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Para que las funciones siguientes funcionen, la configuración del servidor debe especificar las rutas y direcciones necesarias para obtener todos los diccionarios integrados. Los diccionarios se cargan en la primera llamada a cualquiera de estas funciones. Si no se pueden cargar las listas de referencia, se produce una excepción.Por lo tanto, los ejemplos que se muestran en esta sección producirán una excepción en ClickHouse Fiddle y en los despliegues quick release y de producción de forma predeterminada, a menos que se hayan configurado previamente.
Para obtener información sobre cómo crear listas de referencia, consulte la sección “Diccionarios”.

Múltiples geobases

ClickHouse permite trabajar simultáneamente con múltiples geobases alternativas (jerarquías regionales) para admitir distintas perspectivas sobre a qué países pertenecen ciertas regiones. La configuración de clickhouse-server especifica el archivo con la jerarquía regional: <path_to_regions_hierarchy_file>/opt/geo/regions_hierarchy.txt</path_to_regions_hierarchy_file> Además de este archivo, también busca archivos cercanos que tengan el símbolo _ y cualquier sufijo añadido al nombre (antes de la extensión del archivo). Por ejemplo, también encontrará el archivo /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt, si existe. Aquí, ua se denomina la clave del diccionario. En el caso de un diccionario sin sufijo, la clave es una cadena vacía. Todos los diccionarios se recargan durante el tiempo de ejecución (cada cierto número de segundos, según se define en el parámetro de configuración builtin_dictionaries_reload_interval, o una vez por hora de forma predeterminada). Sin embargo, la lista de diccionarios disponibles se define una sola vez, cuando se inicia el servidor. Todas las funciones para trabajar con regiones tienen un argumento opcional al final: la clave del diccionario. A esto se le llama la geobase. Ejemplo:

regionToName

Acepta un ID de región y geobase, y devuelve una cadena con el nombre de la región en el idioma correspondiente. Si no existe una región con el ID especificado, se devuelve una cadena vacía. Sintaxis
Parámetros Valor devuelto
  • Nombre de la región en el idioma correspondiente indicado por geobase. String.
  • De lo contrario, una cadena vacía.
Ejemplo
Query
Response

regionToCity

Acepta un ID de región de la geobase. Si esta región es una ciudad o parte de una ciudad, devuelve el ID de región de la ciudad correspondiente. En caso contrario, devuelve 0. Sintaxis
Parámetros Valor devuelto
  • ID de la región de la ciudad correspondiente, si existe. UInt32.
  • 0, si no existe.
Ejemplo
Query
Response

regionToArea

Convierte una región en un área (tipo 5 en la geobase). En todos los demás aspectos, esta función es igual que ‘regionToCity’. Sintaxis
Parámetros Valor devuelto
  • ID de la región del área correspondiente, si existe. UInt32.
  • 0 si no existe.
Ejemplo
Query
Response

regionToDistrict

Convierte una región en un distrito federal (tipo 4 en la geobase). Por lo demás, esta función es igual que ‘regionToCity’. Sintaxis
Parámetros Valor devuelto
  • ID de la región de la ciudad correspondiente, si existe. UInt32.
  • 0, si no existe ninguna.
Ejemplo
Query
Response

regionToCountry

Convierte una región en un país (tipo 3 de la geobase). Por lo demás, esta función es igual que ‘regionToCity’. Sintaxis
Parámetros Valor devuelto
  • ID de la región del país correspondiente, si existe. UInt32.
  • 0, si no existe.
Ejemplo
Query
Response

regionToContinent

Convierte una región en un continente (tipo 1 de la geobase). En todo lo demás, esta función es igual que ‘regionToCity’. Sintaxis
Parámetros Valor devuelto
  • ID de la región del continente correspondiente, si existe. UInt32.
  • 0, si no existe.
Ejemplo
Query
Response

regionToTopContinent

Devuelve el continente de nivel superior en la jerarquía para la región. Sintaxis
Parámetros Valor devuelto
  • Identificador del continente de nivel superior (al subir por la jerarquía de regiones).UInt32.
  • 0, si no existe ninguno.
Ejemplo
Query
Response

regionToPopulation

Obtiene la población de una región. La población puede estar registrada en archivos de geobase. Consulte la sección “Diccionarios”. Si la población no está registrada para la región, devuelve 0. En la geobase, la población puede estar registrada para regiones subordinadas, pero no para las regiones superiores. Sintaxis
Parámetros Valor devuelto
  • Población de la región. UInt32.
  • 0, si no existe.
Ejemplo
Query
Response

regionIn

Comprueba si una región lhs pertenece a una región rhs. Devuelve un valor UInt8 igual a 1 si pertenece, o 0 si no. Sintaxis
Parámetros
  • lhs — ID de región de lhs de la geobase. UInt32.
  • rhs — ID de región de rhs de la geobase. UInt32.
  • geobase — Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.
Valor devuelto
  • 1, si pertenece. UInt8.
  • 0, si no pertenece.
Detalles de implementación La relación es reflexiva: cualquier región también pertenece a sí misma. Ejemplo
Query
Response

regionHierarchy

Acepta un número UInt32: el ID de región de la geobase. Devuelve un array de ID de región que incluye la región proporcionada y todas sus regiones padre en la jerarquía. Sintaxis
Parámetros Valor devuelto
  • Array de ID de región que consta de la región proporcionada y de todos sus padres en la cadena. Array(UInt32).
Ejemplo
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026