​ الوسوم الشائعة

يحمل كل مقياس الوسوم التالية:

الوسم الوصف clickhouse_org معرّف المؤسسة postgres_service معرّف خدمة Postgres postgres_service_name اسم خدمة Postgres

تضيف بعض المقاييس وسمًا للبُعد الذي تُفصّله (مثلًا، mode في مقاييس CPU، و state في مقاييس الاتصالات، و database في حجم قاعدة البيانات). وتُدرج هذه الوسوم إلى جانب كل مقياس.

​ مقياس المعلومات

PostgresServiceInfo هو مقياس من نوع مقياس لحظي تكون قيمته دائمًا 1 ، ويحمل حالة الخدمة الحالية وإصدارها ضمن وسومه. استخدمه لضمّ الحالة إلى مقاييس أخرى أو لإطلاق تنبيه عند انتقال خدمة إلى خارج الحالة running .

المقياس النوع الوسوم الإضافية الوصف PostgresServiceInfo مقياس لحظي postgres_status , postgres_version سلسلة واحدة لكل خدمة؛ والقيمة دائمًا 1 .

يعرض postgres_status حالة دورة حياة الخدمة الحالية (على سبيل المثال running و creating و stopped ). ويعرض postgres_version الإصدار الرئيسي من Postgres (مثل 17 و 18 ).

الحدود الثابتة المخصصة للخدمة. لا تتغير إلا عند تغيير حجم الخدمة.

المقياس النوع الوحدة الوصف PostgresServer_CPUCores مقياس لحظي أنوية عدد أنوية CPU المخصصة للخدمة. PostgresServer_MemoryLimitBytes مقياس لحظي بايت الذاكرة المخصصة للخدمة. PostgresServer_StorageLimitBytes مقياس لحظي بايت التخزين المخصص للخدمة.

​ استخدام الموارد

المقياس النوع الوسوم الإضافية الوصف PostgresServer_CPUSeconds_Total عداد mode وقت CPU المستهلَك، مفصّل حسب الوضع: user ، system ، iowait ، softirq ، steal ، irq ، nice ، idle . PostgresServer_MemoryUsedPercent مقياس لحظي الذاكرة المستخدمة، كنسبة مئوية من PostgresServer_MemoryLimitBytes . PostgresServer_MemoryCachePercent مقياس لحظي الذاكرة التي تستخدمها الذاكرة المخبئية والمخازن المؤقتة، كنسبة مئوية من إجمالي الذاكرة. PostgresServer_FilesystemUsedPercent مقياس لحظي مساحة نظام الملفات المستخدمة، كنسبة مئوية من إجمالي التخزين.

لحساب استخدام CPU كنسبة مئوية، احسب معدل PostgresServer_CPUSeconds_Total عبر الأوضاع التي تهمك ثم اقسمه على PostgresServer_CPUCores .

​ إدخال/إخراج القرص والشبكة

المقياس النوع الوحدة الوصف PostgresServer_DiskReads_Total عداد ops عمليات قراءة القرص المكتملة. PostgresServer_DiskWrites_Total عداد ops عمليات كتابة القرص المكتملة. PostgresServer_NetworkReceiveBytes_Total عداد bytes البايتات المستلَمة عبر الشبكة. PostgresServer_NetworkTransmitBytes_Total عداد bytes البايتات المُرسَلة عبر الشبكة.

​ نشاط قاعدة البيانات

عدادات تراكمية منذ بدء الخدمة. استخدم rate() أو irate() لتحويلها إلى قيم لكل ثانية.

المقياس النوع الوصف PostgresServer_TuplesFetched_Total عداد الصفوف التي جلبتها الاستعلامات. PostgresServer_TuplesInserted_Total عداد الصفوف التي أُدرجت. PostgresServer_TuplesUpdated_Total عداد الصفوف التي جرى تحديثها. PostgresServer_TuplesDeleted_Total عداد الصفوف التي جرى حذفها. PostgresServer_TransactionsCommitted_Total عداد المعاملات التي تم تأكيدها. PostgresServer_TransactionsRolledBack_Total عداد المعاملات التي جرى التراجع عنها. PostgresServer_Deadlocks_Total عداد حالات الجمود المكتشفة.

​ الاتصالات والذاكرة المؤقتة وحجم قاعدة البيانات

المقياس النوع الوسوم الإضافية الوصف PostgresServer_ActiveConnections مقياس لحظي state الاتصالات بحسب الحالة (مثل active و idle ). PostgresServer_CacheHitRatio مقياس لحظي نسبة إصابة الذاكرة المؤقتة: الكتل التي جرى تقديمها من الذاكرة المؤقتة مقابل إجمالي الكتل التي تم الوصول إليها، كنسبة مئوية. PostgresServer_DatabaseSizeBytes مقياس لحظي database حجم القرص لكل قاعدة بيانات، بالبايت. يشمل قاعدة postgres الافتراضية وأي قواعد بيانات أنشأها المستخدم.

​ صفحات ذات صلة