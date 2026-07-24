TOAST، وفتحات النسخ المتماثل، والمنشورات، وتغييرات المخطط، وتعيينات الأنواع. وتنطبق المعلومات الواردة هناك أيضًا على عمليات الترحيل إلى Managed Postgres.
يحدث هذا الخطأ عندما يحتوي Postgres المصدر على قيمة enum غير موجودة في Managed Postgres الهدف. لا ينقل النسخ المتماثل المنطقي أوامر
أواجه خطأ “invalid input value for enum” أثناء النسخ المتماثل
ALTER TYPE ... ADD VALUE تلقائيًا، لذلك فإن أي قيم enum جديدة تُضاف إلى المصدر بعد الإعداد الأولي للمخطط ستؤدي إلى فشل عمليات الإدراج على الهدف.
لإصلاح ذلك، أضف القيمة المفقودة إلى نوع enum في Postgres الهدف:
استبدل
ALTER TYPE your_enum_type ADD VALUE 'new_value';
your_enum_type باسم نوع enum الخاص بك، و
'new_value' بالقيمة المفقودة الواردة في رسالة الخطأ.
قد تحدث انتهاكات القيد الفريد أثناء النسخ المتماثل المنطقي عندما يتسبب ترتيب النسخ في تعارض مع قيد فريد موجود مسبقًا على نظام Postgres الهدف. ويمكن أن يحدث ذلك في أعباء عمل CDC التي تتضمن إعادة تنفيذ عمليات تنتهك شرط التفرد مؤقتًا قبل أن يعالجها تحديث لاحق. لفك حظر النسخ المتماثل، احذف القيد الفريد من Postgres الهدف:
أرى خطأ انتهاك القيد الفريد أثناء النسخ المتماثل
يمكنك العثور على اسم القيد عبر تشغيل:
ALTER TABLE your_table DROP CONSTRAINT your_constraint_name;
أعِد إضافة القيد عند التحويل النهائي، بعد اكتمال النسخ المتماثل وعدم بقاء المصدر نشطًا:
SELECT conname, conrelid::regclass
FROM pg_constraint
WHERE contype = 'u';
ALTER TABLE your_table ADD CONSTRAINT your_constraint_name UNIQUE (column1, column2);