clickhouse_postgres_service في موفّر Terraform لـ ClickHouse. تتناول هذه الصفحة إعداد الموفّر وأمثلة على تهيئة هذا المورد ومصادر البيانات المرتبطة به.
هذا المورد في مرحلة alpha، وقد يتغير سلوكه في الإصدارات المستقبلية من الموفّر. وهو متضمن في الإصدار الاعتيادي للموفّر. توثّق هذه الصفحة إصدار الموفّر v3.21.0 والإصدارات الأحدث، التي غيّرت كيفية إدارة بيانات الاعتماد؛ أما الإصدارات الأقدم فتعمل بشكل مختلف، واعتبارًا من 31 يوليو 2026 لم تعد تعمل على نحو صحيح. راجع إصدارات الموفّر للاطلاع على التفاصيل.
أضِف موفّر ClickHouse إلى إعدادات Terraform الخاصة بك:
إعداد الموفّر
راجع إدارة مفاتيح API للاطّلاع على إرشادات إنشاء مفتاح API لاستخدامه مع الموفّر.
terraform {
required_providers {
clickhouse = {
source = "ClickHouse/clickhouse"
version = ">= 3.21.0"
}
}
}
provider "clickhouse" {
organization_id = var.organization_id
token_key = var.token_key
token_secret = var.token_secret
}
يحتوي المورد
نظرة عامة على المورد
clickhouse_postgres_service على الوسيطات التالية:
السمات التالية للقراءة فقط، ويقوم ClickHouse Cloud بتعبئتها بعد الإنشاء:
|الوسيطة
|مطلوب
|الوصف
name
|نعم
|اسم سهل القراءة للخدمة. غير قابل للتغيير — ويؤدي تغييره إلى حذف الخدمة وإعادة إنشائها.
cloud_provider
|عند إنشاء خدمة عادي
|موفّر السحابة الذي يستضيف المثيل. لا يتوفر الدعم حاليًا إلا لـ
aws. احذف هذه القيمة عند إنشاء نسخة متماثلة للقراءة أو عند الاستعادة إلى نقطة زمنية (تُورث من المصدر).
region
|عند إنشاء خدمة عادي
|منطقة السحابة (على سبيل المثال،
us-east-1). احذف هذه القيمة عند إنشاء نسخة متماثلة للقراءة أو عند الاستعادة إلى نقطة زمنية (تُورث من المصدر).
size
|عند إنشاء خدمة عادي
|حجم المثيل (VM SKU)، على سبيل المثال
m6gd.large. يمكن تغيير حجمه في مكانه. احذف هذه القيمة عند الاستعادة إلى نقطة زمنية (إذ يعمل المثيل المُستعاد بحجم النسخة الاحتياطية).
postgres_version
|لا
|الإصدار الرئيسي من Postgres (على سبيل المثال،
18). يؤدي تغيير الإصدار الرئيسي إلى حذف الخدمة وإعادة إنشائها.
ha_type
|لا
|وضع التوافر العالي:
none أو
async أو
sync. راجع التوافر العالي.
password
|عند إنشاء خدمة عادي، ما لم يتم تعيين
password_wo
|كلمة مرور مستخدم فائق الصلاحيات، وتُدار من خلال الإعدادات لديك. لا يعيد Terraform قراءتها مطلقًا من API. وتُخزَّن في الحالة باعتبارها قيمة حساسة. احذفها عند إنشاء نسخة متماثلة للقراءة (تُورث) أو عند الاستعادة إلى نقطة زمنية (تُحتفظ بها من النسخة الاحتياطية المصدر).
password_wo
|عند إنشاء خدمة عادي، ما لم يتم تعيين
password
|كلمة مرور مستخدم فائق الصلاحيات للكتابة فقط: تُطبَّق على الخدمة، ولكن لا تُخزَّن مطلقًا في الحالة. تتطلب
password_wo_version، كما تتطلب Terraform 1.11 أو إصدارًا أحدث.
password_wo_version
|مع
password_wo
|رقم الإصدار الخاص بـ
password_wo. غيّره لتدوير كلمة المرور إلى قيمة
password_wo الحالية.
pg_config
|لا
|معاملات خادم Postgres على هيئة خريطة مفاتيح-قيم.
pgbouncer_config
|لا
|معاملات مُجمِّع الاتصالات PgBouncer على هيئة خريطة مفاتيح-قيم.
tags
|لا
|علامات المورد على هيئة خريطة مفاتيح-قيم.
read_replica_of
|لا
|معرّف الخدمة الأساسية المطلوب النسخ المتماثل منها. راجع النسخ المتماثلة للقراءة. ولا يمكن استخدامه مع
restore_to_point_in_time.
restore_to_point_in_time
|لا
|أنشئ الخدمة عبر استعادة خدمة أخرى إلى نقطة زمنية محددة. راجع الاستعادة إلى نقطة زمنية. ولا يمكن استخدامه مع
read_replica_of.
id و
state و
created_at و
is_primary و
hostname و
port و
username. ولا توجد سمة
connection_string (أُزيلت في v3.21.0): أنشئ عناوين URI للاتصال من
hostname و
port و
username وكلمة المرور التي تُصرّح بها، على سبيل المثال
postgres://${username}:${password}@${hostname}:${port}/postgres?sslmode=require.
إنشاء خدمة
يجب أن تُصرِّح الخدمة القياسية بـ
resource "clickhouse_postgres_service" "example" {
name = "my-postgres"
cloud_provider = "aws"
region = "us-east-1"
size = "m6gd.large"
password = var.postgres_password
# High-availability mode — number of standby replicas:
# "none" – primary only, no standby (default)
# "async" – 1 standby, asynchronous replication
# "sync" – 2 standbys, synchronous replication
ha_type = "async"
tags = {
environment = "production"
team = "data"
}
}
password أو
password_wo. يجب ألا يقل طول القيمة عن 12 حرفًا، وأن تتضمن حرفًا صغيرًا واحدًا على الأقل، وحرفًا كبيرًا واحدًا على الأقل، ورقمًا واحدًا. يطبّق
password_wo (مع
password_wo_version) قواعد كلمة المرور نفسها، لكنه لا يُخزَّن أبدًا في الحالة؛ غيّر
password_wo_version لإجراء التدوير. ونظرًا لأن واجهة برمجة تطبيقات لا تُرجع بيانات الاعتماد، يجب أن تظل Terraform الجهة الوحيدة التي تعيّن كلمة المرور: لا يُكتشَف تدوير كلمة المرور خارج Terraform (وحدة التحكم أو واجهة برمجة تطبيقات)، وتعيد عملية التدوير التالية التي تُدار بواسطة Terraform تعيين القيمة المُصرَّح بها.
تتحكم الوسيطة
التوافر العالي
ha_type في عدد النسخ الاحتياطية الجاهزة:
يمكن تغيير
ha_type
|النسخ الاحتياطية الجاهزة
|النسخ المتماثل
none
|لا شيء (الأساسي فقط)
|—
async
|نسخة احتياطية جاهزة واحدة
|غير متزامن — تُثبَّت عمليات الكتابة دون انتظار النسخة الاحتياطية الجاهزة
sync
|نسختان احتياطيتان جاهزتان
|متزامن — ينتظر الأساسي تأكيدًا من نسخة احتياطية جاهزة واحدة على الأقل
ha_type بعد الإنشاء؛ ويؤدي تغييرها إلى انتقال في التوافر العالي. راجع التوافر العالي للتفاصيل.
عيّن
النسخ المتماثلة للقراءة
read_replica_of إلى قيمة
id الخاصة بخدمة أساسية لإنشاء نسخة متماثلة للقراءة بتدفّق مستمر. ترث النسخة المتماثلة
cloud_provider و
region و
postgres_version ومستخدم فائق الصلاحيات من الخدمة الأساسية، لذا اترك هذه القيم (و
password) فارغة:
راجع النسخ المتماثلة للقراءة لمزيد من التفاصيل.
resource "clickhouse_postgres_service" "replica" {
name = "my-postgres-replica"
size = "m6gd.large"
read_replica_of = clickhouse_postgres_service.example.id
}
عيّن
الاستعادة إلى نقطة زمنية
restore_to_point_in_time لإنشاء خدمة من خلال استعادة نسخة احتياطية لخدمة أخرى إلى نقطة زمنية محددة. تكون
cloud_provider و
region و
postgres_version موروثة من المصدر (لذا احذفها)، كما يجب حذف
size و
ha_type:
هذه الكتلة بأكملها مخصّصة لوقت الإنشاء فقط: إن تغيير
resource "clickhouse_postgres_service" "restored" {
name = "my-postgres-restored"
restore_to_point_in_time = {
source_id = clickhouse_postgres_service.example.id
restore_target = "2026-06-01T12:00:00Z"
}
}
source_id أو
restore_target، أو إزالة الكتلة، يؤدي إلى حذف الخدمة وإعادة إنشائها. راجع النسخ الاحتياطي والاستعادة للاطلاع على التفاصيل.
تتيح لك ثلاثة مصادر بيانات مرافقة العثور على الخدمات الحالية:
مصادر البيانات
# A single service by ID.
data "clickhouse_postgres_service" "example" {
id = clickhouse_postgres_service.example.id
}
# All Managed Postgres services in the organization.
data "clickhouse_postgres_services" "all" {}
# The CA certificates for a service, for TLS connections.
data "clickhouse_postgres_service_ca_certificates" "certs" {
service_id = clickhouse_postgres_service.example.id
}
يمكن استيراد خدمات Managed Postgres الحالية إلى حالة Terraform باستخدام معرّف الخدمة:
استيراد الخدمات الحالية
لا تُستعاد كلمة المرور عند الاستيراد (إذ لا تُرجعها واجهة برمجة تطبيقات). بعد الاستيراد، تؤدي أول عملية apply إلى تبديل الخدمة إلى
terraform import clickhouse_postgres_service.example xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
password أو
password_wo المعرَّفين في الإعدادات الخاصة بك.
العناصر التالية غير موجودة عمدًا في مخطط المورد:
العمليات غير المدعومة
- الأوامر التشغيلية (إعادة التشغيل، ترقية العقدة، تبديل الأدوار).
- قوائم السماح لعناوين IP، ونقاط النهاية الخاصة، وإعدادات النسخ الاحتياطي، ونوافذ الصيانة، ومفاتيح التشفير التي يديرها العميل، وBYOC.
- مهل دورة الحياة القابلة للتهيئة — لا توجد كتلة
timeouts {}.