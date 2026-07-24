يعرض تبويب المراقبة في الشريط الجانبي الأيسر للمثيل مخططات آنية لاستخدام الموارد ونشاط قاعدة البيانات خلال الفترة الزمنية المحددة.

تجمع لوحة المعلومات المقاييس ضمن اللوحات التالية:

IOPS — عمليات القراءة والكتابة على القرص في الثانية

— عمليات القراءة والكتابة على القرص في الثانية CPU usage — موزّعة حسب user و system و iowait و softirq ، و steal

— موزّعة حسب و و و ، و Memory usage — الذاكرة المستخدمة وذاكرة cache وbuffers كنسبة مئوية من الإجمالي

— الذاكرة المستخدمة وذاكرة cache وbuffers كنسبة مئوية من الإجمالي Disk usage — المساحة المستخدمة في نظام الملفات كنسبة مئوية من سعة التخزين المخصّصة للخدمة

— المساحة المستخدمة في نظام الملفات كنسبة مئوية من سعة التخزين المخصّصة للخدمة Network traffic — البايتات المستلَمة والمرسَلة

— البايتات المستلَمة والمرسَلة Database size — عدد البايتات لكل قاعدة بيانات (بما في ذلك قاعدة البيانات الافتراضية postgres وأي قواعد بيانات ينشئها المستخدم)

— عدد البايتات لكل قاعدة بيانات (بما في ذلك قاعدة البيانات الافتراضية وأي قواعد بيانات ينشئها المستخدم) Connection count — الاتصالات النشطة والخاملة

— الاتصالات النشطة والخاملة Operation throughput — عمليات الجلب والإدراج والتحديث والحذف في الثانية

— عمليات الجلب والإدراج والتحديث والحذف في الثانية Transactions — عمليات commit وrollback في الثانية

— عمليات commit وrollback في الثانية Cache hit ratio — النسبة المئوية لعمليات قراءة block التي تُخدَّم من buffer cache بدلًا من القرص

— النسبة المئوية لعمليات قراءة block التي تُخدَّم من buffer cache بدلًا من القرص Deadlocks — حالات deadlock التي يكتشفها الخادم

​ الفترة الزمنية

استخدم محدد الفترة الزمنية للتبديل بين آخر ساعة أو يوم أو أسبوع أو نطاق مخصص.

​ الصفحات ذات الصلة