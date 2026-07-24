تتيح لك النسخ المتماثلة للقراءة إنشاء نسخة واحدة أو أكثر من قاعدة بيانات Managed Postgres الأساسية لديك. وتتابع هذه النسخ قاعدة بياناتك الأساسية باستمرار باستخدام النسخ المتماثل الأصلي في PostgreSQL، لضمان مواكبة التغييرات أولًا بأول.

لإدارة النسخ المتماثلة للقراءة، انقر على أيقونة Edit في الـ warehouse لديك:

سيؤدي ذلك إلى فتح مربع حوار warehouse، حيث يمكنك عرض الخدمات الحالية وإنشاء نسخ متماثلة جديدة للقراءة:

​ إدارة النسخ المتماثلة للقراءة

توفّر لك صفحة النسخ المتماثلة للقراءة عرضين، ويمكن التبديل بينهما باستخدام خياري Flow وTable في الزاوية العلوية اليمنى.

يعرض Flow بنية النسخ المتماثل — إذ يظهر المثيل الأساسي في الأعلى مع أسهم تتجه إلى الأسفل نحو كل نسخة متماثلة مرتبطة، مع إظهار الفئة والمنطقة والحالة بلمحة سريعة:

يسرد عرض Table كل نسخة متماثلة مع اسم الخدمة، وموفّر الخدمة السحابية والمنطقة، وحالة الخدمة، ووقت الإنشاء، وإجراء Detach service:

لإنشاء نسخة متماثلة جديدة، انقر على Create read replica في الزاوية العلوية اليمنى من أيٍّ من العرضين.

​ لماذا نستخدم النسخ المتماثلة للقراءة

​ قابلية التوسع

تتيح لك النسخ المتماثلة للقراءة توسيع قاعدة بياناتك أفقيًا عبر توزيع أحمال العمل كثيفة القراءة على عدة مثيلات مخصصة. ويكون ذلك ذا قيمة خاصة لاستعلامات إعداد التقارير، ومعالجة التحليلات، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي التي كانت ستتنافس لولا ذلك على الموارد مع حركة المرور في بيئة الإنتاج.

من خلال توجيه الاستعلامات التحليلية واستعلامات ذكاء الأعمال إلى النسخ المتماثلة للقراءة، تحافظ على تركيز المثيل الأساسي واستجابته لعمليات الكتابة وأعباء العمل الحرجة الخاصة بالمعاملات. ويؤدي هذا الفصل إلى تحسين الأداء العام للنظام وجعله أكثر قابلية للتنبؤ. كما يعني ذلك أنك لا تحتاج إلى منح أدوات التحليل أو إعداد التقارير صلاحية الكتابة، إذ يمكنها العمل بأمان على نسخة متماثلة من دون أي خطر لتعديل البيانات عن طريق الخطأ.

​ استمرارية الأعمال

يمكن أن تؤدي النسخ المتماثلة للقراءة دورًا بالغ الأهمية في التعافي من الكوارث. إذا تعطلت قاعدة البيانات الأساسية لديك، فيمكن ترقية إحدى النسخ المتماثلة للقراءة لتصبح النسخة الأساسية، مما يقلل من مدة التوقف وفقدان البيانات. ويوفر ذلك طبقة إضافية من المرونة تتجاوز ما توفره نسخ الاستعداد عالية التوافر.

​ كيف تعمل النسخ المتماثلة للقراءة

تعتمد النسخ المتماثلة للقراءة في Managed Postgres على معمارية شحن WAL بدلًا من النسخ المتماثل المتدفق. ويهدف هذا الخيار التصميمي إلى تقليل التأثير على قاعدة البيانات الرئيسية لديك.

​ شحن WAL من تخزين الكائنات

عندما تعالج قاعدة البيانات الأساسية المعاملات، فإنها تُنشئ سجلات Write-Ahead Log ‏(WAL). وتُؤرشف مقاطع WAL هذه باستمرار في تخزين الكائنات (S3). ثم تجلب النسخ المتماثلة للقراءة مقاطع WAL هذه من تخزين الكائنات وتُعيد تطبيقها لكي تبقى متزامنة مع النسخة الأساسية.

تختلف هذه المعمارية عن مثيلات الاستعداد عالية التوافر ، التي تستخدم النسخ المتماثل المتدفق عبر اتصال مباشر بالنسخة الأساسية.

​ لماذا اخترنا هذا النهج

صممنا النسخ المتماثلة للقراءة عمدًا لتستهلك WAL من تخزين الكائنات بدلًا من الاتصال مباشرةً بالمثيل الأساسي بصفتها مثيلات استعداد متدفقة. يوفّر هذا النهج عزلًا كاملًا بين النسخ المتماثلة للقراءة وقاعدة بياناتك الأساسية:

عدم وجود أي عبء تكرار إضافي على المثيل الأساسي : لا تحتفظ النسخ المتماثلة للقراءة باتصالات بث مستمر مع المثيل الأساسي، لذلك لا تضيف أي حمل على CPU أو الذاكرة أو الشبكة إلى أعباء العمل بالغة الأهمية لديك.

: لا تحتفظ النسخ المتماثلة للقراءة باتصالات بث مستمر مع المثيل الأساسي، لذلك لا تضيف أي حمل على CPU أو الذاكرة أو الشبكة إلى أعباء العمل بالغة الأهمية لديك. توسّع مستقل : يمكنك إضافة نسخ متماثلة للقراءة أو إزالتها من دون أي تأثير في أداء المثيل الأساسي.

: يمكنك إضافة نسخ متماثلة للقراءة أو إزالتها من دون أي تأثير في أداء المثيل الأساسي. عزل الشبكة: تعمل النسخ المتماثلة للقراءة ضمن بيئتها الشبكية الخاصة، مع نقاط نهاية اتصال منفصلة.

​ خصائص تأخر النسخ المتماثل

المقابل في هذه المعمارية هو تأخر النسخ المتماثل. تُؤرشف مقاطع WAL من العقدة الأساسية على فترات منتظمة (عادةً كل 60 ثانية، أو عند امتلاء مقطع، أيهما يحدث أولًا). وهذا يعني أن النسخ المتماثلة للقراءة قد تتأخر عن العقدة الأساسية بما يصل إلى بضع عشرات من الثواني في الظروف العادية.

بالنسبة إلى معظم حالات استخدام توسيع نطاق القراءة—مثل إعداد التقارير، والتحليلات، ولوحات المعلومات—يُعد هذا التأخر مقبولًا. وإذا كان تطبيقك يتطلب قراءات شبه فورية، ففكّر في ما إذا كان يمكن توجيه الاستعلامات إلى العقدة الأساسية، أو ما إذا كان الاتساق النهائي ضمن هذه النافذة الزمنية يلبّي متطلباتك.