pi ()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve pi Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT pi ();

Response 3.141592653589793

Introducido en: v1.1.0

Devuelve x elevado a y.

Sintaxis

pow(x, y)

Alias: power

Argumentos

x — La base. (U)Int8/16/32/64 o Float* o BFloat16 o Decimal*

— La base. o o o y — El exponente. (U)Int8/16/32/64 o Float* o BFloat16 o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve x^y como Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT pow( 2 , 3 );

Response 8

Introducido en: v22.3.0

Devuelve estadísticas de prueba para la prueba Z de dos proporciones, una prueba estadística para comparar las proporciones de dos poblaciones, x e y. La función admite métodos de estimación combinada y no combinada para el error estándar. En la versión combinada, las dos proporciones se promedian y se utiliza una sola proporción para estimar el error estándar. En la versión no combinada, las dos proporciones se utilizan por separado.

Sintaxis

proportionsZTest(successes_x, successes_y, trials_x, trials_y, conf_level, pool_type)

Argumentos

successes_x — Número de éxitos en la población x. UInt64

— Número de éxitos en la población x. successes_y — Número de éxitos en la población y. UInt64

— Número de éxitos en la población y. trials_x — Número de ensayos en la población x. UInt64

— Número de ensayos en la población x. trials_y — Número de ensayos en la población y. UInt64

— Número de ensayos en la población y. conf_level — Nivel de confianza de la prueba. Float64

— Nivel de confianza de la prueba. pool_type — Selección del método de agrupación para estimar el error estándar. Puede ser ‘unpooled’ o ‘pooled’. String

Valor devuelto

z_stat (estadístico Z), p_val (valor p), ci_low (límite inferior del intervalo de confianza), ci_high (límite superior del intervalo de confianza). Devuelve una tupla que contiene:(estadístico Z),(valor p),(límite inferior del intervalo de confianza),(límite superior del intervalo de confianza). Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT proportionsZTest( 10 , 11 , 100 , 101 , 0 . 95 , 'unpooled' );

Response ┌─proportionsZTest(10, 11, 100, 101, 0.95, 'unpooled')───────────────────────────────┐ │ (-0.20656724435948853,0.8363478437079654,-0.09345975390115283,0.07563797172293502) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.2.0

Convierte grados en radianes.

Sintaxis

radians (x)

Argumentos

x — Valor de entrada en grados. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve un valor en radianes Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT radians ( 180 )

Response 3.141592653589793

Introducido en: v20.1.0

Calcula la función sigmoide: 1 / (1 + exp(-x)) . La función sigmoide asigna cualquier número real al intervalo (0, 1) y se utiliza habitualmente en el aprendizaje automático.

Sintaxis

sigmoid(x)

Argumentos

x — El valor de entrada. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

Devuelve la sigmoide del valor de entrada, en el intervalo (0, 1). Float64

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT sigmoid( 0 )

Response 0.5

Introducido en: v21.2.0

Devuelve el signo de un número real.

Sintaxis

sign (x)

Argumentos

x — Valores entre -∞ y +∞. (U)Int* o Decimal* o Float*

Valor devuelto

-1 para x < 0 , 0 para x = 0 y 1 para x > 0 . Int8 Devuelveparaparapara

Ejemplos

Signo de cero

Query SELECT sign ( 0 )

Response 0

Signo positivo

Query SELECT sign ( 1 )

Response 1

Signo negativo

Query SELECT sign ( - 1 )

Response -1

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el seno del argumento.

Sintaxis

sin (x)

Argumentos

x — El número cuyo seno se devuelve. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve el seno de x.

Ejemplos

simple

Query SELECT sin ( 1 . 23 )

Response 0.9424888019316975

Introducido en: v20.12.0

Devuelve el seno hiperbólico.

Sintaxis

sinh(x)

Argumentos

x — El ángulo, en radianes. Valores en el intervalo: -∞ < x < +∞. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve valores en el intervalo: -∞ < sinh(x) < +∞ Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT sinh( 0 )

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Devuelve la raíz cuadrada del argumento.

Sintaxis

sqrt (x)

Argumentos

x — El número del que se calcula la raíz cuadrada. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve la raíz cuadrada de x Float*

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT sqrt ( 16 );

Response 4

Introducido en: v1.1.0

Devuelve la tangente del argumento.

Sintaxis

tan (x)

Argumentos

x — El ángulo en radianes. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

x . Float* Devuelve la tangente de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT tan ( 0 );

Response 0

Introducido en: v20.1.0

Devuelve la tangente hiperbólica.

Sintaxis

tanh(x)

Argumentos

x — El ángulo en radianes. Valores en el intervalo: -∞ < x < +∞. (U)Int* o Float* o Decimal*

Valor devuelto

Devuelve valores en el intervalo: -1 < tanh(x) < 1 Float*

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT tanh( 0 )

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Devuelve la función gamma.

Sintaxis