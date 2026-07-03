Documentación de las funciones para trabajar con diccionarios integrados

Para que las funciones siguientes funcionen, la configuración del servidor debe especificar las rutas y direcciones necesarias para obtener todos los diccionarios integrados. Los diccionarios se cargan en la primera llamada a cualquiera de estas funciones. Si no se pueden cargar las listas de referencia, se produce una excepción. Por lo tanto, los ejemplos que se muestran en esta sección producirán una excepción en ClickHouse Fiddle y en los despliegues quick release y de producción de forma predeterminada, a menos que se hayan configurado previamente.

Para obtener información sobre cómo crear listas de referencia, consulte la sección “Diccionarios”

​ Múltiples geobases

ClickHouse permite trabajar simultáneamente con múltiples geobases alternativas (jerarquías regionales) para admitir distintas perspectivas sobre a qué países pertenecen ciertas regiones.

La configuración de clickhouse-server especifica el archivo con la jerarquía regional:

<path_to_regions_hierarchy_file>/opt/geo/regions_hierarchy.txt</path_to_regions_hierarchy_file>

Además de este archivo, también busca archivos cercanos que tengan el símbolo _ y cualquier sufijo añadido al nombre (antes de la extensión del archivo). Por ejemplo, también encontrará el archivo /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt , si existe. Aquí, ua se denomina la clave del diccionario. En el caso de un diccionario sin sufijo, la clave es una cadena vacía.

Todos los diccionarios se recargan durante el tiempo de ejecución (cada cierto número de segundos, según se define en el parámetro de configuración builtin_dictionaries_reload_interval , o una vez por hora de forma predeterminada). Sin embargo, la lista de diccionarios disponibles se define una sola vez, cuando se inicia el servidor.

Todas las funciones para trabajar con regiones tienen un argumento opcional al final: la clave del diccionario. A esto se le llama la geobase.

Ejemplo:

regionToCountry(RegionID) – Uses the default dictionary: / opt / geo / regions_hierarchy . txt regionToCountry(RegionID, '' ) – Uses the default dictionary: / opt / geo / regions_hierarchy . txt regionToCountry(RegionID, 'ua' ) – Uses the dictionary for the 'ua' key : / opt / geo / regions_hierarchy_ua . txt

Acepta un ID de región y geobase, y devuelve una cadena con el nombre de la región en el idioma correspondiente. Si no existe una región con el ID especificado, se devuelve una cadena vacía.

Sintaxis

regionToName(id\[, lang\])

Parámetros

id — ID de la región de la geobase. UInt32.

— ID de la región de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

Nombre de la región en el idioma correspondiente indicado por geobase . String.

. String. De lo contrario, una cadena vacía.

Ejemplo

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ) FROM numbers( 0 , 5 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┐ │ │ │ World │ │ USA │ │ Colorado │ │ Boulder County │ └────────────────────────────────────────────┘

Acepta un ID de región de la geobase. Si esta región es una ciudad o parte de una ciudad, devuelve el ID de región de la ciudad correspondiente. En caso contrario, devuelve 0.

Sintaxis

regionToCity(id [, geobase])

Parámetros

id — ID de la región de la geobase. UInt32.

— ID de la región de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

ID de la región de la ciudad correspondiente, si existe. UInt32.

0, si no existe.

Ejemplo

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToCity( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToCity(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐ │ │ 0 │ │ │ World │ 0 │ │ │ USA │ 0 │ │ │ Colorado │ 0 │ │ │ Boulder County │ 0 │ │ │ Boulder │ 5 │ Boulder │ │ China │ 0 │ │ │ Sichuan │ 0 │ │ │ Chengdu │ 8 │ Chengdu │ │ America │ 0 │ │ │ North America │ 0 │ │ │ Eurasia │ 0 │ │ │ Asia │ 0 │ │ └────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

Convierte una región en un área (tipo 5 en la geobase). En todos los demás aspectos, esta función es igual que ‘regionToCity’

Sintaxis

regionToArea(id [, geobase])

Parámetros

id — ID de la región de la geobase. UInt32.

— ID de la región de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

ID de la región del área correspondiente, si existe. UInt32.

0 si no existe.

Ejemplo

Query SELECT DISTINCT regionToName(regionToArea(toUInt32( number ), 'ua' )) FROM system . numbers LIMIT 15

Response ┌─regionToName(regionToArea(toUInt32(number), \'ua\'))─┐ │ │ │ Moscow and Moscow region │ │ St. Petersburg and Leningrad region │ │ Belgorod region │ │ Ivanovsk region │ │ Kaluga region │ │ Kostroma region │ │ Kursk region │ │ Lipetsk region │ │ Orlov region │ │ Ryazan region │ │ Smolensk region │ │ Tambov region │ │ Tver region │ │ Tula region │ └──────────────────────────────────────────────────────┘

Convierte una región en un distrito federal (tipo 4 en la geobase). Por lo demás, esta función es igual que ‘regionToCity’.

Sintaxis

regionToDistrict(id [, geobase])

Parámetros

id — ID de la región de la geobase. UInt32.

— ID de la región de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Consulta Múltiples geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

ID de la región de la ciudad correspondiente, si existe. UInt32.

0, si no existe ninguna.

Ejemplo

Query SELECT DISTINCT regionToName(regionToDistrict(toUInt32( number ), 'ua' )) FROM system . numbers LIMIT 15

Response ┌─regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), \'ua\'))─┐ │ │ │ Central federal district │ │ Northwest federal district │ │ South federal district │ │ North Caucases federal district │ │ Privolga federal district │ │ Ural federal district │ │ Siberian federal district │ │ Far East federal district │ │ Scotland │ │ Faroe Islands │ │ Flemish region │ │ Brussels capital region │ │ Wallonia │ │ Federation of Bosnia and Herzegovina │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

Convierte una región en un país (tipo 3 de la geobase). Por lo demás, esta función es igual que ‘regionToCity’.

Sintaxis

regionToCountry(id [, geobase])

Parámetros

id — ID de la región de la geobase. UInt32.

— ID de la región de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

ID de la región del país correspondiente, si existe. UInt32.

0, si no existe.

Ejemplo

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToCountry( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToCountry(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐ │ │ 0 │ │ │ World │ 0 │ │ │ USA │ 2 │ USA │ │ Colorado │ 2 │ USA │ │ Boulder County │ 2 │ USA │ │ Boulder │ 2 │ USA │ │ China │ 6 │ China │ │ Sichuan │ 6 │ China │ │ Chengdu │ 6 │ China │ │ America │ 0 │ │ │ North America │ 0 │ │ │ Eurasia │ 0 │ │ │ Asia │ 0 │ │ └────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Convierte una región en un continente (tipo 1 de la geobase). En todo lo demás, esta función es igual que ‘regionToCity’.

Sintaxis

regionToContinent(id [, geobase])

Parámetros

id — ID de la región de la geobase. UInt32.

— ID de la región de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Véase Múltiples geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

ID de la región del continente correspondiente, si existe. UInt32.

0, si no existe.

Ejemplo

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToContinent( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToContinent(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐ │ │ 0 │ │ │ World │ 0 │ │ │ USA │ 10 │ North America │ │ Colorado │ 10 │ North America │ │ Boulder County │ 10 │ North America │ │ Boulder │ 10 │ North America │ │ China │ 12 │ Asia │ │ Sichuan │ 12 │ Asia │ │ Chengdu │ 12 │ Asia │ │ America │ 9 │ America │ │ North America │ 10 │ North America │ │ Eurasia │ 11 │ Eurasia │ │ Asia │ 12 │ Asia │ └────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Devuelve el continente de nivel superior en la jerarquía para la región.

Sintaxis

regionToTopContinent(id[, geobase])

Parámetros

id — ID de la región de la geobase. UInt32.

— ID de la región de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Consulte Múltiples Geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

Identificador del continente de nivel superior (al subir por la jerarquía de regiones).UInt32.

0, si no existe ninguno.

Ejemplo

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToTopContinent( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToTopContinent(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐ │ │ 0 │ │ │ World │ 0 │ │ │ USA │ 9 │ America │ │ Colorado │ 9 │ America │ │ Boulder County │ 9 │ America │ │ Boulder │ 9 │ America │ │ China │ 11 │ Eurasia │ │ Sichuan │ 11 │ Eurasia │ │ Chengdu │ 11 │ Eurasia │ │ America │ 9 │ America │ │ North America │ 9 │ America │ │ Eurasia │ 11 │ Eurasia │ │ Asia │ 11 │ Eurasia │ └────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Obtiene la población de una región. La población puede estar registrada en archivos de geobase. Consulte la sección “Diccionarios” . Si la población no está registrada para la región, devuelve 0. En la geobase, la población puede estar registrada para regiones subordinadas, pero no para las regiones superiores.

Sintaxis

regionToPopulation(id[, geobase])

Parámetros

id — ID de la región de la geobase. UInt32.

— ID de la región de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

Población de la región. UInt32.

0, si no existe.

Ejemplo

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToPopulation( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─population─┐ │ │ 0 │ │ World │ 4294967295 │ │ USA │ 330000000 │ │ Colorado │ 5700000 │ │ Boulder County │ 330000 │ │ Boulder │ 100000 │ │ China │ 1500000000 │ │ Sichuan │ 83000000 │ │ Chengdu │ 20000000 │ │ America │ 1000000000 │ │ North America │ 600000000 │ │ Eurasia │ 4294967295 │ │ Asia │ 4294967295 │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Comprueba si una región lhs pertenece a una región rhs . Devuelve un valor UInt8 igual a 1 si pertenece, o 0 si no.

Sintaxis

regionIn(lhs, rhs\[, geobase\])

Parámetros

lhs — ID de región de lhs de la geobase. UInt32.

— ID de región de de la geobase. UInt32. rhs — ID de región de rhs de la geobase. UInt32.

— ID de región de de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

1, si pertenece. UInt8.

0, si no pertenece.

Detalles de implementación

La relación es reflexiva: cualquier región también pertenece a sí misma.

Ejemplo

Query SELECT regionToName( n1 . number ::UInt32, 'en' ) || (regionIn( n1 . number ::UInt32, n2 . number ::UInt32) ? ' is in ' : ' is not in ' ) || regionToName( n2 . number ::UInt32, 'en' ) FROM numbers( 1 , 2 ) AS n1 CROSS JOIN numbers( 1 , 5 ) AS n2;

Response World is in World World is not in USA World is not in Colorado World is not in Boulder County World is not in Boulder USA is in World USA is in USA USA is not in Colorado USA is not in Boulder County USA is not in Boulder

Acepta un número UInt32: el ID de región de la geobase. Devuelve un array de ID de región que incluye la región proporcionada y todas sus regiones padre en la jerarquía.

Sintaxis

regionHierarchy(id\[, geobase\])

Parámetros

id — ID de región de la geobase. UInt32.

— ID de región de la geobase. UInt32. geobase — Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.

Valor devuelto

Array de ID de región que consta de la región proporcionada y de todos sus padres en la cadena. Array(UInt32).

Ejemplo

Query SELECT regionHierarchy( number ::UInt32) AS arr, arrayMap(id -> regionToName(id, 'en' ), arr) FROM numbers( 5 );