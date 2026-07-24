يمكنك الترحيل إلى Managed Postgres عبر أربعة مسارات مختلفة. ويتوقف اختيار المسار الأنسب على ما إذا كنت تحتاج إلى نسخ متماثل مستمر (CDC)، وعلى مصدر الترحيل، وعلى مقدار فترة التوقف التي يمكن لتطبيقك تحمّلها أثناء التحويل النهائي.

الطريقة نسخ متماثل مستمر (CDC) مكان التشغيل الأنسب لـ ClickPipes نعم ClickHouse Cloud console معظم عمليات الترحيل — معالج موجّه يتضمن التحميل الأولي وCDC بشكل جاهز PeerDB نعم مستضاف ذاتيًا (Docker) المصادر أو سير العمل غير المتاحة في ClickPipes UI pg_dump and pg_restore لا جهازك المحلي عمليات نقل لمرة واحدة لمجموعات البيانات الصغيرة أو الثابتة عندما تكون فترة التوقف مقبولة النسخ المتماثل المنطقي نعم Postgres المصدر والهدف تحكم مباشر في التكرار الأصلي في Postgres، من دون أدوات خارجية

يُعد ClickPipes المسار الموصى به لمعظم عمليات الترحيل. وهو يعمل بالكامل داخل ClickHouse Cloud Console ويرشدك خطوة بخطوة خلال الاتصال بالمصدر، وتصدير المخطط واستيراده، وبدء التحميل الأولي مع CDC أو من دونه. وتدعم موصلات المصادر الجاهزة Amazon RDS وAurora وSupabase وGoogle Cloud SQL وAzure Flexible Server وNeon وCrunchy Bridge وTimescaleDB وأي مثيل Postgres قياسي.

PeerDB هي أداة ترحيل مستضافة ذاتيًا تُشغِّلها عبر Docker. استخدمها عندما لا يكون مصدرك أو سير العمل لديك مناسبًا لمعالج ClickPipes — على سبيل المثال، عندما تحتاج إلى إنشاء peer باستخدام برنامج نصي عبر عدد كبير من قواعد البيانات أو تشغيل الترحيل بالكامل داخل شبكتك الخاصة. لا يرحّل PeerDB الفهارس أو القيود أو المشغّلات تلقائيًا؛ بل تُعيد إنشاءها على الجهة الهدف بعد وصول البيانات.

يقوم pg_dump and pg_restore بأخذ لقطة من المصدر ثم استعادتها على الوجهة. لا يوجد نسخ متماثل مستمر، لذا يجب إيقاف عمليات الكتابة على المصدر طوال مدة التفريغ والاستعادة. وهذا هو الخيار المناسب لمجموعات البيانات الصغيرة أو الثابتة، أو للبيئات غير الإنتاجية التي تكون فيها نافذة صيانة مقبولة.

​ النسخ المتماثل المنطقي

publication و subscription المدمجة في Postgres لبثّ التغييرات من المصدر إلى الوجهة. أنت من يضبط wal_level وفتحات النسخ المتماثل وامتياز REPLICATION بنفسك — من دون أي أدوات ترحيل خارجية تتوسط العملية. اختر هذا المسار عندما تريد تحكمًا كاملًا في آليات النسخ المتماثل أو عندما لا تسمح بيئتك باستخدام أدوات ترحيل خارجية. يستخدم النسخ المتماثل المنطقي عناصرالمدمجة في Postgres لبثّ التغييرات من المصدر إلى الوجهة. أنت من يضبطوفتحات النسخ المتماثل وامتيازبنفسك — من دون أي أدوات ترحيل خارجية تتوسط العملية. اختر هذا المسار عندما تريد تحكمًا كاملًا في آليات النسخ المتماثل أو عندما لا تسمح بيئتك باستخدام أدوات ترحيل خارجية.

​ بعد الترحيل

بمجرد أن تبدأ البيانات في الانتقال، استخدم التحقق من صحة البيانات للتأكد من تطابق عدد الصفوف والمحتوى بين المصدر والوجهة قبل تحويل حركة مرور التطبيق. تغطي الأسئلة الشائعة حول الترحيل الأخطاء الشائعة وخطوات التعافي.

​ الترحيل من Supabase