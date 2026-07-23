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Para los diccionarios creados mediante consultas DDL, el parámetro dict_name debe especificarse por completo, como <database>.<dict_name>. De lo contrario, se usa la base de datos actual.
Para obtener información sobre cómo conectar y configurar diccionarios, consulta Diccionarios.

Diccionarios de ejemplo

Los ejemplos de esta sección usan los siguientes diccionarios. Puede crearlos en ClickHouse para ejecutar los ejemplos de las funciones que se describen a continuación.
Cree una tabla para almacenar los datos del diccionario regexp tree:
Inserte datos en la tabla:
Cree el diccionario regexp tree:
Cree la tabla de entrada:
Inserte los datos en la tabla de entrada:
Cree el diccionario:
Cree la tabla de origen:
Inserte los datos en la tabla de origen:
Cree el diccionario:
Cree la tabla de origen:
Inserte los datos en la tabla de origen:
Cree el diccionario:

Pasar claves a las funciones de diccionario

El argumento de clave (id_expr) de funciones como dictGet, dictGetOrDefault, dictGetOrNull y dictHas depende de la clave del diccionario:
  • Para un diccionario con una clave simple (UInt64), pase directamente el valor de la clave:
  • Para un diccionario con una clave compuesta (compleja) de más de un atributo, pase los valores de la clave como una tupla:
  • Cuando la clave compuesta consta de un único atributo, el valor de la clave puede pasarse directamente, sin envolverlo en tuple. Ambos ejemplos siguientes son válidos y equivalentes:
Esto también se aplica a los diccionarios ip_trie, cuya clave es un único atributo. La dirección IP que se va a consultar puede pasarse directamente:

dictGet

Introducido en: v18.16.0 Obtiene valores de un diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_names — Nombre de la columna del diccionario o tupla de nombres de columnas. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Para un diccionario con una clave simple, una expresión que devuelve un valor UInt64. Para un diccionario con una clave compuesta (compleja), una expresión que devuelve una tupla con los valores de la clave. Si la clave compuesta consta de un único atributo, su valor puede pasarse directamente, sin envolverlo en tuple. UInt64 o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario que corresponde a id_expr si se encuentra la clave. Si no se encuentra la clave, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario. Ejemplos Obtener un único atributo
Query
Response
Múltiples atributos
Query
Response

dictGetAll

Introducido en: v23.5.0 Recupera los valores de los atributos de todos los nodos que coincidieron con cada clave en un diccionario regexp tree. Además de devolver valores del tipo Array(T) en lugar de T, esta función se comporta de manera similar a dictGet.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_names — Nombre de la columna del diccionario o tupla de nombres de columnas. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • limit — Opcional. Longitud máxima de cada array de valores devuelto. Al truncar, los nodos hijo tienen prioridad sobre los nodos padre; en caso contrario, se respeta el orden de lista definido para el diccionario regexp tree. Si no se especifica, la longitud del array es ilimitada. UInt*
Valor devuelto Devuelve un array de valores de los atributos del diccionario que corresponden a id_expr para cada atributo especificado en attr_names. Si no hay ninguna clave correspondiente a id_expr en el diccionario, se devuelve un array vacío.
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetChildren

Introducido en: v21.4.0 Devuelve los hijos de primer nivel como un array de índices. Es la transformación inversa de dictGetHierarchy.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • key — Clave que se va a comprobar. const String
Valor devuelto Devuelve los hijos de primer nivel de la clave. Array(UInt64) Ejemplos Obtener los hijos de primer nivel de un diccionario
Query
Response

dictGetDate

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo del diccionario al tipo de dato Date, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario que corresponde a id_expr; en caso contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetDateOrDefault

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo del diccionario al tipo de dato Date, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor o valores que se devuelven si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; de lo contrario, devuelve el valor pasado en el parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetDateTime

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo del diccionario al tipo de dato DateTime, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario que corresponde a id_expr; de lo contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetDateTimeOrDefault

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo del diccionario al tipo de dato DateTime, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor(es) que se devuelve(n) si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario que corresponde a id_expr; de lo contrario, devuelve el valor proporcionado en el parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetDescendants

Introducido en: v21.4.0 Devuelve todos los descendientes como si la función dictGetChildren se aplicara recursivamente level veces.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • key — Clave que se va a comprobar. const String
  • level — Nivel de jerarquía de la clave que se va a comprobar. Si level = 0, devuelve todos los descendientes hasta el final. UInt8
Valor devuelto Devuelve los descendientes de la clave. Array(UInt64) Ejemplos Obtener los hijos de primer nivel de un diccionario
Query
Response

dictGetFloat32

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Float32, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario que corresponde a id_expr; de lo contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetFloat32OrDefault

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Float32, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes con los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor o valores que se devuelven si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; de lo contrario, devuelve el valor proporcionado como parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetFloat64

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Float64, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; de lo contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetFloat64OrDefault

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Float64, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; de lo contrario, devuelve el valor proporcionado en el parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetHierarchy

Introducido en: v1.1.0 Crea un array que contiene todos los ancestros de una clave en el diccionario jerárquico.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve los padres para la clave. Array(UInt64) Ejemplos Obtener la jerarquía para una clave
Query
Response

dictGetIPv4

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato IPv4, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario que corresponde a id_expr; de lo contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetIPv4OrDefault

Introducido en: v23.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato IPv4, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; de lo contrario, devuelve el valor pasado en el parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetIPv6

Introducido en: v23.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato IPv6, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr, en caso contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetIPv6OrDefault

Introducido en: v23.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato IPv6, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; de lo contrario, devuelve el valor pasado como parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetInt16

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Int16, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; de lo contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetInt16OrDefault

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Int16, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; de lo contrario, devuelve el valor proporcionado en el parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si este no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetInt32

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Int32, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; en caso contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetInt32OrDefault

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Int32, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario que corresponde a id_expr; de lo contrario, devuelve el valor pasado como parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de datos del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetInt64

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Int64, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario que corresponde a id_expr; de lo contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetInt64OrDefault

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Int64, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; en caso contrario, devuelve el valor pasado como parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetInt8

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Int8, independientemente de la configuración del diccionario.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario que corresponde a id_expr; de lo contrario, devuelve el contenido del elemento <null_value> especificado para ese atributo en la configuración del diccionario.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetInt8OrDefault

Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato Int8, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Nombre de la columna del diccionario. String o Tuple(String)
  • id_expr — Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario). Expression o Tuple(T)
  • default_value_expr — Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave id_expr. Expression o Tuple(T)
Valor devuelto Devuelve el valor del atributo del diccionario correspondiente a id_expr; de lo contrario, devuelve el valor pasado como parámetro default_value_expr.
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dictGetKeys

Introducido en: v25.12.0 Devuelve la(s) clave(s) del diccionario cuyo atributo coincide con el valor especificado. Es la inversa de la función dictGet para un único atributo. Use la configuración max_reverse_dictionary_lookup_cache_size_bytes para limitar el tamaño de la caché de búsqueda inversa por consulta que utiliza dictGetKeys. La caché almacena tuplas de claves serializadas para cada valor de atributo, a fin de evitar volver a recorrer el diccionario dentro de la misma consulta. La caché no es persistente entre consultas. Cuando se alcanza el límite, las entradas se eliminan mediante LRU. Esto resulta más eficaz con diccionarios grandes cuando la entrada tiene baja cardinalidad y el conjunto de trabajo cabe en la caché. Establézcalo en 0 para desactivar la caché.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_name — Atributo con el que debe coincidir. String
  • value_expr — Valor que debe coincidir con el atributo. Expression
Valor devuelto Para diccionarios de clave única: un array de claves cuyo atributo es igual a value_expr. Para diccionarios de varias claves: un array de tuplas de claves cuyo atributo es igual a value_expr. Si no hay ningún atributo correspondiente a value_expr en el diccionario, se devuelve un array vacío. ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no puede convertirse al tipo de dato del atributo. Ejemplos Uso de ejemplo
Query
Response

dictGetOrDefault

Introducido en: v18.16.0 Obtiene valores de un diccionario y devuelve un valor predeterminado si no se encuentra la clave.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • dict_name — Nombre del diccionario. String
  • attr_names — Nombre de la columna del diccionario o tupla de nombres de columna. String