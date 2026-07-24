يتولى Managed Postgres ترقية إصدارات PostgreSQL للحفاظ على أمان مثيلاتك وإبقائها محدّثة. كما يدعم ترقيات الإصدارات الثانوية والرئيسية مع الحد الأدنى من الانقطاع.

تتضمن الصيانة الدورية لمثيلات PostgreSQL ما يلي:

تتضمن ترقيات الإصدارات الثانوية (مثل 17.4 إلى 17.5) إصلاحات للأخطاء وتصحيحات أمان لمحرك PostgreSQL.

ميزات الخدمة المُدارة، بما في ذلك تحسينات على Native CDC وobservability وpg_clickhouse وامتدادات أخرى.

تصحيحات لنظام التشغيل ومكوّنات النظام، بما في ذلك الإصلاحات الأمنية وتحسينات الكفاءة وغيرها من التحسينات.

تُنفَّذ هذه العمليات عبر التبديل عند الفشل، وعادةً لا ينتج عنها سوى انقطاع قصير يستمر غالبًا لبضع ثوانٍ فقط.

بالنسبة إلى المثيلات التي تكون فيها المثيلات الاحتياطية مفعّلة، يُطبَّق التحديث على المثيل الاحتياطي أولًا، ثم يتبعه التبديل عند الفشل لتقليل فترة التعطل إلى الحد الأدنى.

​ نوافذ الصيانة

نافذة الصيانة الافتراضية تكون من 14:00 إلى 16:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) يوم الأحد. ومن المتوقع ألا تتجاوز فترة التوقف دقيقة واحدة ضمن هذه النافذة.

بالنسبة إلى المؤسسات ضمن Enterprise Tier، يدعم Managed Postgres نوافذ الصيانة بحيث يمكن جدولة الترقيات وعمليات الصيانة الأخرى في وقت يسبب أقل قدر ممكن من التأثير في أعباء العمل لديك. سيتوفر قريبًا دعم إعداد نوافذ الصيانة عبر واجهة المستخدم وواجهة برمجة تطبيقات. وحتى ذلك الحين، تواصل مع support لإعداد نافذة صيانة لمثيلك.

​ ترقيات الإصدارات الرئيسية