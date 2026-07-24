لتوصيل تطبيقاتك بـ Managed Postgres، انتقل إلى عرض Connect في الشريط الجانبي الأيسر للمثيل. يؤدي النقر على Connect إلى فتح نافذة منبثقة تعرض بيانات اعتماد الاتصال وسلاسل الاتصال لديك بعدة تنسيقات. تعرض نافذة الاتصال المنبثقة المعلومات التالية:
الوصول إلى تفاصيل الاتصال
- اسم المستخدم: مستخدم قاعدة البيانات (الافتراضي:
postgres)
- كلمة المرور: كلمة مرور قاعدة البيانات (تكون مخفية افتراضيًا، انقر على أيقونة العين لإظهارها)
- الخادم: اسم المضيف لمثيل Managed Postgres
- المنفذ: منفذ PostgreSQL (الافتراضي:
5432)
توفّر علامات التبويب الاتصال عبر سلسلة اتصالك بعدة تنسيقات لتناسب متطلبات تطبيقك:
تنسيقات سلسلة الاتصال
لدواعٍ أمنية، تكون كلمة المرور في سلاسل الاتصال مخفية افتراضيًا. انقر على أيقونة النسخ بجوار أي حقل أو سلسلة اتصال لنسخها مباشرةً إلى الحافظة.
|Format
|Description
|url
|عنوان URL قياسي للاتصال بالتنسيق
postgresql://<USER>:<PASSWORD>@<HOST>:<PORT>/<DATABASE>
|psql
|أمر جاهز للاستخدام للاتصال عبر أداة سطر الأوامر psql
|env
|متغيرات بيئة للعملاء المعتمدين على libpq
|yaml
|تهيئة منسّقة بصيغة YAML
|jdbc
|سلسلة اتصال JDBC لتطبيقات Java
يتضمن Managed Postgres مثيل PgBouncer مضمّنًا لتجميع الاتصالات على جانب الخادم. يساعد PgBouncer في تحسين إدارة الاتصالات والأداء واستغلال الموارد، خاصةً للتطبيقات التي:
تجميع الاتصالات عبر PgBouncer
- تفتح عددًا كبيرًا من الاتصالات المتزامنة
- تنشئ الاتصالات وتغلقها بشكل متكرر
- تستخدم بيئات حوسبة بدون خوادم أو مؤقتة
جميع مثيلات Managed Postgres مؤمّنة باستخدام TLS. وأدنى إصدار مدعوم هو TLS 1.3.
تهيئة TLS
تستخدم الاتصالات، افتراضيًا، تشفير TLS من دون التحقق من الشهادة:
اتصال سريع (مشفّر باستخدام TLS)
psql 'postgresql://postgres:PASSWORD@your-instance.pg.clickhouse.cloud:5432/postgres'
بالنسبة إلى أحمال العمل في بيئات الإنتاج، نوصي بالاتصال عبر TLS مع التحقق لضمان أنك تتواصل مع الخادم الصحيح. للقيام بذلك، نزّل حزمة شهادة CA من علامة التبويب Settings وأضِفها إلى الشهادات الموثوق بها لدى عميل قاعدة البيانات لديك. شهادة CA فريدة لمثيل Managed Postgres الخاص بك، ولن تعمل مع مثيلات أخرى. للاتصال عبر TLS مع التحقق، أضِف
اتصال TLS مع التحقق (موصى به لبيئات الإنتاج)
sslmode=verify-full ومسار الشهادة التي نزّلتها:
psql 'postgresql://postgres:PASSWORD@your-instance.pg.clickhouse.cloud:5432/postgres?sslmode=verify-full&sslrootcert=/path/to/ca-certificate.pem'