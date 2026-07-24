المتطلبات المسبقة
- إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات PostgreSQL المصدر باستخدام مستخدم لديه صلاحيات النسخ المتماثل. اتبع دليل الإعداد الخاص بالمصدر الذي تستخدمه:
- Amazon RDS Postgres
- Amazon Aurora Postgres
- Supabase Postgres
- Google Cloud SQL Postgres
- Azure Flexible Server for Postgres
- Neon Postgres
- Crunchy Bridge Postgres
- TimescaleDB
- مصدر Postgres عام لأي مزوّد آخر أو لأي مثيل مستضاف ذاتيًا
- خدمة ClickHouse Managed Postgres لتكون هدف الترحيل. إذا لم تكن لديك واحدة بعد، فراجع دليل البدء السريع.
- يجب أن يكون
pg_dumpو
psqlمثبَّتين على جهازك المحلي. يأتي كلاهما ضمن أدوات PostgreSQL client القياسية.
اعتبارات قبل الترحيل
- نشر تغييرات DDL: يلتقط النسخ المتماثل المستمر (CDC) عمليات DML و
ADD COLUMN. أما تغييرات DDL الأخرى، مثل
DROP COLUMNو
ALTER COLUMN، فلا تُنقل ويجب تطبيقها يدويًا على النظام الهدف.
إذا واجهت مشكلات أثناء الترحيل، فراجع الأسئلة الشائعة حول عمليات ترحيل Managed Postgres للاطلاع على الأخطاء الشائعة وحلولها.
1
الاتصال بقاعدة البيانات المصدر
افتح ClickHouse Cloud console وحدد خدمة Managed Postgres الخاص بك.في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على مصادر البيانات.انقر على بدء الاستيراد.أدخِل تفاصيل الاتصال بقاعدة بيانات PostgreSQL المصدر: المضيف، والمنفذ، واسم المستخدم، وكلمة المرور، واسم قاعدة البيانات. فعِّل TLS إذا كان المصدر يتطلب ذلك.إذا كنت بحاجة إلى اتصال خاص بقاعدة البيانات المصدر، يمكنك اختيار SSH tunneling وتقديم تفاصيل SSH اللازمة. يتيح ذلك لعملية الترحيل الاتصال بأمان بقواعد البيانات غير المتاحة علنًا.اختر طريقة الإدخال:
- التحميل الأولي + CDC — ينسخ البيانات الحالية، ثم يُبقي الوجهة متزامنة مع التغييرات المستمرة.
- التحميل الأولي فقط — نسخة لمرة واحدة، من دون نسخ متماثل مستمر.
- CDC فقط — يتخطى النسخة الأولية ويُجري نسخًا متماثلًا للتغييرات الجديدة فقط بدءًا من هذه النقطة.
2
تصدير مخطط قاعدة البيانات
يعرض المعالج أمر
pg_dump مُعبّأ مسبقًا بتفاصيل الاتصال بالمصدر. شغّله في الطرفية:
يؤدي ذلك إلى إنشاء الملف
pg_dump \
-h <source_host> \
-U <source_user> \
-d <source_database> \
--schema-only \
-f pg.sql
pg.sql في الدليل الحالي.انقر على التالي.
3
استيراد المخطط إلى خدمة Managed Postgres الخاصة بك
حدد قاعدة البيانات الهدف من القائمة المنسدلة، أو انقر على Create a new database لإنشاء واحدة جديدة.يعرض المعالج أمر
psql لتطبيق ملف تفريغ المخطط على خدمة Managed Postgres الخاصة بك. شغّله في الطرفية:
انقر على التالي.
psql \
-h <target_host> \
-p 5432 \
-U <target_user> \
-d <target_database> \
-f pg.sql
4
تهيئة إعدادات الإدخال
حدّد الـ publication المراد استخدامها للنسخ المتماثل المنطقي. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، فسيتم إنشاء publication تلقائيًا.وسّع Advanced replication settings لضبط معدل النقل:
انقر على التالي.
|Setting
|Default
|Description
|Sync interval (seconds)
|10
|عدد مرات الاستعلام عن فتحة النسخ المتماثل
|Parallel threads for initial load
|4
|عدد الخيوط لمرحلة النسخ المجمّع
|Pull batch size
|100,000
|عدد الصفوف التي يتم جلبها في كل دفعة نسخ متماثل
|Snapshot number of rows per partition
|100000
|حجم partition للّقطات الخاصة بالجداول الكبيرة
|Snapshot number of tables in parallel
|1
|عدد الجداول التي تؤخذ لقطاتها بالتوازي
5
تحديد الجداول
حدد الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. تُجمَّع الجداول بحسب المخطط. حدد جداول فردية أو وسّع مخططًا لاختيارها جميعًا.انقر على Create migration.
بعد إنشاء الترحيل، ستجده مُدرجًا في مصادر البيانات بالحالة قيد التشغيل. انقر على الترحيل لفتح العرض التفصيلي. تعرض علامة التبويب الجداول تقدّم التحميل الأوّلي لكل جدول، بما في ذلك الصفوف المُعالجة، والأقسام، ومتوسط الوقت لكل قسم. وتعرض علامة التبويب المقاييس تأخر النسخ المتماثل ومعدل النقل بمجرد بدء CDC.
راقب الترحيل
بمجرد اكتمال التحميل الأولي، وإذا كنت تستخدم CDC، واقترب تأخر النسخ المتماثل من الصفر: تحقق من عدد الصفوف. أجرِ مراجعة سريعة للجداول المهمة في كلٍّ من المصدر والهدف قبل تحويل حركة المرور:
مهام ما بعد الترحيل
أوقِف عمليات الكتابة على المصدر. أوقِف عمليات كتابة التطبيق مؤقتًا. لفرض وضع القراءة فقط أثناء مرحلة التحويل:
SELECT COUNT(*) FROM public.orders;
تأكّد من اكتمال تزامن النسخ المتماثل. قارن أحدث صف في كلٍّ من المصدر والهدف:
ALTER DATABASE <source_db> SET default_transaction_read_only = on;
أعِد ضبط التسلسلات. اضبط التسلسلات لتتوافق مع القيم القصوى الحالية في كل جدول:
-- Run on both source and target
SELECT MAX(id), MAX(updated_at) FROM public.orders;
حوِّل حركة مرور التطبيق. وجِّه عمليات القراءة والكتابة إلى خدمة Managed Postgres لديك، وراقب الأخطاء ومخالفات القيود وسلامة النسخ المتماثل. نظِّف. بمجرد إتمام التحويل والتأكد من أن الخدمة الجديدة سليمة، احذف عملية الترحيل من مصادر البيانات. إذا كنت قد استخدمت CDC، فاحذف فتحة النسخ المتماثل من المصدر لتحرير الموارد:
DO $$
DECLARE r RECORD;
BEGIN
FOR r IN
SELECT
n.nspname AS schema_name,
c.relname AS table_name,
a.attname AS column_name,
pg_get_serial_sequence(format('%I.%I', n.nspname, c.relname), a.attname) AS seq_name
FROM pg_class c
JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = c.oid
WHERE c.relkind = 'r'
AND a.attnum > 0
AND NOT a.attisdropped
AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
LOOP
IF r.seq_name IS NOT NULL THEN
EXECUTE format(
'SELECT setval(%L, COALESCE((SELECT MAX(%I) FROM %I.%I), 0) + 1, false)',
r.seq_name, r.column_name, r.schema_name, r.table_name
);
END IF;
END LOOP;
END $$;
SELECT pg_drop_replication_slot('<slot_name>');