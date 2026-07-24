Postgres سريع وقابل للتوسع بمستوى المؤسسات، ومدعوم بـ تخزين NVMe مع تكامل ClickHouse أصلي للتحليلات في الوقت الفعلي

ClickHouse Managed Postgres هي خدمة Postgres مُدارة على مستوى المؤسسات، ومصممة للأداء وقابلية التوسع. وبالاستناد إلى تخزين NVMe المتواجد فعليًا إلى جانب موارد المعالجة، توفّر أداءً أسرع بما يصل إلى 10 أضعاف لأعباء العمل المقيّدة بأداء القرص مقارنةً بالبدائل التي تستخدم التخزين المتصل بالشبكة مثل EBS.

وقد طُوّرت بالشراكة مع Ubicloud ، إذ يمتلك فريقها المؤسس سجلًا حافلًا في تقديم Postgres عالمي المستوى في Citus Data وHeroku وMicrosoft. ويعالج Managed Postgres تحديات الأداء التي تواجهها التطبيقات سريعة النمو عادةً، مثل بطء إدخال البيانات والتحديثات، وبطء عمليات VACUUM، وارتفاع زمن الاستجابة عند الذيل، وارتفاعات WAL المفاجئة الناتجة عن محدودية IOPS الخاصة بالقرص.

​ أداء يعتمد على NVMe

تستخدم معظم خدمات Postgres المُدارة وحدات تخزين متصلة بالشبكة مثل Amazon EBS، ما يتطلب انتقالًا ذهابًا وإيابًا عبر الشبكة مع كل عملية وصول إلى القرص. ويؤدي ذلك إلى زيادة زمن الاستجابة إلى مستوى المللي ثانية ويحدّ من IOPS، مما يسبب اختناقات في أحمال العمل كثيفة الكتابة أو كثيفة الإدخال/الإخراج.

يستخدم Managed Postgres تخزين NVMe المتصل فعليًا بالخادم نفسه الذي توجد عليه قاعدة بياناتك. ويوفر هذا الاختلاف المعماري ما يلي:

زمن استجابة للقرص على مستوى الميكروثانية بدلًا من المللي ثانية

بدلًا من المللي ثانية حدود IOPS مستدامة أعلى بمقدار 10x * من دون اختناقات الشبكة

من دون اختناقات الشبكة أداء أسرع حتى 10x لأحمال العمل المقيّدة بالقرص بالتكلفة نفسها

وبالنسبة إلى أحمال عمل Postgres التي يحدّها أساسًا IOPS الخاص بالقرص وزمن الاستجابة، ينعكس ذلك في تسريع إدخال البيانات، وتسريع عمليات VACUUM، وخفض زمن الاستجابة عند الذيل، وتقديم أداء أكثر قابلية للتنبؤ تحت الضغط.

تعرّف على سرعة Postgres على أقراص NVMe من خلال اختبارات الأداء

​ تكامل ClickHouse الأصلي

يوفّر Managed Postgres تكاملًا أصليًا مع ClickHouse، ليجمع بين المعاملات والتحليلات من دون عمليات ETL معقدة.

​ النسخ المتماثل من Postgres إلى ClickHouse

انسخ بيانات Postgres إلى ClickHouse باستخدام موصل Postgres CDC في ClickPipes . يتولى هذا الموصل كلاً من التحميل الأولي والمزامنة التزايدية المستمرة، وقد أثبت موثوقيته لدى مئات العملاء من المؤسسات الذين ينقلون مئات التيرابايتات شهريًا.

​ pg_clickhouse: طبقة استعلام موحّدة

يأتي كل مثيل من Managed Postgres مزوّدًا بامتداد pg_clickhouse ، والذي يتيح لك الاستعلام من ClickHouse مباشرةً عبر Postgres. ويمكن لتطبيقك استخدام Postgres كطبقة استعلام موحّدة لكلٍّ من المعاملات والتحليلات، من دون الحاجة إلى الاتصال بعدة قواعد بيانات.

يوفّر الامتداد تمريرًا شاملاً للاستعلامات إلى ClickHouse لتنفيذها بكفاءة، بما في ذلك دعم عوامل التصفية، وعمليات الربط، وأشباه الربط، والتجميعات، والدوال. حاليًا، يُمرَّر 14 استعلامًا من أصل 22 من استعلامات TPC-H بالكامل، ما يحقق تحسينات في الأداء تتجاوز 60X مقارنةً بتشغيل الاستعلامات نفسها في Postgres القياسي.

​ موثوقية بمستوى المؤسسات

يوفّر Managed Postgres ميزات الموثوقية والأمان اللازمة لأحمال العمل في بيئة الإنتاج.

​ التوافر العالي

هيّئ ما يصل إلى نسختين متماثلتين احتياطيتين عبر مناطق توافر مختلفة باستخدام النسخ المتماثل المعتمد على النصاب. هذه النُسخ الاحتياطية مخصّصة للتوافر العالي والتبديل التلقائي عند الفشل، ما يضمن تعافي قاعدة البيانات بسرعة من الأعطال. ولتوسيع نطاق القراءة، يمكنك توفير نسخ متماثلة للقراءة منفصلة. راجع صفحة التوافر العالي للاطلاع على تفاصيل التهيئة.

​ النسخ الاحتياطية والاسترداد

يتضمن كل مثيل نسخًا احتياطية تلقائية تدعم التفرعات والاسترداد إلى نقطة زمنية محددة. تعتمد النسخ الاحتياطية على WAL-G ، وهي أداة مفتوحة المصدر معروفة تتولى إجراء النسخ الاحتياطية الكاملة وأرشفة WAL بشكل مستمر إلى تخزين الكائنات.

​ الأمان والامتثال

تم تصميم Managed Postgres ليلبّي معايير الأمان نفسها المعتمدة في ClickHouse Cloud:

المصادقة : دعم SAML/SSO

: دعم SAML/SSO أمان الشبكة : قائمة سماح لعناوين IP، وتشفير البيانات المخزنة وأثناء النقل (TLS 1.3)

: قائمة سماح لعناوين IP، وتشفير البيانات المخزنة وأثناء النقل (TLS 1.3) التحكم في الوصول: صلاحيات superuser كاملة لإدارة قاعدة البيانات

​ أساس مفتوح المصدر