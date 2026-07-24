تتحكم عوامل تصفية IP في عناوين IP المصدر المسموح لها بالاتصال بمثيل Managed Postgres لديك، مما يوفر تحكمًا في الوصول على مستوى الشبكة لحماية قاعدة بياناتك من الاتصالات غير المصرح بها.
قائمة سماح عناوين IP
لتكوين عوامل تصفية IP:
تكوين عوامل تصفية IP
- انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات
- ضمن عوامل تصفية IP، انقر على تحرير
- أضف عناوين IP أو نطاقات CIDR المسموح لها بالاتصال
- انقر على حفظ لتطبيق التغييرات
- عناوين IP فردية (على سبيل المثال،
203.0.113.5)
- نطاقات CIDR للشبكات (على سبيل المثال،
192.168.1.0/24)
- Anywhere للسماح لجميع عناوين IP (غير موصى به في بيئة الإنتاج)
- Nowhere لحظر جميع الاتصالات
يشفّر Managed Postgres بياناتك سواء كانت مخزّنة أو منقولة، لضمان حماية شاملة للبيانات.
التشفير
تُشفَّر جميع البيانات المخزَّنة بواسطة Managed Postgres عند التخزين للحماية من الوصول غير المصرَّح به إلى البنية التحتية الأساسية للتخزين.
التشفير عند التخزين
تُشفَّر ملفات قاعدة البيانات، وسجلات المعاملات، والملفات المؤقتة المخزَّنة على أقراص NVMe باستخدام خوارزميات تشفير متوافقة مع معايير الصناعة. ويتم هذا التشفير بشفافية بالنسبة إلى تطبيقاتك، ولا يتطلب أي إعداد.
تشفير تخزين NVMe
تُشفَّر أيضًا النسخ الاحتياطية وأرشيفات سجل الكتابة المسبقة (WAL) المخزنة في التخزين الكائني أثناء التخزين. ويشمل ذلك:
تشفير التخزين الكائني (S3)
- النسخ الاحتياطية اليومية الكاملة
- أرشيفات WAL التزايدية
- بيانات الاستعادة إلى نقطة زمنية محددة
التشفير أثناء التخزين مُمكَّن افتراضيًا لجميع مثيلات Managed Postgres، ولا يمكن تعطيله. لا يلزم أي إعداد إضافي.
تُؤمَّن جميع اتصالات الشبكة بـ Managed Postgres باستخدام TLS (أمن طبقة النقل) لحماية البيانات أثناء انتقالها بين تطبيقاتك وقاعدة البيانات.
التشفير أثناء النقل
تستخدم الاتصالات افتراضيًا تشفير TLS من دون التحقق من الشهادة. بالنسبة إلى أعباء العمل في بيئة الإنتاج، نوصي بالاتصال عبر TLS مع التحقق من الشهادة لضمان أنك تتواصل مع الخادم الصحيح. لمزيد من التفاصيل حول إعدادات TLS وخيارات الاتصال، راجع صفحة الاتصال.
إعدادات TLS/SSL
يتيح Private Link اتصالًا خاصًا بين مثيل Managed Postgres لديك وVirtual Private Cloud (VPC) لديك، من دون تعريض حركة المرور للإنترنت العام. ويوفر ذلك طبقة إضافية من عزل الشبكة والأمان.
Private Link
يتطلب إعدادًا يدويًايتوفر دعم Private Link، لكنه يتطلب إعدادًا يدويًا من قِبل ClickHouse Support. وتُعد هذه الميزة مثالية لعملاء Enterprise ذوي متطلبات صارمة لعزل الشبكة.
لتمكين Private Link لمثيل Managed Postgres لديك:
طلب إعداد Private Link
- تواصل مع ClickHouse Support عبر إنشاء تذكرة دعم
-
قدّم المعلومات التالية:
- Organization ID الخاص بك في ClickHouse
- المعرّف/اسم المضيف لخدمة Postgres
- معرّفات/ARNs لحسابات AWS التي تريد ربط Private Link بها
- (اختياري) أي Regions أخرى غير Region الخاصة بمثيل Postgres تريد الاتصال منها
-
سيقوم ClickHouse Support بما يلي:
- توفير endpoint لـ Private Link على جانب Managed Postgres
- تزويدك بـ connection details الخاصة بـ endpoint التي يمكنك استخدامها لإنشاء endpoint interface.
-
أكمل Setup لـ Private Link:
- أنشئ Private Link بالانتقال إلى endpoint interface في إعدادات AWS واستخدام configuration التي يوفّرها ClickHouse Support.
- بمجرد أن تصبح Private Link في حالة “Available”، يمكنك الاتصال بها باستخدام اسم private DNS المتوفر في AWS UI.
يُنشئ Managed Postgres نسخًا احتياطية من بياناتك تلقائيًا للحماية من الحذف غير المقصود أو التلف أو غير ذلك من حالات فقدان البيانات.
الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية
سياسة الاحتفاظ
- فترة الاحتفاظ الافتراضية: 7 أيام
- وتيرة النسخ الاحتياطي: نسخ احتياطية كاملة يوميًا + أرشفة WAL مستمرة (كل 60 ثانية أو 16 ميغابايت، أيهما يحدث أولًا)
- دقة الاستعادة: استعادة إلى نقطة زمنية محددة في أي لحظة ضمن نافذة الاحتفاظ
تُخزَّن النسخ الاحتياطية مع ضمانات الأمان نفسها المطبَّقة على بياناتك الأساسية:
أمان النسخ الاحتياطية
- التشفير أثناء التخزين في التخزين الكائني
- حاويات تخزين معزولة لكل مثيل مع بيانات اعتماد مقيّدة النطاق
- التحكم في الوصول يقتصر على مثيل Postgres المرتبط بالنسخة الاحتياطية.