المتطلبات الأساسية
- إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات PostgreSQL المصدر لديك.
- مثيل من ClickHouse Managed Postgres تريد ترحيل بياناتك إليه.
- تثبيت PeerDB على جهاز. يمكنك اتباع إرشادات التثبيت في مستودع PeerDB على GitHub. كل ما عليك هو استنساخ المستودع وتشغيل
docker-compose up. في هذا الدليل، سنستخدم واجهة PeerDB، وستكون متاحة على
http://localhost:3000بمجرد تشغيل PeerDB.
قبل بدء الترحيل، ضع ما يلي في الحسبان:
اعتبارات قبل الترحيل
- كائنات قاعدة البيانات: سينشئ PeerDB الجداول تلقائيًا في قاعدة البيانات الهدف استنادًا إلى مخطط المصدر. ومع ذلك، لن تُرحَّل بعض كائنات قاعدة البيانات، مثل الفهارس والقيود والمشغلات، تلقائيًا. وستحتاج إلى إعادة إنشاء هذه الكائنات يدويًا في قاعدة البيانات الهدف بعد الترحيل.
- تغييرات DDL: إذا فعّلت النسخ المتماثل المستمر، فسيُبقي PeerDB قاعدة البيانات الهدف متزامنة مع المصدر لعمليات DML (INSERT وUPDATE وDELETE)، كما سينقل عمليات ADD COLUMN. ومع ذلك، لا تُنقل تغييرات DDL الأخرى (مثل DROP COLUMN وALTER COLUMN) تلقائيًا. لمزيد من المعلومات حول دعم تغييرات المخطط، راجع هنا
- اتصال الشبكة: تأكد من إمكانية الوصول إلى كلٍ من قاعدة البيانات المصدر وقاعدة البيانات الهدف من الجهاز الذي يعمل عليه PeerDB. وقد تحتاج إلى تهيئة قواعد جدار الحماية أو إعدادات مجموعة الأمان للسماح بالاتصال.
أولًا، نحتاج إلى إنشاء نظراء لكلٍّ من قاعدة البيانات المصدر وقاعدة البيانات الهدف. ويمثّل الـ نظير اتصالًا بقاعدة بيانات. في واجهة PeerDB، انتقل إلى قسم “Peers” بالنقر على “Peers” في الشريط الجانبي. ولإنشاء نظير جديد، انقر على الزر
إنشاء نظراء
+ New peer.
أنشئ نظيرًا لقاعدة بيانات PostgreSQL المصدر لديك عبر إدخال تفاصيل الاتصال، مثل المضيف والمنفذ واسم قاعدة البيانات واسم المستخدم وكلمة المرور. بعد إدخال التفاصيل، انقر على الزر
إنشاء النظير المصدر
Create peer لحفظ النظير.
وبالمثل، أنشئ نظير لمثيل ClickHouse Managed Postgres الخاص بك من خلال إدخال تفاصيل الاتصال المطلوبة. يمكنك الحصول على تفاصيل الاتصال الخاصة بمثيلك من ClickHouse Cloud console. بعد إدخال التفاصيل، انقر على الزر
إنشاء نظير الهدف
Create peer لحفظ نظير الهدف.
الآن، ينبغي أن ترى كلاً من نظير المصدر ونظير الهدف مدرجَين في قسم “Peers”.
لمطابقة إعداد قاعدة البيانات المصدر في قاعدة البيانات الهدف، نحتاج إلى الحصول على تفريغ لمخطط قاعدة البيانات المصدر. يمكنك استخدام
الحصول على تفريغ مخطط قاعدة البيانات المصدر
pg_dump لإنشاء تفريغ للمخطط فقط من قاعدة بيانات PostgreSQL المصدر:
تثبيت pg_dump
تثبيت pg_dump
Ubuntu:حدّث قوائم الحزم:
ثبّت عميل PostgreSQL:
sudo apt update
macOS:الطريقة 1: باستخدام Homebrew (موصى بها)ثبّت Homebrew إذا لم يكن مثبّتًا لديك:
sudo apt install postgresql-client
ثبّت PostgreSQL:
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
تحقّق من التثبيت:
brew install postgresql
pg_dump --version
pg_dump -d 'postgresql://<user>:<password>@<host>:<port>/<database>' -s > source_schema.sql
قبل تطبيق ذلك على قاعدة البيانات المستهدفة، نحتاج إلى إزالة القيود الفريدة والفهارس من ملف تفريغ المخطط حتى لا تعيق هذه القيود عملية إدخال PeerDB إلى الجداول المستهدفة. ويمكن إزالة هذه العناصر باستخدام:
إزالة القيود الفريدة والفهارس من ملف تفريغ المخطط
# Preview
grep -n "CONSTRAINT.*UNIQUE" <dump_file_path>
grep -n "CREATE UNIQUE INDEX" <dump_file_path>
grep -n -E "(CONSTRAINT.*UNIQUE|CREATE UNIQUE INDEX)" <dump_file_path>
# Remove
sed -i.bak -E '/CREATE UNIQUE INDEX/,/;/d; /(CONSTRAINT.*UNIQUE|ADD CONSTRAINT.*UNIQUE)/d' <dump_file_path>
بعد تنظيف ملف تفريغ المخطط، يمكنك تطبيقه على قاعدة بيانات ClickHouse Managed Postgres المستهدفة من خلال الاتصال باستخدام
طبّق تفريغ المخطط على قاعدة البيانات المستهدفة
psql ثم تشغيل ملف تفريغ المخطط:
هنا في جهة الهدف، لا نريد أن تعيق قيود المفاتيح الأجنبية إدخال بيانات PeerDB. ولتحقيق ذلك، يمكننا تعديل الدور الهدف (المستخدَم أعلاه في
psql -h <target_host> -p <target_port> -U <target_username> -d <target_database> -f source_schema.sql
target peer) بحيث يُضبط
session_replication_role على
replica:
ALTER ROLE <target_role> SET session_replication_role = replica;
بعد ذلك، نحتاج إلى إنشاء مرآة لتحديد عملية ترحيل البيانات بين النظير المصدر والنظير الهدف. في واجهة PeerDB، انتقل إلى قسم “Mirrors” بالنقر على “Mirrors” في الشريط الجانبي. ولإنشاء مرآة جديدة، انقر على الزر
أنشئ مرآة
+ New mirror.
- امنح المرآة اسمًا يعبّر عن عملية الترحيل.
- اختر النظير المصدر والنظير الهدف اللذين أنشأتهما سابقًا من القوائم المنسدلة.
- تأكد مما يلي:
- أن يكون Soft delete مضبوطًا على OFF.
- وسّع
Advanced settings. وتأكد من أن نظام أنواع Postgres مُمكّن وأن أعمدة PeerDB معطّلة.
- اختر الجداول التي تريد ترحيلها. يمكنك اختيار جداول محددة أو تحديد جميع الجداول من قاعدة البيانات المصدر.
اختيار الجداولتأكد من أن أسماء الجداول في قاعدة البيانات الهدف تطابق أسماء الجداول المصدر، لأننا رحّلنا المخطط كما هو في الخطوة السابقة.
- بعد تكوين إعدادات المرآة، انقر على الزر
Create mirror.
بعد إنشاء الـ مرآة، سيبدأ PeerDB التحميل الأولي للبيانات من المصدر إلى قاعدة البيانات الهدف. يمكنك النقر على الـ مرآة ثم الانتقال إلى علامة التبويب التحميل الأولي لمتابعة تقدّم ترحيل البيانات الأولي. بمجرد اكتمال التحميل الأولي، يفترض أن ترى حالة تشير إلى اكتمال الترحيل.
انتظر اكتمال التحميل الأولي
إذا نقرت على نظير المصدر، فسترى قائمة بالأوامر قيد التشغيل التي ينفّذها PeerDB. على سبيل المثال:
مراقبة التحميل الأولي والنسخ المتماثل
- في البداية، نشغّل استعلام COUNT لتقدير عدد الصفوف في كل جدول.
- ثم نشغّل استعلام تقسيم باستخدام NTILE لتجزئة الجداول الكبيرة إلى أجزاء أصغر من أجل نقل البيانات بكفاءة.
- بعد ذلك ننفّذ أوامر FETCH لسحب البيانات من قاعدة البيانات المصدر، ثم يزامنها PeerDB مع قاعدة البيانات الهدف.
مهام ما بعد الترحيل
بعد اكتمال الترحيل:
قد تختلف هذه الخطوات بحسب حالة الاستخدام الخاصة بك ومتطلبات التطبيق. المهم هو ضمان اتساق البيانات، وتقليل فترة التعطل إلى أدنى حد، والتحقق من سلامة البيانات المُرحَّلة قبل الانتقال الكامل إلى النظام الجديد.
- أجرِ فحوصات التحقق قبل التحويل النهائي
-- Row count comparison for critical tables
SELECT 'public.orders' AS table_name, COUNT(*) AS row_count FROM public.orders;
SELECT 'public.customers' AS table_name, COUNT(*) AS row_count FROM public.customers;
-- Spot-check latest records in high-activity tables
SELECT MAX(updated_at) FROM public.orders;
SELECT MAX(id) FROM public.orders;
- أوقف عمليات الكتابة على النظام المصدر
إذا احتجت إلى التراجع، يمكنك إعادة تفعيل عمليات الكتابة:
ALTER DATABASE <source_db> SET default_transaction_read_only = on;
ALTER DATABASE <source_db> SET default_transaction_read_only = off;
- تأكّد من أن النسخ المتماثل متزامن بالكامل
-- Run on both source and target and compare results
SELECT MAX(id) AS latest_id, MAX(updated_at) AS latest_ts FROM public.orders;
- أعِد إنشاء القيود والفهارس والمشغّلات وفعّلها
replica:
ALTER ROLE <target_role> SET session_replication_role = origin;
# Example: apply a SQL file containing constraints/indexes/triggers
psql -h <target_host> -p <target_port> -U <target_user> -d <target_db> -f post_migration_objects.sql
- أعد تعيين التسلسلات في الجداول المستهدفة
-- Generic sequence reset for all serial/identity-backed columns in non-system schemas
DO $$
DECLARE r RECORD;
BEGIN
FOR r IN
SELECT
n.nspname AS schema_name,
c.relname AS table_name,
a.attname AS column_name,
pg_get_serial_sequence(format('%I.%I', n.nspname, c.relname), a.attname) AS seq_name
FROM pg_class c
JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = c.oid
WHERE c.relkind = 'r'
AND a.attnum > 0
AND NOT a.attisdropped
AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
LOOP
IF r.seq_name IS NOT NULL THEN
EXECUTE format(
'SELECT setval(%L, COALESCE((SELECT MAX(%I) FROM %I.%I), 0) + 1, false)',
r.seq_name, r.column_name, r.schema_name, r.table_name
);
END IF;
END LOOP;
END $$;
- تحويل حركة مرور التطبيق
- وجّه حركة مرور القراءة إلى ClickHouse Managed Postgres.
- وجّه حركة مرور الكتابة إلى ClickHouse Managed Postgres.
- راقب أخطاء التطبيق، ومخالفات القيود، وصحة قاعدة البيانات.
- تنظيف الموارد
فتحات النسخ المتماثلإذا فعّلت النسخ المتماثل المستمر، فسينشئ PeerDB فتحة نسخ متماثل على قاعدة بيانات PostgreSQL المصدر. احرص على حذف فتحة النسخ المتماثل يدويًا من قاعدة البيانات المصدر بعد الانتهاء من الترحيل لتجنّب استهلاك الموارد دون داعٍ.
المراجع
- وثائق ClickHouse Managed Postgres
- دليل PeerDB لإنشاء CDC
- الأسئلة الشائعة حول Postgres ClickPipe (وينطبق ذلك أيضًا على PeerDB)
تهانينا! لقد نجحت في ترحيل قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك إلى ClickHouse Managed Postgres باستخدام pg_dump وpg_restore. وأنت الآن جاهز لاستكشاف ميزات Managed Postgres وتكامله مع ClickHouse. إليك دليل بدء سريع مدته 10 دقائق لتبدأ: