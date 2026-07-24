يوفّر Managed Postgres مجموعة واسعة من أنواع المثيلات، وقد صُمّم كلٌّ منها ليلائم خصائص مختلفة لأعباء العمل:
أنواع المثيلات والمرونة
- أكثر من 50 نوعًا من المثيلات متاحة ضمن تكوينات محسّنة للحوسبة والذاكرة والتخزين
- تخزين مدعوم بـ NVMe في جميع أنواع المثيلات لضمان عمليات إدخال/إخراج على القرص متسقة وعالية الأداء
- التحجيم المستقل للموارد: اختر التوازن المناسب بين CPU والذاكرة والتخزين وفقًا لعبء العمل لديك
تستفيد أحمال العمل المختلفة من تهيئات موارد متفاوتة:
اختيار نوع المثيل المناسب
|نوع حمل العمل
|CPU
|الذاكرة
|التخزين
|المثيل الموصى به
|محسّن للحوسبة
|مرتفع
|متوسط
|متوسط
|محسّن للحوسبة (عدد vCPU مرتفع)
|محسّن للذاكرة (مجموعة عمل كبيرة)
|متوسط
|مرتفع
|متوسط
|محسّن للذاكرة (نسبة الذاكرة إلى CPU مرتفعة)
|محسّن للتخزين (مجموعات بيانات كبيرة، I/O كثيف)
|متوسط
|متوسط
|مرتفع
|محسّن للتخزين (سعة NVMe عالية)
عند تغيير أنواع المثيلات، يُجري Managed Postgres عملية التحجيم الرأسي توفّر بنية تحتية جديدة وتنقل قاعدة بياناتك بأقل قدر ممكن من التعطل.
كيف تعمل عملية التحجيم
يُنشئ سير عمل التوسعة مثيلًا احتياطيًا جديدًا من النسخ الاحتياطية ويُجري عملية failover محكومة:
عملية التوسعة
- تجهيز المثيل الاحتياطي: يُنشأ مثيل احتياطي جديد بنوع المثيل المستهدف (CPU والذاكرة وإعدادات التخزين)
- الاستعادة من النسخ الاحتياطية في S3: يُهيَّأ المثيل الاحتياطي من خلال الاستعادة من أحدث نسخة احتياطية مخزنة في S3
-
إعادة تطبيق WAL بالتوازي: يطبّق المثيل الاحتياطي جميع تغييرات Write-Ahead Log (WAL) منذ النسخة الاحتياطية باستخدام آليات restore متوازية مدعومة من WAL-G
- يتيح WAL-G عمليات restore سريعة ومتوازية
- منشئ WAL-G عضو في فريق Ubicloud الذي عقدنا معه شراكة، ما يضمن خبرة عميقة ومستوى عاليًا من التحسين
- اللحاق بالنسخ المتماثل: يلحق المثيل الاحتياطي بالمثيل الأساسي من خلال بث تغييرات WAL المستمرة وتطبيقها
-
Failover: بمجرد أن يصبح المثيل الاحتياطي متزامنًا بالكامل، تؤدي عملية failover محكومة إلى ترقية المثيل الاحتياطي ليصبح المثيل الأساسي الجديد
- هذه هي الخطوة الوحيدة التي تسبب فترة توقف (~30 ثانية)
- تنقطع جميع الاتصالات النشطة أثناء failover
- يجب على العملاء إعادة الاتصال بعد اكتمال failover
- إخراج المثيل القديم من الخدمة: يُخرج المثيل الأصلي من الخدمة بعد اكتمال failover
يعتمد إجمالي الوقت المطلوب للتوسيع بشكل أساسي على حجم قاعدة البيانات لديك ومقدار بيانات WAL التي يجب إعادة تطبيقها من النسخ الاحتياطية:
مدة التوسيع
- استعادة النسخة الاحتياطية: الوقت اللازم لاستعادة أحدث نسخة احتياطية كاملة من S3 إلى المثيل الجديد
- إعادة تطبيق WAL: الوقت اللازم لإعادة تطبيق تغييرات WAL التزايدية منذ آخر نسخة احتياطية كاملة
- الاستعادة المتوازية: تُسرّع آليات الاستعادة المتوازية في WAL-G هذه العملية بشكل كبير
يستخدم Managed Postgres أداة WAL-G لتسريع استعادة النسخ الاحتياطية أثناء عمليات التوسيع. واللافت أن مطوّر WAL-G عضو في فريق Ubicloud الذي أقمنا معه شراكة، ما يضيف خبرة عميقة إلى عملية الاستعادة. يوفّر WAL-G ما يلي:
الاستعادة المتوازية باستخدام WAL-G
- التنزيل وفك الضغط بالتوازي: تُجلَب عدة مقاطع من النسخ الاحتياطية من S3 ويُفك ضغطها في الوقت نفسه
- WAL replay بكفاءة: تُطبَّق تغييرات WAL التزايدية بالتوازي حيثما أمكن
- بث مُحسَّن: بث مباشر من تخزين S3 من دون نُسخ وسيطة
- استعادة سريعة: مع أن الوقت الإجمالي يعتمد على حجم البيانات، فإن النهج المتوازي يجعل العملية سريعة جدًا
لتوسيع سعة مثيل Managed Postgres لديك:
بدء عملية توسيع السعة
- انتقل إلى علامة تبويب الإعدادات في مثيلك
- في قسم التوسعة، مرّر إلى حجم الخدمة
- حدّد نوع المثيل المستهدف
- راجع التغييرات وانقر على “تطبيق التغييرات”
استراتيجيات التوسع
تُعدّ التوسعة الرأسية (تغيير أنواع المثيلات) الطريقة الأساسية لضبط الموارد في Managed Postgres. ويتيح هذا النهج ما يلي:
التوسعة الرأسية
- تحكم دقيق: اختر من بين أكثر من 50 نوعًا من المثيلات لضبط CPU والذاكرة والتخزين بدقة
- تحسين أعباء العمل: اختر إعدادات مُحسَّنة لعبء العمل لديك (سواء كان كثيف الحوسبة أو الذاكرة أو التخزين)
- كفاءة من حيث التكلفة: ادفع فقط مقابل الموارد التي تحتاج إليها، من دون تخصيص موارد زائدة
بالنسبة إلى أعباء العمل كثيفة القراءة، فكّر في استخدام النسخ المتماثلة للقراءة لتوسيع سعة القراءة أفقيًا:
النسخ المتماثلة للقراءة للتوسع الأفقي
- نقل استعلامات القراءة إلى مثيلات النسخ المتماثلة المخصّصة للقراءة
- كل نسخة متماثلة للقراءة هي مثيل Postgres مستقل تمامًا، وله موارده الحاسوبية وذاكرته الخاصة
- تبث النسخ المتماثلة للقراءة تغييرات WAL من تخزين الكائنات لتحقيق نسخ متماثل فعّال
إذا كنت تُكرّر البيانات إلى ClickHouse باستخدام ClickPipes، يمكنك تحجيم مسار CDC (التقاط تغييرات البيانات) بشكل مستقل:
تحجيم CDC لتكامل ClickHouse
- تحجيم workers الخاصة بـ CDC من 1 إلى 24 من أنوية CPU
- تتوسع الذاكرة تلقائيًا إلى 4x عدد أنوية CPU
- اضبط التحجيم عبر ClickPipes OpenAPI
عند بلوغ استخدام القرص 90%، سيُغيَّر نوع المثيل إلى نوع مثيل أكبر.