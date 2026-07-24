يحمل كل مقياس الوسوم التالية:
الوسوم الشائعة
تضيف بعض المقاييس وسمًا للبُعد الذي تُفصّله (مثلًا،
|الوسم
|الوصف
clickhouse_org
|معرّف المؤسسة
postgres_service
|معرّف خدمة Postgres
postgres_service_name
|اسم خدمة Postgres
mode في مقاييس CPU، و
state في مقاييس الاتصالات، و
database في حجم
قاعدة البيانات). وتُدرج هذه الوسوم إلى جانب كل مقياس.
مقياس المعلومات
PostgresServiceInfo هو مقياس من نوع مقياس لحظي تكون قيمته دائمًا
1، ويحمل
حالة الخدمة الحالية وإصدارها ضمن وسومه. استخدمه لضمّ
الحالة إلى مقاييس أخرى أو لإطلاق تنبيه عند انتقال خدمة
إلى خارج الحالة
running.
يعرض
|المقياس
|النوع
|الوسوم الإضافية
|الوصف
PostgresServiceInfo
|مقياس لحظي
postgres_status,
postgres_version
|سلسلة واحدة لكل خدمة؛ والقيمة دائمًا
1.
postgres_status حالة دورة حياة الخدمة الحالية
(على سبيل المثال
running و
creating و
stopped). ويعرض
postgres_version
الإصدار الرئيسي من Postgres (مثل
17 و
18).
الحدود الثابتة المخصصة للخدمة. لا تتغير إلا عند تغيير حجم الخدمة.
السعة
|المقياس
|النوع
|الوحدة
|الوصف
PostgresServer_CPUCores
|مقياس لحظي
|أنوية
|عدد أنوية CPU المخصصة للخدمة.
PostgresServer_MemoryLimitBytes
|مقياس لحظي
|بايت
|الذاكرة المخصصة للخدمة.
PostgresServer_StorageLimitBytes
|مقياس لحظي
|بايت
|التخزين المخصص للخدمة.
استخدام الموارد
لحساب استخدام CPU كنسبة مئوية، احسب معدل
|المقياس
|النوع
|الوسوم الإضافية
|الوصف
PostgresServer_CPUSeconds_Total
|عداد
mode
|وقت CPU المستهلَك، مفصّل حسب الوضع:
user،
system،
iowait،
softirq،
steal،
irq،
nice،
idle.
PostgresServer_MemoryUsedPercent
|مقياس لحظي
|الذاكرة المستخدمة، كنسبة مئوية من
PostgresServer_MemoryLimitBytes.
PostgresServer_MemoryCachePercent
|مقياس لحظي
|الذاكرة التي تستخدمها الذاكرة المخبئية والمخازن المؤقتة، كنسبة مئوية من إجمالي الذاكرة.
PostgresServer_FilesystemUsedPercent
|مقياس لحظي
|مساحة نظام الملفات المستخدمة، كنسبة مئوية من إجمالي التخزين.
PostgresServer_CPUSeconds_Total عبر الأوضاع التي تهمك
ثم اقسمه على
PostgresServer_CPUCores.
إدخال/إخراج القرص والشبكة
|المقياس
|النوع
|الوحدة
|الوصف
PostgresServer_DiskReads_Total
|عداد
|ops
|عمليات قراءة القرص المكتملة.
PostgresServer_DiskWrites_Total
|عداد
|ops
|عمليات كتابة القرص المكتملة.
PostgresServer_NetworkReceiveBytes_Total
|عداد
|bytes
|البايتات المستلَمة عبر الشبكة.
PostgresServer_NetworkTransmitBytes_Total
|عداد
|bytes
|البايتات المُرسَلة عبر الشبكة.
عدادات تراكمية منذ بدء الخدمة. استخدم
نشاط قاعدة البيانات
rate() أو
irate() لتحويلها
إلى قيم لكل ثانية.
|المقياس
|النوع
|الوصف
PostgresServer_TuplesFetched_Total
|عداد
|الصفوف التي جلبتها الاستعلامات.
PostgresServer_TuplesInserted_Total
|عداد
|الصفوف التي أُدرجت.
PostgresServer_TuplesUpdated_Total
|عداد
|الصفوف التي جرى تحديثها.
PostgresServer_TuplesDeleted_Total
|عداد
|الصفوف التي جرى حذفها.
PostgresServer_TransactionsCommitted_Total
|عداد
|المعاملات التي تم تأكيدها.
PostgresServer_TransactionsRolledBack_Total
|عداد
|المعاملات التي جرى التراجع عنها.
PostgresServer_Deadlocks_Total
|عداد
|حالات الجمود المكتشفة.
الاتصالات والذاكرة المؤقتة وحجم قاعدة البيانات
|المقياس
|النوع
|الوسوم الإضافية
|الوصف
PostgresServer_ActiveConnections
|مقياس لحظي
state
|الاتصالات بحسب الحالة (مثل
active و
idle).
PostgresServer_CacheHitRatio
|مقياس لحظي
|نسبة إصابة الذاكرة المؤقتة: الكتل التي جرى تقديمها من الذاكرة المؤقتة مقابل إجمالي الكتل التي تم الوصول إليها، كنسبة مئوية.
PostgresServer_DatabaseSizeBytes
|مقياس لحظي
database
|حجم القرص لكل قاعدة بيانات، بالبايت. يشمل قاعدة
postgres الافتراضية وأي قواعد بيانات أنشأها المستخدم.
- نقطة نهاية Prometheus — الإعداد والمصادقة والكشط
- لوحة المعلومات — المخططات المضمّنة في Cloud Console
- دليل OpenAPI — إنشاء مفتاح API والعثور على معرّفات المؤسسة والخدمة