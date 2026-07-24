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استخدم ClickHouse OpenAPI للتحكم برمجيًا في خدمات Managed Postgres لديك، تمامًا كما تفعل مع خدمات ClickHouse. كما تتيح واجهة برمجة التطبيقات نفسها أيضًا [نقطة نهاية Prometheus] لاستخراج مقاييس الخدمة. هل أنت على دراية مسبقة بـOpenAPI؟ احصل على [مفاتيح API] وانتقل مباشرةً إلى مرجع API لـ Managed Postgres. وإن لم تكن كذلك، فتابع معنا للاطلاع على شرح سريع.

مفاتيح API

يتطلب استخدام ClickHouse OpenAPI المصادقة؛ راجع [مفاتيح API] لمعرفة كيفية إنشائها. ثم استخدمها كبيانات اعتماد Basic Auth على النحو التالي:

معرّف المؤسسة

بعد ذلك، ستحتاج إلى معرّف مؤسستك.
  1. حدِّد اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى من الواجهة.
  2. حدِّد تفاصيل المؤسسة.
  3. اضغط على أيقونة النسخ إلى يمين معرّف المؤسسة لنسخه مباشرةً إلى الحافظة.
يمكنك الآن استخدامه في طلباتك، كما يلي:
لقد أجريت الآن أول طلب إلى واجهة برمجة تطبيقات Postgres: تعرض list API أعلاه جميع خوادم Postgres في مؤسستك. يُفترض أن يكون الناتج على النحو التالي:

CRUD

لنستعرض دورة حياة خدمة Postgres.
حجب بيانات الاعتماد اعتبارًا من 31 يوليو 2026اعتبارًا من 31 يوليو 2026، لم تعد واجهة برمجة التطبيقات تُرجِع الخاصيتين password وconnectionString في استجاباتها. ولن تظهرا إلا في استجابة الإنشاء واستجابة [إعادة تعيين كلمة المرور] عندما لا يتضمن الطلب كلمة مرور. نوصي بحفظ بيانات الاعتماد من استجابة الإنشاء. وإذا كنت تدير الخدمات باستخدام Terraform، فقم بترقية المزوّد إلى v3.21.0 أو إصدار أحدث قبل 31 يوليو 2026 (راجع مرجع Terraform).

إنشاء

أولًا، أنشئ خدمة جديدة باستخدام [واجهة برمجة تطبيقات create]. وتتطلب الخصائص التالية في نص JSON للطلب:
  • name: اسم خدمة Postgres الجديدة
  • provider: اسم موفّر السحابة
  • region: المنطقة ضمن شبكة الموفّر التي ستُنشر فيها الخدمة
  • size: حجم الآلة الافتراضية
راجع وثائق [واجهة برمجة تطبيقات create] للاطّلاع على القيم الممكنة لهذه الخصائص. بالإضافة إلى ذلك، لنحدّد Postgres 18 بدلًا من الإصدار الافتراضي، 17:
استخدم الآن هذه البيانات لإنشاء مثيل جديد؛ لاحظ أن ذلك يتطلب ترويسة Content-Type. احفظ الاستجابة لكي تتمكن من الوصول إلى بيانات الاعتماد التي تُرجعها:
عند نجاح العملية، سيُنشئ مثيلًا جديدًا ويُرجع معلومات عنه، بما في ذلك بيانات الاتصال:

قراءة

استخدم القيمة id من الاستجابة لاسترجاع الخدمة مرة أخرى:
ستكون المخرجات مشابهةً لـ JSON المُعاد عند الإنشاء (لكن من دون الخاصيتين password وconnectionString بعد 31 يوليو 2026)، لكن راقب state؛ فعندما تتغير إلى running، يكون الخادم جاهزًا:
يمكنك الآن استخدام الخاصية connectionString المحفوظة من استجابة الإنشاء للاتصال، على سبيل المثال عبر psql:
اكتب \q للخروج من psql.

تحديث

تدعم [واجهة برمجة تطبيقات patch] تحديث مجموعة فرعية من خصائص خدمة Postgres المُدارة باستخدام RFC 7396 JSON Merge Patch. وقد تكتسب الوسوم أهمية خاصة في عمليات النشر المعقدة؛ ما عليك سوى إرسالها وحدها ضمن الطلب:
يجب أن تتضمن البيانات المُسترجعة الوسوم الجديدة:
يوفّر OpenAPI نقاط وصول إضافية لتحديث الخصائص غير المدعومة من خلال [واجهة برمجة تطبيقات patch]. على سبيل المثال، لتحديث [تهيئة Postgres]، استخدم [واجهة برمجة تطبيقات config]:
سيُظهر الناتج التهيئة المحدَّثة، بالإضافة إلى رسالة توضّح تبعات هذا التغيير:

حذف

استخدم [واجهة برمجة تطبيقات الحذف] لحذف خدمة Postgres.
يؤدي حذف خدمة Postgres إلى إزالة الخدمة بالكامل وجميع بياناتها. تأكد من توفّر نسخة احتياطية لديك أو من أنك قمت بترقية نسخة متماثلة إلى النسخة الأساسية قبل حذف الخدمة.
عند النجاح، ستُرجِع الاستجابة رمز الحالة 200، على سبيل المثال:

المراقبة

توفّر نقطتا نهاية متوافقتان مع Prometheus مقاييس CPU والذاكرة والإدخال/الإخراج والاتصالات والمعاملات لخدمات Managed Postgres: تُرجع إحداهما المقاييس لكل خدمة في المؤسسة، بينما تُرجع الأخرى المقاييس لخدمة واحدة. راجع صفحة [نقطة نهاية Prometheus] لمعرفة كيفية الإعداد، و[مرجع المقاييس] للاطلاع على القائمة الكاملة للمقاييس.

Query insights

إن بيانات القياس عن بُعد الخاصة بكل عبارة، والتي تستند إليها علامة التبويب Query Insights في الكونسول السحابي، متاحة أيضًا برمجيًا. توفّر نقطتا نهاية أبطأ أنماط الاستعلامات في خدمة: تسرد إحداهما جميع الأنماط مرتبةً حسب التأثير، بينما تُرجع الأخرى نمطًا واحدًا مع أحدث عمليات تنفيذه.

إدراج أنماط الاستعلامات البطيئة

تعيد [واجهة برمجة تطبيقات الأنماط البطيئة] مقاييس مجمّعة لأبطأ أنماط الاستعلامات التي تم رصدها خلال نافذة زمنية. هذه النافذة مطلوبة — مرّر from_date وto_date كطوابع زمنية بتنسيق RFC 3339:
تُعرَض النتائج افتراضيًا بحيث تظهر الأنماط الأكثر كلفة أولًا، مرتبة حسب total_duration ترتيبًا تنازليًا. فرّز حسب عدّاد مختلف باستخدام sort_by (على سبيل المثال p99_duration أو call_count أو total_wal_bytes) واعكس الاتجاه باستخدام sort_order. ضيّق مجموعة النتائج باستخدام عوامل التصفية db_name وdb_user وdb_operation وapp، وتصفّح صفحاتها باستخدام limit و offset. يمثّل كلّ ناتج نمطًا مُطبَّعًا واحدًا، مع إزالة القيم الحرفية منه والإبلاغ عن المدد بوحدة الميكروثانية:
إن queryId هو قيمة hash موقَّعة بطول 64 بت للعبارة المُطبَّعة، لذلك يكون سالبًا في كثير من الأحيان. أعد تمريره كما هو تمامًا — بما في ذلك الشرطة - في البداية — لاسترجاع نمط استعلام واحد.

الحصول على نمط استعلام بطيء

مرّر queryId من استجابة القائمة إلى [واجهة برمجة تطبيقات نمط الاستعلامات البطيئة] للحصول على المقاييس المجمّعة لهذا النمط إلى جانب أحدث عمليات التنفيذ الفردية له. القيم db_name وdb_user وdb_operation التي تُعرّف هذا النمط مطلوبة:
تتضمن الاستجابة نفس ناتج التجميع الموجود في نقطة نهاية القائمة ضمن aggregate، بالإضافة إلى مصفوفة recentExecutions. ويتضمن كل تنفيذ العدادات الكاملة الخاصة به — إدخال/إخراج الكتل المشتركة والمؤقتة، ووقت CPU للمستخدم والنظام، والعمّال المتوازيون، وJIT، وWAL — وهي العدادات نفسها التي تفصّلها [اللوحة الجانبية للتفاصيل] في الكونسول:
يختصر المثال كلا الكائنين مراعاةً للإيجاز؛ وتُرجع واجهة برمجة تطبيقات مجموعة العدادات الكاملة الموثقة ضمن per-execution counters.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦