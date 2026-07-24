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يعرض تبويب المراقبة في الشريط الجانبي الأيسر للمثيل مخططات آنية لاستخدام الموارد ونشاط قاعدة البيانات خلال الفترة الزمنية المحددة.

اللوحات

تجمع لوحة المعلومات المقاييس ضمن اللوحات التالية:
  • IOPS — عمليات القراءة والكتابة على القرص في الثانية
  • CPU usage — موزّعة حسب user وsystem وiowait وsoftirq، وsteal
  • Memory usage — الذاكرة المستخدمة وذاكرة cache وbuffers كنسبة مئوية من الإجمالي
  • Disk usage — المساحة المستخدمة في نظام الملفات كنسبة مئوية من سعة التخزين المخصّصة للخدمة
  • Network traffic — البايتات المستلَمة والمرسَلة
  • Database size — عدد البايتات لكل قاعدة بيانات (بما في ذلك قاعدة البيانات الافتراضية postgres وأي قواعد بيانات ينشئها المستخدم)
  • Connection count — الاتصالات النشطة والخاملة
  • Operation throughput — عمليات الجلب والإدراج والتحديث والحذف في الثانية
  • Transactions — عمليات commit وrollback في الثانية
  • Cache hit ratio — النسبة المئوية لعمليات قراءة block التي تُخدَّم من buffer cache بدلًا من القرص
  • Deadlocks — حالات deadlock التي يكتشفها الخادم

الفترة الزمنية

استخدم محدد الفترة الزمنية للتبديل بين آخر ساعة أو يوم أو أسبوع أو نطاق مخصص.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦