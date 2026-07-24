تتضمن الصيانة الدورية لمثيلات PostgreSQL ما يلي:
تحديثات الصيانة
- تتضمن ترقيات الإصدارات الثانوية (مثل 17.4 إلى 17.5) إصلاحات للأخطاء وتصحيحات أمان لمحرك PostgreSQL.
- ميزات الخدمة المُدارة، بما في ذلك تحسينات على Native CDC وobservability وpg_clickhouse وامتدادات أخرى.
- تصحيحات لنظام التشغيل ومكوّنات النظام، بما في ذلك الإصلاحات الأمنية وتحسينات الكفاءة وغيرها من التحسينات.
نافذة الصيانة الافتراضية تكون من 14:00 إلى 16:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) يوم الأحد. ومن المتوقع ألا تتجاوز فترة التوقف دقيقة واحدة ضمن هذه النافذة. بالنسبة إلى المؤسسات ضمن Enterprise Tier، يدعم Managed Postgres نوافذ الصيانة بحيث يمكن جدولة الترقيات وعمليات الصيانة الأخرى في وقت يسبب أقل قدر ممكن من التأثير في أعباء العمل لديك. سيتوفر قريبًا دعم إعداد نوافذ الصيانة عبر واجهة المستخدم وواجهة برمجة تطبيقات. وحتى ذلك الحين، تواصل مع support لإعداد نافذة صيانة لمثيلك.
نوافذ الصيانة
ستتوفر قريبًا ترقيات الإصدارات الرئيسية (مثل 17.x إلى 18.x) عبر واجهة المستخدم وواجهة برمجة تطبيقات. وإلى أن تتوفر، تواصل مع الدعم لترقية مثيل Managed Postgres لديك.