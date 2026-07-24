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يتضمن Managed Postgres مجموعة مختارة من الامتدادات لتوسيع وظائف قاعدة البيانات لديك. في ما يلي قائمة بالامتدادات المتاحة.

تثبيت الامتدادات

لتثبيت امتداد، اتصل بقاعدة البيانات ثم نفِّذ:
لمعرفة الامتدادات المثبتة حاليًا:
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الامتدادات المتاحة

امتداد pg_clickhouse

امتداد pg_clickhouse مُثبّتة مسبقًا على كل مثيل من Managed Postgres. وتتيح لك الاستعلام مباشرةً عن قواعد بيانات ClickHouse من PostgreSQL، مما يوفر طبقة استعلام موحّدة لكلٍّ من المعاملات والتحليلات. راجع وثائق pg_clickhouse للاطلاع على تعليمات الإعداد وتفاصيل الاستخدام.

امتداد pg_stat_ch

يوفّر امتداد pg_stat_ch إمكانات observability على مستوى الاستعلام لمثيل Managed Postgres لديك. ويجمع بيانات telemetry لكل استعلام على حدة (التوقيتات، الصفوف، المخازن المؤقتة، WAL، الأخطاء) ويرسلها إلى UI في ClickHouse Cloud، حيث تظهر على شكل عروض الاستعلامات البطيئة والأخطاء وأحمال العمل. لا يتطلب أي إعداد.

امتداد pg_re2

يضيف امتداد pg_re2 إلى Managed Postgres دوال للتعبيرات النمطية متوافقة مع ClickHouse، ومدعومة بمحرك RE2 من Google. ويكون ذلك مفيدًا عند نقل الاستعلامات بينهما أو تشغيل أعباء عمل هجينة تتطلب دلالات متطابقة لمطابقة الأنماط على كلا الجانبين.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦