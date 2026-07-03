يُشغِّل [pg_clickhouse]، وهو إضافة open-source لـ PostgreSQL، استعلامات تحليلية على ClickHouse مباشرةً من PostgreSQL من دون إعادة كتابة أي SQL. وهو يدعم PostgreSQL 13 والإصدارات الأحدث وClickHouse v23 والإصدارات الأحدث. بمجرد أن يبدأ ClickPipes في مزامنة البيانات إلى ClickHouse، استخدم pg_clickhouse لاستيراد import foreign tables بسرعة وسهولة إلى مخطط في PostgreSQL. ثم شغّل استعلامات PostgreSQL الحالية لديك على تلك الجداول، مع الحفاظ على قاعدة الشيفرة الحالية لديك مع تمرير التنفيذ إلى ClickHouse.
المقدمة
أسهل طريقة لتجربة pg_clickhouse هي استخدام [صورة Docker]، المبنية على صورة PostgreSQL القياسية لـ Docker والمرفقة بامتدادي pg_clickhouse وre2:
بدء الاستخدام
راجع [الدليل التعليمي] لبدء استيراد جداول ClickHouse وتمرير الاستعلامات إلى المصدر.
docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \
-d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:19
docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres -c 'CREATE EXTENSION pg_clickhouse'
يقارن هذا الجدول أداء استعلامات TPC-H بين جداول PostgreSQL العادية وpg_clickhouse المتصل بـ ClickHouse، بعد تحميل كليهما بعامل تحجيم 1؛ وتشير ✔︎ إلى pushdown كامل، بينما تشير الشرطة إلى إلغاء الاستعلام بعد 1m. أُجريت جميع الاختبارات على جهاز MacBook Pro M4 Max مزود بذاكرة 36 GB.
حالة الاختبار: TPC-H
|الاستعلام
|PostgreSQL
|pg_clickhouse
|Pushdown
|[الاستعلام 1]
|4693 ms
|268 ms
|✔︎
|[الاستعلام 2]
|458 ms
|3446 ms
|[الاستعلام 3]
|742 ms
|111 ms
|✔︎
|[الاستعلام 4]
|270 ms
|130 ms
|✔︎
|[الاستعلام 5]
|337 ms
|1460 ms
|✔︎
|[الاستعلام 6]
|764 ms
|53 ms
|✔︎
|[الاستعلام 7]
|619 ms
|96 ms
|✔︎
|[الاستعلام 8]
|342 ms
|156 ms
|✔︎
|[الاستعلام 9]
|3094 ms
|298 ms
|✔︎
|[الاستعلام 10]
|581 ms
|197 ms
|✔︎
|[الاستعلام 11]
|212 ms
|24 ms
|[الاستعلام 12]
|1116 ms
|84 ms
|✔︎
|[الاستعلام 13]
|958 ms
|1368 ms
|[الاستعلام 14]
|181 ms
|73 ms
|✔︎
|[الاستعلام 15]
|1118 ms
|557 ms
|[الاستعلام 16]
|497 ms
|1714 ms
|[الاستعلام 17]
|1846 ms
|32709 ms
|[الاستعلام 18]
|5823 ms
|10649 ms
|[الاستعلام 19]
|53 ms
|206 ms
|✔︎
|[الاستعلام 20]
|421 ms
|-
|[الاستعلام 21]
|1349 ms
|4434 ms
|[الاستعلام 22]
|258 ms
|1415 ms
التجميع من الشيفرة المصدرية
تتضمن حزم التطوير الخاصة بـ PostgreSQL و curl كلاً من
Unix بشكل عام
pg_config و
curl-config ضمن المسار، لذا يُفترض أن تتمكن ببساطة من تشغيل
make (أو
gmake)، ثم
make install، ثم تنفيذ
CREATE EXTENSION pg_clickhouse
في قاعدة البيانات.
راجع PostgreSQL Apt للاطّلاع على تفاصيل جلب الحزم من مستودع PostgreSQL Apt.
Debian / Ubuntu / APT
sudo apt install \
postgresql-server-19 \
libcurl4-openssl-dev \
uuid-dev \
libssl-dev \
make \
cmake \
g++
RedHat / CentOS / Yum
راجع PostgreSQL Yum للاطلاع على تفاصيل الجلب من مستودع PostgreSQL Yum.
sudo yum install \
postgresql-server \
libcurl-devel \
libuuid-devel \
openssl-libs \
automake \
cmake \
gcc
بعد استيفاء التبعيات المذكورة أعلاه، استخدم [عميل PGXN] (المتوفّر عبر Homebrew وApt وحزم Yum باسم
التثبيت من PGXN
pgxnclient) لتنزيل
pg_clickhouse وتجميعه
وتثبيته:
pgxn install pg_clickhouse
لتجميع مكتبة ClickHouse وتثبيتها وإضافة
التجميع والتثبيت
pg_clickhouse، شغّل:
إذا كانت على مضيفك عدة عمليات تثبيت لـ PostgreSQL، فقد تحتاج إلى تحديد الإصدار المناسب من
make
sudo make install
pg_config:
إذا لم يكن
export PG_CONFIG=/usr/lib/postgresql/18/bin/pg_config
make
sudo make install
curl-config موجودًا في المسار على الجهاز المضيف، يمكنك تحديد المسار
بشكل صريح:
إذا واجهت خطأً مثل:
export CURL_CONFIG=/opt/homebrew/opt/curl/bin/curl-config
make
sudo make install
تحتاج إلى استخدام GNU make، وقد يكون مثبّتًا على نظامك باسم
"Makefile", line 8: Need an operator
gmake:
إذا صادفت خطأً مثل:
gmake
gmake install
gmake installcheck
تأكد من أن
make: pg_config: Command not found
pg_config مثبّت وموجود في متغير PATH. إذا كنت قد استخدمت
نظام إدارة حزم مثل RPM لتثبيت PostgreSQL، فتأكد أيضًا من تثبيت حزمة
-devel. وإذا لزم الأمر، فأخبر عملية البناء بمكان العثور عليه:
لتثبيت الإضافة ضمن بادئة مخصّصة على PostgreSQL 18 أو الإصدارات الأحدث، مرّر الوسيطة
export PG_CONFIG=/path/to/pg_config
make
sudo make install
prefix إلى
install (ولكن ليس إلى أي أهداف
make أخرى):
ثم تأكد من تضمين البادئة في [معلمات
sudo make install prefix=/usr/local/extras
postgresql.conf
] التالية:
extension_control_path = '/usr/local/extras/postgresql/share:$system'
dynamic_library_path = '/usr/local/extras/postgresql/lib:$libdir'
لتشغيل مجموعة الاختبارات، بعد تثبيت الإضافة، نفِّذ
الاختبار
إذا صادفت خطأً مثل:
make installcheck
عليك تشغيل مجموعة الاختبارات باستخدام مستخدم فائق الصلاحيات، مثل المستخدم فائق الصلاحيات الافتراضي “postgres”:
ERROR: must be owner of database regression
make installcheck PGUSER=postgres
بمجرد تثبيت
التحميل
pg_clickhouse، يمكنك إضافته إلى إحدى قواعد البيانات عبر الاتصال
كمستخدم فائق الصلاحيات ثم تنفيذ:
إذا كنت تريد تثبيت
CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
pg_clickhouse وجميع الكائنات الداعمة له ضمن
مخطط محدد، فاستخدم عبارة
SCHEMA لتحديد المخطط، كما يلي:
CREATE SCHEMA env;
CREATE EXTENSION pg_clickhouse SCHEMA env;
تتطلب إضافة
التبعيات
pg_clickhouse PostgreSQL 13 أو إصدارًا أحدث، وlibcurl،
وlibuuid. كما يتطلب بناء الإضافة مُصرّفًا للغتَي C وC++، وlibSSL، وGNU
make، وCMake.
ينصبّ تركيزنا الأول حاليًا على استكمال تغطية
خريطة الطريق
pushdown لأعباء العمل التحليلية قبل
إضافة ميزات DML. خريطة الطريق لدينا:
- الوصول إلى تخطيط أمثل للاستعلامات العشرة المتبقية من TPC-H التي لم يُطبَّق عليها
pushdown
- اختبار
pushdownلاستعلامات ClickBench وإصلاح مشكلاته
- دعم
pushdownالشفاف لجميع الدوال التجميعية في PostgreSQL
- دعم
pushdownالشفاف لجميع دوال PostgreSQL
- إتاحة إعدادات ClickHouse على مستوى الخادم وعلى مستوى الجلسة عبر CREATE SERVER وGUCs
- دعم جميع أنواع بيانات ClickHouse
- دعم عمليات DELETE وUPDATE خفيفة الوزن
- دعم الإدراج على دفعات عبر COPY
- إضافة دالة لتنفيذ أي استعلام ClickHouse وإرجاع نتائجه على شكل جداول
- إضافة دعم
pushdownلاستعلامات UNION عندما تستعلم جميعها من قاعدة البيانات البعيدة
حقوق النشر
- حقوق النشر (c) 2025-2026، ClickHouse
- أجزاء من حقوق النشر (c) 2023-2025، Ildus Kurbangaliev
- أجزاء من حقوق النشر (c) 2019-2023، Adjust GmbH
- أجزاء من حقوق النشر (c) 2012-2019، PostgreSQL Global Development Group