pg_clickhouse هو امتداد لـ PostgreSQL يتيح تنفيذ الاستعلامات عن بُعد على قواعد بيانات ClickHouse، بما في ذلك [مغلف البيانات الخارجية]. وهو يدعم PostgreSQL 13 والإصدارات الأحدث وClickHouse 23 والإصدارات الأحدث.
الوصف
أبسط طريقة لتجربة pg_clickhouse هي استخدام [صورة Docker]، والتي تتضمن صورة Docker القياسية لـ PostgreSQL، إلى جانب امتدادي pg_clickhouse وre2:
البدء
راجع الدليل التعليمي لبدء استيراد جداول ClickHouse ودفع تنفيذ الاستعلامات إلى المصدر.
docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \
-d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:18
docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres
الاستخدام
CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
OPTIONS (user 'default');
CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA taxi FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;
يلتزم pg_clickhouse بـ[الإصدار الدلالي] في إصداراته العامة.
سياسة الإصدارات
- يُزاد الرقم الرئيسي للإصدار عند إجراء تغييرات على API
- يُزاد الرقم الثانوي للإصدار عند إجراء تغييرات SQL المتوافقة مع الإصدارات السابقة
- يُزاد رقم التصحيح عند إجراء تغييرات تقتصر على الملف التنفيذي
- إصدار المكتبة (المعرّف بواسطة
PG_MODULE_MAGICفي PostgreSQL 18 والإصدارات الأحدث) يتضمن الإصدار الدلالي الكامل، ويظهر في مخرجات الدالة
pgch_version()أو دالة Postgres
pg_get_loaded_modules().
- إصدار الامتداد (المعرّف في ملف التحكم) يتضمن فقط الرقمين الرئيسي
والثانوي، ويظهر في الجدول
pg_catalog.pg_extension، وفي مخرجات الدالة
pg_available_extension_versions()، وفي
\dx pg_clickhouse.
v0.1.0 إلى
v0.1.1، يفيد جميع قواعد البيانات التي حمّلت
v0.1، ولا
تحتاج إلى تشغيل
ALTER EXTENSION للاستفادة من الترقية.
أما الإصدار الذي يزيد الرقم الثانوي أو الرئيسي، فسيكون
مصحوبًا بسكربتات ترقية SQL، ويجب على جميع قواعد البيانات الحالية التي تحتوي على
الامتداد تشغيل
ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE للاستفادة من
الترقية.
تستخدم تعبيرات DDL التالية في SQL الامتداد pg_clickhouse.
مرجع DDL في SQL
استخدم CREATE EXTENSION لإضافة pg_clickhouse إلى إحدى قواعد البيانات:
CREATE EXTENSION
استخدم
CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
WITH SCHEMA لتثبيته في مخطط محدد (يوصى به):
CREATE SCHEMA ch;
CREATE EXTENSION pg_clickhouse WITH SCHEMA ch;
استخدم ALTER EXTENSION لتعديل pg_clickhouse. أمثلة:
ALTER EXTENSION
-
بعد تثبيت إصدار جديد من pg_clickhouse، استخدم العبارة
UPDATE:
ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE;
-
استخدم
SET SCHEMAلنقل الامتداد إلى مخطط جديد:
CREATE SCHEMA ch; ALTER EXTENSION pg_clickhouse SET SCHEMA ch;
استخدم DROP EXTENSION لحذف pg_clickhouse من قاعدة بيانات:
DROP EXTENSION
يفشل هذا الأمر إذا كانت هناك أي كائنات تعتمد على pg_clickhouse. استخدم عبارة
DROP EXTENSION pg_clickhouse;
CASCADE لحذفها أيضًا:
DROP EXTENSION pg_clickhouse CASCADE;
استخدم CREATE SERVER لإنشاء خادم خارجي يتصل بخادم ClickHouse. مثال:
CREATE SERVER
الخيارات المدعومة هي:
CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');
driver: مشغّل اتصال ClickHouse المراد استخدامه، إما “binary” أو “http”. مطلوب.
compression: ضغط البروتوكول الأصلي لمشغّل “binary”، ويكون إحدى القيم “none” أو “lz4” أو “zstd”. القيمة الافتراضية هي “lz4”. ويتجاهله مشغّل “http”.
dbname: قاعدة بيانات ClickHouse التي ستُستخدم عند الاتصال. القيمة الافتراضية هي “default”.
fetch_size: الحجم التقريبي للدفعة بالبايت في HTTP streaming. تُقسَّم الدفعات عند حدود الصفوف. القيمة الافتراضية هي
50000000(50 MB). تؤدي القيمة
0إلى تعطيل التدفق وتخزين الاستجابة الكاملة مؤقتًا في الذاكرة. ويمكن للجداول الأجنبية تجاوز هذه القيمة.
host: اسم مضيف خادم ClickHouse. القيمة الافتراضية هي “localhost”;
port: المنفذ المطلوب الاتصال به على خادم ClickHouse. تكون القيم الافتراضية كما يلي:
- 9440 إذا كان
driverهو “binary” وكان
hostمضيف ClickHouse Cloud
- 9004 إذا كان
driverهو “binary” ولم يكن
hostمضيف ClickHouse Cloud
- 8443 إذا كان
driverهو “http” وكان
hostمضيف ClickHouse Cloud
- 8123 إذا كان
driverهو “http” ولم يكن
hostمضيف ClickHouse Cloud
- 9440 إذا كان
min_tls_version: الحد الأدنى لإصدار بروتوكول TLS الذي يجب التفاوض عليه في الاتصالات التي تستخدم TLS. إحدى القيم
TLSv1أو
TLSv1.1أو
TLSv1.2أو
TLSv1.3. القيمة الافتراضية هي الحد الأدنى الذي تعتمده مكتبة TLS نفسها. وينطبق ذلك على كلا المشغّلين.
secure: يحدّد استخدام TLS للاتصال. إحدى القيم التالية:
auto(الافتراضي): استخدم TLS عندما يكون
hostمضيف ClickHouse Cloud أو يكون
portمنفذًا آمنًا؛ وإلا فاستخدم اتصالًا غير مشفّر.
on(أو
true/
yes/
1): استخدم TLS دائمًا. وتكون القيمة الافتراضية لـ
portهي 8443 (“http”) أو 9440 (“binary”).
off(أو
false/
no/
0): لا تستخدم TLS مطلقًا. وتكون القيمة الافتراضية لـ
portهي 8123 (“http”) أو 9000 (“binary”).
-
استخدم ALTER SERVER لتغيير خادم خارجي. مثال:
ALTER SERVER
الخيارات هي نفسها المذكورة في CREATE SERVER.
ALTER SERVER taxi_srv OPTIONS (SET driver 'http');
استخدم DROP SERVER لإزالة خادم خارجي:
DROP SERVER
يفشل هذا الأمر إذا كانت هناك كائنات أخرى تعتمد على الخادم. استخدم
DROP SERVER taxi_srv;
CASCADE لكي
تُسقِط هذه التبعيات أيضًا:
DROP SERVER taxi_srv CASCADE;
استخدم CREATE USER MAPPING لربط مستخدم في PostgreSQL بمستخدم في ClickHouse. على سبيل المثال، لربط مستخدم PostgreSQL الحالي بمستخدم ClickHouse البعيد عند الاتصال بـ خادم خارجي
CREATE USER MAPPING
taxi_srv:
الخيارات المدعومة هي:
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
OPTIONS (user 'demo');
user: اسم مستخدم ClickHouse. والقيمة الافتراضية هي “default”.
password: كلمة مرور مستخدم ClickHouse.
استخدم ALTER USER MAPPING لتغيير تعريف تعيين المستخدم:
ALTER USER MAPPING
الخيارات مماثلة لتلك الواردة في CREATE USER MAPPING.
ALTER USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
OPTIONS (SET user 'default');
استخدم DROP USER MAPPING لحذف تعيين مستخدم:
DROP USER MAPPING
DROP USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv;
استخدم IMPORT FOREIGN SCHEMA لاستيراد جميع الجداول المعرَّفة في قاعدة بيانات ClickHouse كجداول خارجية إلى مخطط PostgreSQL:
IMPORT FOREIGN SCHEMA
استخدم
CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA demo FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;
LIMIT TO لحصر الاستيراد في جداول محددة:
استخدم
IMPORT FOREIGN SCHEMA demo LIMIT TO (trips) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;
EXCEPT لاستثناء الجداول:
سيقوم pg_clickhouse بجلب قائمة بجميع الجداول في قاعدة بيانات ClickHouse المحددة (‘demo’ في الأمثلة أعلاه)، ثم يجلب تعريفات الأعمدة لكل جدول، وينفّذ أوامر CREATE FOREIGN TABLE لإنشاء الجداول الخارجية. ستُعرَّف الأعمدة باستخدام أنواع البيانات المدعومة، وكذلك الخيارات التي يدعمها CREATE FOREIGN TABLE متى أمكن اكتشافها.
IMPORT FOREIGN SCHEMA demo EXCEPT (users) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;
استخدم CREATE FOREIGN TABLE لإنشاء جدول خارجي يتيح الاستعلام عن البيانات من قاعدة بيانات ClickHouse:
CREATE FOREIGN TABLE
خيارات الجدول المدعومة هي:
CREATE FOREIGN TABLE acts (
user_id bigint NOT NULL,
page_views int,
duration smallint,
sign smallint
) SERVER taxi_srv OPTIONS(
table_name 'acts'
engine 'CollapsingMergeTree'
);
database: اسم قاعدة البيانات البعيدة. تكون القيمة الافتراضية هي قاعدة البيانات المعرّفة للخادم الخارجي.
fetch_size: الحجم التقريبي للدفعة بالبايت من أجل HTTP streaming. يتجاوز قيمة
fetch_sizeعلى مستوى الخادم. القيمة الافتراضية هي
50000000(50 MB). تؤدي القيمة
0إلى تعطيل البث وتخزين الاستجابة الكاملة في الذاكرة المؤقتة.
table_name: اسم الجدول البعيد. تكون القيمة الافتراضية هي الاسم المحدد للجدول الخارجي.
engine: [محرك الجدول] المستخدم في جدول ClickHouse. بالنسبة إلى
CollapsingMergeTree()و
AggregatingMergeTree()، يطبّق pg_clickhouse المعلمات تلقائيًا على تعبيرات الدوال التي تُنفَّذ على الجدول.
-
column_name: اسم العمود على جهة ClickHouse، ويُستخدم بدلًا من اسم السمة في PostgreSQL عند إعادة توليد الاستعلامات و عمليات الإدراج. وهو مفيد لربط أسماء أعمدة PostgreSQL المكتوبة بأحرف صغيرة وغير الموضوعة بين علامتَي اقتباس بأعمدة ClickHouse الحساسة لحالة الأحرف، على سبيل المثال:
CREATE FOREIGN TABLE hits ( watchid bigint OPTIONS(column_name 'WatchID'), javaenable smallint OPTIONS(column_name 'JavaEnable'), title text OPTIONS(column_name 'Title') ) SERVER taxi_srv OPTIONS(table_name 'hits');
-
AggregateFunction: اسم الدالة التجميعية المطبَّقة على عمود من [نوع AggregateFunction]. اربط نوع البيانات بنوع ClickHouse المُمرَّر إلى الدالة، وحدد اسم الدالة التجميعية عبر خيار العمود المناسب، وسيضيف pg_clickhouse تلقائيًا
Mergeإلى الدالة التجميعية التي تقيّم العمود.
CREATE FOREIGN TABLE test ( column1 bigint OPTIONS(AggregateFunction 'uniq'), column2 integer OPTIONS(AggregateFunction 'anyIf'), column3 bigint OPTIONS(AggregateFunction 'quantiles(0.5, 0.9)') ) SERVER clickhouse_srv;
-
SimpleAggregateFunction: اسم الدالة التجميعية المطبَّقة على عمود من [نوع SimpleAggregateFunction]. اربط نوع البيانات بنوع ClickHouse المُمرَّر إلى الدالة، وحدد اسم الدالة التجميعية عبر خيار العمود المناسب.
استخدم ALTER FOREIGN TABLE لتغيير تعريف جدول خارجي:
ALTER FOREIGN TABLE
خيارات الجدول والعمود المدعومة هي نفسها الواردة في CREATE FOREIGN TABLE.
ALTER TABLE table ALTER COLUMN b OPTIONS (SET AggregateFunction 'count');
استخدم DROP FOREIGN TABLE لإزالة جدول خارجي:
DROP FOREIGN TABLE
يفشل هذا الأمر إذا وُجدت أي كائنات تعتمد على الجدول الخارجي. استخدم عبارة
DROP FOREIGN TABLE acts;
CASCADE لحذفها أيضًا:
DROP FOREIGN TABLE acts CASCADE;
قد تستخدم تعبيرات SQL DML الواردة أدناه pg_clickhouse. وتعتمد الأمثلة على جداول ClickHouse التالية:
مرجع SQL لـ DML
CREATE TABLE logs (
req_id Int64 NOT NULL,
start_at DateTime64(6, 'UTC') NOT NULL,
duration Int32 NOT NULL,
resource Text NOT NULL,
method Enum8('GET' = 1, 'HEAD', 'POST', 'PUT', 'DELETE', 'CONNECT', 'OPTIONS', 'TRACE', 'PATCH', 'QUERY') NOT NULL,
node_id Int64 NOT NULL,
response Int32 NOT NULL
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY start_at;
CREATE TABLE nodes (
node_id Int64 NOT NULL,
name Text NOT NULL,
region Text NOT NULL,
arch Text NOT NULL,
os Text NOT NULL
) ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY node_id;
يعمل الأمر EXPLAIN كما هو متوقع، لكن الخيار
EXPLAIN
VERBOSE يؤدي إلى
إظهار استعلام ClickHouse “Remote SQL”:
يُنفَّذ هذا الاستعلام على ClickHouse مباشرةً عبر عقدة خطة باسم “Foreign Scan”، باستخدام SQL البعيد.
try=# EXPLAIN (VERBOSE)
SELECT resource, avg(duration) AS average_duration
FROM logs
GROUP BY resource;
QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=64)
Output: resource, (avg(duration))
Relations: Aggregate on (logs)
Remote SQL: SELECT resource, avg(duration) FROM "default".logs GROUP BY resource
(4 rows)
استخدم عبارة SELECT لتنفيذ الاستعلامات على جداول pg_clickhouse، تمامًا كما تفعل مع أي جداول أخرى:
SELECT
يعمل pg_clickhouse على ترحيل تنفيذ الاستعلام إلى ClickHouse قدر الإمكان، بما في ذلك الدوال التجميعية. استخدم EXPLAIN لتحديد مدى هذا الترحيل. فعلى سبيل المثال، في الاستعلام أعلاه، يُرحَّل التنفيذ بالكامل إلى ClickHouse
try=# SELECT start_at, duration, resource FROM logs WHERE req_id = 4117909262;
start_at | duration | resource
----------------------------+----------+----------------
2025-12-05 15:07:32.944188 | 175 | /widgets/totem
(1 row)
يقوم pg_clickhouse أيضًا بتنفيذ عمليات JOIN على الجداول الموجودة على الخادم البعيد نفسه:
try=# EXPLAIN (VERBOSE, COSTS OFF)
SELECT start_at, duration, resource FROM logs WHERE req_id = 4117909262;
QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan on public.logs
Output: start_at, duration, resource
Remote SQL: SELECT start_at, duration, resource FROM "default".logs WHERE ((req_id = 4117909262))
(3 rows)
سيؤدي الربط بجدول محلي إلى إنشاء استعلامات أقل كفاءة ما لم يُجرَ ضبطه بعناية. في هذا المثال، ننشئ نسخة محلية من الجدول
try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE)
SELECT name, count(*), round(avg(duration))
FROM logs
LEFT JOIN nodes on logs.node_id = nodes.node_id
GROUP BY name;
QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=72) (actual time=3.201..3.221 rows=8.00 loops=1)
Output: nodes.name, (count(*)), (round(avg(logs.duration), 0))
Relations: Aggregate on ((logs) LEFT JOIN (nodes))
Remote SQL: SELECT r2.name, count(*), round(avg(r1.duration), 0) FROM "default".logs r1 ALL LEFT JOIN "default".nodes r2 ON (((r1.node_id = r2.node_id))) GROUP BY r2.name
FDW Time: 0.086 ms
Planning Time: 0.335 ms
Execution Time: 3.261 ms
(7 rows)
nodes ونربط بها بدلًا من الجدول البعيد:
في هذه الحالة، يمكننا دفع مزيد من عمليات التجميع إلى ClickHouse عبر التجميع حسب
try=# CREATE TABLE local_nodes AS SELECT * FROM nodes;
SELECT 8
try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE)
SELECT name, count(*), round(avg(duration))
FROM logs
LEFT JOIN local_nodes on logs.node_id = local_nodes.node_id
GROUP BY name;
QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HashAggregate (cost=147.65..150.65 rows=200 width=72) (actual time=6.215..6.235 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, count(*), round(avg(logs.duration), 0)
Group Key: local_nodes.name
Batches: 1 Memory Usage: 32kB
Buffers: shared hit=1
-> Hash Left Join (cost=31.02..129.28 rows=2450 width=36) (actual time=2.202..5.125 rows=1000.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, logs.duration
Hash Cond: (logs.node_id = local_nodes.node_id)
Buffers: shared hit=1
-> Foreign Scan on public.logs (cost=10.00..20.00 rows=1000 width=12) (actual time=2.089..3.779 rows=1000.00 loops=1)
Output: logs.req_id, logs.start_at, logs.duration, logs.resource, logs.method, logs.node_id, logs.response
Remote SQL: SELECT duration, node_id FROM "default".logs
FDW Time: 1.447 ms
-> Hash (cost=14.90..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.090..0.091 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, local_nodes.node_id
Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on public.local_nodes (cost=0.00..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.069..0.073 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, local_nodes.node_id
Buffers: shared hit=1
Planning:
Buffers: shared hit=14
Planning Time: 0.551 ms
Execution Time: 6.589 ms
node_id بدلًا من العمود المحلي، ثم الربط
بجدول البحث لاحقًا:
تقوم عقدة “Foreign Scan” الآن بتمرير التجميع حسب
try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE)
WITH remote AS (
SELECT node_id, count(*), round(avg(duration))
FROM logs
GROUP BY node_id
)
SELECT name, remote.count, remote.round
FROM remote
JOIN local_nodes
ON remote.node_id = local_nodes.node_id
ORDER BY name;
QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sort (cost=65.68..66.91 rows=490 width=72) (actual time=4.480..4.484 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, remote.count, remote.round
Sort Key: local_nodes.name
Sort Method: quicksort Memory: 25kB
Buffers: shared hit=4
-> Hash Join (cost=27.60..43.79 rows=490 width=72) (actual time=4.406..4.422 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, remote.count, remote.round
Inner Unique: true
Hash Cond: (local_nodes.node_id = remote.node_id)
Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on public.local_nodes (cost=0.00..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.010..0.016 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.node_id, local_nodes.name, local_nodes.region, local_nodes.arch, local_nodes.os
Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=15.10..15.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.379..4.381 rows=8.00 loops=1)
Output: remote.count, remote.round, remote.node_id
Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
-> Subquery Scan on remote (cost=1.00..15.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.337..4.360 rows=8.00 loops=1)
Output: remote.count, remote.round, remote.node_id
-> Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.330..4.349 rows=8.00 loops=1)
Output: logs.node_id, (count(*)), (round(avg(logs.duration), 0))
Relations: Aggregate on (logs)
Remote SQL: SELECT node_id, count(*), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs GROUP BY node_id
FDW Time: 0.055 ms
Planning:
Buffers: shared hit=5
Planning Time: 0.319 ms
Execution Time: 4.562 ms
node_id إلى النظام البعيد، مما يقلّل
عدد الصفوف التي يجب سحبها مرة أخرى إلى Postgres من 1000 (كلّها)
إلى 8 فقط، صف واحد لكل عقدة.
اعتبارًا من الإصدار v0.1.2، يدعم pg_clickhouse الاستعلامات المعلَّمة بمعلمات، ويُنشأ معظمها باستخدام الأمر PREPARE:
PREPARE, EXECUTE, DEALLOCATE
استخدم EXECUTE كالمعتاد لتنفيذ عبارة مُحضَّرة:
try=# PREPARE avg_durations_between_dates(date, date) AS
SELECT date(start_at), round(avg(duration)) AS average_duration
FROM logs
WHERE date(start_at) BETWEEN $1 AND $2
GROUP BY date(start_at)
ORDER BY date(start_at);
PREPARE
يقوم pg_clickhouse، كالمعتاد، بتمرير aggregations إلى النظام البعيد، كما يظهر في مخرجات EXPLAIN verbose:
try=# EXECUTE avg_durations_between_dates('2025-12-09', '2025-12-13');
date | average_duration
------------+------------------
2025-12-09 | 190
2025-12-10 | 194
2025-12-11 | 197
2025-12-12 | 190
2025-12-13 | 195
(5 rows)
لاحظ أنه أرسل قيم التاريخ الكاملة، وليس العناصر النائبة للمعلمات. وينطبق ذلك على الطلبات الخمسة الأولى، كما هو موضح في [ملاحظات PREPARE في PostgreSQL]. وعند التنفيذ السادس، يرسل ClickHouse [معلمات الاستعلام] بالنمط
try=# EXPLAIN (VERBOSE) EXECUTE avg_durations_between_dates('2025-12-09', '2025-12-13');
QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=36)
Output: (date(start_at)), (round(avg(duration), 0))
Relations: Aggregate on (logs)
Remote SQL: SELECT date(start_at), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs WHERE ((date(start_at) >= '2025-12-09')) AND ((date(start_at) <= '2025-12-13')) GROUP BY (date(start_at)) ORDER BY date(start_at) ASC NULLS LAST
(4 rows)
{param:type}:
المعلمات:
استخدم DEALLOCATE لإلغاء تخصيص تعليمة مُعَدّة:
QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=36)
Output: (date(start_at)), (round(avg(duration), 0))
Relations: Aggregate on (logs)
Remote SQL: SELECT date(start_at), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs WHERE ((date(start_at) >= {p1:Date})) AND ((date(start_at) <= {p2:Date})) GROUP BY (date(start_at)) ORDER BY date(start_at) ASC NULLS LAST
(4 rows)
try=# DEALLOCATE avg_durations_between_dates;
DEALLOCATE
استخدم الأمر INSERT لإدراج القيم في جدول ClickHouse موجود على خادم بعيد:
INSERT
try=# INSERT INTO nodes(node_id, name, region, arch, os)
VALUES (9, 'Augustin Gamarra', 'us-west-2', 'amd64', 'Linux')
, (10, 'Cerisier', 'us-east-2', 'amd64', 'Linux')
, (11, 'Dewalt', 'use-central-1', 'arm64', 'macOS')
;
INSERT 0 3
استخدم الأمر COPY لإدراج دفعة من الصفوف في جدول ClickHouse على خادم بعيد:
COPY
try=# COPY logs FROM stdin CSV;
4285871863,2025-12-05 11:13:58.360760,206,/widgets,POST,8,401
4020882978,2025-12-05 11:33:48.248450,199,/users/1321945,HEAD,3,200
3231273177,2025-12-05 12:20:42.158575,220,/search,GET,2,201
\.
>> COPY 3
⚠️ قيود Batch API لم يوفّر pg_clickhouse بعد دعم واجهة insert الدُفعية الخاصة بـ PostgreSQL FDW. لذلك يستخدم COPY حاليًا عبارات INSERT من أجل إدراج السجلات. وسيُحسَّن ذلك في إصدار مستقبلي.
استخدم LOAD لتحميل المكتبة المشتركة pg_clickhouse:
LOAD
لا تكون هناك حاجة عادةً إلى استخدام LOAD، لأن Postgres سيحمّل pg_clickhouse تلقائيًا عند استخدام أيٍ من وظائفه (الدوال، والجداول الخارجية، وما إلى ذلك) للمرة الأولى. الحالة الوحيدة التي قد يكون فيها LOAD pg_clickhouse مفيدًا هي عند SET معلمات pg_clickhouse قبل تنفيذ الاستعلامات التي تعتمد عليها.
try=# LOAD 'pg_clickhouse';
LOAD
استخدم SET لتعيين معلمات الإعداد المخصّصة لـ pg_clickhouse.
SET
تُستخدم المعلمة
pg_clickhouse.session_settings
pg_clickhouse.session_settings لتحديد [إعدادات
ClickHouse] التي ستُطبَّق على الاستعلامات اللاحقة. مثال:
القيمة الافتراضية هي
SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_use_nulls 1, final 1';
join_use_nulls 1, group_by_use_nulls 1, final 1. عيّنه إلى
سلسلة فارغة للعودة إلى إعدادات خادم ClickHouse.
البنية هي قائمة مفصولة بفواصل من أزواج المفتاح/القيمة، تفصل بينها مسافة واحدة أو أكثر. يجب أن تتوافق المفاتيح مع [إعدادات ClickHouse]. استخدم الشرطة المائلة العكسية قبل المسافات، والفواصل، والشرطات المائلة العكسية في القيم:
SET pg_clickhouse.session_settings = '';
أو استخدم قيَمًا محاطة بعلامات اقتباس مفردة لتجنّب الحاجة إلى استخدام محارف الهروب للمسافات والفواصل؛ وفكّر في استخدام [الاقتباس بالدولار] لتجنّب الحاجة إلى وضع علامات اقتباس مزدوجة:
SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_algorithm grace_hash\,hash';
إذا كنت تهتم بوضوح النص وتحتاج إلى تعيين الكثير من الإعدادات، فاستخدم عدة أسطر، على سبيل المثال:
SET pg_clickhouse.session_settings = $$join_algorithm 'grace_hash,hash'$$;
سيتم تجاهل بعض الإعدادات في الحالات التي قد تتداخل فيها مع عمل pg_clickhouse نفسه. وتشمل ما يلي:
SET pg_clickhouse.session_settings TO $$
connect_timeout 2,
count_distinct_implementation uniq,
final 1,
group_by_use_nulls 1,
join_algorithm 'prefer_partial_merge',
join_use_nulls 1,
log_queries_min_type QUERY_FINISH,
max_block_size 32768,
max_execution_time 45,
max_result_rows 1024,
metrics_perf_events_list 'this,that',
network_compression_method ZSTD,
poll_interval 5,
totals_mode after_having_auto
$$;
date_time_output_format: يتطلب
http driverأن تكون قيمته “iso”
format_tsv_null_representation: يتطلب
http driverالقيمة الافتراضية
output_format_tsv_crlf_end_of_lineيتطلب
http driverالقيمة الافتراضية
pg_clickhouse.session_settings؛ إما باستخدام [التحميل المسبق للمكتبة المشتركة] أو
ببساطة باستخدام أحد الكائنات في الامتداد لضمان تحميله.
تتحكم المعلمة
pg_clickhouse.pushdown_regex
pg_clickhouse.pushdown_regex في ما إذا كان pg_clickhouse
يقوم بتمرير دوال التعبيرات النمطية والعوامل إلى النظام البعيد. ويحدث ذلك افتراضيًا؛
اضبط هذه المعلمة على false لمنع تمريرها إلى النظام البعيد:
راجع التعبيرات النمطية لمزيد من التفاصيل.
SET pg_clickhouse.pushdown_regex = 'false';
استخدم الأمر
ALTER ROLE
SET في ALTER ROLE لإجراء التحميل المسبق لـ pg_clickhouse
و/أو SET معلماته لأدوار محددة:
استخدم الأمر
try=# ALTER ROLE CURRENT_USER SET session_preload_libraries = pg_clickhouse;
ALTER ROLE
try=# ALTER ROLE CURRENT_USER SET pg_clickhouse.session_settings = 'final 1';
ALTER ROLE
RESET في ALTER ROLE لإعادة ضبط التحميل المسبق لـ pg_clickhouse
و/أو المعلمات:
try=# ALTER ROLE CURRENT_USER RESET session_preload_libraries;
ALTER ROLE
try=# ALTER ROLE CURRENT_USER RESET pg_clickhouse.session_settings;
ALTER ROLE
إذا كان كل اتصال بـPostgres أو يكاد كل اتصال يحتاج إلى استخدام pg_clickhouse، ففكّر في استخدام [التحميل المسبق للمكتبات المشتركة] لتحميله تلقائيًا:
التحميل المسبق
يُحمِّل المكتبة المشتركة مع كل اتصال جديد بـ PostgreSQL:
session_preload_libraries
يفيد ذلك في الاستفادة من التحديثات دون إعادة تشغيل الخادم: ما عليك سوى إعادة الاتصال. ويمكن أيضًا ضبطه لمستخدمين أو أدوار محددة عبر ALTER ROLE. يحمّل المكتبة المشتركة إلى العملية الرئيسية لـ PostgreSQL عند بدء التشغيل:
session_preload_libraries = pg_clickhouse
مفيد لتوفير الذاكرة وتقليل العبء الإضافي لكل جلسة، لكنه يتطلب إعادة تشغيل الكتلة عند تحديث المكتبة.
shared_preload_libraries = pg_clickhouse
يربط pg_clickhouse أنواع بيانات ClickHouse التالية بأنواع بيانات PostgreSQL. يستخدم IMPORT FOREIGN SCHEMA النوع الأول في عمود PostgreSQL عند استيراد الأعمدة؛ ويمكن استخدام أنواع إضافية في تعليمات CREATE FOREIGN TABLE:
أنواع البيانات
ترد أدناه ملاحظات وتفاصيل إضافية.
|ClickHouse
|PostgreSQL
|ملاحظات
|Bool
|boolean
|Date
|date
|Date32
|date
|DateTime
|timestamptz
|Decimal
|numeric
|Float32
|real
|Float64
|double precision
|IPv4
|inet
|IPv6
|inet
|Int16
|smallint
|Int32
|integer
|Int64
|bigint
|Int8
|smallint
|JSON
|jsonb, json
|String
|text, bytea
|UInt16
|integer
|UInt32
|bigint
|UInt64
|bigint
|ينتج عنه خطأ عند القيم > BIGINT max
|UInt8
|smallint
|UUID
|uuid
لا يوفر ClickHouse ما يعادل النوع BYTEA في PostgreSQL، غير أنه يتيح تخزين أي بايتات في النوع String. بوجه عام، ينبغي ربط سلاسل ClickHouse بالنوع TEXT في PostgreSQL، أما عند استخدام البيانات الثنائية فيُربط بالنوع BYTEA. مثال:
BYTEA
سيُخرج استعلام
-- Create clickHouse table with String columns.
SELECT clickhouse_raw_query($$
CREATE TABLE bytes (
c1 Int8, c2 String, c3 String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (c1);
$$);
-- Create foreign table with BYTEA columns.
CREATE FOREIGN TABLE bytes (
c1 int,
c2 BYTEA,
c3 BYTEA
) SERVER ch_srv OPTIONS( table_name 'bytes' );
-- Insert binary data into the foreign table.
INSERT INTO bytes
SELECT n, sha224(bytea('val'||n)), decode(md5('int'||n), 'hex')
FROM generate_series(1, 4) n;
-- View the results.
SELECT * FROM bytes;
SELECT الأخير:
تجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود أي بايتات فارغة (nul) في أعمدة ClickHouse، فلن يُخرج الجدول الخارجي الذي يستخدم أعمدة TEXT القيم الصحيحة:
c1 | c2 | c3
----+------------------------------------------------------------+------------------------------------
1 | \x1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | \xae3b28cde02542f81acce8783245430d
2 | \x5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | \x23e7c6cacb8383f878ad093b0027d72b
3 | \x53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331007d6281de330a4b5e728f9e | \x7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1
4 | \x4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | \x8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245
(4 rows)
سيُخرج:
-- Create foreign table with TEXT columns.
CREATE FOREIGN TABLE texts (
c1 int,
c2 TEXT,
c3 TEXT
) SERVER ch_srv OPTIONS( table_name 'bytes' );
-- Encode binary data as hex.
SELECT c1, encode(c2::bytea, 'hex'), encode(c3::bytea, 'hex') FROM texts ORDER BY c1;
لاحظ أن الصفين الثاني والثالث يحتويان على قيم مبتورة. ويعود ذلك إلى أن PostgreSQL يعتمد على السلاسل المنتهية بـ nul ولا يدعم أحرف nul داخل سلاسله. ستنجح محاولة إدراج القيم الثنائية في أعمدة TEXT وتعمل كما هو متوقع:
c1 | encode | encode
----+----------------------------------------------------------+----------------------------------
1 | 1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | ae3b28cde02542f81acce8783245430d
2 | 5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | 23e7c6cacb8383f878ad093b
3 | 53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331 | 7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1
4 | 4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | 8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245
(4 rows)
ستكون أعمدة النص صحيحة:
-- Insert via text columns:
TRUNCATE texts;
INSERT INTO texts
SELECT n, sha224(bytea('val'||n)), decode(md5('int'||n), 'hex')
FROM generate_series(1, 4) n;
-- View the data.
SELECT c1, encode(c2::bytea, 'hex'), encode(c3::bytea, 'hex') FROM texts ORDER BY c1;
لكن قراءتها على أنها BYTEA لن تنجح:
c1 | encode | encode
----+----------------------------------------------------------+----------------------------------
1 | 1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | ae3b28cde02542f81acce8783245430d
2 | 5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | 23e7c6cacb8383f878ad093b0027d72b
3 | 53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331007d6281de330a4b5e728f9e | 7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1
4 | 4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | 8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245
(4 rows)
# SELECT * FROM bytes;
c1 | c2 | c3
----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------
1 | \x5c783162663766306363383231643331313738363136613535613865306335323637373733353339376364646536663431353361396664336437 | \x5c786165336232386364653032353432663831616363653837383332343534333064
2 | \x5c783566366539653132636438353932373132653633383031366634623161326537333233306565343064623439386330663062316463383431 | \x5c783233653763366361636238333833663837386164303933623030323764373262
3 | \x5c783533616332633166613833633866363436303366653935363864383833333331303037643632383164653333306134623565373238663965 | \x5c783765393639313332666336353631343862393762366132656538626338336331
4 | \x5c783465336332653463623735343261343531373361386461633933396464633462633735323032653334326562633736396230663564613266 | \x5c783865663330663434633635343830643132623635306162366232623034323435
(4 rows)
مرجع الدوال والعوامل
توفّر هذه الدوال واجهةً للاستعلام عن قاعدة بيانات ClickHouse.
الدوال
clickhouse_raw_query
اتصل بخدمة ClickHouse عبر واجهة HTTP الخاصة بها، ونفّذ استعلامًا واحدًا ثم افصل الاتصال. يحدّد الوسيط الاختياري الثاني سلسلة اتصال تكون قيمتها الافتراضية
SELECT clickhouse_raw_query(
'CREATE TABLE t1 (x String) ENGINE = Memory',
'host=localhost port=8123'
);
host=localhost port=8123. معاملات الاتصال
المدعومة هي:
host: المضيف المراد الاتصال به؛ مطلوب.
port: منفذ HTTP المراد الاتصال به؛ القيمة الافتراضية هي
8123ما لم يكن
hostهو مضيف ClickHouse Cloud، وفي هذه الحالة تكون القيمة الافتراضية
8443
dbname: اسم قاعدة البيانات المراد الاتصال بها.
username: اسم المستخدم الذي سيتم الاتصال باسمه؛ القيمة الافتراضية
default
password: كلمة المرور المستخدمة للمصادقة؛ والقيمة الافتراضية هي عدم استخدام كلمة مرور
EXECUTE لهذه الدالة؛ لذا احرص على GRANT
صلاحية الوصول فقط للأدوار التي تحتاج فعليًا إلى تنفيذ استعلامات ClickHouse
مخصّصة، مثل دور Admin مخصّص في ClickHouse:
وهي مفيدة للاستعلامات التي لا تُرجع أي سجلات، لكن الاستعلامات التي تُرجع قيمًا
ستُعاد على هيئة قيمة نصية واحدة:
SELECT clickhouse_raw_query(
'SELECT schema_name, schema_owner from information_schema.schemata',
'host=localhost port=8123'
);
clickhouse_raw_query
---------------------------------
INFORMATION_SCHEMA default+
default default +
git default +
information_schema default+
system default +
(1 row)
يقوم
دوال Pushdown
pg_clickhouse بتمرير مجموعة فرعية من دوال PostgreSQL المضمّنة المستخدمة
في الشروط (البندين
HAVING و
WHERE). وتتوافق هذه المجموعة الفرعية مع
مكافئاتها في ClickHouse كما يلي:
abs: abs
factorial: factorial
mod(int2/int4/int8/numeric): modulo
pow&
power(float8/numeric): pow
round: round
sin,
cos,
tan,
atan,
atan2,
sinh,
cosh,
tanh,
asinh,
degrees,
radians,
pi: دوال الرياضيات في ClickHouse التي تحمل الاسم نفسه. لا يتم pushdown للدوال
asinو
acosو
atanhو
acosh: إذ يُصدر PG خطأً عند إدخال قيم خارج النطاق، بينما يعيد CH القيمة
NaN.
date_part:
date_part('day'): toDayOfMonth
date_part('doy'): toDayOfYear
date_part('dow'): toDayOfWeek
date_part('year'): toYear
date_part('month'): toMonth
date_part('hour'): toHour
date_part('minute'): toMinute
date_part('second'): toSecond
date_part('quarter'): toQuarter
date_part('isoyear'): toISOYear
date_part('week'): toISOYear
date_part('epoch'): toISOYear
-
date_trunc:
date_trunc('week'): toMonday
date_trunc('second'): toStartOfSecond
date_trunc('minute'): toStartOfMinute
date_trunc('hour'): toStartOfHour
date_trunc('day'): toStartOfDay
date_trunc('month'): toStartOfMonth
date_trunc('quarter'): toStartOfQuarter
date_trunc('year'): toStartOfYear
-
extract(field FROM source): نفس التعيينات كما في
date_part
date(timestamp)&
date(timestamptz): toDate (تُفكّك إلى الاسم المستعار
dateفي CH)
array_position: indexOf
array_cat: arrayConcat
array_append: arrayPushBack
array_prepend: arrayPushFront
array_remove: arrayRemove
array_length&
cardinality: length
array_to_string: arrayStringConcat
string_to_array: splitByString
split_part: splitByString + فهرسة المصفوفة
trim_array: arrayResize
array_fill: arrayWithConstant
array_reverse: arrayReverse
array_shuffle: arrayShuffle
array_sample: arrayRandomSample
array_sort: arraySort / arrayReverseSort
btrim: trimBoth
ltrim: ltrim
rtrim: rtrim
concat_ws: concatWithSeparator
lower(text): lowerUTF8
upper(text): upperUTF8
substring(text, ...)&
substr(text, ...): substringUTF8
substring(bytea, ...)&
substr(bytea, ...): substring
length(text): lengthUTF8
length(bytea)&
octet_length: length
reverse(text): reverseUTF8
reverse(bytea): reverse
strpos: positionUTF8
regexp_like: match
regexp_match: extractGroups إذا كان التعبير النمطي يحتوي على تعبيرات فرعية بين قوسين؛ وإلا extractAll ثم تُقتطع باستخدام arraySlice.
regexp_replace: replaceRegexpOne أو replaceRegexpOne عند وجود العلامة
g
regexp_split_to_array: splitByRegexp
md5: MD5
json_extract_path_text: صياغة العمود الفرعي
json_extract_path: toJSONString + صياغة العمود الفرعي
jsonb_extract_path_text: صياغة العمود الفرعي
jsonb_extract_path: toJSONString + صياغة العمود الفرعي
bit_count(bytea): bitCount
to_timestamp(float8): fromUnixTimestamp
to_char(timestamp[tz], fmt): formatDateTime عندما يكون
fmtثابتًا نصيًا وكانت كل كلمة مفتاحية فيه لها مقابل مطابق في ClickHouse. راجع to_char() ضمن ملاحظات التوافق للاطلاع على الكلمات المفتاحية المدعومة. بخلاف ذلك، تُقيَّم الدالة محليًا في PostgreSQL.
statement_timestamp,
transaction_timestamp, &
clock_timestamp: nowInBlock64 (
nowInBlock64(9, $session_timezone))
CURRENT_DATE: now و toDate (
toDate(now($session_timezone)))
now,
CURRENT_TIMESTAMP, &
LOCALTIMESTAMP: now64 (
now64(9, $session_timezone))
CURRENT_TIMESTAMP(n)&
LOCALTIMESTAMP(n): now64 (
now64(n, $session_timezone))
CURRENT_DATABASE: تُمرَّر كقيمة من دالة PostgreSQL.
CURRENT_SCHEMA: تُمرَّر كقيمة من دالة PostgreSQL.
CURRENT_CATALOG: تُمرَّر كقيمة من دالة PostgreSQL.
CURRENT_USER: تُمرَّر كقيمة من دالة PostgreSQL.
USER: تُمرَّر كقيمة من دالة PostgreSQL.
CURRENT_ROLE: تُمرَّر كقيمة من دالة PostgreSQL.
SESSION_USER: تُمرَّر كقيمة من دالة PostgreSQL.
معاملات Pushdown
- شريحة Array (
arr[L:U]): arraySlice
@>(تحتوي المصفوفة على): hasAll
<@(المصفوفة محتواة في): hasAll
&&(تداخل المصفوفات): hasAny
~(مطابقة تعبير نمطي): match
!~(عدم مطابقة تعبير نمطي): match
~*(عدم مطابقة تعبير نمطي دون مراعاة حالة الأحرف): match
!~*(عدم مطابقة تعبير نمطي دون مراعاة حالة الأحرف): match
->>(استخراج عنصر من JSON/JSONB كنص): sub-column syntax
->(استخراج من JSON/JSONB): toJSONString + sub-column syntax
توفّر هذه الدوال المخصصة التي أنشأها
الدوال المخصصة
pg_clickhouse دعم pushdown للاستعلامات الخارجية
لبعض دوال ClickHouse التي لا يوجد لها ما يكافئها في PostgreSQL. وإذا
تعذّر تطبيق pushdown على أيٍّ من هذه الدوال، فسيُرفع استثناء.
يتعرّف pg_clickhouse على الدوال في بعض الامتدادات الأساسية وامتدادات الجهات الخارجية، ويُمرِّر تنفيذها إلى ما يقابلها في ClickHouse.
Pushdown الامتدادات
تُمرَّر جميع دوال [امتداد re2] مباشرةً إلى ClickHouse بنسبة 1:1:
re2
re2match→ match
re2extract→ extract
re2extractall→ extractAll
re2regexpextract→ regexpExtract
re2extractgroups→ extractGroups
re2replaceregexpone→ replaceRegexpOne
re2replaceregexpall→ replaceRegexpAll
re2countmatches→ countMatches
re2countmatchescaseinsensitive→ countMatchesCaseInsensitive
re2multimatchany→ multiMatchAny
re2multimatchanyindex→ multiMatchAnyIndex
re2multimatchallindices→ multiMatchAllIndices
تُنفَّذ إحدى دوال intarray مباشرةً في ClickHouse:
intarray
idx→ indexOf
يمكن تمرير دالتين من fuzzystrmatch إلى ClickHouse:
fuzzystrmatch
soundex: soundex
levenshtein(بوسيطتين): editDistanceUTF8
يقوم pg_clickhouse بتنفيذ pushdown لعمليات CAST مثل
عمليات CAST ذات pushdown
CAST(x AS bigint) عند استخدام
أنواع بيانات متوافقة. أما مع الأنواع غير المتوافقة، فستفشل عملية الـ pushdown؛
فإذا كانت
x في هذا المثال من نوع ClickHouse
UInt64، فسيرفض ClickHouse
تحويل القيمة.
ولتنفيذ pushdown لعمليات CAST لأنواع البيانات غير المتوافقة، يوفّر pg_clickhouse
الدوال التالية. وهي تثير استثناءً في PostgreSQL إذا لم يُنفَّذ لها pushdown.
تدعم دوال التجميع التالية في PostgreSQL آلية pushdown إلى ClickHouse.
دوال التجميع التي تدعم pushdown
توفّر دوال التجميع المخصصة هذه، التي أنشأها
دوال التجميع المخصصة
pg_clickhouse، إمكانية pushdown للاستعلامات الخارجية لبعض دوال التجميع في ClickHouse التي لا يقابلها ما يعادلها في PostgreSQL. وإذا تعذر pushdown لأي من هذه الدوال، فسيُرفَع استثناء.
تُطابِق دوال ordered-set aggregate functions هذه دوال Parametric aggregate functions في ClickHouse، وذلك بتمرير المعامل المباشر الخاص بها كـ parameter، وتمرير تعبيرات
Pushdown دوال التجميع المرتبة حسب المجموعة
ORDER BY الخاصة بها على أنها arguments. على سبيل المثال، query PostgreSQL هذه:
يقابله استعلام ClickHouse التالي:
SELECT percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY a) FROM t1;
لاحظ أن اللاحقتين غير الافتراضيتين
SELECT quantile(0.25)(a) FROM t1;
DESC و
NULLS FIRST في
ORDER BY
غير مدعومتين، وستؤديان إلى ظهور خطأ.
percentile_cont(double): quantile
quantile(double): quantile
quantileExact(double): quantileExact
يمكن تنفيذ pushdown لـ window functions هذه في PostgreSQL إلى ClickHouse باستخدام عبارات
دوال النافذة ذات pushdown إلى ClickHouse
OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ...)، بما في ذلك تحديدات الإطار حيثما ينطبق ذلك.
- row_number
- rank
- dense_rank
- ntile
- cume_dist
- percent_rank
- lead
- lag
- first_value
- last_value
- nth_value
min/
max(مع العبارة
OVER)
row_number,
rank,
dense_rank,
ntile,
cume_dist,
percent_rank) عبارة الإطار الخاصة بها عند تنفيذ pushdown إلى ClickHouse، لأن ClickHouse
يرفض تحديدات الإطار لهذه الدوال.
ملاحظات حول التوافق
مع أن pg_clickhouse يحوّل التعبيرات النمطية إلى ما يكافئها في ClickHouse عندما تكون pg_clickhouse.pushdown_regex مضبوطة على true (وهو الإعداد الافتراضي)، ويسعى إلى ضمان حدٍّ أساسي من التوافق، فاحرص على فهم الاختلافات بينهما وكيفية تعامل pg_clickhouse معها.
التعبيرات النمطية
-
يدعم PostgreSQL [التعبيرات النمطية وفق POSIX] بينما يدعم ClickHouse
التعبيرات النمطية وفق RE2. انتبه إلى اختلافات السلوك: استخدم RE2
عندما يتولى ClickHouse تقييم التعبير النمطي (على سبيل المثال، في
عبارة
WHERE) واستخدم POSIX عندما يتولى Postgres تقييمه (على سبيل المثال، في عبارة
SELECT).
-
يقوم pg_clickhouse بتمرير [مُعدِّلات Postgres] إلى التعبير النمطي في ClickHouse عبر إضافتها في بدايته داخل
(?). على سبيل المثال:يصبح
regexp_like(val, '^VAL\d', 'i')
match(val, concat('(?i)', '^VAL\\d'))
-
خيارات سطر الأوامر الوحيدة التي يدعمها كلاهما، والتي يمكن بالتالي استخدامها عند تقييمها من قِبل
ClickHouse، هي:
لا يدعم RE2 سوى هذه العلامات؛ لا تستخدم أيًا من [علامات Postgres] الأخرى.
الخيار يكافئ ملاحظات
i
i
مطابقة غير حساسة لحالة الأحرف
m
m-s
يطابق
^و
$بداية/نهاية السطر، بالإضافة إلى بداية/نهاية النص
n
m-s
الاسم المستعار في Postgres لـ
m
p
-s
لا تدع
.و
[^x]يطابقان
\n
s
s
دع
.و
[^x]يطابقان
\n
t
صياغة محكمة، يُتجاهل
w
m
مطابقة عكسية جزئية تراعي محرف السطر الجديد
-
يلخّص هذا الجدول تأثير العلامات المختلفة (وكذلك عدم استخدام أي علامة،
وهو ما يعادل
s) عند مطابقة الأسطر الجديدة ونهايات الأسطر. لاحظ أنه في Postgres، تمنع
mو
pفئات المحارف المنفية (
[^xyz]) من مطابقة سطر جديد، بينما لا تفعل نظيراتها في ClickHouse ذلك. وبخلاف ذلك، فإن السلوكيات في ClickHouse وPostgres متماثلة:
النمط المُطبَّق على
a\nb
Postgres ClickHouse هل هما متماثلان؟
a.b
صحيح صحيح ✔︎
a[^x]b
صحيح صحيح ✔︎
a$
خطأ خطأ ✔︎ علامة
s
(?s)a.b
صحيح صحيح ✔︎
(?s)a[^x]b
صحيح صحيح ✔︎
(?s)a$
خطأ خطأ ✔︎ علامة
m
(?m)a.b
خطأ خطأ ✔︎
(?m)a[^x]b
صحيح خطأ ✘
(?m)a$
صحيح صحيح ✔︎ علامة
p
(?p)a.b
خطأ خطأ ✔︎
(?p)a[^x]b
صحيح خطأ ✘
(?p)a$
خطأ خطأ ✔︎ علامة
w
(?w)a.b
صحيح صحيح ✔
(?w)a[^x]b
صحيح صحيح ✔
(?w)a$
صحيح صحيح ✔
- أي خيارات أخرى تُمرَّر إلى دوال التعبيرات النمطية ستمنع تنفيذ الدالة على المصدر البعيد.
-
الاستثناء هو
regexp_replace()، إذ يدعم أيضًا الخيار
g. وعندما يكون
gمفعّلًا، يستخدم pg_clickhouse
replaceRegexpAll()بدلًا من
replaceRegexpOne()ويزيل هذا الخيار قبل إضافة الخيارات الأخرى كبادئة.
-
تدعم وسيطة الاستبدال في
regexp_replace()في Postgres الرمز
\&للإشارة إلى المطابقة بالكامل، بينما يدعم ClickHouse الرمز
\0للمطابقة بالكامل. احرص على استخدام
\0عندما تُنفَّذ الدالة في ClickHouse.
-
تعيد
regexp_matchفي Postgres القيمة
NULLعند عدم وجود أي تطابقات، بينما تعيد التعبيرات التي يُدفَع تنفيذها إلى النظام البعيد مصفوفة فارغة. استخدم
COALESCE()لإرجاع مصفوفة فارغة بدلًا من
NULLحتى تتمكن من مقارنة القيم المعادة بشكل متوافق. على سبيل المثال:
SELECT * FROM events WHERE COALESCE(regexp_match(msg, '^ERR'), '{}');
لا يُجرى pushdown لـ PostgreSQL
to_char()
to_char() الخاص بـ
timestamp و
timestamp with time zone
إلى ClickHouse formatDateTime إلا عندما تكون وسيطة التنسيق
ثابتًا نصيًا غير
NULL، ويكون لكل keyword في PostgreSQL
مكافئ مماثل تمامًا على مستوى البايت في ClickHouse. وإذا كان التنسيق ديناميكيًا
(أي ليس
Const)، أو كان يحتوي على أي keyword أو modifier غير مدعوم، فإن
الاستدعاء يعود إلى التقييم المحلي في PostgreSQL — ولا تُجرى مطلقًا محاولة
لـ pushdown مع ترجمة جزئية، بحيث يظل الناتج متوافقًا مع PG.
أما صيغ
to_char() ذات الوسيطتين المطبَّقة على
numeric و
interval وأنواع
أخرى غير
timestamp، فلا يُجرى لها pushdown مطلقًا؛ إذ إن ClickHouse formatDateTime لا
ينسّق إلا قيم التاريخ والوقت.
الرموز المترجمة
|PostgreSQL
|ClickHouse
|المعنى
YYYY,
yyyy
%Y
|سنة من 4 أرقام
YY,
yy
%y
|سنة من رقمين
MM,
mm
%m
|شهر مُكمَّل بأصفار بادئة (01–12)
DD,
dd
%d
|يوم من الشهر مُكمَّل بأصفار بادئة (01–31)
DDD,
ddd
%j
|رقم اليوم في السنة مُكمَّل بأصفار بادئة (001–366)
HH24,
hh24
%H
|ساعة بنظام 24 ساعة مُكمَّلة بأصفار بادئة (00–23)
HH,
hh,
HH12,
hh12
%I
|ساعة بنظام 12 ساعة مُكمَّلة بأصفار بادئة (01–12)
MI,
mi
%i
|دقيقة مُكمَّلة بأصفار بادئة (00–59)
SS,
ss
%S
|ثانية مُكمَّلة بأصفار بادئة (00–59)
Q,
q
%Q
|ربع السنة (1–4)
Mon
%b
|اسم شهر مختصر، مثل
Oct
Dy
%a
|اسم يوم أسبوع مختصر، مثل
Mon
AM,
PM
%p
|مؤشر AM/PM، ويكون دائمًا بأحرف كبيرة
النص المحاط بـ
النصوص المقتبسة والقيم الحرفية
"..." يُمرَّر كما هو حرفيًا، مع مضاعفة أي
% حرفية
إلى
%% لتحييد بادئة المحدِّد في ClickHouse. كذلك، فإن
\" خارج علامات
الاقتباس يُمرَّر أيضًا باعتباره
" حرفيًا. وداخل
"..."، لا يُستخدم
backslash إلا لإلغاء المعنى الخاص لـ
"؛ أما تسلسلات
backslash الأخرى
فتُعامَل كنص حرفي.
David E. Wheeler
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