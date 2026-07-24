تعرّف على RBAC (التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار) في ClickHouse Managed Postgres

يدعم ClickHouse Cloud التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) لخدمات Managed Postgres. يمكنك إنشاء أدوار مخصّصة بأذونات محددة وتعيينها لأعضاء المؤسسة للتحكم في من يمكنه عرض خدمات Postgres أو إدارتها.

​ الأذونات المتاحة

يدعم Managed Postgres حاليًا إذنين:

الإذن الوصف عرض خدمات Postgres يتيح للمستخدم رؤية خدمة Postgres وتفاصيلها. إدارة خدمات Postgres يتيح للمستخدم تعديل خدمة Postgres وتحجيمها وتهيئتها.

يتطلب إنشاء خدمة Postgres جديدة توفر إذن Organization manage مسبقًا. وتنطبق الأذونات المذكورة أعلاه على الخدمات الحالية فقط.

ستتوفر أذونات أكثر تفصيلًا في إصدار مستقبلي.

​ إنشاء دور مخصّص

انقر على اسم المؤسسة في الشريط الجانبي الأيسر، ثم اختر Users and roles.

انتقل إلى علامة التبويب Roles وانقر على Create role. أدخل اسمًا للدور، ثم انقر على + Allow واختر خدمة Postgres من قائمة الكيانات.

اختر خدمة Postgres التي تريد قصر الدور عليها، ثم حدِّد الأذونات المطلوب منحها.

انقر على Create role للحفظ.

​ تعيين دور

بمجرد إنشاء الدور، عيّنه للمستخدمين من علامة التبويب Users في صفحة Users and roles نفسها. يمكن أن يكون للمستخدم عدة أدوار، كما يمكن الجمع بين الأدوار لتكوين مستوى الوصول الدقيق الذي تحتاجه.