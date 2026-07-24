clickhouse_postgres_service في يمكن إنشاء خدمات ClickHouse Managed Postgres وإدارتها باستخدام الموردفي موفّر Terraform لـ ClickHouse . تتناول هذه الصفحة إعداد الموفّر وأمثلة على تهيئة هذا المورد ومصادر البيانات المرتبطة به.

v3.21.0 والإصدارات الأحدث، التي غيّرت كيفية إدارة بيانات الاعتماد؛ أما الإصدارات الأقدم فتعمل بشكل مختلف، واعتبارًا من 31 يوليو 2026 لم تعد تعمل على نحو صحيح. راجع هذا المورد في مرحلة alpha، وقد يتغير سلوكه في الإصدارات المستقبلية من الموفّر. وهو متضمن في الإصدار الاعتيادي للموفّر. توثّق هذه الصفحة إصدار الموفّروالإصدارات الأحدث، التي غيّرت كيفية إدارة بيانات الاعتماد؛ أما الإصدارات الأقدم فتعمل بشكل مختلف، واعتبارًا من 31 يوليو 2026 لم تعد تعمل على نحو صحيح. راجع إصدارات الموفّر للاطلاع على التفاصيل.

قم بالترقية إلى الموفّر v3.21.0 قبل 31 يوليو 2026 اعتبارًا من 31 يوليو 2026، توقفت واجهة برمجة تطبيقات Managed Postgres عن إرجاع كلمة مرور مستخدم فائق الصلاحيات وسلسلة الاتصال في استجاباتها؛ ولم تعد بيانات الاعتماد تُرجع إلا عند إنشاء خدمة أو إعادة تعيين كلمة مرورها. تعمل إصدارات الموفّر v3.21.0 والإصدارات الأحدث بالطريقة نفسها قبل هذا التغيير وبعده. تعتمد إصدارات الموفّر الأقدم على أن تعيد واجهة برمجة تطبيقات بيانات الاعتماد في الاستجابة: واعتبارًا من 31 يوليو 2026، لم تعد تملأ connection_string ، كما أن الخدمة التي تُنشأ من دون تعريف password تنجح بينما لا يتم التقاط كلمة المرور المُولَّدة في أي مكان. قم بالترقية قبل 31 يوليو 2026. تُرحَّل حالتك تلقائيًا عند أول plan أو apply باستخدام v3.21.0. إذا كانت أي من خدماتك تعتمد على كلمة مرور يُنشئها الخادم (من دون password في التهيئة)، فاستعدها أولًا باستخدام terraform state pull وصرّح بها، لأن v3.21.0 يتطلب password أو password_wo لخدمة قياسية.

أضِف موفّر ClickHouse إلى إعدادات Terraform الخاصة بك:

terraform { required_providers { clickhouse = { source = "ClickHouse/clickhouse" version = ">= 3.21.0" } } } provider "clickhouse" { organization_id = var . organization_id token_key = var . token_key token_secret = var . token_secret }

راجع إدارة مفاتيح API للاطّلاع على إرشادات إنشاء مفتاح API لاستخدامه مع الموفّر.

​ نظرة عامة على المورد

يحتوي المورد clickhouse_postgres_service على الوسيطات التالية:

الوسيطة مطلوب الوصف name نعم اسم سهل القراءة للخدمة. غير قابل للتغيير — ويؤدي تغييره إلى حذف الخدمة وإعادة إنشائها. cloud_provider عند إنشاء خدمة عادي موفّر السحابة الذي يستضيف المثيل. لا يتوفر الدعم حاليًا إلا لـ aws . احذف هذه القيمة عند إنشاء نسخة متماثلة للقراءة أو عند الاستعادة إلى نقطة زمنية (تُورث من المصدر). region عند إنشاء خدمة عادي منطقة السحابة (على سبيل المثال، us-east-1 ). احذف هذه القيمة عند إنشاء نسخة متماثلة للقراءة أو عند الاستعادة إلى نقطة زمنية (تُورث من المصدر). size عند إنشاء خدمة عادي حجم المثيل (VM SKU)، على سبيل المثال m6gd.large . يمكن تغيير حجمه في مكانه. احذف هذه القيمة عند الاستعادة إلى نقطة زمنية (إذ يعمل المثيل المُستعاد بحجم النسخة الاحتياطية). postgres_version لا الإصدار الرئيسي من Postgres (على سبيل المثال، 18 ). يؤدي تغيير الإصدار الرئيسي إلى حذف الخدمة وإعادة إنشائها. ha_type لا وضع التوافر العالي: none أو async أو sync . راجع التوافر العالي. password عند إنشاء خدمة عادي، ما لم يتم تعيين password_wo كلمة مرور مستخدم فائق الصلاحيات، وتُدار من خلال الإعدادات لديك. لا يعيد Terraform قراءتها مطلقًا من API. وتُخزَّن في الحالة باعتبارها قيمة حساسة. احذفها عند إنشاء نسخة متماثلة للقراءة (تُورث) أو عند الاستعادة إلى نقطة زمنية (تُحتفظ بها من النسخة الاحتياطية المصدر). password_wo عند إنشاء خدمة عادي، ما لم يتم تعيين password كلمة مرور مستخدم فائق الصلاحيات للكتابة فقط: تُطبَّق على الخدمة، ولكن لا تُخزَّن مطلقًا في الحالة. تتطلب password_wo_version ، كما تتطلب Terraform 1.11 أو إصدارًا أحدث. password_wo_version مع password_wo رقم الإصدار الخاص بـ password_wo . غيّره لتدوير كلمة المرور إلى قيمة password_wo الحالية. pg_config لا معاملات خادم Postgres على هيئة خريطة مفاتيح-قيم. pgbouncer_config لا معاملات مُجمِّع الاتصالات PgBouncer على هيئة خريطة مفاتيح-قيم. tags لا علامات المورد على هيئة خريطة مفاتيح-قيم. read_replica_of لا معرّف الخدمة الأساسية المطلوب النسخ المتماثل منها. راجع النسخ المتماثلة للقراءة. ولا يمكن استخدامه مع restore_to_point_in_time . restore_to_point_in_time لا أنشئ الخدمة عبر استعادة خدمة أخرى إلى نقطة زمنية محددة. راجع الاستعادة إلى نقطة زمنية. ولا يمكن استخدامه مع read_replica_of .

السمات التالية للقراءة فقط، ويقوم ClickHouse Cloud بتعبئتها بعد الإنشاء: id و state و created_at و is_primary و hostname و port و username . ولا توجد سمة connection_string (أُزيلت في v3.21.0): أنشئ عناوين URI للاتصال من hostname و port و username وكلمة المرور التي تُصرّح بها، على سبيل المثال postgres://${username}:${password}@${hostname}:${port}/postgres?sslmode=require .

تُخزَّن قيمة password كنص عادي في حالة Terraform لديك. لذلك احمِ ملف الحالة بالشكل المناسب، على سبيل المثال باستخدام backend بعيد مع التشفير أثناء التخزين، أو استخدم password_wo لإبقاء كلمة المرور خارج الحالة بالكامل.

​ إنشاء خدمة

resource "clickhouse_postgres_service" "example" { name = "my-postgres" cloud_provider = "aws" region = "us-east-1" size = "m6gd.large" password = var . postgres_password # High-availability mode — number of standby replicas: # "none" – primary only, no standby (default) # "async" – 1 standby, asynchronous replication # "sync" – 2 standbys, synchronous replication ha_type = "async" tags = { environment = "production" team = "data" } }

يجب أن تُصرِّح الخدمة القياسية بـ password أو password_wo . يجب ألا يقل طول القيمة عن 12 حرفًا، وأن تتضمن حرفًا صغيرًا واحدًا على الأقل، وحرفًا كبيرًا واحدًا على الأقل، ورقمًا واحدًا. يطبّق password_wo (مع password_wo_version ) قواعد كلمة المرور نفسها، لكنه لا يُخزَّن أبدًا في الحالة؛ غيّر password_wo_version لإجراء التدوير. ونظرًا لأن واجهة برمجة تطبيقات لا تُرجع بيانات الاعتماد، يجب أن تظل Terraform الجهة الوحيدة التي تعيّن كلمة المرور: لا يُكتشَف تدوير كلمة المرور خارج Terraform (وحدة التحكم أو واجهة برمجة تطبيقات)، وتعيد عملية التدوير التالية التي تُدار بواسطة Terraform تعيين القيمة المُصرَّح بها.

​ التوافر العالي

تتحكم الوسيطة ha_type في عدد النسخ الاحتياطية الجاهزة:

ha_type النسخ الاحتياطية الجاهزة النسخ المتماثل none لا شيء (الأساسي فقط) — async نسخة احتياطية جاهزة واحدة غير متزامن — تُثبَّت عمليات الكتابة دون انتظار النسخة الاحتياطية الجاهزة sync نسختان احتياطيتان جاهزتان متزامن — ينتظر الأساسي تأكيدًا من نسخة احتياطية جاهزة واحدة على الأقل

ha_type بعد الإنشاء؛ ويؤدي تغييرها إلى انتقال في التوافر العالي. راجع يمكن تغييربعد الإنشاء؛ ويؤدي تغييرها إلى انتقال في التوافر العالي. راجع التوافر العالي للتفاصيل.

​ النسخ المتماثلة للقراءة

عيّن read_replica_of إلى قيمة id الخاصة بخدمة أساسية لإنشاء نسخة متماثلة للقراءة بتدفّق مستمر. ترث النسخة المتماثلة cloud_provider و region و postgres_version ومستخدم فائق الصلاحيات من الخدمة الأساسية، لذا اترك هذه القيم (و password ) فارغة:

resource "clickhouse_postgres_service" "replica" { name = "my-postgres-replica" size = "m6gd.large" read_replica_of = clickhouse_postgres_service . example . id }

​ الاستعادة إلى نقطة زمنية

عيّن restore_to_point_in_time لإنشاء خدمة من خلال استعادة نسخة احتياطية لخدمة أخرى إلى نقطة زمنية محددة. تكون cloud_provider و region و postgres_version موروثة من المصدر (لذا احذفها)، كما يجب حذف size و ha_type :

resource "clickhouse_postgres_service" "restored" { name = "my-postgres-restored" restore_to_point_in_time = { source_id = clickhouse_postgres_service.example.id restore_target = "2026-06-01T12:00:00Z" } }

source_id أو restore_target ، أو إزالة الكتلة، يؤدي إلى حذف الخدمة وإعادة إنشائها. راجع هذه الكتلة بأكملها مخصّصة لوقت الإنشاء فقط: إن تغييرأو، أو إزالة الكتلة، يؤدي إلى حذف الخدمة وإعادة إنشائها. راجع النسخ الاحتياطي والاستعادة للاطلاع على التفاصيل.

​ مصادر البيانات

تتيح لك ثلاثة مصادر بيانات مرافقة العثور على الخدمات الحالية:

# A single service by ID. data "clickhouse_postgres_service" "example" { id = clickhouse_postgres_service . example . id } # All Managed Postgres services in the organization. data "clickhouse_postgres_services" "all" {} # The CA certificates for a service, for TLS connections. data "clickhouse_postgres_service_ca_certificates" "certs" { service_id = clickhouse_postgres_service . example . id }

​ استيراد الخدمات الحالية

يمكن استيراد خدمات Managed Postgres الحالية إلى حالة Terraform باستخدام معرّف الخدمة:

terraform import clickhouse_postgres_service.example xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

لا تُستعاد كلمة المرور عند الاستيراد (إذ لا تُرجعها واجهة برمجة تطبيقات). بعد الاستيراد، تؤدي أول عملية apply إلى تبديل الخدمة إلى password أو password_wo المعرَّفين في الإعدادات الخاصة بك.

​ العمليات غير المدعومة

العناصر التالية غير موجودة عمدًا في مخطط المورد: