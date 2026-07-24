تعرّف على كيفية التحقق من صحة بياناتك بعد ترحيلها إلى ClickHouse Managed Postgres

​ مقارنة عدد الصفوف في جميع الجداول

من الطرق البسيطة للتحقق من صحة بياناتك بعد الترحيل مقارنة عدد الصفوف في جميع الجداول بين قاعدتَي البيانات المصدر والهدف. ويمكنك إجراء ذلك بتشغيل الاستعلام التالي على كلتا قاعدتَي البيانات: