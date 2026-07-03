شغّل استعلامات التحليلات على ClickHouse مباشرةً من داخل PostgreSQL من دون إعادة كتابة أي SQL

يُشغِّل [pg_clickhouse]، وهو إضافة open-source لـ PostgreSQL، استعلامات تحليلية على ClickHouse مباشرةً من PostgreSQL من دون إعادة كتابة أي SQL. وهو يدعم PostgreSQL 13 والإصدارات الأحدث وClickHouse v23 والإصدارات الأحدث.

بمجرد أن يبدأ ClickPipes في مزامنة البيانات إلى ClickHouse، استخدم pg_clickhouse لاستيراد import foreign tables بسرعة وسهولة إلى مخطط في PostgreSQL. ثم شغّل استعلامات PostgreSQL الحالية لديك على تلك الجداول، مع الحفاظ على قاعدة الشيفرة الحالية لديك مع تمرير التنفيذ إلى ClickHouse.

​ بدء الاستخدام

أسهل طريقة لتجربة pg_clickhouse هي استخدام [صورة Docker]، المبنية على صورة PostgreSQL القياسية لـ Docker والمرفقة بامتدادي pg_clickhouse و re2

docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \ -d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:19 docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres -c 'CREATE EXTENSION pg_clickhouse'

راجع [الدليل التعليمي] لبدء استيراد جداول ClickHouse وتمرير الاستعلامات إلى المصدر.

يقارن هذا الجدول أداء استعلامات TPC-H بين جداول PostgreSQL العادية وpg_clickhouse المتصل بـ ClickHouse، بعد تحميل كليهما بعامل تحجيم 1؛ وتشير ✔︎ إلى pushdown كامل، بينما تشير الشرطة إلى إلغاء الاستعلام بعد 1m. أُجريت جميع الاختبارات على جهاز MacBook Pro M4 Max مزود بذاكرة 36 GB.

الاستعلام PostgreSQL pg_clickhouse Pushdown [الاستعلام 1] 4693 ms 268 ms ✔︎ [الاستعلام 2] 458 ms 3446 ms [الاستعلام 3] 742 ms 111 ms ✔︎ [الاستعلام 4] 270 ms 130 ms ✔︎ [الاستعلام 5] 337 ms 1460 ms ✔︎ [الاستعلام 6] 764 ms 53 ms ✔︎ [الاستعلام 7] 619 ms 96 ms ✔︎ [الاستعلام 8] 342 ms 156 ms ✔︎ [الاستعلام 9] 3094 ms 298 ms ✔︎ [الاستعلام 10] 581 ms 197 ms ✔︎ [الاستعلام 11] 212 ms 24 ms [الاستعلام 12] 1116 ms 84 ms ✔︎ [الاستعلام 13] 958 ms 1368 ms [الاستعلام 14] 181 ms 73 ms ✔︎ [الاستعلام 15] 1118 ms 557 ms [الاستعلام 16] 497 ms 1714 ms [الاستعلام 17] 1846 ms 32709 ms [الاستعلام 18] 5823 ms 10649 ms [الاستعلام 19] 53 ms 206 ms ✔︎ [الاستعلام 20] 421 ms - [الاستعلام 21] 1349 ms 4434 ms [الاستعلام 22] 258 ms 1415 ms

​ التجميع من الشيفرة المصدرية

​ Unix بشكل عام

تتضمن حزم التطوير الخاصة بـ PostgreSQL و curl كلاً من pg_config و curl-config ضمن المسار، لذا يُفترض أن تتمكن ببساطة من تشغيل make (أو gmake )، ثم make install ، ثم تنفيذ CREATE EXTENSION pg_clickhouse في قاعدة البيانات.

​ Debian / Ubuntu / APT

راجع PostgreSQL Apt للاطّلاع على تفاصيل جلب الحزم من مستودع PostgreSQL Apt.

sudo apt install \ postgresql-server-19 \ libcurl4-openssl-dev \ uuid-dev \ libssl-dev \ make \ cmake \ g++

​ RedHat / CentOS / Yum

sudo yum install \ postgresql-server \ libcurl-devel \ libuuid-devel \ openssl-libs \ automake \ cmake \ gcc

راجع PostgreSQL Yum للاطلاع على تفاصيل الجلب من مستودع PostgreSQL Yum.

​ التثبيت من PGXN

pgxnclient ) لتنزيل pg_clickhouse وتجميعه وتثبيته: بعد استيفاء التبعيات المذكورة أعلاه، استخدم [عميل PGXN] (المتوفّر عبر Homebrew Apt وحزم Yum باسم) لتنزيلوتجميعه وتثبيته:

pgxn install pg_clickhouse

​ التجميع والتثبيت

لتجميع مكتبة ClickHouse وتثبيتها وإضافة pg_clickhouse ، شغّل:

make sudo make install

إذا كانت على مضيفك عدة عمليات تثبيت لـ PostgreSQL، فقد تحتاج إلى تحديد الإصدار المناسب من pg_config :

export PG_CONFIG = / usr / lib / postgresql / 18 / bin / pg_config make sudo make install

إذا لم يكن curl-config موجودًا في المسار على الجهاز المضيف، يمكنك تحديد المسار بشكل صريح:

export CURL_CONFIG = / opt / homebrew / opt / curl / bin / curl-config make sudo make install

إذا واجهت خطأً مثل:

"Makefile", line 8: Need an operator

تحتاج إلى استخدام GNU make، وقد يكون مثبّتًا على نظامك باسم gmake :

gmake gmake install gmake installcheck

إذا صادفت خطأً مثل:

make: pg_config: Command not found

تأكد من أن pg_config مثبّت وموجود في متغير PATH. إذا كنت قد استخدمت نظام إدارة حزم مثل RPM لتثبيت PostgreSQL، فتأكد أيضًا من تثبيت حزمة -devel . وإذا لزم الأمر، فأخبر عملية البناء بمكان العثور عليه:

export PG_CONFIG = / path / to / pg_config make sudo make install

لتثبيت الإضافة ضمن بادئة مخصّصة على PostgreSQL 18 أو الإصدارات الأحدث، مرّر الوسيطة prefix إلى install (ولكن ليس إلى أي أهداف make أخرى):

sudo make install prefix=/usr/local/extras

ثم تأكد من تضمين البادئة في [معلمات postgresql.conf ] التالية:

extension_control_path = '/usr/local/extras/postgresql/share:$system' dynamic_library_path = '/usr/local/extras/postgresql/lib:$libdir'

لتشغيل مجموعة الاختبارات، بعد تثبيت الإضافة، نفِّذ

make installcheck

إذا صادفت خطأً مثل:

ERROR: must be owner of database regression

عليك تشغيل مجموعة الاختبارات باستخدام مستخدم فائق الصلاحيات، مثل المستخدم فائق الصلاحيات الافتراضي “postgres”:

make installcheck PGUSER=postgres

بمجرد تثبيت pg_clickhouse ، يمكنك إضافته إلى إحدى قواعد البيانات عبر الاتصال كمستخدم فائق الصلاحيات ثم تنفيذ:

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

إذا كنت تريد تثبيت pg_clickhouse وجميع الكائنات الداعمة له ضمن مخطط محدد، فاستخدم عبارة SCHEMA لتحديد المخطط، كما يلي:

CREATE SCHEMA env ; CREATE EXTENSION pg_clickhouse SCHEMA env;

​ خريطة الطريق

ينصبّ تركيزنا الأول حاليًا على استكمال تغطية pushdown لأعباء العمل التحليلية قبل إضافة ميزات DML. خريطة الطريق لدينا:

الوصول إلى تخطيط أمثل للاستعلامات العشرة المتبقية من TPC-H التي لم يُطبَّق عليها pushdown

اختبار pushdown لاستعلامات ClickBench وإصلاح مشكلاته

لاستعلامات ClickBench وإصلاح مشكلاته دعم pushdown الشفاف لجميع الدوال التجميعية في PostgreSQL

الشفاف لجميع الدوال التجميعية في PostgreSQL دعم pushdown الشفاف لجميع دوال PostgreSQL

الشفاف لجميع دوال PostgreSQL إتاحة إعدادات ClickHouse على مستوى الخادم وعلى مستوى الجلسة عبر CREATE SERVER وGUCs

دعم جميع أنواع بيانات ClickHouse

دعم عمليات DELETE وUPDATE خفيفة الوزن

دعم الإدراج على دفعات عبر COPY

إضافة دالة لتنفيذ أي استعلام ClickHouse وإرجاع نتائجه على شكل جداول

إضافة دعم pushdown لاستعلامات UNION عندما تستعلم جميعها من قاعدة البيانات البعيدة

​ حقوق النشر