يوفّر شريط الأدوات إجراءات الخدمة عناصر تحكم لإدارة مثيل Managed Postgres لديك:
إجراءات الخدمة والتحجيم
- إعادة تعيين كلمة المرور: حدِّث كلمة مرور المستخدم الفائق (فقط عندما تكون حالة المثيل
Running)
- إعادة التشغيل: أعد تشغيل مثيل قاعدة البيانات (فقط عندما تكون حالة المثيل
Running)
- حذف: احذف المثيل
لتعديل معلمة، حدِّد زر تعديل المعلمات. ثم حدِّد المعلمات التي تريد تعديلها وغيّر قيمها وفقًا لذلك. بعد أن تنتهي من التغييرات وتكون راضيًا عنها، اضغط زر حفظ التغييرات. عادةً ما تُحفَظ جميع التغييرات التي تُجرى على معلمات التكوين في المثيل خلال دقيقة واحدة. وتتطلب بعض المعلمات إعادة تشغيل قاعدة البيانات حتى تدخل حيّز التنفيذ. وستُطبَّق هذه التغييرات بعد إعادة التشغيل التالية، والتي يمكنك تشغيلها يدويًا من شريط أدوات إجراءات الخدمة. راجِع الوثائق الرسمية الخاصة بمعلمات التكوين. وسيجري قريبًا توسيع قائمة المعلمات المتاحة للإعداد. وحتى ذلك الحين، تواصل مع الدعم لطلب معلمة غير مدعومة حاليًا.