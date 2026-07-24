pg_dump و
pg_restore.
المتطلبات المسبقة
- إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات PostgreSQL المصدر لديك.
- تثبيت
pg_dumpو
pg_restoreعلى جهازك المحلي. وعادةً ما يكونان مضمَّنين ضمن تثبيتات PostgreSQL. وإذا لم يكونا كذلك، يمكنك تنزيلهما من الموقع الرسمي لـ PostgreSQL.
لتتبّع الخطوات، سنستخدم قاعدة بيانات RDS Postgres تجريبية بوصفها قاعدة البيانات المصدر. على سبيل المثال: إليك ما نعمل عليه:
الإعداد
- جدولان:
eventsو
users. يحتوي
eventsعلى مليون صف، بينما يحتوي
usersعلى ألف صف.
- يحتوي
eventsعلى فهرس.
- عرض مبني على جدول
events.
- بضع تسلسلات
لنستخدم الآن
أنشئ ملف تفريغ لقاعدة البيانات المصدر
pg_dump لإنشاء ملف تفريغ للكائنات المذكورة أعلاه. هذا أمر بسيط:
هنا:
pg_dump \
-d 'postgresql://<user>:<password>@<host>:<port>/<database>' \
--format directory \
-f rds-dump
- استبدل
<user>و
<password>و
<host>و
<port>و
<database>ببيانات اعتماد قاعدة بيانات المصدر. يوفّر معظم مزوّدي Postgres سلسلة سلسلة الاتصال يمكنك استخدامها مباشرةً.
- يحدّد
--format directoryأننا نريد
تفريغبتنسيق directory، وهو مناسب لـ
pg_restore.
- يحدّد
-f rds-dumpdirectory الإخراج لملفات
تفريغ. لاحظ أن هذا directory سيُنشأ تلقائيًا ويجب ألا يكون موجودًا مسبقًا.
- يمكنك أيضًا تنفيذ عملية
تفريغبالتوازي بإضافة العلامة
--jobsمتبوعة بعدد jobs المتوازية التي تريد تشغيلها. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق pg_dump.
الآن بعد أن أصبح لدينا ملف تفريغ، يمكننا استعادته في مثيل ClickHouse Managed Postgres الخاص بنا باستخدام
رحّل ملف تفريغ إلى ClickHouse Managed Postgres
pg_restore.
أولاً، تأكد من إعداد مثيل من Managed Postgres، ويفضَّل أن يكون في المنطقة نفسها التي يوجد فيها المصدر. يمكنك اتباع الدليل السريع هنا. إليك ما سننشئه في هذا الدليل:
أنشئ مثيلاً من Managed Postgres
الآن، بالعودة إلى جهازنا المحلي، يمكننا استخدام الأمر
استعادة التفريغ
pg_restore لاستعادة التفريغ إلى مثيل Managed Postgres لدينا:
يمكنك الحصول على سلسلة الاتصال لمثيل Managed Postgres الخاص بك من وحدة تحكم ClickHouse Cloud، كما هو موضّح ببساطة هنا. وهنا أيضًا توجد علامتان يجدر الانتباه إليهما:
pg_restore \
-d 'postgresql://<user>:<password>@<pg_clickhouse_host>:5432/<database>' \
--verbose \
rds-dump
- يوفّر
--verboseمخرجات تفصيلية أثناء عملية الاستعادة.
- يمكنك أيضًا استخدام العلامة
--jobsهنا لتنفيذ عملية الاستعادة بالتوازي. لمزيد من التفاصيل، راجع توثيق pg_restore.
بمجرد اكتمال عملية الاستعادة، يمكنك الاتصال بمثيل Managed Postgres لديك والتحقق من ترحيل جميع بياناتك وكائناتك بنجاح. يمكنك استخدام أي عميل PostgreSQL للاتصال وتشغيل الاستعلامات. إليك كيف يبدو إعداد Managed Postgres لدينا بعد الترحيل: نرى أن جميع الجداول والفهارس والعروض والتسلسلات موجودة كما هي، مع تطابق أعداد البيانات أيضًا.
تحقّق من الترحيل
اعتبارات
- تأكد من توافق إصدارات PostgreSQL بين قاعدتَي البيانات المصدر والهدف.
قد يؤدي استخدام إصدار
pg_dumpأقدم من الخادم المصدر إلى فقدان بعض الميزات أو حدوث مشكلات في الاستعادة. ومن الأفضل استخدام الإصدار الرئيسي نفسه لـ
pg_dumpالخاص بقاعدة البيانات المصدر، أو إصدار رئيسي أحدث.
- قد تستغرق قواعد البيانات الكبيرة وقتًا ملحوظًا لتفريغها واستعادتها.
خطط لذلك بما يساعد على تقليل فترة التوقف إلى الحد الأدنى، وفكّر في استخدام عمليات التفريغ/الاستعادة المتوازية (
--jobs) حيثما كان ذلك مدعومًا.
- لاحظ أن
pg_dump/
pg_restoreلا ينسخان جميع الكائنات المرتبطة بقاعدة البيانات ولا حالة التشغيل. يشمل ذلك الأدوار وعضوياتها، وفتحات النسخ المتماثل، والتهيئة على مستوى الخادم (مثل
postgresql.confو
pg_hba.conf)، وtablespaces، وإحصاءات وقت التشغيل.
تهانينا! لقد نجحت في ترحيل قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك إلى ClickHouse Managed Postgres باستخدام pg_dump وpg_restore. وأصبحت الآن جاهزًا تمامًا لاستكشاف ميزات Managed Postgres وتكامله مع ClickHouse. إليك دليل بدء سريع مدته 10 دقائق لمساعدتك على الانطلاق: