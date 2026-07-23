Introducido en: v1.1.0 Devuelve el arcocoseno del argumento. Sintaxis
acos
Argumentos Valor devuelto Devuelve el arcocoseno de x
acos(x)
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT acos(0.5);
Response
1.0471975511965979
Introducido en: v20.12.0 Devuelve el coseno hiperbólico inverso. Sintaxis
acosh
Argumentos Valor devuelto Devuelve el ángulo en radianes. Valores en el intervalo:
acosh(x)
0 ≤ acosh(x) < +∞.
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT acosh(1)
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Calcula el arcoseno del argumento indicado. Para argumentos en el intervalo
asin
[-1, 1], devuelve un valor en el intervalo
[-pi() / 2, pi() / 2].
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor del arcoseno del argumento
asin(x)
x
Float64
Ejemplos
inversa
Query
SELECT asin(1.0) = pi() / 2, sin(asin(1)), asin(sin(1))
float32
Response
1 1 1
Query
SELECT toTypeName(asin(1.0::Float32))
nan
Response
Float64
Query
SELECT asin(1.1), asin(-2), asin(inf), asin(nan)
Response
nan nan nan nan
Introducido en: v20.12.0 Devuelve el arcoseno hiperbólico. Sintaxis
asinh
Argumentos Valor devuelto Devuelve el ángulo, en radianes. Valores en el intervalo:
asinh(x)
-∞ < asinh(x) < +∞.
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT asinh(0)
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Devuelve la arcotangente del argumento. Sintaxis
atan
Argumentos Valor devuelto Devuelve la arcotangente de
atan(x)
x.
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT atan(1);
Response
0.7853981633974483
Introducido en: v20.12.0 Devuelve atan2 como el ángulo en el plano euclidiano, expresado en radianes, entre el eje x positivo y la semirrecta que pasa por el punto
atan2
(x, y) ≠ (0, 0).
Sintaxis
Argumentos
atan2(y, x)
y— coordenada y del punto por el que pasa el rayo.
(U)Int*o
Float*o
BFloat16o
Decimal*
x— coordenada x del punto por el que pasa el rayo.
(U)Int*o
Float*o
BFloat16o
Decimal*
θ tal que
-π < θ ≤ π, en radianes.
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT atan2(1, 1)
Response
0.7853981633974483
Introducido en: v20.12.0 Devuelve la tangente hiperbólica inversa. Sintaxis
atanh
Argumentos
atanh(x)
x— Tangente hiperbólica del ángulo. Valores en el intervalo: -1 < x < 1.
(U)Int*,
Float*o
Decimal*.
(U)Int*o
Float*o
Decimal*
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT atanh(0)
Response
0
Introducida en: v1.1.0 Devuelve la raíz cúbica del argumento. Sintaxis
cbrt
Argumentos Valor devuelto Devuelve la raíz cúbica de
cbrt(x)
x.
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT cbrt(8);
Response
2
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el coseno del argumento. Sintaxis
cos
Argumentos Valor devuelto Devuelve el coseno hiperbólico de
cos(x)
x.
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT cos(0);
Response
1
Introducido en: v20.12.0 Devuelve el coseno hiperbólico del argumento. Sintaxis
cosh
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores en el intervalo:
cosh(x)
1 ≤ cosh(x) < +∞
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT cosh(0)
Response
1
Introducido en: v22.2.0 Convierte radianes a grados. Sintaxis
degrees
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor de
degrees(x)
x en grados.
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT degrees(3.141592653589793)
Response
180
Disponible desde: v1.1.0 Devuelve la constante de Euler (e). Sintaxis
e
Argumentos
e()
- Ninguno.
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT e();
Response
2.718281828459045
Introducido en: v1.1.0 Si
erf
x no es negativo, entonces
erf(x/(σ√2)) es la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución normal y desviación estándar
σ tome un valor que difiera del valor esperado en más de
x.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor de la función de error
erf(x)
Float*
Ejemplos
Regla de las tres sigmas
Query
SELECT erf(3 / sqrt(2))
Response
┌─erf(divide(3, sqrt(2)))─┐
│ 0.9973002039367398 │
└─────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un número próximo a
erfc
1-erf(x) sin pérdida de precisión para valores grandes de
x.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor de la función de error complementaria
erfc(x)
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT erfc(0);
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Devuelve e elevada a la potencia de
exp
x, donde
x es el argumento dado de la función.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve
exp(x)
e^x
Float*
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT round(exp(-1), 4)
Response
┌─round(exp(-1), 4)─┐
│ 0.3679 │
└───────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve 10 elevado a la potencia del argumento dado. Sintaxis
exp10
Argumentos Valor devuelto Devuelve 10^x
exp10(x)
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT exp10(2);
Response
100
Introducido en: v1.1.0 Devuelve 2 elevado al argumento dado. Sintaxis
exp2
Argumentos Valor devuelto Devuelve 2^x
exp2(x)
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT exp2(3);
Response
8
Introducido en: v22.11.0 Calcula el factorial de un valor entero. El factorial de 0 es 1. Asimismo, la función
factorial
factorial() devuelve
1 para cualquier valor negativo.
El valor positivo máximo del argumento de entrada es
20; un valor de
21 o superior provocará una excepción.
Sintaxis
Argumentos
factorial(n)
n— Valor entero para el que se calcula el factorial. El valor máximo es 20.
(U)Int8/16/32/64
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
factorial(10)
Response
3628800
Introducido en: v20.12.0 Devuelve la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo.
hypot
hypot evita los problemas que se producen al elevar al cuadrado números muy grandes o muy pequeños.
Sintaxis
Argumentos
hypot(x, y)
x— El primer cateto de un triángulo rectángulo.
(U)Int*o
Float*o
BFloat16o
Decimal*
y— El segundo cateto de un triángulo rectángulo.
(U)Int*o
Float*o
BFloat16o
Decimal*
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT hypot(1, 1)
Response
1.4142135623730951
Introducido en: v1.1.0 Igual que exp10, pero devuelve un número
intExp10
UInt64.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 10^x.
intExp10(x)
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT intExp10(2);
Response
100
Introducido en: v1.1.0 Igual que exp2, pero devuelve un número
intExp2
UInt64.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 2^x.
intExp2(x)
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT intExp2(3);
Response
8
Introducido en: v26.5.0 Devuelve
isPrime
1 si el argumento es un número primo; de lo contrario,
0.
Usa un bitmap de búsqueda exacta para valores pequeños y una prueba de Miller-Rabin determinista
para valores más grandes. El resultado es exacto para todos los tipos de entrada admitidos.
Para tipos de enteros sin signo de mayor tamaño (
UInt128,
UInt256), use
isProbablePrime en su lugar.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve
isPrime(n)
1 si
n es primo; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Número primo
Query
SELECT isPrime(17)
Número compuesto
Response
1
Query
SELECT isPrime(18)
Número primo grande de
Response
0
UInt64
Query
SELECT isPrime(18446744073709551557)
Valor máximo de
Response
1
UInt64
Query
SELECT isPrime(18446744073709551615)
Response
0
Introducido en: v26.5.0 Devuelve
isProbablePrime
1 si el argumento probablemente es primo y
0 si sin duda es compuesto.
Para
UInt8,
UInt16,
UInt32 y
UInt64, el resultado es exacto y coincide con
isPrime. El argumento
rounds se ignora.
Para
UInt128 y
UInt256, un valor de retorno de
1 es probabilístico. El argumento opcional
rounds controla
cuántas rondas de Miller-Rabin se usan:
cuantas más rondas, menor es la probabilidad de un falso positivo y mayor el tiempo de ejecución. Con testigos aleatorios uniformes,
la tasa de falsos positivos para un compuesto fijo está acotada por
4^(-rounds); el valor predeterminado de
25
mantiene esta cota por debajo de
10^-15, y el máximo de
256 la mantiene por debajo de
10^-154.
La función es determinista: los testigos se derivan de
n, por lo que el mismo par
(n, rounds) siempre produce
el mismo resultado. La cota
4^(-rounds) es la probabilidad por entrada con testigos aleatorios uniformes;
con nuestra inicialización determinista, en cambio, describe una fracción de las entradas: un compuesto que engañe a su
secuencia de testigos devolverá
1 de forma reproducible.
Sintaxis
Argumentos
isProbablePrime(n[, rounds])
n— Entero sin signo que se va a comprobar si es primo.
UInt8o
UInt16o
UInt32o
UInt64o
UInt128o
UInt256
rounds— Constante entera positiva opcional en
[1, 256]. Número de rondas de Miller-Rabin para
UInt128/
UInt256(se ignora en tipos más pequeños). El valor predeterminado es
25.
UInt8o
UInt16o
UInt32o
UInt64
1 si
n probablemente es primo y
0 si definitivamente es compuesto.
UInt8
Ejemplos
Primo pequeño
Query
SELECT isProbablePrime(17)
Número compuesto pequeño
Response
1
Query
SELECT isProbablePrime(18)
El número primo
Response
0
UInt64 más grande (resultado exacto)
Query
SELECT isProbablePrime(18446744073709551557)
Número primo de Mersenne
Response
1
M_127 (
UInt128)
Query
SELECT isProbablePrime(toUInt128('170141183460469231731687303715884105727'))
Número primo del campo base de Curve25519
Response
1
2^255 - 19 (
UInt256)
Query
SELECT isProbablePrime(toUInt256('57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819949'))
Verificación más rápida, con menor fiabilidad: 5 rondas
Response
1
Query
SELECT isProbablePrime(toUInt256('57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819949'), 5)
Response
1
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el logaritmo de la función gamma. Sintaxis
lgamma
Argumentos Valor devuelto Devuelve el logaritmo de la función gamma de
lgamma(x)
x.
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT lgamma(5);
Response
3.1780538303479458
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el logaritmo natural del argumento. Sintaxis
log
Alias:
log(x)
ln
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve el logaritmo natural de
x.
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT log(10);
Response
2.302585092994046
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el logaritmo decimal del argumento. Sintaxis
log10
Argumentos Valor devuelto Devuelve el logaritmo decimal de
log10(x)
x.
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT log10(100);
Response
2
Introducida en: v20.12.0 Calcula log(1+x). El cálculo de
log1p
log1p(x) es más preciso que log(1+x) para valores pequeños de
x.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores en el intervalo: -∞ < log1p(x) < +∞
log1p(x)
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT log1p(0)
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el logaritmo binario del argumento. Sintaxis
log2
Argumentos Valor devuelto Devuelve el logaritmo binario de
log2(x)
x.
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT log2(8);
Response
3
Introducido en: v1.1.0 Devuelve pi (π). Sintaxis
pi
Argumentos
pi()
- Ninguno.
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT pi();
Response
3.141592653589793
Introducido en: v1.1.0 Devuelve x elevado a y. Sintaxis
pow
Alias:
pow(x, y)
power
Argumentos
x— La base.
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
BFloat16o
Decimal*
y— El exponente.
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
BFloat16o
Decimal*
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT pow(2, 3);
Response
8
Introducido en: v22.3.0 Devuelve estadísticas de prueba para la prueba Z de dos proporciones, una prueba estadística para comparar las proporciones de dos poblaciones, x e y. La función admite métodos de estimación combinada y no combinada para el error estándar. En la versión combinada, las dos proporciones se promedian y se utiliza una sola proporción para estimar el error estándar. En la versión no combinada, las dos proporciones se utilizan por separado. Sintaxis
proportionsZTest
Argumentos
proportionsZTest(successes_x, successes_y, trials_x, trials_y, conf_level, pool_type)
successes_x— Número de éxitos en la población x.
UInt64
successes_y— Número de éxitos en la población y.
UInt64
trials_x— Número de ensayos en la población x.
UInt64
trials_y— Número de ensayos en la población y.
UInt64
conf_level— Nivel de confianza de la prueba.
Float64
pool_type— Selección del método de agrupación para estimar el error estándar. Puede ser ‘unpooled’ o ‘pooled’.
String
z_stat (estadístico Z),
p_val (valor p),
ci_low (límite inferior del intervalo de confianza),
ci_high (límite superior del intervalo de confianza).
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT proportionsZTest(10, 11, 100, 101, 0.95, 'unpooled');
Response
┌─proportionsZTest(10, 11, 100, 101, 0.95, 'unpooled')───────────────────────────────┐
│ (-0.20656724435948853,0.8363478437079654,-0.09345975390115283,0.07563797172293502) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.2.0 Convierte grados en radianes. Sintaxis
radians
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor en radianes
radians(x)
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT radians(180)
Response
3.141592653589793
Introducido en: v20.1.0 Calcula la función sigmoide:
sigmoid
1 / (1 + exp(-x)). La función sigmoide asigna cualquier número real al intervalo (0, 1) y se utiliza habitualmente en el aprendizaje automático.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la sigmoide del valor de entrada, en el intervalo (0, 1).
sigmoid(x)
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT sigmoid(0)
Response
0.5
Introducido en: v21.2.0 Devuelve el signo de un número real. Sintaxis
sign
Argumentos Valor devuelto Devuelve
sign(x)
-1 para
x < 0,
0 para
x = 0 y
1 para
x > 0.
Int8
Ejemplos
Signo de cero
Query
SELECT sign(0)
Signo positivo
Response
0
Query
SELECT sign(1)
Signo negativo
Response
1
Query
SELECT sign(-1)
Response
-1
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el seno del argumento. Sintaxis
sin
Argumentos Valor devuelto Devuelve el seno de x. Ejemplos simple
sin(x)
Query
SELECT sin(1.23)
Response
0.9424888019316975
Introducido en: v20.12.0 Devuelve el seno hiperbólico. Sintaxis
sinh
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores en el intervalo: -∞ < sinh(x) < +∞
sinh(x)
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT sinh(0)
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Devuelve la raíz cuadrada del argumento. Sintaxis
sqrt
Argumentos Valor devuelto Devuelve la raíz cuadrada de x
sqrt(x)
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT sqrt(16);
Response
4
Introducido en: v1.1.0 Devuelve la tangente del argumento. Sintaxis
tan
Argumentos Valor devuelto Devuelve la tangente de
tan(x)
x.
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT tan(0);
Response
0
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la tangente hiperbólica. Sintaxis
tanh
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores en el intervalo: -1 < tanh(x) < 1
tanh(x)
Float*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT tanh(0)
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Devuelve la función gamma. Sintaxis