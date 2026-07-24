باختصار
- أُجري اختبار أداء لخدمة Postgres managed by ClickHouse مقارنةً مع AWS RDS (16k provisioned IOPS) وAurora IO Optimized باستخدام اختبارات
pgbenchالقياسية
- الأداء: يوفّر Postgres من ClickHouse والمدعوم بأقراص NVMe أداءً أسرع بمقدار 4.3 إلى 9 مرات في workloads كثيفة الـIO، وأسرع بنسبة 12% في السيناريوهات المقيّدة بالـ CPU
- مثالي لـأعباء العمل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي سريعة النمو التي تتطلب معدلات transaction مرتفعة، ووصولًا منخفض الكمون إلى البيانات، وأداءً متوقعًا من دون اختناقات IO
أجرينا اختبارات أداء شاملة باستخدام
نظرة عامة على الاختبارات المعيارية
pgbench، أداة PostgreSQL القياسية للاختبارات المعيارية، لتقييم أداء أعباء العمل في سيناريوهات التزامن المتوسط والعالي.
أُجريت جميع اختبارات الأداء باستخدام آلة افتراضية عميلة تتمتع بقدرة حوسبة مماثلة، وكانت موجودة في المنطقة نفسها ونطاق التوافر نفسه لقاعدة بيانات PostgreSQL لضمان إجراء مقارنة عادلة.
اختبارات الأداء
تحسّن الأداء مقارنةً بـ RDS (16k IOPS):
الاختبار 1: كثيف الإدخال/الإخراج - قراءة+كتابة (مجموعة بيانات بحجم 500 جيجابايت)
- TPS أعلى بنسبة 326% (أسرع بمقدار 4.3x)
- TPS أعلى بنسبة 345% (أسرع بمقدار 4.5x)
تكوين الاختبار:
|الإعداد
|Postgres managed by ClickHouse
|RDS with 16k IOPS
|Aurora IO Optimized
|إصدار PG
|17
|17
|17
|vCPUs
|16
|16
|16
|RAM
|64 GB
|64 GB
|128 GB
|حجم القرص
|1 TB
|1 TB
|1 TB
|نوع القرص
|NVMe (IOPS غير محدود)
|متصل بالشبكة (16,000 IOPS)
|متصل بالشبكة (IO Optimized)
# Initialize database (500 GB dataset)
pgbench -i -s 34247
# Read+Write benchmark
pgbench -c 256 -j 16 -T 600 -M prepared -P 30
تحسّن الأداء مقارنةً بـ RDS (16k IOPS):
الاختبار 2: كثيف عمليات الإدخال/الإخراج - للقراءة فقط (مجموعة بيانات بحجم 500 جيجابايت)
- زيادة بنسبة 802% في TPS (أسرع بمقدار 9.0x)
تكوين الاختبار:
|الإعداد
|Postgres managed by ClickHouse
|RDS with 16k IOPS
|إصدار PG
|17
|17
|vCPUs
|16
|16
|RAM
|64 GB
|64 GB
|حجم القرص
|1 TB
|1 TB
|نوع القرص
|NVMe (IOPS غير محدود)
|متصل بالشبكة (16,000 IOPS)
# Initialize database (500 GB dataset)
pgbench -i -s 34247
# Read-only benchmark
pgbench -c 256 -j 16 -T 600 -M prepared -P 30 -S
تحسّن الأداء:
الاختبار 3: مكثّف الاستخدام للـ CPU (البيانات تتّسع في الذاكرة)
- TPS أعلى بنسبة 12.3% مقارنةً بـ RDS PostgreSQL
تكوين الاختبار:
|التكوين
|Postgres managed by ClickHouse
|RDS PostgreSQL
|إصدار PG
|17
|17
|vCPUs
|2
|2
|RAM
|8 GB
|8 GB
|نوع القرص
|NVMe
|متصل عبر الشبكة (gp3)
# Initialize database (2 GB dataset)
pgbench -i -s 136
# Warm-up run to load dataset into memory
pgbench -c 1 -T 60 -S -M prepared
# Run benchmark (read-only, prepared statements)
pgbench -c 32 -j 16 -T 300 -S -M prepared -P 30
ملخص الأداء
في جميع سيناريوهات اختبار الأداء الثلاثة، قدّم Postgres managed by ClickHouse أداءً متفوقًا باستمرار:
النتائج الرئيسية
- أعباء العمل المكثفة للقراءة والكتابة من حيث IO: معدل TPS أعلى بمقدار 4.3-4.5 مرة مقارنةً بـ RDS (16k IOPS) وAurora IO Optimized
- أعباء العمل المكثفة للقراءة من حيث IO: معدل TPS أعلى بمقدار 9 مرات مقارنةً بـ RDS with 16k IOPS
- أعباء العمل المقيّدة بالـ CPU: معدل TPS أعلى بنسبة 12% مقارنةً بـ RDS
يُعد Postgres by ClickHouse مثاليًا للتطبيقات التي:
متى يتفوّق Postgres by ClickHouse
- تشغّل أعباء عمل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وسريعة النمو وتتطلب استيعاب البيانات بمعدل نقل عالٍ، مع عمليات upsert متكررة، وتحديثات للسمات في الوقت الفعلي، وإمكانات تحليلات مدمجة عبر تكامل سلس مع ClickHouse لأعباء عمل OLAP
- تُجري عمليات كتابة أو تحديث متكررة، أو عمليات قراءة/كتابة مختلطة
- تحتاج إلى تخزين عالي الأداء ويمكن التنبؤ بأدائه
- تكون مقيّدة حاليًا بحدود IOPS في خدمات Postgres المُدارة التقليدية
تنبع ميزة الأداء من الاختلاف الجوهري في المعمارية:
ميزة معمارية NVMe
لمزيد من التفاصيل حول مزايا الأداء التي يوفرها تخزين NVMe، راجع الأداء المدعوم بـ NVMe.
|الجانب
|تخزين NVMe (Managed Postgres)
|التخزين المتصل بالشبكة (Provisioned IOPS)
|IOPS
|من 100 ألف إلى شبه غير محدود
|16,000 مخصصة
|مرات العبور عبر الشبكة
|صفر (جهاز محلي)
|تتطلب كل عملية على القرص رحلة ذهاب وإياب عبر الشبكة
|توسع الأداء
|يتوسع خطيًا مع التزامن
|محدود بعدد IOPS المخصصة
إلى جانب الأداء الخام، يوفّر Postgres managed by ClickHouse تفوقًا واضحًا في السعر مقابل الأداء:
الجدوى من حيث التكلفة
- إنتاجية أعلى مقابل كل دولار: حقّق TPS أعلى بمقدار 4 إلى 9 مرات مقارنةً بـ RDS مع 16k provisioned IOPS وAurora IO Optimized
- تكاليف متوقعة: لا حاجة إلى تخصيص سعة IOPS إضافية، إذ إن IOPS المحلية غير المحدودة مشمولة
- متطلبات حوسبة أقل: حقّق الأداء المستهدف باستخدام أحجام instance أصغر بفضل كفاءة I/O
- حاجة أقل إلى read replicas: تقلّل الإنتاجية الأعلى للمثيل الواحد الحاجة إلى horizontal scaling
تتوفر بيانات اختبار الأداء الكاملة، والإعدادات، والمقاييس التفصيلية في جدول بيانات نتائج اختبار الأداء.