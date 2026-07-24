لوحة المعلومات مخططات مضمّنة في Cloud Console لاستخدام الموارد ونشاط قاعدة البيانات لا شيء

Query Insights بيانات قياس عن بُعد لكل عبارة: كل نمط استعلام مُرتَّب حسب التأثير، مع عدادات تشخيصية لا شيء

نقطة نهاية Prometheus اجمع المقاييس في Prometheus أو Grafana أو Datadog أو أي collector متوافق مع OpenMetrics مفتاح API + تهيئة الكاشط