Para obtener información sobre cómo conectar y configurar diccionarios, consulta Diccionarios.
Para los diccionarios creados mediante consultas DDL, el parámetro
dict_name debe especificarse por completo, como
<database>.<dict_name>. De lo contrario, se usa la base de datos actual.
Los ejemplos de esta sección usan los siguientes diccionarios. Puede crearlos en ClickHouse para ejecutar los ejemplos de las funciones que se describen a continuación.
Diccionarios de ejemplo
Diccionario de ejemplo para las funciones dictGet\<T\> y dictGet\<T\>OrDefault
Diccionario de ejemplo para las funciones dictGet\<T\> y dictGet\<T\>OrDefault
-- Crear una tabla con todos los tipos de datos requeridos
CREATE TABLE all_types_test (
`id` UInt32,
-- Tipo String
`String_value` String,
-- Tipos enteros sin signo
`UInt8_value` UInt8,
`UInt16_value` UInt16,
`UInt32_value` UInt32,
`UInt64_value` UInt64,
-- Tipos enteros con signo
`Int8_value` Int8,
`Int16_value` Int16,
`Int32_value` Int32,
`Int64_value` Int64,
-- Tipos de punto flotante
`Float32_value` Float32,
`Float64_value` Float64,
-- Tipos de fecha y hora
`Date_value` Date,
`DateTime_value` DateTime,
-- Tipos de red
`IPv4_value` IPv4,
`IPv6_value` IPv6,
-- Tipo UUID
`UUID_value` UUID
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
-- Insertar datos de prueba
INSERT INTO all_types_test VALUES
(
1, -- id
'ClickHouse', -- String
100, -- UInt8
5000, -- UInt16
1000000, -- UInt32
9223372036854775807, -- UInt64
-100, -- Int8
-5000, -- Int16
-1000000, -- Int32
-9223372036854775808, -- Int64
123.45, -- Float32
987654.123456, -- Float64
'2024-01-15', -- Date
'2024-01-15 10:30:00', -- DateTime
'192.168.1.1', -- IPv4
'2001:db8::1', -- IPv6
'550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000' -- UUID
)
-- Crear diccionario
CREATE DICTIONARY all_types_dict
(
id UInt32,
String_value String,
UInt8_value UInt8,
UInt16_value UInt16,
UInt32_value UInt32,
UInt64_value UInt64,
Int8_value Int8,
Int16_value Int16,
Int32_value Int32,
Int64_value Int64,
Float32_value Float32,
Float64_value Float64,
Date_value Date,
DateTime_value DateTime,
IPv4_value IPv4,
IPv6_value IPv6,
UUID_value UUID
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT 9000 USER 'default' TABLE 'all_types_test' DB 'default'))
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
Diccionario de ejemplo para dictGetAll
Diccionario de ejemplo para dictGetAll
Cree una tabla para almacenar los datos del diccionario regexp tree:
Inserte datos en la tabla:
CREATE TABLE regexp_os(
id UInt64,
parent_id UInt64,
regexp String,
keys Array(String),
values Array(String)
)
ENGINE = Memory;
Cree el diccionario regexp tree:
INSERT INTO regexp_os
SELECT *
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/' ||
'user_agent_regex/regexp_os.csv'
);
CREATE DICTIONARY regexp_tree
(
regexp String,
os_replacement String DEFAULT 'Other',
os_v1_replacement String DEFAULT '0',
os_v2_replacement String DEFAULT '0',
os_v3_replacement String DEFAULT '0',
os_v4_replacement String DEFAULT '0'
)
PRIMARY KEY regexp
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'regexp_os'))
LIFETIME(MIN 0 MAX 0)
LAYOUT(REGEXP_TREE);
Ejemplo de diccionario con clave de rango
Ejemplo de diccionario con clave de rango
Cree la tabla de entrada:
Inserte los datos en la tabla de entrada:
CREATE TABLE range_key_dictionary_source_table
(
key UInt64,
start_date Date,
end_date Date,
value String,
value_nullable Nullable(String)
)
ENGINE = TinyLog();
Cree el diccionario:
INSERT INTO range_key_dictionary_source_table VALUES(1, toDate('2019-05-20'), toDate('2019-05-20'), 'First', 'First');
INSERT INTO range_key_dictionary_source_table VALUES(2, toDate('2019-05-20'), toDate('2019-05-20'), 'Second', NULL);
INSERT INTO range_key_dictionary_source_table VALUES(3, toDate('2019-05-20'), toDate('2019-05-20'), 'Third', 'Third');
CREATE DICTIONARY range_key_dictionary
(
key UInt64,
start_date Date,
end_date Date,
value String,
value_nullable Nullable(String)
)
PRIMARY KEY key
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT tcpPort() TABLE 'range_key_dictionary_source_table'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 1000)
LAYOUT(RANGE_HASHED())
RANGE(MIN start_date MAX end_date);
Ejemplo de diccionario con clave compleja
Ejemplo de diccionario con clave compleja
Cree la tabla de origen:
Inserte los datos en la tabla de origen:
CREATE TABLE dict_mult_source
(
id UInt32,
c1 UInt32,
c2 String
) ENGINE = Memory;
Cree el diccionario:
INSERT INTO dict_mult_source VALUES
(1, 1, '1'),
(2, 2, '2'),
(3, 3, '3');
CREATE DICTIONARY ext_dict_mult
(
id UInt32,
c1 UInt32,
c2 String
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT 9000 USER 'default' TABLE 'dict_mult_source' DB 'default'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 0 MAX 0);
Ejemplo de diccionario jerárquico
Ejemplo de diccionario jerárquico
Cree la tabla de origen:
Inserte los datos en la tabla de origen:
CREATE TABLE hierarchy_source
(
id UInt64,
parent_id UInt64,
name String
) ENGINE = Memory;
Cree el diccionario:
INSERT INTO hierarchy_source VALUES
(0, 0, 'Root'),
(1, 0, 'Level 1 - Node 1'),
(2, 1, 'Level 2 - Node 2'),
(3, 1, 'Level 2 - Node 3'),
(4, 2, 'Level 3 - Node 4'),
(5, 2, 'Level 3 - Node 5'),
(6, 3, 'Level 3 - Node 6');
-- 0 (Raíz)
-- └── 1 (Nivel 1 - Nodo 1)
-- ├── 2 (Nivel 2 - Nodo 2)
-- │ ├── 4 (Nivel 3 - Nodo 4)
-- │ └── 5 (Nivel 3 - Nodo 5)
-- └── 3 (Nivel 2 - Nodo 3)
-- └── 6 (Nivel 3 - Nodo 6)
CREATE DICTIONARY hierarchical_dictionary
(
id UInt64,
parent_id UInt64 HIERARCHICAL,
name String
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT 9000 USER 'default' TABLE 'hierarchy_source' DB 'default'))
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
El argumento de clave (
Pasar claves a las funciones de diccionario
id_expr) de funciones como
dictGet,
dictGetOrDefault,
dictGetOrNull y
dictHas depende de la clave del diccionario:
- Para un diccionario con una clave simple (
UInt64), pase directamente el valor de la clave:
SELECT dictGet('simple_key_dictionary', 'attr_name', toUInt64(1));
- Para un diccionario con una clave compuesta (compleja) de más de un atributo, pase los valores de la clave como una tupla:
SELECT dictGet('complex_key_dictionary', 'attr_name', ('value_for_field1', 42));
- Cuando la clave compuesta consta de un único atributo, el valor de la clave puede pasarse directamente, sin envolverlo en
tuple. Ambos ejemplos siguientes son válidos y equivalentes:
Esto también se aplica a los diccionarios
SELECT dictGet('complex_key_dictionary', 'attr_name', 'key');
SELECT dictGet('complex_key_dictionary', 'attr_name', tuple('key'));
ip_trie, cuya clave es un único atributo. La dirección IP que se va a consultar puede pasarse directamente:
SELECT dictGet('ip_trie_dictionary', 'attr_name', toIPv4('202.79.32.10'));
Introducido en: v18.16.0 Obtiene valores de un diccionario.
dictGet
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGet('dict_name', attr_names, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_names— Nombre de la columna del diccionario o tupla de nombres de columnas.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Para un diccionario con una clave simple, una expresión que devuelve un valor
UInt64. Para un diccionario con una clave compuesta (compleja), una expresión que devuelve una tupla con los valores de la clave. Si la clave compuesta consta de un único atributo, su valor puede pasarse directamente, sin envolverlo en
tuple.
UInt64o
Tuple(T)
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos
Obtener un único atributo
Query
CREATE TABLE ext_dict_test_source (id UInt32, c1 UInt32, c2 String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO ext_dict_test_source VALUES (1, 1, '1'), (2, 2, '2'), (3, 3, '3');
CREATE DICTIONARY ext_dict_test (id UInt32, c1 UInt32, c2 String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'ext_dict_test_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(FLAT()) LIFETIME(MIN 0 MAX 0);
SELECT dictGet('ext_dict_test', 'c1', toUInt64(1)) AS val
Múltiples atributos
Response
1
Query
CREATE TABLE dict_mult_source (id UInt32, c1 UInt32, c2 String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO dict_mult_source VALUES (1, 1, '1'), (2, 2, '2'), (3, 3, '3');
CREATE DICTIONARY ext_dict_mult (id UInt32, c1 UInt32, c2 String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'dict_mult_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(FLAT()) LIFETIME(MIN 0 MAX 0);
SELECT
dictGet('ext_dict_mult', ('c1','c2'), number + 1) AS val,
toTypeName(val) AS type
FROM system.numbers
LIMIT 3;
Response
┌─val─────┬─type───────────┐
│ (1,'1') │ Tuple( ↴│
│ │↳ c1 UInt32,↴│
│ │↳ c2 String) │
│ (2,'2') │ Tuple( ↴│
│ │↳ c1 UInt32,↴│
│ │↳ c2 String) │
│ (3,'3') │ Tuple( ↴│
│ │↳ c1 UInt32,↴│
│ │↳ c2 String) │
└─────────┴────────────────┘
Introducido en: v23.5.0 Recupera los valores de los atributos de todos los nodos que coincidieron con cada clave en un diccionario regexp tree. Además de devolver valores del tipo
dictGetAll
Array(T) en lugar de
T, esta función se comporta de manera similar a
dictGet.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetAll(dict_name, attr_names, id_expr[, limit])
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_names— Nombre de la columna del diccionario o tupla de nombres de columnas.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
limit— Opcional. Longitud máxima de cada array de valores devuelto. Al truncar, los nodos hijo tienen prioridad sobre los nodos padre; en caso contrario, se respeta el orden de lista definido para el diccionario regexp tree. Si no se especifica, la longitud del array es ilimitada.
UInt*
id_expr para cada atributo especificado en
attr_names.
Si no hay ninguna clave correspondiente a
id_expr en el diccionario, se devuelve un array vacío.
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE regexp_os (id UInt64, parent_id UInt64, regexp String, keys Array(String), values Array(String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO regexp_os VALUES
(1, 0, 'Linux', ['os_replacement'], ['Linux']),
(2, 1, 'Android', ['os_replacement'], ['Android']),
(3, 2, 'Android 1', ['os_replacement'], ['Android']),
(4, 3, 'Android 12', ['os_replacement'], ['Android']);
CREATE DICTIONARY regexp_tree (regexp String, os_replacement String DEFAULT 'Other') PRIMARY KEY regexp SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'regexp_os' DB currentDatabase())) LIFETIME(MIN 0 MAX 0) LAYOUT(REGEXP_TREE);
SELECT
'Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G998B) Mobile Safari/537.36' AS user_agent,
-- This will match ALL applicable patterns
dictGetAll('regexp_tree', 'os_replacement', 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G998B) Mobile Safari/537.36') AS all_matches,
-- This returns only the first match
dictGet('regexp_tree', 'os_replacement', 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G998B) Mobile Safari/537.36') AS first_match;
Response
┌─user_agent─────────────────────────────────────────────────────┬─all_matches─────────────────────────────┬─first_match─┐
│ Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G998B) Mobile Safari/537.36 │ ['Android','Android','Android','Linux'] │ Android │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┘
Introducido en: v21.4.0 Devuelve los hijos de primer nivel como un array de índices. Es la transformación inversa de dictGetHierarchy.
dictGetChildren
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetChildren(dict_name, key)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
key— Clave que se va a comprobar.
const String
Array(UInt64)
Ejemplos
Obtener los hijos de primer nivel de un diccionario
Query
CREATE TABLE hierarchy_source (id UInt64, parent_id UInt64, name String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO hierarchy_source VALUES (0, 0, 'Root'), (1, 0, 'Level 1 - Node 1'), (2, 1, 'Level 2 - Node 2'), (3, 1, 'Level 2 - Node 3'), (4, 2, 'Level 3 - Node 4'), (5, 2, 'Level 3 - Node 5'), (6, 3, 'Level 3 - Node 6');
CREATE DICTIONARY hierarchical_dictionary (id UInt64, parent_id UInt64 HIERARCHICAL, name String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'hierarchy_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetChildren('hierarchical_dictionary', 2);
Response
┌─dictGetChild⋯ionary', 2)─┐
│ [4,5] │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo del diccionario al tipo de dato
dictGetDate
Date, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetDate(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
en caso contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Date_value Date) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2020-01-01');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Date_value Date) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetDate('all_types_dict', 'Date_value', 1)
Response
┌─dictGetDate(⋯_value', 1)─┐
│ 2020-01-01 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo del diccionario al tipo de dato
dictGetDateOrDefault
Date, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetDateOrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor o valores que se devuelven si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el valor pasado en el parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Date_value Date) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2024-01-15');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Date_value Date) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetDate('all_types_dict', 'Date_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value
SELECT dictGetDateOrDefault('all_types_dict', 'Date_value', 999, toDate('1970-01-01'));
Response
┌─dictGetDate(⋯_value', 1)─┐
│ 2024-01-15 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetDateO⋯70-01-01'))─┐
│ 1970-01-01 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo del diccionario al tipo de dato
dictGetDateTime
DateTime, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetDateTime(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, DateTime_value DateTime) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2024-01-15 10:30:00');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, DateTime_value DateTime) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetDateTime('all_types_dict', 'DateTime_value', 1)
Response
┌─dictGetDateT⋯_value', 1)─┐
│ 2024-01-15 10:30:00 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo del diccionario al tipo de dato
dictGetDateTimeOrDefault
DateTime, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetDateTimeOrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor(es) que se devuelve(n) si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el valor proporcionado en el parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede analizar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, DateTime_value DateTime) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2024-01-15 10:30:00');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, DateTime_value DateTime) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetDateTime('all_types_dict', 'DateTime_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value
SELECT dictGetDateTimeOrDefault('all_types_dict', 'DateTime_value', 999, toDateTime('1970-01-01 00:00:00'));
Response
┌─dictGetDateT⋯_value', 1)─┐
│ 2024-01-15 10:30:00 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetDateT⋯0:00:00'))──┐
│ 1970-01-01 00:00:00 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v21.4.0 Devuelve todos los descendientes como si la función
dictGetDescendants
dictGetChildren se aplicara recursivamente
level veces.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetDescendants(dict_name, key, level)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
key— Clave que se va a comprobar.
const String
level— Nivel de jerarquía de la clave que se va a comprobar. Si
level = 0, devuelve todos los descendientes hasta el final.
UInt8
Array(UInt64)
Ejemplos
Obtener los hijos de primer nivel de un diccionario
Query
CREATE TABLE hierarchy_source (id UInt64, parent_id UInt64, name String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO hierarchy_source VALUES (0, 0, 'Root'), (1, 0, 'Level 1 - Node 1'), (2, 1, 'Level 2 - Node 2'), (3, 1, 'Level 2 - Node 3'), (4, 2, 'Level 3 - Node 4'), (5, 2, 'Level 3 - Node 5'), (6, 3, 'Level 3 - Node 6');
CREATE DICTIONARY hierarchical_dictionary (id UInt64, parent_id UInt64 HIERARCHICAL, name String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'hierarchy_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- consider the following hierarchical dictionary:
-- 0 (Root)
-- └── 1 (Level 1 - Node 1)
-- ├── 2 (Level 2 - Node 2)
-- │ ├── 4 (Level 3 - Node 4)
-- │ └── 5 (Level 3 - Node 5)
-- └── 3 (Level 2 - Node 3)
-- └── 6 (Level 3 - Node 6)
SELECT dictGetDescendants('hierarchical_dictionary', 0, 2)
Response
┌─dictGetDesce⋯ary', 0, 2)─┐
│ [3,2] │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetFloat32
Float32, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetFloat32(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Float32_value Float32) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -123.123);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Float32_value Float32) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetFloat32('all_types_dict', 'Float32_value', 1)
Response
┌─dictGetFloat⋯_value', 1)─┐
│ -123.123 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetFloat32OrDefault
Float32, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes con los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetFloat32OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor o valores que se devuelven si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el valor proporcionado como parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Float32_value Float32) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, 123.45);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Float32_value Float32) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetFloat32('all_types_dict', 'Float32_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1.0)
SELECT dictGetFloat32OrDefault('all_types_dict', 'Float32_value', 999, -1.0);
Response
┌─dictGetFloat32('all_types_dict', 'Float32_value', 1)─┐
│ 123.45 │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
┌─dictGetFloat32OrDefault('all_types_dict', 'Float32_value', 999, -1.)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetFloat64
Float64, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetFloat64(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Float64_value Float64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -123.123);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Float64_value Float64) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetFloat64('all_types_dict', 'Float64_value', 1)
Response
┌─dictGetFloat⋯_value', 1)─┐
│ -123.123 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetFloat64OrDefault
Float64, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetFloat64OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el valor proporcionado en el parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Float64_value Float64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, 987654.123456);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Float64_value Float64) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetFloat64('all_types_dict', 'Float64_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (nan)
SELECT dictGetFloat64OrDefault('all_types_dict', 'Float64_value', 999, nan);
Response
┌─dictGetFloat⋯_value', 1)─┐
│ 987654.123456 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetFloat⋯, 999, nan)─┐
│ nan │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Crea un array que contiene todos los ancestros de una clave en el diccionario jerárquico.
dictGetHierarchy
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetHierarchy(dict_name, key)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
key— Valor de la clave.
const String
Array(UInt64)
Ejemplos
Obtener la jerarquía para una clave
Query
CREATE TABLE hierarchy_source (id UInt64, parent_id UInt64, name String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO hierarchy_source VALUES (0, 0, 'Root'), (1, 0, 'Level 1 - Node 1'), (2, 1, 'Level 2 - Node 2'), (3, 1, 'Level 2 - Node 3'), (4, 2, 'Level 3 - Node 4'), (5, 2, 'Level 3 - Node 5'), (6, 3, 'Level 3 - Node 6');
CREATE DICTIONARY hierarchical_dictionary (id UInt64, parent_id UInt64 HIERARCHICAL, name String) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'hierarchy_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetHierarchy('hierarchical_dictionary', 5)
Response
┌─dictGetHiera⋯ionary', 5)─┐
│ [5,2,1] │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetIPv4
IPv4, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetIPv4(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, IPv4_value IPv4) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '192.168.0.1');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, IPv4_value IPv4) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetIPv4('all_types_dict', 'IPv4_value', 1)
Response
┌─dictGetIPv4('all_⋯ 'IPv4_value', 1)─┐
│ 192.168.0.1 │
└─────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetIPv4OrDefault
IPv4, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetIPv4OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el valor pasado en el parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, IPv4_value IPv4) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '192.168.0.1');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, IPv4_value IPv4) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetIPv4('all_types_dict', 'IPv4_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value
SELECT dictGetIPv4OrDefault('all_types_dict', 'IPv4_value', 999, toIPv4('0.0.0.0'));
Response
┌─dictGetIPv4('all_types_dict', 'IPv4_value', 1)─┐
│ 192.168.0.1 │
└────────────────────────────────────────────────┘
┌─dictGetIPv4OrDefault('all_types_dict', 'IPv4_value', 999, toIPv4('0.0.0.0'))─┐
│ 0.0.0.0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetIPv6
IPv6, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetIPv6(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr,
en caso contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, IPv6_value IPv6) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2001:db8:85a3::8a2e:370:7334');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, IPv6_value IPv6) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetIPv6('all_types_dict', 'IPv6_value', 1)
Response
┌─dictGetIPv6('all_⋯ 'IPv6_value', 1)─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │
└─────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetIPv6OrDefault
IPv6, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetIPv6OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el valor pasado como parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, IPv6_value IPv6) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, '2001:db8:85a3::8a2e:370:7334');
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, IPv6_value IPv6) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetIPv6('all_types_dict', 'IPv6_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value
SELECT dictGetIPv6OrDefault('all_types_dict', 'IPv6_value', 999, '::1'::IPv6);
Response
┌─dictGetIPv6('all_types_dict', 'IPv6_value', 1)─┐
│ 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 │
└────────────────────────────────────────────────┘
┌─dictGetIPv6OrDefault('all_types_dict', 'IPv6_value', 999, CAST('::1', 'IPv6'))─┐
│ ::1 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetInt16
Int16, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetInt16(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int16_value Int16) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -5000);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int16_value Int16) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetInt16('all_types_dict', 'Int16_value', 1)
Response
┌─dictGetInt16⋯_value', 1)─┐
│ -5000 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetInt16OrDefault
Int16, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetInt16OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el valor proporcionado en el parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si este no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int16_value Int16) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -5000);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int16_value Int16) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetInt16('all_types_dict', 'Int16_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1)
SELECT dictGetInt16OrDefault('all_types_dict', 'Int16_value', 999, -1);
Response
┌─dictGetInt16⋯_value', 1)─┐
│ -5000 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetInt16⋯', 999, -1)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetInt32
Int32, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetInt32(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
en caso contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int32_value Int32) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -1000000);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int32_value Int32) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetInt32('all_types_dict', 'Int32_value', 1)
Response
┌─dictGetInt32⋯_value', 1)─┐
│ -1000000 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetInt32OrDefault
Int32, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetInt32OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el valor pasado como parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de datos del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int32_value Int32) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -1000000);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int32_value Int32) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetInt32('all_types_dict', 'Int32_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1)
SELECT dictGetInt32OrDefault('all_types_dict', 'Int32_value', 999, -1);
Response
┌─dictGetInt32⋯_value', 1)─┐
│ -1000000 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetInt32⋯', 999, -1)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetInt64
Int64, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetInt64(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para el atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int64_value Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -9223372036854775807);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int64_value Int64) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetInt64('all_types_dict', 'Int64_value', 1)
Response
┌─dictGetInt64⋯_value', 1)───┐
│ -9223372036854775807 │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetInt64OrDefault
Int64, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetInt64OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
en caso contrario, devuelve el valor pasado como parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int64_value Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -9223372036854775808);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int64_value Int64) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetInt64('all_types_dict', 'Int64_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1)
SELECT dictGetInt64OrDefault('all_types_dict', 'Int64_value', 999, -1);
Response
┌─dictGetInt64⋯_value', 1)─┐
│ -9223372036854775808 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetInt64⋯', 999, -1)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetInt8
Int8, independientemente de la configuración del diccionario.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetInt8(dict_name, attr_name, id_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Una expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el contenido del elemento
<null_value> especificado para ese atributo en la configuración del diccionario.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int8_value Int8) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -100);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int8_value Int8) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
SELECT dictGetInt8('all_types_dict', 'Int8_value', 1)
Response
┌─dictGetInt8(⋯_value', 1)─┐
│ -100 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el valor de un atributo de diccionario al tipo de dato
dictGetInt8OrDefault
Int8, independientemente de la configuración del diccionario, o devuelve el valor predeterminado proporcionado si no se encuentra la clave.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetInt8OrDefault(dict_name, attr_name, id_expr, default_value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Nombre de la columna del diccionario.
Stringo
Tuple(String)
id_expr— Valor de la clave. Expresión que devuelve un valor del tipo de clave del diccionario o un valor de tupla (según la configuración del diccionario).
Expressiono
Tuple(T)
default_value_expr— Valor o valores devueltos si el diccionario no contiene una fila con la clave
id_expr.
Expressiono
Tuple(T)
id_expr;
de lo contrario, devuelve el valor pasado como parámetro
default_value_expr.
Ejemplos Ejemplo de uso
ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no coincide con el tipo de dato del atributo.
Query
CREATE TABLE all_types_test (id UInt32, Int8_value Int8) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO all_types_test VALUES (1, -100);
CREATE DICTIONARY all_types_dict (id UInt32, Int8_value Int8) PRIMARY KEY id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'all_types_test' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 600);
-- for key which exists
SELECT dictGetInt8('all_types_dict', 'Int8_value', 1);
-- for key which does not exist, returns the provided default value (-1)
SELECT dictGetInt8OrDefault('all_types_dict', 'Int8_value', 999, -1);
Response
┌─dictGetInt8(⋯_value', 1)─┐
│ -100 │
└──────────────────────────┘
┌─dictGetInt8O⋯', 999, -1)─┐
│ -1 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v25.12.0 Devuelve la(s) clave(s) del diccionario cuyo atributo coincide con el valor especificado. Es la inversa de la función
dictGetKeys
dictGet para un único atributo.
Use la configuración
max_reverse_dictionary_lookup_cache_size_bytes para limitar el tamaño de la caché de búsqueda inversa por consulta que utiliza
dictGetKeys.
La caché almacena tuplas de claves serializadas para cada valor de atributo, a fin de evitar volver a recorrer el diccionario dentro de la misma consulta.
La caché no es persistente entre consultas. Cuando se alcanza el límite, las entradas se eliminan mediante LRU.
Esto resulta más eficaz con diccionarios grandes cuando la entrada tiene baja cardinalidad y el conjunto de trabajo cabe en la caché. Establézcalo en
0 para desactivar la caché.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetKeys('dict_name', 'attr_name', value_expr)
dict_name— Nombre del diccionario.
String
attr_name— Atributo con el que debe coincidir.
String
value_expr— Valor que debe coincidir con el atributo.
Expression
value_expr. Para diccionarios de varias claves: un array de tuplas de claves cuyo atributo es igual a
value_expr. Si no hay ningún atributo correspondiente a
value_expr en el diccionario, se devuelve un array vacío. ClickHouse lanza una excepción si no puede interpretar el valor del atributo o si el valor no puede convertirse al tipo de dato del atributo.
Ejemplos
Uso de ejemplo
Query
CREATE TABLE task_priority_source (task_id UInt64, priority_level String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO task_priority_source VALUES (1, 'low'), (2, 'high'), (3, 'medium'), (4, 'high');
CREATE DICTIONARY task_id_to_priority_dictionary (task_id UInt64, priority_level String) PRIMARY KEY task_id SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'task_priority_source' DB currentDatabase())) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 0 MAX 0);
SELECT arraySort(dictGetKeys('task_id_to_priority_dictionary', 'priority_level', 'high')) AS ids;
Response
┌─ids───┐
│ [2,4] │
└───────┘
Introducido en: v18.16.0 Obtiene valores de un diccionario y devuelve un valor predeterminado si no se encuentra la clave.
dictGetOrDefault
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
dictGetOrDefault('dict_name', attr_names, id_expr, default_value)