يوفّر Managed Postgres خيارات مرنة للتحجيم بما يتوافق مع متطلبات أعباء العمل لديك. ومع توفّر أكثر من 50 نوعًا من المثيلات المعتمدة على NVMe للاختيار من بينها، يمكنك تحجيم CPU والذاكرة والتخزين بشكل مستقل لتحسين الأداء والتكلفة بما يناسب حالة الاستخدام الخاصة بك.

​ أنواع المثيلات والمرونة

يوفّر Managed Postgres مجموعة واسعة من أنواع المثيلات، وقد صُمّم كلٌّ منها ليلائم خصائص مختلفة لأعباء العمل:

أكثر من 50 نوعًا من المثيلات متاحة ضمن تكوينات محسّنة للحوسبة والذاكرة والتخزين

متاحة ضمن تكوينات محسّنة للحوسبة والذاكرة والتخزين تخزين مدعوم بـ NVMe في جميع أنواع المثيلات لضمان عمليات إدخال/إخراج على القرص متسقة وعالية الأداء

في جميع أنواع المثيلات لضمان عمليات إدخال/إخراج على القرص متسقة وعالية الأداء التحجيم المستقل للموارد: اختر التوازن المناسب بين CPU والذاكرة والتخزين وفقًا لعبء العمل لديك

​ اختيار نوع المثيل المناسب

تستفيد أحمال العمل المختلفة من تهيئات موارد متفاوتة:

نوع حمل العمل CPU الذاكرة التخزين المثيل الموصى به محسّن للحوسبة مرتفع متوسط متوسط محسّن للحوسبة (عدد vCPU مرتفع) محسّن للذاكرة (مجموعة عمل كبيرة) متوسط مرتفع متوسط محسّن للذاكرة (نسبة الذاكرة إلى CPU مرتفعة) محسّن للتخزين (مجموعات بيانات كبيرة، I/O كثيف) متوسط متوسط مرتفع محسّن للتخزين (سعة NVMe عالية)

كإجراء احترازي، قد لا تتمكن من التبديل إلى أنواع مثيلات تكون سعة تخزينها قريبة من سعة التخزين المستخدمة حاليًا. اختر دائمًا أنواع مثيلات توفر سعة احتياطية تتجاوز السعة المستخدمة حاليًا لتجنّب أي مشكلات.

​ كيف تعمل عملية التحجيم

عند تغيير أنواع المثيلات، يُجري Managed Postgres عملية التحجيم الرأسي توفّر بنية تحتية جديدة وتنقل قاعدة بياناتك بأقل قدر ممكن من التعطل.

​ عملية التوسعة

يُنشئ سير عمل التوسعة مثيلًا احتياطيًا جديدًا من النسخ الاحتياطية ويُجري عملية failover محكومة:

تجهيز المثيل الاحتياطي: يُنشأ مثيل احتياطي جديد بنوع المثيل المستهدف (CPU والذاكرة وإعدادات التخزين) الاستعادة من النسخ الاحتياطية في S3: يُهيَّأ المثيل الاحتياطي من خلال الاستعادة من أحدث نسخة احتياطية مخزنة في S3 إعادة تطبيق WAL بالتوازي: يطبّق المثيل الاحتياطي جميع تغييرات Write-Ahead Log (WAL) منذ النسخة الاحتياطية باستخدام آليات restore متوازية مدعومة من : يطبّق المثيل الاحتياطي جميع تغييرات Write-Ahead Log (WAL) منذ النسخة الاحتياطية باستخدام آليات restore متوازية مدعومة من WAL-G يتيح WAL-G عمليات restore سريعة ومتوازية

منشئ WAL-G عضو في فريق Ubicloud الذي عقدنا معه شراكة، ما يضمن خبرة عميقة ومستوى عاليًا من التحسين اللحاق بالنسخ المتماثل: يلحق المثيل الاحتياطي بالمثيل الأساسي من خلال بث تغييرات WAL المستمرة وتطبيقها Failover: بمجرد أن يصبح المثيل الاحتياطي متزامنًا بالكامل، تؤدي عملية failover محكومة إلى ترقية المثيل الاحتياطي ليصبح المثيل الأساسي الجديد هذه هي الخطوة الوحيدة التي تسبب فترة توقف (~30 ثانية)

(~30 ثانية) تنقطع جميع الاتصالات النشطة أثناء failover

يجب على العملاء إعادة الاتصال بعد اكتمال failover إخراج المثيل القديم من الخدمة: يُخرج المثيل الأصلي من الخدمة بعد اكتمال failover

​ مدة التوسيع

يعتمد إجمالي الوقت المطلوب للتوسيع بشكل أساسي على حجم قاعدة البيانات لديك ومقدار بيانات WAL التي يجب إعادة تطبيقها من النسخ الاحتياطية:

استعادة النسخة الاحتياطية : الوقت اللازم لاستعادة أحدث نسخة احتياطية كاملة من S3 إلى المثيل الجديد

: الوقت اللازم لاستعادة أحدث نسخة احتياطية كاملة من S3 إلى المثيل الجديد إعادة تطبيق WAL : الوقت اللازم لإعادة تطبيق تغييرات WAL التزايدية منذ آخر نسخة احتياطية كاملة

: الوقت اللازم لإعادة تطبيق تغييرات WAL التزايدية منذ آخر نسخة احتياطية كاملة الاستعادة المتوازية: تُسرّع آليات الاستعادة المتوازية في WAL-G هذه العملية بشكل كبير

قد تتراوح مدة الاستعادة من بضع دقائق إلى بضع ساعات، لكن الصيانة/فترة التوقف تكون محدودة جدًا (حوالي 30 ثانية فقط).

الحد الأدنى من فترة التوقف سيتعرض تطبيقك لفترة توقف تبلغ نحو 30 ثانية أثناء التحويل عند الفشل، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها عملية التوسيع بالكامل. تتم جميع أعمال الاستعادة واللحاق بالبيانات في الخلفية على المثيل الاحتياطي.

​ الاستعادة المتوازية باستخدام WAL-G

يستخدم Managed Postgres أداة WAL-G لتسريع استعادة النسخ الاحتياطية أثناء عمليات التوسيع. واللافت أن مطوّر WAL-G عضو في فريق Ubicloud الذي أقمنا معه شراكة، ما يضيف خبرة عميقة إلى عملية الاستعادة.

يوفّر WAL-G ما يلي:

التنزيل وفك الضغط بالتوازي : تُجلَب عدة مقاطع من النسخ الاحتياطية من S3 ويُفك ضغطها في الوقت نفسه

: تُجلَب عدة مقاطع من النسخ الاحتياطية من S3 ويُفك ضغطها في الوقت نفسه WAL replay بكفاءة : تُطبَّق تغييرات WAL التزايدية بالتوازي حيثما أمكن

: تُطبَّق تغييرات WAL التزايدية بالتوازي حيثما أمكن بث مُحسَّن : بث مباشر من تخزين S3 من دون نُسخ وسيطة

: بث مباشر من تخزين S3 من دون نُسخ وسيطة استعادة سريعة: مع أن الوقت الإجمالي يعتمد على حجم البيانات، فإن النهج المتوازي يجعل العملية سريعة جدًا

تُقلِّل هذه التحسينات بشكل كبير الوقت اللازم لتشغيل مثيل الاستعداد الجديد. والأهم من ذلك أن الاستعادة تتم بالكامل في الخلفية، ولن يواجه تطبيقك فترة تعطل إلا خلال نافذة failover القصيرة التي تبلغ نحو 30 ثانية.

​ بدء عملية توسيع السعة

لتوسيع سعة مثيل Managed Postgres لديك:

انتقل إلى علامة تبويب الإعدادات في مثيلك في قسم التوسعة، مرّر إلى حجم الخدمة حدّد نوع المثيل المستهدف راجع التغييرات وانقر على “تطبيق التغييرات”

​ استراتيجيات التوسع

​ التوسعة الرأسية

تُعدّ التوسعة الرأسية (تغيير أنواع المثيلات) الطريقة الأساسية لضبط الموارد في Managed Postgres. ويتيح هذا النهج ما يلي:

تحكم دقيق : اختر من بين أكثر من 50 نوعًا من المثيلات لضبط CPU والذاكرة والتخزين بدقة

: اختر من بين أكثر من 50 نوعًا من المثيلات لضبط CPU والذاكرة والتخزين بدقة تحسين أعباء العمل : اختر إعدادات مُحسَّنة لعبء العمل لديك (سواء كان كثيف الحوسبة أو الذاكرة أو التخزين)

: اختر إعدادات مُحسَّنة لعبء العمل لديك (سواء كان كثيف الحوسبة أو الذاكرة أو التخزين) كفاءة من حيث التكلفة: ادفع فقط مقابل الموارد التي تحتاج إليها، من دون تخصيص موارد زائدة

​ النسخ المتماثلة للقراءة للتوسع الأفقي

بالنسبة إلى أعباء العمل كثيفة القراءة، فكّر في استخدام النسخ المتماثلة للقراءة لتوسيع سعة القراءة أفقيًا:

نقل استعلامات القراءة إلى مثيلات النسخ المتماثلة المخصّصة للقراءة

كل نسخة متماثلة للقراءة هي مثيل Postgres مستقل تمامًا، وله موارده الحاسوبية وذاكرته الخاصة

تبث النسخ المتماثلة للقراءة تغييرات WAL من تخزين الكائنات لتحقيق نسخ متماثل فعّال

يُعد هذا النهج مثاليًا للتطبيقات ذات النسبة المرتفعة من عمليات القراءة إلى الكتابة، مثل لوحات معلومات إعداد التقارير، أو استعلامات التحليلات، أو نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات كثيفة القراءة.

​ تحجيم CDC لتكامل ClickHouse

إذا كنت تُكرّر البيانات إلى ClickHouse باستخدام ClickPipes ، يمكنك تحجيم مسار CDC (التقاط تغييرات البيانات) بشكل مستقل:

تحجيم workers الخاصة بـ CDC من 1 إلى 24 من أنوية CPU

تتوسع الذاكرة تلقائيًا إلى 4x عدد أنوية CPU

اضبط التحجيم عبر ClickPipes OpenAPI

يتيح لك ذلك تحسين معدل نقل التكرار بشكل منفصل عن موارد مثيل Postgres.

​ التحجيم التلقائي

عند بلوغ استخدام القرص 90%، سيُغيَّر نوع المثيل إلى نوع مثيل أكبر.