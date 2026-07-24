يتطلب استخدام ClickHouse OpenAPI المصادقة؛ راجع [مفاتيح API] لمعرفة كيفية إنشائها. ثم استخدمها كبيانات اعتماد Basic Auth على النحو التالي:
مفاتيح API
KEY_ID=mykeyid
KEY_SECRET=mykeysecret
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations | jq
بعد ذلك، ستحتاج إلى معرّف مؤسستك.
معرّف المؤسسة
- حدِّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من الواجهة.
- حدِّد تفاصيل المؤسسة.
- اضغط على أيقونة النسخ إلى يمين معرّف المؤسسة لنسخه مباشرةً إلى الحافظة.
لقد أجريت الآن أول طلب إلى واجهة برمجة تطبيقات Postgres: تعرض list API أعلاه جميع خوادم Postgres في مؤسستك. يُفترض أن يكون الناتج على النحو التالي:
ORG_ID=myorgid
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres" | jq
{
"result": [
{
"id": "ee2fef9f-b443-8ad0-8c9b-724390cdb826",
"name": "oltp",
"provider": "aws",
"region": "eu-west-2",
"postgresVersion": "18",
"size": "r6gd.medium",
"storageSize": 59,
"haType": "none",
"tags": [],
"isPrimary": true,
"state": "running",
"createdAt": "2026-05-25T16:42:16+00:00"
}
],
"requestId": "c128d830-5769-4c82-8235-f79aa69d1ebf",
"status": 200
}
لنستعرض دورة حياة خدمة Postgres.
CRUD
أولًا، أنشئ خدمة جديدة باستخدام [واجهة برمجة تطبيقات create]. وتتطلب الخصائص التالية في نص JSON للطلب:
إنشاء
name: اسم خدمة Postgres الجديدة
provider: اسم موفّر السحابة
region: المنطقة ضمن شبكة الموفّر التي ستُنشر فيها الخدمة
size: حجم الآلة الافتراضية
استخدم الآن هذه البيانات لإنشاء مثيل جديد؛ لاحظ أن ذلك يتطلب ترويسة Content-Type. احفظ الاستجابة لكي تتمكن من الوصول إلى بيانات الاعتماد التي تُرجعها:
create_data='{
"name": "my postgres",
"provider": "aws",
"region": "us-west-2",
"postgresVersion": "18",
"size": "r8gd.large"
}'
عند نجاح العملية، سيُنشئ مثيلًا جديدًا ويُرجع معلومات عنه، بما في ذلك بيانات الاتصال:
pg_created=$(curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres" \
-d "$create_data")
echo "$pg_created" | jq
{
"result": {
"id": "67b4bc12-8582-45d0-8806-fe9b2e5a54e6",
"name": "my postgres",
"provider": "aws",
"region": "us-west-2",
"postgresVersion": "18",
"size": "r8gd.large",
"storageSize": 118,
"haType": "none",
"tags": [],
"connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require",
"username": "postgres",
"password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx",
"hostname": "my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com",
"isPrimary": true,
"state": "creating"
},
"requestId": "a5957990-dbe5-46fd-b5ce-a7f8f79e50fe",
"status": 200
}
استخدم القيمة
قراءة
id من الاستجابة لاسترجاع الخدمة مرة أخرى:
ستكون المخرجات مشابهةً لـ JSON المُعاد عند الإنشاء (لكن من دون الخاصيتين
PG_ID=67b4bc12-8582-45d0-8806-fe9b2e5a54e6
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
| jq
password و
connectionString بعد 31 يوليو 2026)، لكن راقب
state؛ فعندما تتغير إلى
running، يكون الخادم جاهزًا:
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
| jq .result.state
يمكنك الآن استخدام الخاصية
"running"
connectionString المحفوظة من استجابة الإنشاء
للاتصال، على سبيل المثال عبر psql:
اكتب
$ psql "$(echo "$pg_created" | jq -r .result.connectionString)"
psql (18.3)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off, ALPN: postgresql)
Type "help" for help.
postgres=#
\q للخروج من psql.
تدعم [واجهة برمجة تطبيقات patch] تحديث مجموعة فرعية من خصائص خدمة Postgres المُدارة باستخدام RFC 7396 JSON Merge Patch. وقد تكتسب الوسوم أهمية خاصة في عمليات النشر المعقدة؛ ما عليك سوى إرسالها وحدها ضمن الطلب:
تحديث
يجب أن تتضمن البيانات المُسترجعة الوسوم الجديدة:
curl -sX PATCH --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
-d '{"tags": [{"key": "Environment", "value": "production"}]}' \
| jq .result
يوفّر OpenAPI نقاط وصول إضافية لتحديث الخصائص غير المدعومة من خلال [واجهة برمجة تطبيقات patch]. على سبيل المثال، لتحديث [تهيئة Postgres]، استخدم [واجهة برمجة تطبيقات config]:
{
"id": "67b4bc12-8582-45d0-8806-fe9b2e5a54e6",
"name": "my postgres",
"provider": "aws",
"region": "us-west-2",
"postgresVersion": "18",
"size": "r8gd.large",
"storageSize": 118,
"haType": "none",
"tags": [
{
"key": "Environment",
"value": "production"
}
],
"connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require",
"username": "postgres",
"password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx",
"hostname": "my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com",
"isPrimary": true,
"state": "running"
}
سيُظهر الناتج التهيئة المحدَّثة، بالإضافة إلى رسالة توضّح تبعات هذا التغيير:
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/config" \
-d '{"pgConfig": {"max_connections": "42"}, "pgBouncerConfig": {}}' | jq
{
"result":{
"pgConfig": {
"max_connections": "42"
},
"pgBouncerConfig": {},
"message": "The changes in the following parameters require a database restart to take effect: max_connections. You can restart the database by using the restart endpoint."
},
"requestId":"fdec06f2-66f7-45b4-9f82-0c051aba20aa",
"status": 200
}
استخدم [واجهة برمجة تطبيقات الحذف] لحذف خدمة Postgres.
حذف
عند النجاح، ستُرجِع الاستجابة رمز الحالة 200، على سبيل المثال:
curl -sX DELETE --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
| jq
{
"requestId": "ac9bbffa-e370-410c-8bdd-bd24bf3d7f82",
"status": 200
}
توفّر نقطتا نهاية متوافقتان مع Prometheus مقاييس CPU والذاكرة والإدخال/الإخراج والاتصالات والمعاملات لخدمات Managed Postgres: تُرجع إحداهما المقاييس لكل خدمة في المؤسسة، بينما تُرجع الأخرى المقاييس لخدمة واحدة. راجع صفحة [نقطة نهاية Prometheus] لمعرفة كيفية الإعداد، و[مرجع المقاييس] للاطلاع على القائمة الكاملة للمقاييس.
المراقبة
إن بيانات القياس عن بُعد الخاصة بكل عبارة، والتي تستند إليها علامة التبويب Query Insights في الكونسول السحابي، متاحة أيضًا برمجيًا. توفّر نقطتا نهاية أبطأ أنماط الاستعلامات في خدمة: تسرد إحداهما جميع الأنماط مرتبةً حسب التأثير، بينما تُرجع الأخرى نمطًا واحدًا مع أحدث عمليات تنفيذه.
Query insights
تعيد [واجهة برمجة تطبيقات الأنماط البطيئة] مقاييس مجمّعة لأبطأ أنماط الاستعلامات التي تم رصدها خلال نافذة زمنية. هذه النافذة مطلوبة — مرّر
إدراج أنماط الاستعلامات البطيئة
from_date و
to_date كطوابع زمنية بتنسيق RFC 3339:
تُعرَض النتائج افتراضيًا بحيث تظهر الأنماط الأكثر كلفة أولًا، مرتبة حسب
FROM=2026-05-25T00:00:00Z
TO=2026-05-26T00:00:00Z
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/slowQueryPatterns?from_date=$FROM&to_date=$TO" \
| jq
total_duration
ترتيبًا تنازليًا. فرّز حسب عدّاد مختلف باستخدام
sort_by (على سبيل المثال
p99_duration أو
call_count أو
total_wal_bytes) واعكس الاتجاه
باستخدام
sort_order. ضيّق مجموعة النتائج باستخدام عوامل التصفية
db_name و
db_user
و
db_operation و
app، وتصفّح صفحاتها باستخدام
limit و
offset.
يمثّل كلّ ناتج نمطًا مُطبَّعًا واحدًا، مع إزالة القيم الحرفية منه
والإبلاغ عن المدد بوحدة الميكروثانية:
إن
{
"result": [
{
"queryId": "-4748036479882663975",
"queryText": "SELECT * FROM orders WHERE customer_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT $2",
"dbName": "sales",
"dbUser": "orders_service",
"dbOperation": "SELECT",
"app": "orders-api",
"callCount": 84213,
"errorCount": 0,
"totalDurationUs": 1012384556,
"avgDurationUs": 12021,
"maxDurationUs": 482915,
"p50DurationUs": 9874,
"p95DurationUs": 28431,
"p99DurationUs": 41200,
"totalRows": 842130,
"totalSharedBlksRead": 19284,
"totalSharedBlksHit": 48217734,
"totalCpuTimeUs": 938472113,
"totalWalBytes": 0
}
],
"requestId": "c128d830-5769-4c82-8235-f79aa69d1ebf",
"status": 200
}
queryId هو قيمة
hash موقَّعة بطول 64 بت للعبارة المُطبَّعة، لذلك
يكون سالبًا في كثير من الأحيان. أعد تمريره كما هو تمامًا — بما في ذلك الشرطة
- في
البداية — لاسترجاع نمط استعلام واحد.
مرّر
الحصول على نمط استعلام بطيء
queryId من استجابة القائمة إلى [واجهة برمجة تطبيقات نمط الاستعلامات البطيئة] للحصول على
المقاييس المجمّعة لهذا النمط إلى جانب أحدث عمليات التنفيذ الفردية له.
القيم
db_name و
db_user و
db_operation التي تُعرّف هذا النمط
مطلوبة:
تتضمن الاستجابة نفس ناتج التجميع الموجود في نقطة نهاية القائمة ضمن
QUERY_ID=-4748036479882663975
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/slowQueryPatterns/$QUERY_ID?db_name=sales&db_user=orders_service&db_operation=SELECT" \
| jq
aggregate، بالإضافة إلى مصفوفة
recentExecutions. ويتضمن كل تنفيذ
العدادات الكاملة الخاصة به — إدخال/إخراج الكتل المشتركة والمؤقتة، ووقت
CPU للمستخدم والنظام، والعمّال المتوازيون، وJIT، وWAL — وهي العدادات نفسها التي
تفصّلها [اللوحة الجانبية للتفاصيل] في الكونسول:
يختصر المثال كلا الكائنين مراعاةً للإيجاز؛ وتُرجع واجهة برمجة تطبيقات مجموعة العدادات الكاملة الموثقة ضمن per-execution counters.
{
"result": {
"aggregate": {
"queryId": "-4748036479882663975",
"queryText": "SELECT * FROM orders WHERE customer_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT $2",
"dbName": "sales",
"dbUser": "orders_service",
"dbOperation": "SELECT",
"callCount": 84213,
"avgDurationUs": 12021,
"p99DurationUs": 41200
},
"recentExecutions": [
{
"timestamp": "2026-05-25T16:42:09Z",
"durationUs": 41200,
"rows": 10,
"sharedBlksHit": 412,
"sharedBlksRead": 3,
"tempBlksWritten": 0,
"cpuUserTimeUs": 38211,
"cpuSysTimeUs": 1044,
"parallelWorkersPlanned": 0,
"parallelWorkersLaunched": 0,
"walBytes": 0,
"serverRole": "primary"
}
]
},
"requestId": "a5957990-dbe5-46fd-b5ce-a7f8f79e50fe",
"status": 200
}