تستخدم معظم خدمات Postgres المُدارة وحدات تخزين متصلة بالشبكة مثل Amazon EBS، ما يتطلب انتقالًا ذهابًا وإيابًا عبر الشبكة مع كل عملية وصول إلى القرص. ويؤدي ذلك إلى زيادة زمن الاستجابة إلى مستوى المللي ثانية ويحدّ من IOPS، مما يسبب اختناقات في أحمال العمل كثيفة الكتابة أو كثيفة الإدخال/الإخراج. يستخدم Managed Postgres تخزين NVMe المتصل فعليًا بالخادم نفسه الذي توجد عليه قاعدة بياناتك. ويوفر هذا الاختلاف المعماري ما يلي:
أداء يعتمد على NVMe
- زمن استجابة للقرص على مستوى الميكروثانية بدلًا من المللي ثانية
- حدود IOPS مستدامة أعلى بمقدار 10x* من دون اختناقات الشبكة
- أداء أسرع حتى 10x لأحمال العمل المقيّدة بالقرص بالتكلفة نفسها
للاطلاع على حدود NVMe المحلية على AWS، راجع محسّن للذاكرة، ومحسّن للتخزين، ومحسّن لوحدة المعالجة المركزية.
تعرّف على سرعة Postgres على أقراص NVMe من خلال اختبارات الأداء.
يوفّر Managed Postgres تكاملًا أصليًا مع ClickHouse، ليجمع بين المعاملات والتحليلات من دون عمليات ETL معقدة.
تكامل ClickHouse الأصلي
انسخ بيانات Postgres إلى ClickHouse باستخدام موصل Postgres CDC في ClickPipes. يتولى هذا الموصل كلاً من التحميل الأولي والمزامنة التزايدية المستمرة، وقد أثبت موثوقيته لدى مئات العملاء من المؤسسات الذين ينقلون مئات التيرابايتات شهريًا.
النسخ المتماثل من Postgres إلى ClickHouse
يأتي كل مثيل من Managed Postgres مزوّدًا بامتداد
pg_clickhouse: طبقة استعلام موحّدة
pg_clickhouse، والذي يتيح لك الاستعلام من ClickHouse مباشرةً عبر Postgres. ويمكن لتطبيقك استخدام Postgres كطبقة استعلام موحّدة لكلٍّ من المعاملات والتحليلات، من دون الحاجة إلى الاتصال بعدة قواعد بيانات.
يوفّر الامتداد تمريرًا شاملاً للاستعلامات إلى ClickHouse لتنفيذها بكفاءة، بما في ذلك دعم عوامل التصفية، وعمليات الربط، وأشباه الربط، والتجميعات، والدوال. حاليًا، يُمرَّر 14 استعلامًا من أصل 22 من استعلامات TPC-H بالكامل، ما يحقق تحسينات في الأداء تتجاوز 60X مقارنةً بتشغيل الاستعلامات نفسها في Postgres القياسي.
يوفّر Managed Postgres ميزات الموثوقية والأمان اللازمة لأحمال العمل في بيئة الإنتاج.
موثوقية بمستوى المؤسسات
هيّئ ما يصل إلى نسختين متماثلتين احتياطيتين عبر مناطق توافر مختلفة باستخدام النسخ المتماثل المعتمد على النصاب. هذه النُسخ الاحتياطية مخصّصة للتوافر العالي والتبديل التلقائي عند الفشل، ما يضمن تعافي قاعدة البيانات بسرعة من الأعطال. ولتوسيع نطاق القراءة، يمكنك توفير نسخ متماثلة للقراءة منفصلة. راجع صفحة التوافر العالي للاطلاع على تفاصيل التهيئة.
التوافر العالي
يتضمن كل مثيل نسخًا احتياطية تلقائية تدعم التفرعات والاسترداد إلى نقطة زمنية محددة. تعتمد النسخ الاحتياطية على WAL-G، وهي أداة مفتوحة المصدر معروفة تتولى إجراء النسخ الاحتياطية الكاملة وأرشفة WAL بشكل مستمر إلى تخزين الكائنات.
النسخ الاحتياطية والاسترداد
تم تصميم Managed Postgres ليلبّي معايير الأمان نفسها المعتمدة في ClickHouse Cloud:
الأمان والامتثال
- المصادقة: دعم SAML/SSO
- أمان الشبكة: قائمة سماح لعناوين IP، وتشفير البيانات المخزنة وأثناء النقل (TLS 1.3)
- التحكم في الوصول: صلاحيات superuser كاملة لإدارة قاعدة البيانات
يُعد كلٌّ من Postgres وClickHouse قاعدتي بيانات مفتوحتي المصدر، ولكلٍ منهما مجتمع كبير ونشط. كما أن مكونات التكامل، بما في ذلك امتداد
أساس مفتوح المصدر
pg_clickhouse والنسخ المتماثل عبر CDC والمدعوم من PeerDB، مفتوحة المصدر أيضًا. ويضمن هذا الأساس عدم الارتباط بمورّد واحد، مما يمنحك تحكمًا كاملًا ومرونة طويلة الأمد في مكدس بياناتك.