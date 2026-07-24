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تسرد هذه الصفحة جميع المقاييس التي يوفّرها Managed Postgres Prometheus endpoint. لإعداد الخدمة والمصادقة، راجع صفحة نقطة نهاية Prometheus.

الوسوم الشائعة

يحمل كل مقياس الوسوم التالية: تضيف بعض المقاييس وسمًا للبُعد الذي تُفصّله (مثلًا، mode في مقاييس CPU، وstate في مقاييس الاتصالات، وdatabase في حجم قاعدة البيانات). وتُدرج هذه الوسوم إلى جانب كل مقياس.

مقياس المعلومات

PostgresServiceInfo هو مقياس من نوع مقياس لحظي تكون قيمته دائمًا 1، ويحمل حالة الخدمة الحالية وإصدارها ضمن وسومه. استخدمه لضمّ الحالة إلى مقاييس أخرى أو لإطلاق تنبيه عند انتقال خدمة إلى خارج الحالة running. يعرض postgres_status حالة دورة حياة الخدمة الحالية (على سبيل المثال running وcreating وstopped). ويعرض postgres_version الإصدار الرئيسي من Postgres (مثل 17 و18).

السعة

الحدود الثابتة المخصصة للخدمة. لا تتغير إلا عند تغيير حجم الخدمة.

استخدام الموارد

لحساب استخدام CPU كنسبة مئوية، احسب معدل PostgresServer_CPUSeconds_Total عبر الأوضاع التي تهمك ثم اقسمه على PostgresServer_CPUCores.

إدخال/إخراج القرص والشبكة

نشاط قاعدة البيانات

عدادات تراكمية منذ بدء الخدمة. استخدم rate() أو irate() لتحويلها إلى قيم لكل ثانية.

الاتصالات والذاكرة المؤقتة وحجم قاعدة البيانات

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦