نموذج التسعير، والفئات، وأنواع المثيلات، وتفاصيل تسعير Beta لـ Postgres المُدار بواسطة ClickHouse

تعتمد خدمة Postgres managed by ClickHouse على تخزين NVMe محلي، ما يتيح لها تقديم أداء بمستوى الإنتاج وتكامل أصلي مع ClickHouse من دون التكلفة الإضافية المرتبطة ببنيات التخزين المتصل بالشبكة التقليدية. تغطي هذه الصفحة نموذج التسعير، وأنواع المثيلات المتاحة، ومقارنة الفئات.

أصبحت خدمة Postgres managed by ClickHouse متاحة الآن في Beta. وستظل الخدمة مجانية حتى يبدأ احتساب الاستخدام في 15 يونيو 2026، مما يمنح الفرق وقتًا لتحديد أحجام المثيلات بالشكل المناسب قبل بدء الفوترة.

خلال فترة Beta، تتضمن جميع الخطط خصمًا بنسبة 50%، تأكيدًا على التزامنا تجاه عملائنا الأوائل. يبدأ التسعير من نحو 30 دولارًا شهريًا مقابل 1 vCPU و8 GB RAM وتهيئة تخزين NVMe بسعة 59 GB.

حاسبة التسعير للحصول على تسعير دقيق، استخدم حاسبة التسعير للعثور على أفضل تهيئة وتسعير لعبء العمل لديك.

​ الأداء مقابل السعر

نظرًا إلى أن الخدمة تعمل على وحدات تخزين NVMe محلية، يمكن للعديد من أعباء العمل تحقيق أداء أفضل بكثير مقابل التكلفة مقارنةً بمعماريات التخزين التقليدية المتصلة بالشبكة. راجع PostgresBench للاطلاع على مقارنات الأداء مع موفري Postgres البديلين على مواصفات عتادية مماثلة.

قد يلاحظ العملاء انخفاضًا في متطلبات الموارد الحاسوبية يصل إلى 2–4× لأعباء عمل مماثلة. وينبغي أخذ مكاسب الكفاءة المحتملة هذه في الاعتبار عند مقارنة الأسعار بين الموفّرين، مع أن التحسينات الفعلية ستختلف حسب عبء العمل ويجب التحقق منها في تطبيقاتك المحددة.

​ نموذج التسعير

تعمل الخدمة على تخزين NVMe محلي، لذا يعتمد التسعير على التهيئة الكاملة للآلة الافتراضية — CPU والذاكرة والتخزين — بدلًا من احتساب رسوم منفصلة للحوسبة والقرص.

يتوفر أكثر من 50 تهيئة، تتراوح من 1 vCPU / 8 GB RAM / 59 GB NVMe إلى 96 vCPUs / 768 GB RAM / 60 TB NVMe storage، مما يوفر مرونة لأعباء عمل Postgres المكثفة حوسبيًا وتلك كثيفة التخزين.

​ التسعير حسب الفئة

pg_clickhouse . تختلف الأسعار والميزات وحدود الموارد حسب فئة المؤسسة — Basic, Scale, or Enterprise — لكن كل فئة تتضمن الإمكانات الأساسية للخدمة، بما في ذلك Postgres الجاهز للإنتاج على تخزين NVMe محلي، وCDC الأصلية إلى ClickHouse، وامتداد

يلخّص الجدول أدناه الميزات والإمكانات والحدود المضمنة في كل فئة. ولمقارنة الأسعار بين الفئات، راجع حاسبة التسعير

​ أنواع المثيلات

تُقسَّم تكوينات المثيلات إلى ثلاث فئات لتسهيل اختيار البنية التحتية بناءً على خصائص أعباء العمل.

محسّنة للذاكرة: مُصمَّمة لأعباء العمل كثيفة الذاكرة ذات نسب الذاكرة إلى CPU الأعلى (مثل 1:8 أو 1:4). تدعم عائلات AWS Graviton المستندة إلى r8gd و r6gd و m6gd و m8gd . وهي الأنسب لمجموعات العمل الكبيرة، وارتفاع معدلات الإصابة في ذاكرة التخزين المؤقت، وأعباء عمل قواعد البيانات المقيّدة بالذاكرة.

مُصمَّمة لأعباء العمل كثيفة الذاكرة ذات نسب الذاكرة إلى CPU الأعلى (مثل 1:8 أو 1:4). تدعم عائلات AWS Graviton المستندة إلى و و و . وهي الأنسب لمجموعات العمل الكبيرة، وارتفاع معدلات الإصابة في ذاكرة التخزين المؤقت، وأعباء عمل قواعد البيانات المقيّدة بالذاكرة. محسّنة للتخزين: مُصمَّمة لأعباء العمل التي تتطلب كميات كبيرة من تخزين NVMe المحلي دون توسيع القدرة الحاسوبية بشكل متناسب. تدعم عائلات AWS Graviton المستندة إلى i8g و i8ge و i7i و i7ie ، مع تكوينات توفّر ما يصل إلى 60 تيرابايت من تخزين NVMe المحلي. وهي الأنسب لمجموعات البيانات الكبيرة، وأعباء العمل الخاصة بالسلاسل الزمنية، وتخزين السجلات والأحداث، وأعباء عمل OLTP كثيفة التخزين.

مُصمَّمة لأعباء العمل التي تتطلب كميات كبيرة من تخزين NVMe المحلي دون توسيع القدرة الحاسوبية بشكل متناسب. تدعم عائلات AWS Graviton المستندة إلى و و و ، مع تكوينات توفّر ما يصل إلى 60 تيرابايت من تخزين NVMe المحلي. وهي الأنسب لمجموعات البيانات الكبيرة، وأعباء العمل الخاصة بالسلاسل الزمنية، وتخزين السجلات والأحداث، وأعباء عمل OLTP كثيفة التخزين. محسّنة لـ CPU: مُصمَّمة لأعباء العمل كثيفة القدرة الحاسوبية ذات نسب الذاكرة إلى CPU الأقل (عادةً ما تكون في حدود 1:2). تدعم عائلات c6gd ، وهي الأنسب لأعباء العمل المعاملية عالية التزامن والاستعلامات المقيّدة بـ CPU.

​ حاسبة التسعير

استخدم حاسبة التسعير لتقدير تكاليف النشر عبر أنماط أعباء العمل والإعدادات المختلفة. يمكنك تخصيص ما يلي:

فئة المؤسسة (Basic، Scale، Enterprise)

المنطقة

نوع الإعداد (الذاكرة، أو التخزين، أو المحسّن لوحدة المعالجة المركزية)

معمارية وحدة المعالجة المركزية (ARM أو x86)

تحديد حجم vCPU والذاكرة والتخزين

إعدادات الاستعداد / التوافر العالي (HA)

يتيح لك ذلك مقارنة الأسعار عبر أكثر من 50 تركيبة إعدادات مدعومة والعثور على الأنسب لعبء العمل لديك.

​ أبرز ملامح تسعير Beta

خلال فترة Beta:

الخدمة مجانية حتى بدء احتساب الاستخدام في 15 يونيو 2026

تتوفر إمكانات CDC الأصلية عبر ClickPipes من دون أي تكلفة إضافية

عبر من دون أي تكلفة إضافية لا تُفرض حاليًا أي رسوم على نقل البيانات الصادرة عبر الشبكة أو النسخ الاحتياطية

أو تتضمن جميع الخطط حاليًا تسعير Beta بخصم 50%

​ إخلاءات المسؤولية

مع تطور المنتج خلال مرحلة Beta، قد تُجرى تحسينات على التسعير والباقات قبل التوافر العام (GA). يُرجى ملاحظة ما يلي: