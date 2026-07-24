يضمن Managed Postgres سلامة بياناتك وتوافرها من خلال النسخ الاحتياطية التلقائية والاستعادة إلى نقطة زمنية محددة. يمكنك عرض سجل النسخ الاحتياطية وبدء عمليات الاستعادة من عرض النسخ الاحتياطية في مثيلك.

​ النسخ الاحتياطية

​ تكرار النسخ الاحتياطي

يُجري Managed Postgres نسخة احتياطية كاملة يوميًا لقاعدة بياناتك. بالإضافة إلى النسخ الاحتياطية الكاملة، تُؤرشف ملفات Write-Ahead Log ‏(WAL) كل 60 ثانية أو عند تراكم 16 ميغابايت من بيانات WAL، أيهما يحدث أولًا. ويُتيح هذا المزيج من النسخ الاحتياطية الكاملة والأرشفة المستمرة لسجلات WAL إمكانية الاستعادة إلى أي نقطة زمنية ضمن فترة الاحتفاظ.

​ فترة الاحتفاظ

يُحتفَظ بالنسخ الاحتياطية لمدة 7 أيام، مما يوفّر مهلة كافية للاستعادة في حال فقدان البيانات أو تلفها. إذا كنت بحاجة إلى فترة احتفاظ أطول بالنسخ الاحتياطية، فتواصل مع الدعم

​ التخزين والمتانة

تُكرَّر النسخ الاحتياطية عبر عدة خوادم باستخدام ترميز المحو، ما يضمن بقاءها متاحة حتى في حال تعذّر الوصول إلى بعض خوادم التخزين. ويُعزل تخزين النسخ الاحتياطية على مستوى حاوية التخزين—فلكل مثيل Managed Postgres حاوية تخزين مخصصة له، وتكون بيانات الاعتماد مقيّدة بحيث لا تسمح إلا بالوصول إلى النسخ الاحتياطية الخاصة بذلك المثيل.

​ الاستعادة إلى نقطة زمنية محددة

تتيح لك الاستعادة إلى نقطة زمنية محددة استعادة قاعدة البيانات إلى أي لحظة معينة ضمن فترة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية. ويُعد ذلك مفيدًا للتعافي من الحذف غير المقصود للبيانات أو تلفها أو غير ذلك من المشكلات التي تتطلب الرجوع إلى حالة سليمة معروفة.

لإجراء استعادة إلى نقطة زمنية محددة:

انتقل إلى عرض النسخ الاحتياطية الخاص بمثيل Managed Postgres لديك. في قسم Point in time recovery، حدِّد التاريخ والوقت المستهدفين (بتوقيت UTC) اللذين تريد الاستعادة إليهما. انقر على Restore to point in time.

تُنشئ عملية الاستعادة مثيل Managed Postgres جديدًا بحالة قاعدة البيانات كما كانت عند النقطة الزمنية المحددة. ويظل مثيلك الأصلي دون تغيير، مما يتيح لك التحقق من البيانات المستعادة قبل اتخاذ أي قرار بشأن المثيل الذي تريد الاحتفاظ به.