يمكنك اتباع هذا المسار بنفسك، أو أتمتته ببرنامج نصي، أو تسليمه إلى وكيل ذكاء اصطناعي. انتقل إلى عرض Cloud UI لنسخة Console.تتناول هذه الصفحة تهيئة ClickHouse Managed Postgres، وتحميل البيانات، ونسخها إلى ClickHouse، والاستعلام عنها، وكل ذلك من خلال سطر الأوامر باستخدام ClickHouse CLI (
clickhousectl) و
psql. الأوامر غير تفاعلية؛ ويُخرج
clickhousectl مخرجات JSON مع
--json.
ثبّت ClickHouse CLI:
المتطلبات الأساسية
ستحتاج أيضًا إلى
curl https://clickhouse.com/cli | sh
psql (أدوات عميل PostgreSQL؛ على MacOS،
brew install libpq) و
jq.تتطلب عمليات الكتابة (الإنشاء، الحذف) المصادقة بمفتاح API؛ أما تسجيل الدخول عبر OAuth فهو للقراءة فقط:
بدلًا من ذلك، عيّن متغيرَي البيئة
clickhousectl cloud auth login --api-key <YOUR_KEY> --api-secret <YOUR_SECRET>
CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY و
CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET. تحقّق باستخدام
clickhousectl cloud auth status؛ ومن المفترض أن يظهر إدخال بنطاق
read/write.
الجزء 1: إنشاء Postgres وتحميل البيانات
أنشئ الخدمة واحفظ الاستجابة، إذ لا تُعرض كلمة المرور إلا مرة واحدة:
أنشئ خدمة Postgres
تتضمن الاستجابة معرّف الخدمة، واسم المضيف، وسلسلة اتصال جاهزة للاستخدام:
clickhousectl cloud postgres create \
--name quickstart-pg \
--region us-east-1 \
--size c6gd.large \
--pg-version 18 \
--json > pg.json
استخرج ما تحتاج إليه بقية هذا الدليل:
{
"id": "3b5a3112-bf02-82d0-bd02-fbe67d5caa7a",
"name": "quickstart-pg",
"provider": "aws",
"region": "us-east-1",
"postgresVersion": "18",
"size": "c6gd.large",
"storageSize": 118,
"haType": "none",
"state": "creating",
"createdAt": "2026-07-22T13:21:22Z",
"hostname": "quickstart-pg-c1406b50.pg7dd324nz0a1qm1fqskxbjn7m.c0.us-east-1.aws.pg.clickhouse.cloud",
"username": "postgres",
"password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx",
"connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@quickstart-pg-c1406b50.pg7dd324nz0a1qm1fqskxbjn7m.c0.us-east-1.aws.pg.clickhouse.cloud:5432/postgres?channel_binding=require",
"isPrimary": true,
"tags": []
}
إذا فُقدت كلمة المرور، فأنشئ كلمة مرور جديدة باستخدام الأمر
PG_ID=$(jq -r .id pg.json)
PG_URL=$(jq -r .connectionString pg.json)
clickhousectl cloud postgres reset-password $PG_ID --generate.
تستغرق عملية التجهيز بضع دقائق. تحقّق دوريًا حتى تصبح الحالة
انتظر حتى يكتمل تجهيز الخدمة
running:
while [ "$(clickhousectl cloud postgres get "$PG_ID" --json | jq -r .state)" != "running" ]; do
sleep 15
done
أنشئ جدولين ونفّذ insert لمليون حدث عبر
تحميل بيانات نموذجية
psql:
psql "$PG_URL" <<'SQL'
\timing
CREATE TABLE events (
event_id SERIAL PRIMARY KEY,
event_name VARCHAR(255) NOT NULL,
event_type VARCHAR(100),
event_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
event_data JSONB,
user_id INT,
user_ip INET,
is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE users (
user_id SERIAL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(100),
country VARCHAR(50),
platform VARCHAR(50)
);
INSERT INTO events (event_name, event_type, event_timestamp, event_data, user_id, user_ip)
SELECT
'Event ' || gs::text AS event_name,
CASE
WHEN random() < 0.5 THEN 'click'
WHEN random() < 0.75 THEN 'view'
WHEN random() < 0.9 THEN 'purchase'
WHEN random() < 0.98 THEN 'signup'
ELSE 'logout'
END AS event_type,
NOW() - INTERVAL '1 day' * (gs % 365) AS event_timestamp,
jsonb_build_object('key', 'value' || gs::text, 'additional_info', 'info_' || (gs % 100)::text) AS event_data,
GREATEST(1, LEAST(1000, FLOOR(POWER(random(), 2) * 1000) + 1)) AS user_id,
('192.168.1.' || ((gs % 254) + 1))::inet AS user_ip
FROM
generate_series(1, 1000000) gs;
INSERT INTO users (name, country, platform)
SELECT
first_names[first_idx] || ' ' || last_names[last_idx] AS name,
CASE
WHEN random() < 0.25 THEN 'India'
WHEN random() < 0.5 THEN 'USA'
WHEN random() < 0.7 THEN 'Germany'
WHEN random() < 0.85 THEN 'China'
ELSE 'Other'
END AS country,
CASE
WHEN random() < 0.2 THEN 'iOS'
WHEN random() < 0.4 THEN 'Android'
WHEN random() < 0.6 THEN 'Web'
WHEN random() < 0.75 THEN 'Windows'
WHEN random() < 0.9 THEN 'MacOS'
ELSE 'Linux'
END AS platform
FROM
generate_series(1, 1000) AS seq
CROSS JOIN LATERAL (
SELECT
array['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'Diana', 'Eve', 'Frank', 'Grace', 'Hank', 'Ivy', 'Jack', 'Liam', 'Olivia', 'Noah', 'Emma', 'Sophia', 'Benjamin', 'Isabella', 'Lucas', 'Mia', 'Amelia', 'Aarav', 'Riya', 'Arjun', 'Ananya', 'Wei', 'Li', 'Huan', 'Mei', 'Hans', 'Klaus', 'Greta', 'Sofia'] AS first_names,
array['Smith', 'Johnson', 'Williams', 'Brown', 'Jones', 'Garcia', 'Miller', 'Davis', 'Martinez', 'Taylor', 'Anderson', 'Thomas', 'Jackson', 'White', 'Harris', 'Martin', 'Thompson', 'Moore', 'Lee', 'Perez', 'Sharma', 'Patel', 'Gupta', 'Reddy', 'Zhang', 'Wang', 'Chen', 'Liu', 'Schmidt', 'Müller', 'Weber', 'Fischer'] AS last_names,
1 + (seq % 32) AS first_idx,
1 + ((seq / 32)::int % 32) AS last_idx
) AS names;
SQL
يكتمل إدراج مليون صف خلال نحو 7 ثوانٍ على
Timing is on.
CREATE TABLE
Time: 86.029 ms
CREATE TABLE
Time: 80.962 ms
INSERT 0 1000000
Time: 7120.357 ms (00:07.120)
INSERT 0 1000
Time: 84.807 ms
c6gd.large (أصغر فئة) بفضل تخزين NVMe. تحقّق من ذلك بإجراء استعلام؛ إذ تختلف أعداد الصفوف بين مرات التشغيل لأن البيانات تُولَّد باستخدام
random():
psql "$PG_URL" -c "SELECT event_type, COUNT(*) FROM events GROUP BY event_type ORDER BY 2 DESC;"
الجزء 2: النسخ إلى ClickHouse
أنشئ خدمة في المنطقة نفسها واحفظ الاستجابة؛ إذ لا تظهر كلمة المرور إلا في استجابة الإنشاء:
أنشئ خدمة ClickHouse
انتظر حتى يصبح قيد التشغيل؛ إذ يتطلب ClickPipe وجهةً قيد التشغيل:
clickhousectl cloud service create \
--name quickstart-ch \
--region us-east-1 \
--json > ch.json
CH_ID=$(jq -r .service.id ch.json)
CH_PASSWORD=$(jq -r .password ch.json)
لاستخدام خدمة موجودة بدلًا من ذلك، عيّن
while [ "$(clickhousectl cloud service get "$CH_ID" --json | jq -r .state)" != "running" ]; do
sleep 15
done
CH_ID من
clickhousectl cloud service list وعيّن
CH_PASSWORD إلى كلمة مرور المستخدم
default الخاصة بها، والتي تحتاجها خطوة
pg_clickhouse.
أنشئ ClickPipe لـ Postgres CDC على خدمة ClickHouse، مع توجيهه إلى اسم مضيف الخاص بـ Managed Postgres. ينسخ هذا الـ pipe الصفوف الحالية، ثم يُبقي ClickHouse متزامنًا مع التغييرات اللاحقة:
انسخ الجداول إلى ClickHouse
ملاحظات:
PG_HOST=$(jq -r .hostname pg.json)
PG_PASSWORD=$(jq -r .password pg.json)
clickhousectl cloud clickpipe create postgres "$CH_ID" \
--name quickstart-sync \
--host "$PG_HOST" \
--pg-database postgres \
--username postgres \
--password "$PG_PASSWORD" \
--table-mapping public.events:public_events \
--table-mapping public.users:public_users \
--json > pipe.json
PIPE_ID=$(jq -r .id pipe.json)
- تُنشأ الجداول المُكرَّرة في قاعدة البيانات
defaultعلى خدمة ClickHouse، وتُسمّى بحسب أهداف
--table-mapping
- يُنشأ كلٌّ من الـ publication وreplication slot تلقائيًا، ويقتصر نطاق الـ publication على الجداول المعيّنة؛ مرّر
--publication-nameلاستخدام اسم تديره بنفسك
- استخدم اسم مضيف المباشر لـ Postgres؛ replication غير مدعومة عبر PgBouncer
تنتقل القناة عبر
انتظر حتى تصل القناة إلى
انتظر حتى تصل القناة إلى
Running
Provisioning و
Setup و(بالنسبة إلى الجداول الأكبر)
Snapshot قبل أن تصل إلى
Running، ويستغرق ذلك نحو 4 دقائق لأول قناة في خدمة. وتُعد حالتا
Failed و
InternalError نهائيتين:
while :; do
STATE=$(clickhousectl cloud clickpipe get "$CH_ID" "$PIPE_ID" --json | jq -r .state)
case "$STATE" in
Running) break ;;
Failed|InternalError) echo "ClickPipe entered terminal state: $STATE" >&2; exit 1 ;;
esac
sleep 15
done
نفّذ استعلامات SQL على خدمة ClickHouse مباشرةً من خلال CLI. تنشئ أول عملية استدعاء تلقائيًا نقطة نهاية لواجهة برمجة تطبيقات الاستعلام ومفتاح API مقيّدًا بنطاق الخدمة:
استعلِم عن البيانات المُكرَّرة في ClickHouse
clickhousectl cloud service query --id "$CH_ID" \
--query "SELECT count() FROM public_events"
تُنسَخ عمليات الكتابة الجديدة في Postgres باستمرار. أدرِج صفًا وأجرِ poll حتى يصل العدد إلى 1,000,001 (عادةً خلال أقل من دقيقة):
Provisioning Query API endpoint + key for service 'quickstart-ch'...
1000000
psql "$PG_URL" -c "INSERT INTO events (event_name, event_type, user_id, user_ip) VALUES ('cdc-test', 'click', 42, '10.0.0.1');"
while [ "$(clickhousectl cloud service query --id "$CH_ID" \
--query "SELECT count() FROM public_events")" != "1000001" ]; do
sleep 10
done
يتيح الامتداد
الاستعلام عن ClickHouse من Postgres
pg_clickhouse لـ Postgres العمل كطبقة استعلام موحّدة لكلٍّ من البيانات المعاملاتية والتحليلية. احصل على اسم مضيف ClickHouse عبر HTTPS، ثم أعدّ الامتداد باستخدام
psql:
تم ترك Heredoc بدون علامات اقتباس عمدًا، لكي يستبدل مفسّر الأوامر
CH_HOST=$(clickhousectl cloud service get "$CH_ID" --json \
| jq -r '.endpoints[] | select(.protocol=="https") | .host')
psql "$PG_URL" <<SQL
CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
CREATE SERVER ch FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
OPTIONS(driver 'http', host '$CH_HOST', dbname 'default', port '8443');
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER ch
OPTIONS (user 'default', password '$CH_PASSWORD');
CREATE SCHEMA organization;
IMPORT FOREIGN SCHEMA "default" FROM SERVER ch INTO organization;
SQL
$CH_HOST و
$CH_PASSWORD قبل أن يصل SQL إلى Postgres. أصبحت الجداول المُكرَّرة الآن مرئية كجداول خارجية في مخطط
organization؛ وتُنفَّذ الاستعلامات عليها في ClickHouse.عند القياس على
c6gd.large باستخدام مجموعة البيانات هذه، تعمل الاستعلامات التحليلية أسرع بمقدار 6–9 مرات عبر الجداول الخارجية (على سبيل المثال، GROUP BY مع 5 عمليات تجميع: 176 مللي ثانية عبر ClickHouse مقابل 1,133 مللي ثانية محليًا؛ وJOIN مع عمليات تجميع: 298 مللي ثانية مقابل 2,764 مللي ثانية).
احذف ClickPipe أولًا، ثم خدمة Postgres. يؤدي حذف الخدمة إلى إزالة جميع بياناتها نهائيًا:
التنظيف
لا يمكن حذف خدمة ClickHouse وهي قيد التشغيل مباشرةً. أوقفها، وانتظر حتى تصبح
clickhousectl cloud clickpipe delete "$CH_ID" "$PIPE_ID"
clickhousectl cloud postgres delete "$PG_ID"
stopped، ثم احذفها:
clickhousectl cloud service stop "$CH_ID"
while [ "$(clickhousectl cloud service get "$CH_ID" --json | jq -r .state)" != "stopped" ]; do
sleep 10
done
clickhousectl cloud service delete "$CH_ID"