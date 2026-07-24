يمكنك تعديل معلمات التكوين وإدارة إعدادات مثيل Managed Postgres لديك من خلال علامة التبويب Settings في الشريط الجانبي.

​ إجراءات الخدمة والتحجيم

يوفّر شريط الأدوات إجراءات الخدمة عناصر تحكم لإدارة مثيل Managed Postgres لديك:

إعادة تعيين كلمة المرور : حدِّث كلمة مرور المستخدم الفائق (فقط عندما تكون حالة المثيل Running )

: حدِّث كلمة مرور المستخدم الفائق (فقط عندما تكون حالة المثيل ) إعادة التشغيل : أعد تشغيل مثيل قاعدة البيانات (فقط عندما تكون حالة المثيل Running )

: أعد تشغيل مثيل قاعدة البيانات (فقط عندما تكون حالة المثيل ) حذف: احذف المثيل

التحجيم تغيير أنواع المثيلات للمثيل الأساسي والمثيلات الاحتياطية لزيادة موارد الحوسبة وسعة التخزين أو تقليلها. راجع يتيح لك قسمتغيير أنواع المثيلات للمثيل الأساسي والمثيلات الاحتياطية لزيادة موارد الحوسبة وسعة التخزين أو تقليلها. راجع صفحة التحجيم لمزيد من التفاصيل.

​ تغيير معلمات التكوين

لتعديل معلمة، حدِّد زر تعديل المعلمات. ثم حدِّد المعلمات التي تريد تعديلها وغيّر قيمها وفقًا لذلك. بعد أن تنتهي من التغييرات وتكون راضيًا عنها، اضغط زر حفظ التغييرات.

عادةً ما تُحفَظ جميع التغييرات التي تُجرى على معلمات التكوين في المثيل خلال دقيقة واحدة. وتتطلب بعض المعلمات إعادة تشغيل قاعدة البيانات حتى تدخل حيّز التنفيذ. وستُطبَّق هذه التغييرات بعد إعادة التشغيل التالية، والتي يمكنك تشغيلها يدويًا من شريط أدوات إجراءات الخدمة.