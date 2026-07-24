لتثبيت امتداد، اتصل بقاعدة البيانات ثم نفِّذ:
تثبيت الامتدادات
لمعرفة الامتدادات المثبتة حاليًا:
CREATE EXTENSION extension_name;
لعرض جميع الامتدادات المتاحة وإصداراتها:
SELECT * FROM pg_extension;
SELECT * FROM pg_available_extensions;
الامتدادات المتاحة
|الامتداد
|الإصدار
|الوصف
address_standardizer
|3.6.3
|يُستخدم لتحليل العنوان إلى عناصره المكوِّنة
address_standardizer_data_us
|3.6.3
|مثال على مجموعة بيانات Address Standardizer للولايات المتحدة
adminpack
|2.1
|وظائف إدارية لـ PostgreSQL (PG16 فقط)
age
|1.7.0
|امتداد قاعدة بيانات بيانية Apache AGE
amcheck
|وظائف للتحقق من سلامة العلاقات
autoinc
|1.0
|وظائف للحقول ذات الزيادة التلقائية
bloom
|1.0
|أسلوب وصول Bloom - فهرس قائم على ملف توقيع
bool_plperl
|1.0
|تحويل بين bool و plperl
bool_plperlu
|1.0
|تحويل بين bool و plperlu
btree_gin
|1.3
|دعم فهرسة أنواع البيانات الشائعة في GIN
btree_gist
|1.8
|دعم فهرسة أنواع البيانات الشائعة في GiST
citext
|1.8
|نوع بيانات للسلاسل النصية غير الحساسة لحالة الأحرف
cube
|1.5
|نوع بيانات للمكعبات متعددة الأبعاد
dblink
|1.2
|الاتصال بقواعد بيانات PostgreSQL أخرى من داخل قاعدة بيانات
dict_int
|1.0
|قالب قاموس للبحث النصي للأعداد الصحيحة
dict_xsyn
|1.0
|قالب قاموس للبحث النصي لمعالجة المترادفات الموسعة
earthdistance
|1.2
|حساب مسافات الدائرة العظمى على سطح الأرض
file_fdw
|1.0
|مغلّف بيانات خارجية للوصول إلى الملفات المسطحة
fuzzystrmatch
|1.2
|تحديد أوجه التشابه والمسافة بين السلاسل النصية
h3
|4.2.3
|روابط H3 لـ PostgreSQL
h3_postgis
|4.2.3
|تكامل H3 مع PostGIS
hll
|2.19
|نوع لتخزين بيانات HyperLogLog
hstore
|1.8
|نوع بيانات لتخزين مجموعات من أزواج (مفتاح، قيمة)
hstore_plperl
|1.0
|تحويل بين hstore و plperl
hstore_plperlu
|1.0
|تحويل بين hstore و plperlu
hypopg
|1.4.2
|فهارس افتراضية لـ PostgreSQL
intagg
|1.1
|مُجمِّع ومُعدِّد للأعداد الصحيحة (مهجور)
insert_username
|1.0
|وظائف لتتبّع من غيّر جدولًا
intarray
|1.5
|وظائف وعوامل ودعم الفهارس لمصفوفات الأعداد الصحيحة أحادية البعد
ip4r
|2.4
|أنواع فهارس لنطاقات IPv4 و IPv6
isn
|1.3
|أنواع بيانات لمعايير الترقيم الدولي للمنتجات
jsonb_plperl
|1.0
|تحويل بين jsonb و plperl
jsonb_plperlu
|1.0
|تحويل بين jsonb و plperlu
lo
|1.2
|صيانة الكائنات الكبيرة
ltree
|1.3
|نوع بيانات للبُنى الهرمية الشبيهة بالأشجار
moddatetime
|1.0
|دوال لتتبّع وقت آخر تعديل
mysql_fdw
|1.2
|مغلّف بيانات خارجية للاستعلام من خادم MySQL
old_snapshot
|1.0
|أدوات مساعدة لدعم old_snapshot_threshold (PG16 only)
orafce
|4.16
|دوال ومعاملات تحاكي مجموعة فرعية من الدوال والحِزم في Oracle RDBMS
pageinspect
|1.13
|فحص محتويات صفحات قاعدة البيانات على مستوى منخفض
pg_buffercache
|فحص ذاكرة التخزين المؤقت المشتركة للمخزن المؤقت
pg_clickhouse
|0.3
|واجهات للاستعلام عن قواعد بيانات ClickHouse من PostgreSQL
pg_cron
|1.6
|مجدول مهام لـ PostgreSQL
pg_freespacemap
|1.3
|فحص خريطة المساحة الحرة (FSM)
pg_hint_plan
|تلميحات المُحسِّن لـ PostgreSQL
pg_ivm
|1.13
|الصيانة التزايدية للعروض في PostgreSQL
pg_logicalinspect
|1.0
|دوال لفحص مكوّنات logical decoding (PG18+)
pg_partman
|5.4.3
|امتداد لإدارة الجداول المُقسّمة حسب الوقت أو المعرّف
pg_prewarm
|1.2
|تهيئة بيانات relation مسبقًا
pg_re2
|0.1
|دوال تعبيرات نمطية متوافقة مع ClickHouse ومدعومة بمحرك RE2 من Google
pg_repack
|1.5.3
|إعادة تنظيم الجداول في قواعد بيانات PostgreSQL بأقل قدر ممكن من الأقفال
pg_similarity
|1.0
|دعم استعلامات التشابه
pg_stat_ch
|0.3
|يبث بيانات telemetry الخاصة بتنفيذ كل query إلى ClickHouse في الوقت الفعلي
pg_stat_statements
|تتبّع إحصاءات التخطيط والتنفيذ لجميع عبارات SQL المنفَّذة
pg_surgery
|1.0
|امتداد لإجراء إصلاح على relation متضرّرة
pg_tokenizer
|0.1.1
|مقطّع نصوص يُستخدم مع
vchord_bm25
pg_trgm
|1.6
|قياس تشابه النصوص والبحث في الفهارس استنادًا إلى المقاطع الثلاثية
pg_visibility
|1.2
|فحص خريطة الظهور (VM) ومعلومات الظهور على مستوى الصفحة
pg_walinspect
|1.1
|دوال لفحص محتويات PostgreSQL Write-Ahead Log
pgaudit
|يوفّر إمكانات التدقيق
pgcrypto
|1.4
|دوال التشفير
pglogical
|2.4.6
|النسخ المنطقي لـ PostgreSQL
pglogical_origin
|1.0.0
|امتداد وهمي للتوافق عند الترقية من Postgres 9.4
pgrouting
|4.0.1
|امتداد pgRouting
pgrowlocks
|1.2
|عرض معلومات القفل على مستوى الصفوف
pgstattuple
|1.5
|عرض إحصاءات على مستوى الـ tuple
pgtap
|1.3.4
|اختبار الوحدات لـ PostgreSQL
plperl
|1.0
|لغة PL/Perl الإجرائية
plperlu
|1.0
|لغة PL/PerlU الإجرائية غير الموثوقة
plpgsql
|1.0
|لغة PL/pgSQL الإجرائية
plpgsql_check
|2.8
|فحص موسّع لدوال plpgsql
postgis
|3.6.3
|أنواع البيانات والدوال المكانية للهندسة والجغرافيا في PostGIS
postgis_raster
|3.6.3
|أنواع البيانات النقطية ودوالها في PostGIS
postgis_sfcgal
|3.6.3
|دوال PostGIS SFCGAL
postgis_tiger_geocoder
|3.6.3
|المرمّز الجغرافي tiger في PostGIS والمرمّز الجغرافي العكسي
postgis_topology
|3.6.3
|أنواع البيانات والدوال المكانية للطوبولوجيا في PostGIS
postgres_fdw
|1.2
|مغلّف البيانات الخارجية لخوادم PostgreSQL البعيدة
prefix
|1.2.0
|وحدة Prefix Range لـ PostgreSQL
refint
|1.0
|دوال لتنفيذ التكامل المرجعي (مهمل)
seg
|1.4
|نوع بيانات لتمثيل المقاطع الخطية أو الفترات ذات الفاصلة العائمة
semver
|0.41.0
|نوع بيانات الإصدار الدلالي
sslinfo
|1.2
|معلومات حول شهادات SSL
tablefunc
|1.0
|دوال تتعامل مع الجداول بالكامل، بما في ذلك crosstab
tcn
|1.0
|إشعارات بالتغييرات الناتجة عن المشغلات
tds_fdw
|2.0.5
|مغلّف بيانات خارجية للاستعلام عن قاعدة بيانات TDS (Sybase أو Microsoft SQL Server)
tsm_system_rows
|1.0
|أسلوب TABLESAMPLE يقبل عدد الصفوف كحد
tsm_system_time
|1.0
|أسلوب TABLESAMPLE يقبل الوقت بالمللي ثانية كحد
uint
|أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة
unaccent
|1.1
|قاموس بحث نصي يزيل علامات التشكيل
unit
|7
|امتداد وحدات SI
uuid-ossp
|1.1
|إنشاء معرّفات فريدة عالميًا (UUIDs)
vchord
|1.1.1
|أساليب وصول لفهرسة المتجهات في Postgres
vchord_bm25
|0.3.0
|أسلوب وصول لترتيب النتائج وفق BM25 للبحث في النص الكامل
vector
|0.8.2
|نوع بيانات للمتجهات وأساليب الوصول
ivfflat و
hnsw
xml2
|1.2
|استعلامات XPath وتحويلات XSLT
امتداد
امتداد pg_clickhouse
pg_clickhouse مُثبّتة مسبقًا على كل مثيل من Managed Postgres. وتتيح لك الاستعلام مباشرةً عن قواعد بيانات ClickHouse من PostgreSQL، مما يوفر طبقة استعلام موحّدة لكلٍّ من المعاملات والتحليلات.
راجع وثائق pg_clickhouse للاطلاع على تعليمات الإعداد وتفاصيل الاستخدام.
يوفّر امتداد
امتداد pg_stat_ch
pg_stat_ch إمكانات observability على مستوى الاستعلام لمثيل Managed Postgres لديك. ويجمع بيانات telemetry لكل استعلام على حدة (التوقيتات، الصفوف، المخازن المؤقتة، WAL، الأخطاء) ويرسلها إلى UI في ClickHouse Cloud، حيث تظهر على شكل عروض الاستعلامات البطيئة والأخطاء وأحمال العمل. لا يتطلب أي إعداد.
يضيف امتداد
امتداد pg_re2
pg_re2 إلى Managed Postgres دوال للتعبيرات النمطية متوافقة مع ClickHouse، ومدعومة بمحرك RE2 من Google. ويكون ذلك مفيدًا عند نقل الاستعلامات بينهما أو تشغيل أعباء عمل هجينة تتطلب دلالات متطابقة لمطابقة الأنماط على كلا الجانبين.