انقر على Replicate data in ClickHouse لبدء إعداد ClickPipe الخاص بك.
قبل المتابعة، تأكد من أن خدمة Postgres الخاصة بك متاحة لخدمة ClickPipes. ينبغي أن يكون هذا هو الإعداد الافتراضي، ولكن إذا كنت قد قيّدت الوصول عبر IP، فقد تحتاج إلى السماح لبعض عناوين IP المصدر الواردة في هذه القائمة، وذلك بحسب المنطقة التي توجد فيها خدمة ClickHouse الخاصة بك.
1
تكوين خدمة النسخ المتماثل
املأ إعدادات النسخ المتماثل:
- اسم التكامل: اسم لهذا الـ ClickPipe
- خدمة ClickHouse: اختر خدمة ClickHouse Cloud حالية أو أنشئ خدمة جديدة
- قاعدة بيانات Postgres: قاعدة البيانات المصدر التي سيتم النسخ المتماثل منها
- طريقة النسخ المتماثل: اختر أحد الخيارات التالية:
- التحميل الأولي + CDC: استورد البيانات الحالية وأبقِ الجداول محدَّثة بالتغييرات الجديدة (موصى به)
- التحميل الأولي فقط: لقطة لمرة واحدة للبيانات الحالية بدون تحديثات مستمرة
- CDC فقط: تخطَّ اللقطة الأولية والتقط فقط التغييرات الجديدة من الآن فصاعدًا
2
تكوين إعدادات النسخ المتماثل
اضبط طريقة نسخ البيانات بدقة:
- فاصل المزامنة (بالثواني): عدد مرات سحب التغييرات من Postgres (الافتراضي: 60)
- الخيوط المتوازية للتحميل الأولي: عدد الخيوط المستخدمة أثناء اللقطة الأولية (الافتراضي: 4)
- حجم دفعة السحب: عدد الصفوف التي يتم جلبها في كل دفعة أثناء النسخ المتماثل (الافتراضي: 100000)
- عدد الصفوف لكل partition في اللقطة: عدد الصفوف لكل partition أثناء اللقطة الأولية (الافتراضي: 100000)
- عدد الجداول في اللقطة بالتوازي: عدد الجداول التي تؤخذ لها لقطات بالتزامن (الافتراضي: 1)
3
اختر الجداول المطلوب نسخها متماثلًا
اختر قاعدة البيانات الهدف وحدد الجداول المطلوب نسخها متماثلًا:
- قاعدة البيانات الهدف: اختر قاعدة بيانات ClickHouse حالية أو أنشئ قاعدة بيانات جديدة
- إضافة اسم schema كبادئة لأسماء جداول الوجهة الافتراضية: يضيف schema الخاصة بـ Postgres كبادئة لتجنب تعارضات التسمية
- الاحتفاظ بقيم NULL من المصدر: يُبقي قيم NULL بدلًا من تحويلها إلى القيم الافتراضية للنوع. ينطبق هذا الإعداد على جميع الجداول في الـ pipe ولا يمكن تغييره بعد إنشاء الـ pipe.
- إزالة الصفوف المحذوفة أثناء عمليات الدمج: بالنسبة إلى جداول ReplacingMergeTree، يزيل الصفوف المحذوفة فعليًا أثناء عمليات الدمج في الخلفية
4
راقب ClickPipe الخاص بك
بمجرد بدء ClickPipe، ستراه مُدرجًا في القائمة نفسها. قد تستغرق اللقطة الأولية لجميع البيانات بعض الوقت، حسب حجم جداولك.انقر على اسم التكامل لعرض الحالة التفصيلية ومراقبة التقدم وعرض الأخطاء وإدارة ClickPipe. راجع Lifecycle of a Postgres ClickPipe لفهم الحالات المختلفة التي قد يكون ClickPipe الخاص بك فيها.