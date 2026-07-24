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يمكنك مراقبة خدمات Managed Postgres باستخدام الطرق التالية:

Quick Start

افتح Cloud Console وانتقل إلى علامة تبويب Monitoring لأي مثيل Managed Postgres لعرض مخططات مباشرة لـ CPU والذاكرة وIOPS والاتصالات والمعاملات ونسبة نجاح cache وحالات التوقف التام. من دون أي تهيئة. للاطّلاع على بيانات قياس عن بُعد لكل query — مئينات زمن الاستجابة، والقراءات من cache مقابل disk، وعمليات spill المؤقتة، ومستوى استخدام worker المتوازي، وحجم WAL — افتح علامة تبويب Query Insights على المثيل نفسه. ولتمرير metrics على مستوى host إلى مكدس observability الخاص بك، استخدم نقطة نهاية Prometheus.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦