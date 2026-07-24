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يتضمن ClickHouse Cloud معالج استيراد مضمّنًا ينقل قاعدة بيانات PostgreSQL الخارجية لديك إلى خدمة Managed Postgres. ويتولى هذا المعالج الاتصال بالمصدر، وتصدير المخطط واستيراده، وإعدادات النسخ المتماثل، واختيار الجداول، عبر خمس خطوات موجَّهة.

المتطلبات الأساسية

  • إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات PostgreSQL المصدر لديك باستخدام مستخدم لديه صلاحيات النسخ المتماثل.
  • خدمة ClickHouse Managed Postgres كوجهة لعملية الترحيل. إذا لم تكن لديك واحدة بعد، فراجع دليل البدء السريع.
  • تثبيت pg_dump وpsql على جهازك المحلي. يأتي كلاهما ضمن أدوات عميل PostgreSQL القياسية.

اعتبارات قبل الترحيل

  • نشر تغييرات DDL: يلتقط النسخ المستمر (CDC) عمليات DML وADD COLUMN. أما تغييرات DDL الأخرى، مثل DROP COLUMN وALTER COLUMN، فلا يتم نشرها ويجب تطبيقها يدويًا على الجهة الهدف.
1

الاتصال بقاعدة بيانات المصدر

افتح ClickHouse Cloud console وحدد خدمة Managed Postgres الخاصة بك.في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على مصادر البيانات.انقر على Start import.أدخل تفاصيل الاتصال بقاعدة بيانات PostgreSQL المصدر: المضيف، والمنفذ، واسم المستخدم، وكلمة المرور، واسم قاعدة البيانات. فعّل TLS إذا كانت قاعدة البيانات المصدر تتطلب ذلك.إذا كنت بحاجة إلى اتصال خاص بقاعدة بيانات المصدر، يمكنك اختيار SSH tunneling وإدخال تفاصيل SSH المطلوبة. يتيح ذلك لعملية الترحيل الاتصال بأمان بقواعد البيانات غير المتاحة عبر الإنترنت العام.اختر طريقة الإدخال:
  • تحميل أولي + CDC — ينسخ البيانات الحالية أولًا، ثم يُبقي الوجهة متزامنة مع التغييرات اللاحقة.
  • تحميل أولي only — نسخ لمرة واحدة فقط، من دون تكرار مستمر.
  • CDC only — يتجاوز التحميل الأولي ويكرّر فقط التغييرات الجديدة من هذه النقطة فصاعدًا.
انقر على Next.
2

تصدير مخطط قاعدة البيانات

يعرض المعالج أمر pg_dump مُعبّأ مسبقًا بتفاصيل اتصال المصدر. شغّله في الطرفية:
سينشئ هذا الملف pg.sql في الدليل الحالي.انقر على Next.
3

استيراد المخطط إلى خدمة Managed Postgres الخاصة بك

حدد قاعدة البيانات الهدف من القائمة المنسدلة، أو انقر على Create a new database لإنشاء واحدة.يعرض المعالج أمر psql لتطبيق تفريغ المخطط على خدمة Managed Postgres الخاصة بك. شغّله في الطرفية:
انقر على Next.
4

تهيئة إعدادات الإدخال

حدد الـ publication المراد استخدامها في النسخ المتماثل المنطقي. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، فسيتم إنشاء publication تلقائيًا.وسّع Advanced replication settings لضبط معدل النقل:انقر على Next.
5

تحديد الجداول

حدد الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. تُجمَّع الجداول حسب المخطط. حدّد جداول فردية أو وسّع المخطط لتحديدها جميعًا.انقر على Create migration.

راقب الترحيل

بعد إنشاء الترحيل، ستراه مُدرجًا ضمن مصادر البيانات بحالة قيد التشغيل. انقر على الترحيل لفتح عرض التفاصيل. تعرض علامة التبويب الجداول تقدّم التحميل الأولي لكل جدول، بما في ذلك الصفوف المُعالَجة، والتقسيمات، ومتوسط الوقت لكل تقسيم. وتعرض علامة التبويب المقاييس تأخر النسخ المتماثل ومعدل النقل بمجرد بدء CDC.

مهام ما بعد الترحيل

بمجرد اكتمال التحميل الأوّلي، وإذا كنت تستخدم CDC، ووصول تأخر النسخ المتماثل إلى ما يقارب الصفر: تحقق من أعداد الصفوف. أجرِ تحققًا سريعًا من الجداول المهمة في كلٍّ من المصدر والوجهة قبل تحويل حركة المرور:
أوقِف عمليات الكتابة إلى المصدر. أوقِف عمليات الكتابة من التطبيق مؤقتًا. لفرض وضع القراءة فقط أثناء التحويل:
تأكّد من اكتمال مزامنة النسخ المتماثل. قارِن أحدث صفّ في المصدر والوجهة:
أعد ضبط التسلسلات. اضبط التسلسلات لتتوافق مع القيم القصوى الحالية في كل جدول:
حوِّل حركة مرور التطبيق. وجِّه عمليات القراءة والكتابة إلى خدمة Managed Postgres، وراقب الأخطاء ومخالفات القيود وحالة النسخ المتماثل. نظِّف. بعد تحويل حركة المرور والتأكد من أن الخدمة الجديدة تعمل بشكل سليم، احذف الترحيل من مصادر البيانات. إذا كنت قد استخدمت CDC، فاحذف replication slot من المصدر لتحرير الموارد:

الخطوات التالية

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦