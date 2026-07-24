يتضمن Managed Postgres مجموعة مختارة من الامتدادات لتوسيع وظائف قاعدة البيانات لديك. في ما يلي قائمة بالامتدادات المتاحة.

​ تثبيت الامتدادات

لتثبيت امتداد، اتصل بقاعدة البيانات ثم نفِّذ:

CREATE EXTENSION extension_name;

لمعرفة الامتدادات المثبتة حاليًا:

SELECT * FROM pg_extension;

لعرض جميع الامتدادات المتاحة وإصداراتها:

SELECT * FROM pg_available_extensions;

​ الامتدادات المتاحة

الامتداد الإصدار الوصف address_standardizer 3.6.3 يُستخدم لتحليل العنوان إلى عناصره المكوِّنة address_standardizer_data_us 3.6.3 مثال على مجموعة بيانات Address Standardizer للولايات المتحدة adminpack 2.1 وظائف إدارية لـ PostgreSQL (PG16 فقط) age 1.7.0 امتداد قاعدة بيانات بيانية Apache AGE amcheck وظائف للتحقق من سلامة العلاقات autoinc 1.0 وظائف للحقول ذات الزيادة التلقائية bloom 1.0 أسلوب وصول Bloom - فهرس قائم على ملف توقيع bool_plperl 1.0 تحويل بين bool و plperl bool_plperlu 1.0 تحويل بين bool و plperlu btree_gin 1.3 دعم فهرسة أنواع البيانات الشائعة في GIN btree_gist 1.8 دعم فهرسة أنواع البيانات الشائعة في GiST citext 1.8 نوع بيانات للسلاسل النصية غير الحساسة لحالة الأحرف cube 1.5 نوع بيانات للمكعبات متعددة الأبعاد dblink 1.2 الاتصال بقواعد بيانات PostgreSQL أخرى من داخل قاعدة بيانات dict_int 1.0 قالب قاموس للبحث النصي للأعداد الصحيحة dict_xsyn 1.0 قالب قاموس للبحث النصي لمعالجة المترادفات الموسعة earthdistance 1.2 حساب مسافات الدائرة العظمى على سطح الأرض file_fdw 1.0 مغلّف بيانات خارجية للوصول إلى الملفات المسطحة fuzzystrmatch 1.2 تحديد أوجه التشابه والمسافة بين السلاسل النصية h3 4.2.3 روابط H3 لـ PostgreSQL h3_postgis 4.2.3 تكامل H3 مع PostGIS hll 2.19 نوع لتخزين بيانات HyperLogLog hstore 1.8 نوع بيانات لتخزين مجموعات من أزواج (مفتاح، قيمة) hstore_plperl 1.0 تحويل بين hstore و plperl hstore_plperlu 1.0 تحويل بين hstore و plperlu hypopg 1.4.2 فهارس افتراضية لـ PostgreSQL intagg 1.1 مُجمِّع ومُعدِّد للأعداد الصحيحة (مهجور) insert_username 1.0 وظائف لتتبّع من غيّر جدولًا intarray 1.5 وظائف وعوامل ودعم الفهارس لمصفوفات الأعداد الصحيحة أحادية البعد ip4r 2.4 أنواع فهارس لنطاقات IPv4 و IPv6 isn 1.3 أنواع بيانات لمعايير الترقيم الدولي للمنتجات jsonb_plperl 1.0 تحويل بين jsonb و plperl jsonb_plperlu 1.0 تحويل بين jsonb و plperlu lo 1.2 صيانة الكائنات الكبيرة ltree 1.3 نوع بيانات للبُنى الهرمية الشبيهة بالأشجار moddatetime 1.0 دوال لتتبّع وقت آخر تعديل mysql_fdw 1.2 مغلّف بيانات خارجية للاستعلام من خادم MySQL old_snapshot 1.0 أدوات مساعدة لدعم old_snapshot_threshold (PG16 only) orafce 4.16 دوال ومعاملات تحاكي مجموعة فرعية من الدوال والحِزم في Oracle RDBMS pageinspect 1.13 فحص محتويات صفحات قاعدة البيانات على مستوى منخفض pg_buffercache فحص ذاكرة التخزين المؤقت المشتركة للمخزن المؤقت pg_clickhouse 0.3 واجهات للاستعلام عن قواعد بيانات ClickHouse من PostgreSQL pg_cron 1.6 مجدول مهام لـ PostgreSQL pg_freespacemap 1.3 فحص خريطة المساحة الحرة (FSM) pg_hint_plan تلميحات المُحسِّن لـ PostgreSQL pg_ivm 1.13 الصيانة التزايدية للعروض في PostgreSQL pg_logicalinspect 1.0 دوال لفحص مكوّنات logical decoding (PG18+) pg_partman 5.4.3 امتداد لإدارة الجداول المُقسّمة حسب الوقت أو المعرّف pg_prewarm 1.2 تهيئة بيانات relation مسبقًا pg_re2 0.1 دوال تعبيرات نمطية متوافقة مع ClickHouse ومدعومة بمحرك RE2 من Google pg_repack 1.5.3 إعادة تنظيم الجداول في قواعد بيانات PostgreSQL بأقل قدر ممكن من الأقفال pg_similarity 1.0 دعم استعلامات التشابه pg_stat_ch 0.3 يبث بيانات telemetry الخاصة بتنفيذ كل query إلى ClickHouse في الوقت الفعلي pg_stat_statements تتبّع إحصاءات التخطيط والتنفيذ لجميع عبارات SQL المنفَّذة pg_surgery 1.0 امتداد لإجراء إصلاح على relation متضرّرة pg_tokenizer 0.1.1 مقطّع نصوص يُستخدم مع vchord_bm25 pg_trgm 1.6 قياس تشابه النصوص والبحث في الفهارس استنادًا إلى المقاطع الثلاثية pg_visibility 1.2 فحص خريطة الظهور (VM) ومعلومات الظهور على مستوى الصفحة pg_walinspect 1.1 دوال لفحص محتويات PostgreSQL Write-Ahead Log pgaudit يوفّر إمكانات التدقيق pgcrypto 1.4 دوال التشفير pglogical 2.4.6 النسخ المنطقي لـ PostgreSQL pglogical_origin 1.0.0 امتداد وهمي للتوافق عند الترقية من Postgres 9.4 pgrouting 4.0.1 امتداد pgRouting pgrowlocks 1.2 عرض معلومات القفل على مستوى الصفوف pgstattuple 1.5 عرض إحصاءات على مستوى الـ tuple pgtap 1.3.4 اختبار الوحدات لـ PostgreSQL plperl 1.0 لغة PL/Perl الإجرائية plperlu 1.0 لغة PL/PerlU الإجرائية غير الموثوقة plpgsql 1.0 لغة PL/pgSQL الإجرائية plpgsql_check 2.8 فحص موسّع لدوال plpgsql postgis 3.6.3 أنواع البيانات والدوال المكانية للهندسة والجغرافيا في PostGIS postgis_raster 3.6.3 أنواع البيانات النقطية ودوالها في PostGIS postgis_sfcgal 3.6.3 دوال PostGIS SFCGAL postgis_tiger_geocoder 3.6.3 المرمّز الجغرافي tiger في PostGIS والمرمّز الجغرافي العكسي postgis_topology 3.6.3 أنواع البيانات والدوال المكانية للطوبولوجيا في PostGIS postgres_fdw 1.2 مغلّف البيانات الخارجية لخوادم PostgreSQL البعيدة prefix 1.2.0 وحدة Prefix Range لـ PostgreSQL refint 1.0 دوال لتنفيذ التكامل المرجعي (مهمل) seg 1.4 نوع بيانات لتمثيل المقاطع الخطية أو الفترات ذات الفاصلة العائمة semver 0.41.0 نوع بيانات الإصدار الدلالي sslinfo 1.2 معلومات حول شهادات SSL tablefunc 1.0 دوال تتعامل مع الجداول بالكامل، بما في ذلك crosstab tcn 1.0 إشعارات بالتغييرات الناتجة عن المشغلات tds_fdw 2.0.5 مغلّف بيانات خارجية للاستعلام عن قاعدة بيانات TDS ‏(Sybase أو Microsoft SQL Server) tsm_system_rows 1.0 أسلوب TABLESAMPLE يقبل عدد الصفوف كحد tsm_system_time 1.0 أسلوب TABLESAMPLE يقبل الوقت بالمللي ثانية كحد uint أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة unaccent 1.1 قاموس بحث نصي يزيل علامات التشكيل unit 7 امتداد وحدات SI uuid-ossp 1.1 إنشاء معرّفات فريدة عالميًا (UUIDs) vchord 1.1.1 أساليب وصول لفهرسة المتجهات في Postgres vchord_bm25 0.3.0 أسلوب وصول لترتيب النتائج وفق BM25 للبحث في النص الكامل vector 0.8.2 نوع بيانات للمتجهات وأساليب الوصول ivfflat و hnsw xml2 1.2 استعلامات XPath وتحويلات XSLT

امتداد pg_clickhouse مُثبّتة مسبقًا على كل مثيل من Managed Postgres. وتتيح لك الاستعلام مباشرةً عن قواعد بيانات ClickHouse من PostgreSQL، مما يوفر طبقة استعلام موحّدة لكلٍّ من المعاملات والتحليلات.

راجع وثائق pg_clickhouse للاطلاع على تعليمات الإعداد وتفاصيل الاستخدام.

يوفّر امتداد pg_stat_ch إمكانات observability على مستوى الاستعلام لمثيل Managed Postgres لديك. ويجمع بيانات telemetry لكل استعلام على حدة (التوقيتات، الصفوف، المخازن المؤقتة، WAL، الأخطاء) ويرسلها إلى UI في ClickHouse Cloud، حيث تظهر على شكل عروض الاستعلامات البطيئة والأخطاء وأحمال العمل. لا يتطلب أي إعداد.