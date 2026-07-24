|القسم
|الوصف
|الإعداد المطلوب
|لوحة المعلومات
|مخططات مضمّنة في Cloud Console لاستخدام الموارد ونشاط قاعدة البيانات
|لا شيء
|Query Insights
|بيانات قياس عن بُعد لكل عبارة: كل نمط استعلام مُرتَّب حسب التأثير، مع عدادات تشخيصية
|لا شيء
|نقطة نهاية Prometheus
|اجمع المقاييس في Prometheus أو Grafana أو Datadog أو أي collector متوافق مع OpenMetrics
|مفتاح API + تهيئة الكاشط
|مرجع المقاييس
|القائمة الكاملة للمقاييس التي تعرضها نقطة نهاية Prometheus، مع الأنواع وlabels والمعاني
|غير متاح
افتح Cloud Console وانتقل إلى علامة تبويب Monitoring لأي مثيل Managed Postgres لعرض مخططات مباشرة لـ CPU والذاكرة وIOPS والاتصالات والمعاملات ونسبة نجاح cache وحالات التوقف التام. من دون أي تهيئة. للاطّلاع على بيانات قياس عن بُعد لكل query — مئينات زمن الاستجابة، والقراءات من cache مقابل disk، وعمليات spill المؤقتة، ومستوى استخدام worker المتوازي، وحجم WAL — افتح علامة تبويب Query Insights على المثيل نفسه. ولتمرير metrics على مستوى host إلى مكدس observability الخاص بك، استخدم نقطة نهاية Prometheus.