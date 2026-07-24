Skip to main content

مقارنة عدد الصفوف في جميع الجداول

من الطرق البسيطة للتحقق من صحة بياناتك بعد الترحيل مقارنة عدد الصفوف في جميع الجداول بين قاعدتَي البيانات المصدر والهدف. ويمكنك إجراء ذلك بتشغيل الاستعلام التالي على كلتا قاعدتَي البيانات:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦