Para obtener información sobre cómo crear listas de referencia, consulte la sección “Diccionarios”.
Para que las funciones siguientes funcionen, la configuración del servidor debe especificar las rutas y direcciones necesarias para obtener todos los diccionarios integrados. Los diccionarios se cargan en la primera llamada a cualquiera de estas funciones. Si no se pueden cargar las listas de referencia, se produce una excepción.Por lo tanto, los ejemplos que se muestran en esta sección producirán una excepción en ClickHouse Fiddle y en los despliegues quick release y de producción de forma predeterminada, a menos que se hayan configurado previamente.
ClickHouse permite trabajar simultáneamente con múltiples geobases alternativas (jerarquías regionales) para admitir distintas perspectivas sobre a qué países pertenecen ciertas regiones. La configuración de
Múltiples geobases
clickhouse-server especifica el archivo con la jerarquía regional:
<path_to_regions_hierarchy_file>/opt/geo/regions_hierarchy.txt</path_to_regions_hierarchy_file>
Además de este archivo, también busca archivos cercanos que tengan el símbolo
_ y cualquier sufijo añadido al nombre (antes de la extensión del archivo).
Por ejemplo, también encontrará el archivo
/opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt, si existe. Aquí,
ua se denomina la clave del diccionario. En el caso de un diccionario sin sufijo, la clave es una cadena vacía.
Todos los diccionarios se recargan durante el tiempo de ejecución (cada cierto número de segundos, según se define en el parámetro de configuración
builtin_dictionaries_reload_interval, o una vez por hora de forma predeterminada). Sin embargo, la lista de diccionarios disponibles se define una sola vez, cuando se inicia el servidor.
Todas las funciones para trabajar con regiones tienen un argumento opcional al final: la clave del diccionario. A esto se le llama la geobase.
Ejemplo:
regionToCountry(RegionID) – Uses the default dictionary: /opt/geo/regions_hierarchy.txt
regionToCountry(RegionID, '') – Uses the default dictionary: /opt/geo/regions_hierarchy.txt
regionToCountry(RegionID, 'ua') – Uses the dictionary for the 'ua' key: /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt
regionToNameAcepta un ID de región y geobase, y devuelve una cadena con el nombre de la región en el idioma correspondiente. Si no existe una región con el ID especificado, se devuelve una cadena vacía. Sintaxis
Parámetros
regionToName(id\[, lang\])
id— ID de la región de la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.
- Nombre de la región en el idioma correspondiente indicado por
geobase. String.
- De lo contrario, una cadena vacía.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32,'en') FROM numbers(0,5);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┐
│ │
│ World │
│ USA │
│ Colorado │
│ Boulder County │
└────────────────────────────────────────────┘
regionToCityAcepta un ID de región de la geobase. Si esta región es una ciudad o parte de una ciudad, devuelve el ID de región de la ciudad correspondiente. En caso contrario, devuelve 0. Sintaxis
Parámetros
regionToCity(id [, geobase])
id— ID de la región de la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.
- ID de la región de la ciudad correspondiente, si existe. UInt32.
- 0, si no existe.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToCity(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToCity(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐
│ │ 0 │ │
│ World │ 0 │ │
│ USA │ 0 │ │
│ Colorado │ 0 │ │
│ Boulder County │ 0 │ │
│ Boulder │ 5 │ Boulder │
│ China │ 0 │ │
│ Sichuan │ 0 │ │
│ Chengdu │ 8 │ Chengdu │
│ America │ 0 │ │
│ North America │ 0 │ │
│ Eurasia │ 0 │ │
│ Asia │ 0 │ │
└────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToAreaConvierte una región en un área (tipo 5 en la geobase). En todos los demás aspectos, esta función es igual que ‘regionToCity’. Sintaxis
Parámetros
regionToArea(id [, geobase])
id— ID de la región de la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.
- ID de la región del área correspondiente, si existe. UInt32.
- 0 si no existe.
Query
SELECT DISTINCT regionToName(regionToArea(toUInt32(number), 'ua'))
FROM system.numbers
LIMIT 15
Response
┌─regionToName(regionToArea(toUInt32(number), \'ua\'))─┐
│ │
│ Moscow and Moscow region │
│ St. Petersburg and Leningrad region │
│ Belgorod region │
│ Ivanovsk region │
│ Kaluga region │
│ Kostroma region │
│ Kursk region │
│ Lipetsk region │
│ Orlov region │
│ Ryazan region │
│ Smolensk region │
│ Tambov region │
│ Tver region │
│ Tula region │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
regionToDistrictConvierte una región en un distrito federal (tipo 4 en la geobase). Por lo demás, esta función es igual que ‘regionToCity’. Sintaxis
Parámetros
regionToDistrict(id [, geobase])
id— ID de la región de la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Consulta Múltiples geobases. String. Opcional.
- ID de la región de la ciudad correspondiente, si existe. UInt32.
- 0, si no existe ninguna.
Query
SELECT DISTINCT regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), 'ua'))
FROM system.numbers
LIMIT 15
Response
┌─regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), \'ua\'))─┐
│ │
│ Central federal district │
│ Northwest federal district │
│ South federal district │
│ North Caucases federal district │
│ Privolga federal district │
│ Ural federal district │
│ Siberian federal district │
│ Far East federal district │
│ Scotland │
│ Faroe Islands │
│ Flemish region │
│ Brussels capital region │
│ Wallonia │
│ Federation of Bosnia and Herzegovina │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToCountryConvierte una región en un país (tipo 3 de la geobase). Por lo demás, esta función es igual que ‘regionToCity’. Sintaxis
Parámetros
regionToCountry(id [, geobase])
id— ID de la región de la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.
- ID de la región del país correspondiente, si existe. UInt32.
- 0, si no existe.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToCountry(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToCountry(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐
│ │ 0 │ │
│ World │ 0 │ │
│ USA │ 2 │ USA │
│ Colorado │ 2 │ USA │
│ Boulder County │ 2 │ USA │
│ Boulder │ 2 │ USA │
│ China │ 6 │ China │
│ Sichuan │ 6 │ China │
│ Chengdu │ 6 │ China │
│ America │ 0 │ │
│ North America │ 0 │ │
│ Eurasia │ 0 │ │
│ Asia │ 0 │ │
└────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToContinentConvierte una región en un continente (tipo 1 de la geobase). En todo lo demás, esta función es igual que ‘regionToCity’. Sintaxis
Parámetros
regionToContinent(id [, geobase])
id— ID de la región de la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Véase Múltiples geobases. String. Opcional.
- ID de la región del continente correspondiente, si existe. UInt32.
- 0, si no existe.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToContinent(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToContinent(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐
│ │ 0 │ │
│ World │ 0 │ │
│ USA │ 10 │ North America │
│ Colorado │ 10 │ North America │
│ Boulder County │ 10 │ North America │
│ Boulder │ 10 │ North America │
│ China │ 12 │ Asia │
│ Sichuan │ 12 │ Asia │
│ Chengdu │ 12 │ Asia │
│ America │ 9 │ America │
│ North America │ 10 │ North America │
│ Eurasia │ 11 │ Eurasia │
│ Asia │ 12 │ Asia │
└────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToTopContinentDevuelve el continente de nivel superior en la jerarquía para la región. Sintaxis
Parámetros
regionToTopContinent(id[, geobase])
id— ID de la región de la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Consulte Múltiples Geobases. String. Opcional.
- Identificador del continente de nivel superior (al subir por la jerarquía de regiones).UInt32.
- 0, si no existe ninguno.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToTopContinent(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToTopContinent(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐
│ │ 0 │ │
│ World │ 0 │ │
│ USA │ 9 │ America │
│ Colorado │ 9 │ America │
│ Boulder County │ 9 │ America │
│ Boulder │ 9 │ America │
│ China │ 11 │ Eurasia │
│ Sichuan │ 11 │ Eurasia │
│ Chengdu │ 11 │ Eurasia │
│ America │ 9 │ America │
│ North America │ 9 │ America │
│ Eurasia │ 11 │ Eurasia │
│ Asia │ 11 │ Eurasia │
└────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToPopulationObtiene la población de una región. La población puede estar registrada en archivos de geobase. Consulte la sección “Diccionarios”. Si la población no está registrada para la región, devuelve 0. En la geobase, la población puede estar registrada para regiones subordinadas, pero no para las regiones superiores. Sintaxis
Parámetros
regionToPopulation(id[, geobase])
id— ID de la región de la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.
- Población de la región. UInt32.
- 0, si no existe.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToPopulation(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─population─┐
│ │ 0 │
│ World │ 4294967295 │
│ USA │ 330000000 │
│ Colorado │ 5700000 │
│ Boulder County │ 330000 │
│ Boulder │ 100000 │
│ China │ 1500000000 │
│ Sichuan │ 83000000 │
│ Chengdu │ 20000000 │
│ America │ 1000000000 │
│ North America │ 600000000 │
│ Eurasia │ 4294967295 │
│ Asia │ 4294967295 │
└────────────────────────────────────────────┴────────────┘
regionInComprueba si una región
lhs pertenece a una región
rhs. Devuelve un valor UInt8 igual a 1 si pertenece, o 0 si no.
Sintaxis
Parámetros
regionIn(lhs, rhs\[, geobase\])
lhs— ID de región de
lhsde la geobase. UInt32.
rhs— ID de región de
rhsde la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.
- 1, si pertenece. UInt8.
- 0, si no pertenece.
Query
SELECT regionToName(n1.number::UInt32, 'en') || (regionIn(n1.number::UInt32, n2.number::UInt32) ? ' is in ' : ' is not in ') || regionToName(n2.number::UInt32, 'en') FROM numbers(1,2) AS n1 CROSS JOIN numbers(1,5) AS n2;
Response
World is in World
World is not in USA
World is not in Colorado
World is not in Boulder County
World is not in Boulder
USA is in World
USA is in USA
USA is not in Colorado
USA is not in Boulder County
USA is not in Boulder
regionHierarchyAcepta un número UInt32: el ID de región de la geobase. Devuelve un array de ID de región que incluye la región proporcionada y todas sus regiones padre en la jerarquía. Sintaxis
Parámetros
regionHierarchy(id\[, geobase\])
id— ID de región de la geobase. UInt32.
geobase— Clave del diccionario. Consulte Múltiples geobases. String. Opcional.
- Array de ID de región que consta de la región proporcionada y de todos sus padres en la cadena. Array(UInt32).
Query
SELECT regionHierarchy(number::UInt32) AS arr, arrayMap(id -> regionToName(id, 'en'), arr) FROM numbers(5);
Response
┌─arr────────────┬─arrayMap(lambda(tuple(id), regionToName(id, 'en')), regionHierarchy(CAST(number, 'UInt32')))─┐
│ [] │ [] │
│ [1] │ ['World'] │
│ [2,10,9,1] │ ['USA','North America','America','World'] │
│ [3,2,10,9,1] │ ['Colorado','USA','North America','America','World'] │
│ [4,3,2,10,9,1] │ ['Boulder County','Colorado','USA','North America','America','World'] │
└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘