تجمع لوحة المعلومات المقاييس ضمن اللوحات التالية:
اللوحات
- IOPS — عمليات القراءة والكتابة على القرص في الثانية
- CPU usage — موزّعة حسب
userو
systemو
iowaitو
softirq، و
steal
- Memory usage — الذاكرة المستخدمة وذاكرة cache وbuffers كنسبة مئوية من الإجمالي
- Disk usage — المساحة المستخدمة في نظام الملفات كنسبة مئوية من سعة التخزين المخصّصة للخدمة
- Network traffic — البايتات المستلَمة والمرسَلة
- Database size — عدد البايتات لكل قاعدة بيانات (بما في ذلك قاعدة
البيانات الافتراضية
postgresوأي قواعد بيانات ينشئها المستخدم)
- Connection count — الاتصالات النشطة والخاملة
- Operation throughput — عمليات الجلب والإدراج والتحديث والحذف في الثانية
- Transactions — عمليات commit وrollback في الثانية
- Cache hit ratio — النسبة المئوية لعمليات قراءة block التي تُخدَّم من buffer cache بدلًا من القرص
- Deadlocks — حالات deadlock التي يكتشفها الخادم
استخدم محدد الفترة الزمنية للتبديل بين آخر ساعة أو يوم أو أسبوع أو نطاق مخصص.
الفترة الزمنية
- نقطة نهاية Prometheus — اجمع المقاييس نفسها ضمن حزمة observability الخاصة بك
- مرجع المقاييس — القائمة الكاملة للمقاييس مع الأنواع والوسوم