|نقطة النهاية
|المسار
|القيم المعادة
|المؤسسة
/v1/organizations/{orgId}/postgres/prometheus
|مقاييس لكل خدمة Managed Postgres في المؤسسة
|المثيل
/v1/organizations/{orgId}/postgres/{pgId}/prometheus
|مقاييس لخدمة واحدة
تُرجِع نقطة النهاية على مستوى المؤسسة مقاييس لما يصل إلى 100 خدمة. إذا كانت مؤسستك تضم أكثر من 100 خدمة Managed Postgres، فتواصل مع الدعم.
تستخدم نقطة النهاية نفس [مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات] المستخدمة في بقية OpenAPI؛ راجع دليل OpenAPI لمعرفة كيفية إنشائها والعثور على معرّفات المؤسسة والخدمة لديك.
المصادقة
KEY_ID=mykeyid
KEY_SECRET=mykeysecret
ORG_ID=myorgid
PG_ID=mypgid
جمع المقاييس من جميع الخدمات في المؤسسة
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/prometheus"
جمع المقاييس من خدمة واحدة
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/prometheus"
مثال على الاستجابة
للاطّلاع على القائمة الكاملة للمقاييس ومعانيها، راجع مرجع المقاييس.
# HELP PostgresServiceInfo Information about PostgreSQL service, including status and version.
# TYPE PostgresServiceInfo gauge
PostgresServiceInfo{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",postgres_status="running",postgres_version="18"} 1
# HELP PostgresServer_ActiveConnections Number of active connections by state.
# TYPE PostgresServer_ActiveConnections gauge
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="active"} 1
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="idle"} 4
# HELP PostgresServer_CacheHitRatio Buffer cache hit ratio: blocks served from cache vs. total blocks accessed (%).
# TYPE PostgresServer_CacheHitRatio gauge
PostgresServer_CacheHitRatio{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres"} 100
يجمع هذا الإعداد المقاييس من نقطة النهاية على مستوى المؤسسة كل 60 ثانية:
تهيئة Prometheus
تُحدِّث نقطة النهاية المقاييس مرة واحدة في الدقيقة. يؤدّي جمع المقاييس بوتيرة أسرع من
scrape_configs:
- job_name: "managed-postgres"
scheme: https
metrics_path: "/v1/organizations/<ORG_ID>/postgres/prometheus"
static_configs:
- targets: ["api.clickhouse.cloud"]
basic_auth:
username: <KEY_ID>
password: <KEY_SECRET>
honor_labels: true
scrape_interval: 60s
60s إلى تكرار العينات وينتج نمطًا سُلّميًا على
لوحات القياس.
عيّن
honor_labels: true بحيث يتم الاحتفاظ بوسمي
postgres_service و
postgres_service_name القادمين من نقطة النهاية بدلًا
من أن يعيد Prometheus الكتابة فوقهما.
لجمع مقاييس خدمة واحدة، ألحِق
/<PG_ID> بـ
metrics_path.
تعرض لوحة معلومات Grafana الجاهزة مسبقًا كل مقياس توفره نقطة النهاية — جدول خدمات قابل للفرز، واستخدام CPU والذاكرة، واستخدام القرص مع تنبيهات العتبة، والاتصالات حسب الحالة، والمعاملات ونسبة التراجع، ونشاط Tuple، وI/O، والتخزين لكل قاعدة بيانات، وحالات الجمود.
لوحة معلومات Grafana الجاهزة مسبقًا
استيراد لوحة المعلومات
بالنسبة إلى عمليات نشر Grafana المُهيّأة مسبقًا، ضع ملف JSON في مسار تهيئة لوحات المعلومات لديك. يطابق Grafana المرجع
1
تنزيل ملف JSON الخاص بلوحة المعلومات
.
2
فتح مسار الاستيراد في Grafana
انتقل إلى Dashboards → New → Import. حمّل ملف JSON أو الصق محتوياته.
3
اختيار مصدر بيانات Prometheus
عندما يُطلب منك إدخال
DS_PROMETHEUS، حدِّد مصدر بيانات Prometheus الذي يجمع المقاييس من نقطة النهاية المهيّأة في القسم السابق.
${DS_PROMETHEUS}
مع مصدر بيانات Prometheus متاح في المثيل.
تعرض لوحة المعلومات ثلاثة متغيرات:
متغيرات القالب
- مصدر البيانات — مصدر بيانات Prometheus الذي تعتمد عليه لوحة المعلومات.
- الخدمة — عامل تصفية متعدد التحديد للحقل
postgres_service_name. القيمة الافتراضية هي الكل؛ اختر خدمة واحدة أو أكثر لتقييد نطاق كل لوحة.
- فاصل الجمع — ثابت مخفي، وقيمته الافتراضية
60s. يُستخدم في حساب Grafana للمتغير
$__rate_interval. غيّر هذه القيمة في ملف JSON إذا كان فاصل الجمع لديك مختلفًا.
صُممت عدة لوحات للانتقال إلى التفاصيل بعد التصفية إلى خدمة واحدة عبر المتغير Service. فعلى سبيل المثال، تعرض لوحة CPU حسب الوضع الأوضاع
التصفية إلى خدمة واحدة للانتقال إلى التفاصيل
user و
system و
iowait و
steal وغيرها من أوضاع CPU
بشكل تراكمي، بحيث يمكنك معرفة ما إذا كانت الزيادة المفاجئة ناتجة عن شيفرة التطبيق، أو
عمل النواة، أو فترات انتظار القرص، أو التنافس على موارد طبقة المحاكاة الافتراضية.
تتبع نقطة النهاية البنية نفسها الخاصة بـنقطة نهاية ClickHouse Prometheus ، لذا فإن إعدادات Grafana Cloud وGrafana Alloy ووكيل Datadog OpenMetrics الموضحة هناك تنطبق هنا أيضًا. وجّه
التكامل مع Grafana وDatadog
metrics_path إلى مسار org أو
المثيل لـ Managed Postgres بدلًا من مسار ClickHouse.