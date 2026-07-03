- تستخدم الإصدار الرئيسي نفسه من PostgreSQL المستخدم في الإنتاج.
- تطبّق تعريفات المخطط نفسها المستخدمة في الإنتاج.
- تحتوي على بيانات تطوير ممثّلة.
- تدعم سير عمل تطوير التطبيقات واختبارها بشكل طبيعي.
يكون سير العمل المعتاد للتطوير المحلي على النحو التالي: ينسجم Managed Postgres مع سير عمل تطوير PostgreSQL الحالية. ومن خلال التطوير باستخدام مثيل PostgreSQL محلي، يمكن للفرق إجراء التعديلات بسرعة، والحفاظ على بيئات قابلة لإعادة الإنشاء، واكتساب الثقة بأن التطبيقات ستعمل بشكل متسق عند نشرها على Managed Postgres.
مثال على سير العمل في التطوير
أسهل طريقة لإنشاء بيئة تطوير محلية هي تشغيل PostgreSQL داخل Docker. اختر إصدار PostgreSQL الذي يطابق نشر Managed Postgres لديك:
شغّل PostgreSQL محليًا باستخدام Docker
ابدأ تشغيل PostgreSQL:
docker-compose.yml
services:
postgres:
image: postgres:18
container_name: local-postgres
restart: unless-stopped
environment:
POSTGRES_USER: postgres
POSTGRES_PASSWORD: postgres
POSTGRES_DB: app
ports:
- "15432:5432"
volumes:
- postgres_data:/var/lib/postgresql
volumes:
postgres_data:
تحقّق من إمكانية الاتصال:
docker compose up -d
في هذه المرحلة، يعمل PostgreSQL محليًا، لكنه لا يتضمن بعد مخطط التطبيق أو أي بيانات خاصة ببيئة التطوير.
psql -h localhost -U postgres -p 15432 -d app
لا توجد طريقة موحّدة إلزامية لإنشاء المخطط في بيئة محلية. لدى معظم المؤسسات بالفعل سير عمل راسخ لإدارة المخطط يمكن إعادة استخدامه كما هو.
تطبيق مخطط بيانات التطبيق
تستخدم فرق كثيرة إطار الترحيل نفسه الذي يعمل في بيئتَي ما قبل الإنتاج والإنتاج — مثل أدوات Flyway وLiquibase وRails migrations وDjango migrations وPrisma migrations وAlembic. يضمن تطبيق الترحيلات محليًا اختبار تطور المخطط باستمرار ضمن سير التطوير المعتاد:
ترحيلات التطبيق
./migrate up
# or
npm run migrate
# or
rails db:migrate
يمكن لتصدير PostgreSQL الخاص بالمخطط فقط إعادة إنشاء بنية قاعدة بيانات موجودة. ويكون ذلك مفيدًا في الإعداد الموجّه، وفهم سلوك المخطط، والتحقق من التوافق، أو الإعداد السريع الأولي لبيئات التطوير. صدّر المخطط:
تفريغات PostgreSQL الخاصة بالمخطط فقط
استعد محليًا:
pg_dump \
--schema-only \
--no-owner \
--no-privileges \
-h <host> \
-U <user> \
-d <database> \
> schema.sql
psql \
-h localhost \
-U postgres \
-p 15432 \
-d app \
-f schema.sql
تحتفظ بعض الفرق بتعريفات المخطط مباشرةً ضمن نظام التحكم في الإصدارات على شكل ملفات SQL. ويمكن تطبيق هذه الملفات مباشرةً على مثيل PostgreSQL محلي أثناء إعداد البيئة. وبصرف النظر عن النهج المتّبع، فالنتيجة الأهم هي أن إنشاء المخطط يتم تلقائيًا، ويمكن إعادة إنتاجه، ويستند إلى تعريفات خاضعة للتحكم في الإصدارات.
تعريفات SQL المحفوظة في المستودع
بمجرد إنشاء المخطط، املأ قاعدة البيانات ببيانات تطويرية تمثيلية. في معظم سير عمل التطوير، تكون مجموعات البيانات الاصطناعية التي تُنشأ بواسطة برامج نصية أولية كافية. إذ يسهل إعادة إنشائها، وهي آمنة للتوزيع، كما أنها تتجنب اعتبارات الامتثال والأمان المرتبطة ببيانات بيئة الإنتاج. ومن الأساليب الشائعة في تطبيقات SaaS إنشاء بيانات لعدد صغير من المستأجرين النموذجيين، وبناء علاقات واقعية بين المستخدمين والمنتجات والطلبات وغيرها من كيانات الأعمال.
ملء بيانات تطويرية تمثيلية
يوضح المخطط التالي تطبيق SaaS مبسطًا متعدد المستأجرين:
مثال على مخطط متعدد المستأجرين
CREATE TABLE tenants (
id UUID PRIMARY KEY,
name TEXT NOT NULL
);
CREATE TABLE users (
id UUID PRIMARY KEY,
tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id),
email TEXT NOT NULL,
first_name TEXT,
last_name TEXT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
);
CREATE TABLE products (
id UUID PRIMARY KEY,
tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id),
name TEXT NOT NULL,
price NUMERIC(10,2)
);
CREATE TABLE orders (
id UUID PRIMARY KEY,
tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id),
user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
status TEXT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
);
CREATE TABLE order_items (
id UUID PRIMARY KEY,
order_id UUID NOT NULL REFERENCES orders(id),
product_id UUID NOT NULL REFERENCES products(id),
quantity INTEGER
);
CREATE TABLE audit_logs (
id UUID PRIMARY KEY,
tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id),
entity_type TEXT,
entity_id UUID,
action TEXT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
);
ثبّت التبعيات:
إنشاء بيانات تجريبية
أنشئ ملفًا باسم
pip install faker psycopg2-binary
seed.py:
نفِّذ البرنامج النصي:
seed.py
import random
import uuid
import psycopg2
from faker import Faker
fake = Faker()
conn = psycopg2.connect(
host="localhost",
port=15432,
dbname="app",
user="postgres",
password="postgres"
)
cur = conn.cursor()
tenant_ids = []
for tenant_name in [
"Tenant A",
"Tenant B",
"Tenant C"
]:
tenant_id = str(uuid.uuid4())
tenant_ids.append(tenant_id)
cur.execute(
"""
INSERT INTO tenants(id, name)
VALUES (%s, %s)
""",
(tenant_id, tenant_name)
)
for tenant_id in tenant_ids:
users = []
products = []
for _ in range(20):
user_id = str(uuid.uuid4())
users.append(user_id)
cur.execute(
"""
INSERT INTO users(
id,
tenant_id,
email,
first_name,
last_name
)
VALUES (%s,%s,%s,%s,%s)
""",
(
user_id,
tenant_id,
fake.email(),
fake.first_name(),
fake.last_name()
)
)
for _ in range(15):
product_id = str(uuid.uuid4())
products.append(product_id)
cur.execute(
"""
INSERT INTO products(
id,
tenant_id,
name,
price
)
VALUES (%s,%s,%s,%s)
""",
(
product_id,
tenant_id,
fake.word(),
round(random.uniform(10, 500), 2)
)
)
for _ in range(50):
order_id = str(uuid.uuid4())
cur.execute(
"""
INSERT INTO orders(
id,
tenant_id,
user_id,
status
)
VALUES (%s,%s,%s,%s)
""",
(
order_id,
tenant_id,
random.choice(users),
random.choice([
"pending",
"completed",
"cancelled"
])
)
)
for _ in range(random.randint(1, 5)):
cur.execute(
"""
INSERT INTO order_items(
id,
order_id,
product_id,
quantity
)
VALUES (%s,%s,%s,%s)
""",
(
str(uuid.uuid4()),
order_id,
random.choice(products),
random.randint(1, 10)
)
)
cur.execute(
"""
INSERT INTO audit_logs(
id,
tenant_id,
entity_type,
entity_id,
action
)
VALUES (%s,%s,%s,%s,%s)
""",
(
str(uuid.uuid4()),
tenant_id,
"order",
order_id,
"created"
)
)
conn.commit()
conn.close()
تحتوي مجموعة البيانات الناتجة على:
python seed.py
هذه المجموعة من البيانات كبيرة بما يكفي لتجربة سير عمل التطبيقات الشائعة، ومنطق عزل المستأجرين، واستعلامات التقارير، وفحوصات سلامة العلاقات، مع بقائها خفيفة بما يكفي للتطوير والاختبار محليًا.
|الجدول
|السجلات
|tenants
|3
|users
|60
|products
|45
|orders
|150
|order_items
|400+
|audit_logs
|150+
تركّز الأمثلة أعلاه على تطوير PostgreSQL محليًا. إذا كنت تريد اختبار معمارية PostgreSQL-to-ClickHouse الكاملة محليًا، يمكنك تشغيل مكدس PostgreSQL + ClickHouse مفتوح المصدر. يجمع هذا المكدس بين PostgreSQL لأحمال عمل المعاملات، وClickHouse للتحليلات، وPeerDB لالتقاط بيانات التغيير (CDC) الأصلي. ويتيح لك التطوير على PostgreSQL مع تكرار البيانات باستمرار إلى ClickHouse، مما يتيح اختبار التحليلات التشغيلية، وأحمال عمل التقارير، ومسارات البيانات الآنية مباشرةً من حاسوبك المحمول. يمكن تشغيل هذا المكدس بأمر واحد، وهو يتضمن جميع الخدمات المطلوبة معدّة مسبقًا:
بيئة تطوير PostgreSQL + ClickHouse
يتضمن المكدس:
git clone https://github.com/ClickHouse/postgres-clickhouse-stack.git
cd postgres-clickhouse-stack
./run.sh start
- PostgreSQL
- ClickHouse
- PeerDB لالتقاط بيانات التغيير (CDC) في PostgreSQL
- خدمات مساندة وتطبيقات تجريبية