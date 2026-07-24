SQL Console تشرح هذه الصفحة كيفية ربط أنظمة production الخاصة بك بـ Postgres. إذا كنت تريد طريقة سريعة لتنفيذ query، فيمكنك الاتصال من خلال SQL Console ، تمامًا كما تفعل مع مثيلات ClickHouse.

​ الوصول إلى تفاصيل الاتصال

لتوصيل تطبيقاتك بـ Managed Postgres، انتقل إلى عرض Connect في الشريط الجانبي الأيسر للمثيل.

يؤدي النقر على Connect إلى فتح نافذة منبثقة تعرض بيانات اعتماد الاتصال وسلاسل الاتصال لديك بعدة تنسيقات.

تعرض نافذة الاتصال المنبثقة المعلومات التالية:

اسم المستخدم : مستخدم قاعدة البيانات (الافتراضي: postgres )

: مستخدم قاعدة البيانات (الافتراضي: ) كلمة المرور : كلمة مرور قاعدة البيانات (تكون مخفية افتراضيًا، انقر على أيقونة العين لإظهارها)

: كلمة مرور قاعدة البيانات (تكون مخفية افتراضيًا، انقر على أيقونة العين لإظهارها) الخادم : اسم المضيف لمثيل Managed Postgres

: اسم المضيف لمثيل Managed Postgres المنفذ: منفذ PostgreSQL (الافتراضي: 5432 )

يوفّر Managed Postgres صلاحيات superuser على قاعدة البيانات. استخدم بيانات الاعتماد هذه للاتصال بصفة superuser، ما يتيح لك إنشاء مستخدمين إضافيين وإدارة كائنات قاعدة البيانات.

​ تنسيقات سلسلة الاتصال

توفّر علامات التبويب الاتصال عبر سلسلة اتصالك بعدة تنسيقات لتناسب متطلبات تطبيقك:

Format Description url عنوان URL قياسي للاتصال بالتنسيق postgresql://<USER>:<PASSWORD>@<HOST>:<PORT>/<DATABASE> psql أمر جاهز للاستخدام للاتصال عبر أداة سطر الأوامر psql env متغيرات بيئة للعملاء المعتمدين على libpq yaml تهيئة منسّقة بصيغة YAML jdbc سلسلة اتصال JDBC لتطبيقات Java

لدواعٍ أمنية، تكون كلمة المرور في سلاسل الاتصال مخفية افتراضيًا. انقر على أيقونة النسخ بجوار أي حقل أو سلسلة اتصال لنسخها مباشرةً إلى الحافظة.

​ تجميع الاتصالات عبر PgBouncer

يتضمن Managed Postgres مثيل PgBouncer مضمّنًا لتجميع الاتصالات على جانب الخادم. يساعد PgBouncer في تحسين إدارة الاتصالات والأداء واستغلال الموارد، خاصةً للتطبيقات التي:

تفتح عددًا كبيرًا من الاتصالات المتزامنة

تنشئ الاتصالات وتغلقها بشكل متكرر

تستخدم بيئات حوسبة بدون خوادم أو مؤقتة

لاستخدام تجميع الاتصالات، انقر على مفتاح التبديل via PgBouncer أعلى نافذة الاتصال المنبثقة. سيتم تحديث تفاصيل الاتصال لتوجيه اتصالاتك عبر مكوّن تجميع الاتصالات بدلًا من توجيهها مباشرةً إلى PostgreSQL.

متى تستخدم PgBouncer استخدم PgBouncer عندما يفتح تطبيقك عددًا كبيرًا من الاتصالات قصيرة العمر. أما إذا كانت الاتصالات طويلة الأمد أو كان تطبيقك يستخدم ميزات في PostgreSQL غير متوافقة مع تجميع الاتصالات (مثل العبارات المُحضّرة عبر المعاملات)، فاتصل مباشرةً. نقل البيانات إلى ClickHouse باستخدام ClickPipes غير مدعوم عبر PgBouncer.

​ تهيئة TLS

جميع مثيلات Managed Postgres مؤمّنة باستخدام TLS. وأدنى إصدار مدعوم هو TLS 1.3.

​ اتصال سريع (مشفّر باستخدام TLS)

تستخدم الاتصالات، افتراضيًا، تشفير TLS من دون التحقق من الشهادة:

psql 'postgresql://postgres:PASSWORD@your-instance.pg.clickhouse.cloud:5432/postgres'

​ اتصال TLS مع التحقق (موصى به لبيئات الإنتاج)

بالنسبة إلى أحمال العمل في بيئات الإنتاج، نوصي بالاتصال عبر TLS مع التحقق لضمان أنك تتواصل مع الخادم الصحيح. للقيام بذلك، نزّل حزمة شهادة CA من علامة التبويب Settings وأضِفها إلى الشهادات الموثوق بها لدى عميل قاعدة البيانات لديك.

شهادة CA فريدة لمثيل Managed Postgres الخاص بك، ولن تعمل مع مثيلات أخرى.

للاتصال عبر TLS مع التحقق، أضِف sslmode=verify-full ومسار الشهادة التي نزّلتها: