pg_clickhouse es una extensión de PostgreSQL que permite ejecutar consultas de forma remota en bases de datos de ClickHouse, e incluye un foreign data wrapper. Es compatible con PostgreSQL 13 y versiones posteriores, y con ClickHouse 23 y versiones posteriores.
Descripción
La forma más sencilla de probar pg_clickhouse es la [imagen de Docker], que contiene la imagen estándar de PostgreSQL para Docker con las extensiones pg_clickhouse y [re2][re2 extension]:
Primeros pasos
Consulta el tutorial para empezar a importar tablas de ClickHouse y delegar la ejecución de consultas.
docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \
-d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:18
docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres
Uso
CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
OPTIONS (user 'default');
CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA taxi FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;
pg_clickhouse sigue Semantic Versioning para sus versiones públicas.
Política de versionado
- La versión principal se incrementa con cambios en la API
- La versión secundaria se incrementa con cambios de SQL compatibles con versiones anteriores
- La versión de parche se incrementa con cambios solo en el binario
- La versión de la biblioteca (definida por
PG_MODULE_MAGICen PostgreSQL 18 y posteriores) incluye la versión semántica completa, visible en la salida de la función
pgch_version()o de la función de Postgres
pg_get_loaded_modules().
- La versión de la extensión (definida en el archivo de control) incluye solo las versiones principal
y secundaria, visibles en la tabla
pg_catalog.pg_extension, la salida de la función
pg_available_extension_versions()y
\dx pg_clickhouse.
v0.1.0 a
v0.1.1, beneficia a todas las bases de datos que han cargado
v0.1 y
no necesitan ejecutar
ALTER EXTENSION para aprovechar la actualización.
Por otro lado, una versión que incrementa las versiones secundaria o principal
irá acompañada de scripts de actualización de SQL, y todas las bases de datos existentes que contengan
la extensión deben ejecutar
ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE para aprovechar
la actualización.
Las siguientes expresiones DDL de SQL usan pg_clickhouse.
Referencia de SQL DDL
Usa CREATE EXTENSION para añadir pg_clickhouse a una base de datos:
CREATE EXTENSION
Usa
CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
WITH SCHEMA para instalarlo en un esquema concreto (recomendado):
CREATE SCHEMA ch;
CREATE EXTENSION pg_clickhouse WITH SCHEMA ch;
Use ALTER EXTENSION para modificar pg_clickhouse. Ejemplos:
ALTER EXTENSION
-
Después de instalar una nueva versión de pg_clickhouse, use la cláusula
UPDATE:
ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE;
-
Use
SET SCHEMApara mover la extensión a un nuevo esquema:
CREATE SCHEMA ch; ALTER EXTENSION pg_clickhouse SET SCHEMA ch;
Utiliza DROP EXTENSION para eliminar pg_clickhouse de una base de datos:
DROP EXTENSION
Este comando falla si hay algún objeto que dependa de pg_clickhouse. Use la cláusula
DROP EXTENSION pg_clickhouse;
CASCADE para eliminarlos también:
DROP EXTENSION pg_clickhouse CASCADE;
Utilice CREATE SERVER para crear un servidor foráneo que se conecta a un servidor de ClickHouse. Ejemplo:
CREATE SERVER
Las opciones admitidas son:
CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');
driver: El driver de conexión de ClickHouse que se va a usar, ya sea “binary” o “http”. Obligatorio.
compression: Compresión del protocolo nativo para el driver “binary”, una de “none”, “lz4” o “zstd”. El valor predeterminado es “lz4”. El driver “http” la ignora.
dbname: La base de datos de ClickHouse que se usará al conectarse. El valor predeterminado es “default”.
fetch_size: Tamaño aproximado del batch en bytes para HTTP streaming. Los batches se dividen en los límites de las filas. El valor predeterminado es
50000000(50 MB).
0desactiva el streaming y almacena en búfer la respuesta completa. Las tablas foráneas pueden sobrescribir este valor.
host: El nombre de host del servidor de ClickHouse. El valor predeterminado es “localhost”;
port: El puerto del servidor de ClickHouse al que conectarse. Los valores predeterminados son los siguientes:
- 9440 si
driveres “binary” y
hostes un host de ClickHouse Cloud
- 9004 si
driveres “binary” y
hostno es un host de ClickHouse Cloud
- 8443 si
driveres “http” y
hostes un host de ClickHouse Cloud
- 8123 si
driveres “http” y
hostno es un host de ClickHouse Cloud
- 9440 si
min_tls_version: Versión mínima del protocolo TLS que se negociará en las conexiones que usan TLS. Una de
TLSv1,
TLSv1.1,
TLSv1.2o
TLSv1.3. El valor predeterminado es el mínimo propio de la biblioteca TLS. Se aplica a ambos drivers.
secure: Controla TLS para la conexión. Uno de:
auto(predeterminado): usa TLS cuando
hostes un host de ClickHouse Cloud o
portes un puerto seguro; texto no cifrado en caso contrario.
on(o
true/
yes/
1): usa siempre TLS.
porttoma por defecto el valor 8443 (“http”) o 9440 (“binary”).
off(o
false/
no/
0): no usa nunca TLS.
porttoma por defecto el valor 8123 (“http”) o 9000 (“binary”).
-
Use ALTER SERVER para modificar un servidor foráneo. Ejemplo:
ALTER SERVER
Las opciones son las mismas que en CREATE SERVER.
ALTER SERVER taxi_srv OPTIONS (SET driver 'http');
Use DROP SERVER para eliminar un servidor foráneo:
DROP SERVER
Este comando falla si algún otro objeto depende del servidor. Use
DROP SERVER taxi_srv;
CASCADE para
eliminar también esas dependencias:
DROP SERVER taxi_srv CASCADE;
Utilice CREATE USER MAPPING para asignar un usuario de PostgreSQL a un usuario de ClickHouse. Por ejemplo, para asignar el usuario actual de PostgreSQL al usuario remoto de ClickHouse al conectarse al servidor foráneo
CREATE USER MAPPING
taxi_srv:
Las opciones admitidas son:
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
OPTIONS (user 'demo');
user: El nombre del usuario de ClickHouse. El valor predeterminado es “default”.
password: La contraseña del usuario de ClickHouse.
Use ALTER USER MAPPING para cambiar la definición de una asignación de usuario:
ALTER USER MAPPING
Las opciones son las mismas que en CREATE USER MAPPING.
ALTER USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
OPTIONS (SET user 'default');
Utilice DROP USER MAPPING para eliminar una asignación de usuario:
DROP USER MAPPING
DROP USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv;
Utilice IMPORT FOREIGN SCHEMA para importar todas las tablas definidas en una base de datos de ClickHouse como tablas foráneas en un esquema de PostgreSQL:
IMPORT FOREIGN SCHEMA
Use
CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA demo FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;
LIMIT TO para limitar la importación a tablas específicas:
Usa
IMPORT FOREIGN SCHEMA demo LIMIT TO (trips) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;
EXCEPT para excluir tablas:
pg_clickhouse obtendrá una lista de todas las tablas de la database de ClickHouse especificada (“demo” en los ejemplos anteriores), recuperará las definiciones de las columnas de cada una y ejecutará comandos CREATE FOREIGN TABLE para crear las tablas foráneas. Las columnas se definirán usando los tipos de datos compatibles y, cuando sea posible detectarlas, las opciones compatibles con CREATE FOREIGN TABLE.
IMPORT FOREIGN SCHEMA demo EXCEPT (users) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;
Utilice CREATE FOREIGN TABLE para crear una tabla foránea que permita consultar datos de una base de datos de ClickHouse:
CREATE FOREIGN TABLE
Las opciones de tabla admitidas son:
CREATE FOREIGN TABLE acts (
user_id bigint NOT NULL,
page_views int,
duration smallint,
sign smallint
) SERVER taxi_srv OPTIONS(
table_name 'acts'
engine 'CollapsingMergeTree'
);
database: El nombre de la base de datos remota. De forma predeterminada, usa la base de datos definida para el servidor foráneo.
fetch_size: Tamaño aproximado del Batch en bytes para HTTP streaming. Sobrescribe el
fetch_sizea nivel de servidor. De forma predeterminada, es
50000000(50 MB).
0desactiva el streaming y almacena en búfer la respuesta completa.
table_name: El nombre de la tabla remota. De forma predeterminada, usa el nombre especificado para la tabla foránea.
engine: El [motor de tabla] usado por la tabla de ClickHouse. Para
CollapsingMergeTree()y
AggregatingMergeTree(), pg_clickhouse aplica automáticamente los parámetros a las expresiones de función ejecutadas en la tabla.
-
column_name: El nombre de la columna en el lado de ClickHouse, usado con preferencia al nombre del atributo de PostgreSQL al reconstruir consultas e inserciones. Es útil para mapear nombres de columna de PostgreSQL en minúsculas y sin comillas a columnas de ClickHouse sensibles a mayúsculas y minúsculas; por ejemplo,
CREATE FOREIGN TABLE hits ( watchid bigint OPTIONS(column_name 'WatchID'), javaenable smallint OPTIONS(column_name 'JavaEnable'), title text OPTIONS(column_name 'Title') ) SERVER taxi_srv OPTIONS(table_name 'hits');
-
AggregateFunction: El nombre de la función de agregado aplicada a una columna de [tipo AggregateFunction]. Mapee el tipo de dato al tipo de ClickHouse pasado a la función y especifique el nombre de la función de agregado mediante la opción de columna adecuada; pg_clickhouse añadirá automáticamente
Mergea la función de agregado que evalúe la columna.
CREATE FOREIGN TABLE test ( column1 bigint OPTIONS(AggregateFunction 'uniq'), column2 integer OPTIONS(AggregateFunction 'anyIf'), column3 bigint OPTIONS(AggregateFunction 'quantiles(0.5, 0.9)') ) SERVER clickhouse_srv;
-
SimpleAggregateFunction: El nombre de la función de agregado aplicada a una columna de [tipo SimpleAggregateFunction]. Mapee el tipo de dato al tipo de ClickHouse pasado a la función y especifique el nombre de la función de agregado mediante la opción de columna adecuada.
Use ALTER FOREIGN TABLE para cambiar la definición de una tabla foránea:
ALTER FOREIGN TABLE
Las opciones de tabla y columna admitidas son las mismas que para CREATE FOREIGN TABLE.
ALTER TABLE table ALTER COLUMN b OPTIONS (SET AggregateFunction 'count');
Utilice DROP FOREIGN TABLE para eliminar una tabla foránea:
DROP FOREIGN TABLE
Este comando falla si hay algún objeto que depende de la tabla foránea. Use la cláusula
DROP FOREIGN TABLE acts;
CASCADE para eliminarlos también:
DROP FOREIGN TABLE acts CASCADE;
Las expresiones SQL DML que aparecen a continuación pueden usar pg_clickhouse. Los ejemplos dependen de estas tablas de ClickHouse:
Referencia de SQL DML
CREATE TABLE logs (
req_id Int64 NOT NULL,
start_at DateTime64(6, 'UTC') NOT NULL,
duration Int32 NOT NULL,
resource Text NOT NULL,
method Enum8('GET' = 1, 'HEAD', 'POST', 'PUT', 'DELETE', 'CONNECT', 'OPTIONS', 'TRACE', 'PATCH', 'QUERY') NOT NULL,
node_id Int64 NOT NULL,
response Int32 NOT NULL
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY start_at;
CREATE TABLE nodes (
node_id Int64 NOT NULL,
name Text NOT NULL,
region Text NOT NULL,
arch Text NOT NULL,
os Text NOT NULL
) ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY node_id;
El comando EXPLAIN funciona como es de esperar, pero la opción
EXPLAIN
VERBOSE provoca que se emita la
consulta de ClickHouse “Remote SQL”:
Esta consulta se envía a ClickHouse a través de un nodo del plan “Foreign Scan”, el SQL remoto.
try=# EXPLAIN (VERBOSE)
SELECT resource, avg(duration) AS average_duration
FROM logs
GROUP BY resource;
QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=64)
Output: resource, (avg(duration))
Relations: Aggregate on (logs)
Remote SQL: SELECT resource, avg(duration) FROM "default".logs GROUP BY resource
(4 rows)
Use la instrucción SELECT para ejecutar consultas en las tablas pg_clickhouse igual que en cualquier otra tabla:
SELECT
pg_clickhouse busca trasladar la ejecución de la consulta a ClickHouse tanto como sea posible, incluidas las funciones de agregación. Use EXPLAIN para determinar hasta qué punto se aplica el pushdown. Para la consulta anterior, por ejemplo, toda la ejecución se traslada a ClickHouse
try=# SELECT start_at, duration, resource FROM logs WHERE req_id = 4117909262;
start_at | duration | resource
----------------------------+----------+----------------
2025-12-05 15:07:32.944188 | 175 | /widgets/totem
(1 row)
pg_clickhouse también delega los JOINs a tablas que provienen del mismo servidor remoto:
try=# EXPLAIN (VERBOSE, COSTS OFF)
SELECT start_at, duration, resource FROM logs WHERE req_id = 4117909262;
QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan on public.logs
Output: start_at, duration, resource
Remote SQL: SELECT start_at, duration, resource FROM "default".logs WHERE ((req_id = 4117909262))
(3 rows)
Hacer un JOIN con una tabla local generará consultas menos eficientes si no se ajusta cuidadosamente. En este ejemplo, hacemos una copia local de la tabla
try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE)
SELECT name, count(*), round(avg(duration))
FROM logs
LEFT JOIN nodes on logs.node_id = nodes.node_id
GROUP BY name;
QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=72) (actual time=3.201..3.221 rows=8.00 loops=1)
Output: nodes.name, (count(*)), (round(avg(logs.duration), 0))
Relations: Aggregate on ((logs) LEFT JOIN (nodes))
Remote SQL: SELECT r2.name, count(*), round(avg(r1.duration), 0) FROM "default".logs r1 ALL LEFT JOIN "default".nodes r2 ON (((r1.node_id = r2.node_id))) GROUP BY r2.name
FDW Time: 0.086 ms
Planning Time: 0.335 ms
Execution Time: 3.261 ms
(7 rows)
nodes y hacemos un JOIN con ella en lugar de con la tabla remota:
En este caso, podemos delegar una mayor parte de la agregación a ClickHouse agrupando por
try=# CREATE TABLE local_nodes AS SELECT * FROM nodes;
SELECT 8
try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE)
SELECT name, count(*), round(avg(duration))
FROM logs
LEFT JOIN local_nodes on logs.node_id = local_nodes.node_id
GROUP BY name;
QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HashAggregate (cost=147.65..150.65 rows=200 width=72) (actual time=6.215..6.235 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, count(*), round(avg(logs.duration), 0)
Group Key: local_nodes.name
Batches: 1 Memory Usage: 32kB
Buffers: shared hit=1
-> Hash Left Join (cost=31.02..129.28 rows=2450 width=36) (actual time=2.202..5.125 rows=1000.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, logs.duration
Hash Cond: (logs.node_id = local_nodes.node_id)
Buffers: shared hit=1
-> Foreign Scan on public.logs (cost=10.00..20.00 rows=1000 width=12) (actual time=2.089..3.779 rows=1000.00 loops=1)
Output: logs.req_id, logs.start_at, logs.duration, logs.resource, logs.method, logs.node_id, logs.response
Remote SQL: SELECT duration, node_id FROM "default".logs
FDW Time: 1.447 ms
-> Hash (cost=14.90..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.090..0.091 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, local_nodes.node_id
Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on public.local_nodes (cost=0.00..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.069..0.073 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, local_nodes.node_id
Buffers: shared hit=1
Planning:
Buffers: shared hit=14
Planning Time: 0.551 ms
Execution Time: 6.589 ms
node_id en lugar de por la columna local, y luego hacer el join
con la tabla de búsqueda más adelante:
El nodo “Foreign Scan” ahora traslada la agregación por
try=# EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE)
WITH remote AS (
SELECT node_id, count(*), round(avg(duration))
FROM logs
GROUP BY node_id
)
SELECT name, remote.count, remote.round
FROM remote
JOIN local_nodes
ON remote.node_id = local_nodes.node_id
ORDER BY name;
QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sort (cost=65.68..66.91 rows=490 width=72) (actual time=4.480..4.484 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, remote.count, remote.round
Sort Key: local_nodes.name
Sort Method: quicksort Memory: 25kB
Buffers: shared hit=4
-> Hash Join (cost=27.60..43.79 rows=490 width=72) (actual time=4.406..4.422 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.name, remote.count, remote.round
Inner Unique: true
Hash Cond: (local_nodes.node_id = remote.node_id)
Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on public.local_nodes (cost=0.00..14.90 rows=490 width=40) (actual time=0.010..0.016 rows=8.00 loops=1)
Output: local_nodes.node_id, local_nodes.name, local_nodes.region, local_nodes.arch, local_nodes.os
Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=15.10..15.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.379..4.381 rows=8.00 loops=1)
Output: remote.count, remote.round, remote.node_id
Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
-> Subquery Scan on remote (cost=1.00..15.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.337..4.360 rows=8.00 loops=1)
Output: remote.count, remote.round, remote.node_id
-> Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=48) (actual time=4.330..4.349 rows=8.00 loops=1)
Output: logs.node_id, (count(*)), (round(avg(logs.duration), 0))
Relations: Aggregate on (logs)
Remote SQL: SELECT node_id, count(*), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs GROUP BY node_id
FDW Time: 0.055 ms
Planning:
Buffers: shared hit=5
Planning Time: 0.319 ms
Execution Time: 4.562 ms
node_id, lo que reduce
el número de filas que deben volver a Postgres de 1000 (todas
ellas) a solo 8, una por cada nodo.
A partir de la versión v0.1.2, pg_clickhouse admite consultas parametrizadas, que se crean principalmente con el comando PREPARE:
PREPARE, EXECUTE, DEALLOCATE
Utilice EXECUTE como siempre para ejecutar una sentencia preparada:
try=# PREPARE avg_durations_between_dates(date, date) AS
SELECT date(start_at), round(avg(duration)) AS average_duration
FROM logs
WHERE date(start_at) BETWEEN $1 AND $2
GROUP BY date(start_at)
ORDER BY date(start_at);
PREPARE
pg_clickhouse aplica el pushdown de las agregaciones, como es habitual, tal como se ve en la salida detallada de EXPLAIN:
try=# EXECUTE avg_durations_between_dates('2025-12-09', '2025-12-13');
date | average_duration
------------+------------------
2025-12-09 | 190
2025-12-10 | 194
2025-12-11 | 197
2025-12-12 | 190
2025-12-13 | 195
(5 rows)
Ten en cuenta que ha enviado los valores de fecha completos, no los marcadores de posición de los parámetros. Esto aplica a las primeras cinco solicitudes, como se describe en las [notas sobre PREPARE de PostgreSQL]. En la sexta ejecución, envía ClickHouse [parámetros de consulta] con el estilo
try=# EXPLAIN (VERBOSE) EXECUTE avg_durations_between_dates('2025-12-09', '2025-12-13');
QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=36)
Output: (date(start_at)), (round(avg(duration), 0))
Relations: Aggregate on (logs)
Remote SQL: SELECT date(start_at), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs WHERE ((date(start_at) >= '2025-12-09')) AND ((date(start_at) <= '2025-12-13')) GROUP BY (date(start_at)) ORDER BY date(start_at) ASC NULLS LAST
(4 rows)
{param:type}:
parámetros:
Use DEALLOCATE para liberar una sentencia preparada:
QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign Scan (cost=1.00..5.10 rows=1000 width=36)
Output: (date(start_at)), (round(avg(duration), 0))
Relations: Aggregate on (logs)
Remote SQL: SELECT date(start_at), round(avg(duration), 0) FROM "default".logs WHERE ((date(start_at) >= {p1:Date})) AND ((date(start_at) <= {p2:Date})) GROUP BY (date(start_at)) ORDER BY date(start_at) ASC NULLS LAST
(4 rows)
try=# DEALLOCATE avg_durations_between_dates;
DEALLOCATE
Utilice el comando INSERT para insertar valores en una tabla remota de ClickHouse:
INSERT
try=# INSERT INTO nodes(node_id, name, region, arch, os)
VALUES (9, 'Augustin Gamarra', 'us-west-2', 'amd64', 'Linux')
, (10, 'Cerisier', 'us-east-2', 'amd64', 'Linux')
, (11, 'Dewalt', 'use-central-1', 'arm64', 'macOS')
;
INSERT 0 3
Utiliza el comando COPY para insertar un lote de filas en una tabla remota de ClickHouse:
COPY
try=# COPY logs FROM stdin CSV;
4285871863,2025-12-05 11:13:58.360760,206,/widgets,POST,8,401
4020882978,2025-12-05 11:33:48.248450,199,/users/1321945,HEAD,3,200
3231273177,2025-12-05 12:20:42.158575,220,/search,GET,2,201
\.
>> COPY 3
⚠️ Limitaciones de la API de inserción por lotes pg_clickhouse aún no admite la API de inserción por lotes del FDW de PostgreSQL. Por lo tanto, COPY utiliza actualmente sentencias INSERT para insertar registros. Esto se mejorará en una futura versión.
Utilice LOAD para cargar la biblioteca compartida pg_clickhouse:
LOAD
No suele ser necesario usar LOAD, ya que Postgres cargará automáticamente pg_clickhouse la primera vez que se utilice cualquiera de sus funciones (funciones, tablas foráneas, etc.). La única vez que puede resultar útil LOAD pg_clickhouse es para SET los parámetros de pg_clickhouse antes de ejecutar consultas que dependan de ellos.
try=# LOAD 'pg_clickhouse';
LOAD
Use SET para establecer los parámetros de configuración personalizados de pg_clickhouse.
SET
El parámetro
pg_clickhouse.session_settings
pg_clickhouse.session_settings configura la [configuración de ClickHouse] que se establecerá en las consultas posteriores. Ejemplo:
El valor predeterminado es
SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_use_nulls 1, final 1';
join_use_nulls 1, group_by_use_nulls 1, final 1. Establézcalo en una
cadena vacía para usar la configuración del servidor de ClickHouse.
La sintaxis es una lista de pares clave/valor delimitados por comas y separados por uno o más espacios. Las claves deben corresponder a la [configuración de ClickHouse]. Escape los espacios, las comas y las barras invertidas en los valores con una barra invertida:
SET pg_clickhouse.session_settings = '';
O bien, use valores entre comillas simples para evitar tener que escapar espacios y comas; considere usar dollar quoting para evitar tener que usar comillas dobles:
SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_algorithm grace_hash\,hash';
Si te preocupa la legibilidad y necesitas establecer muchos ajustes, usa varias líneas, por ejemplo:
SET pg_clickhouse.session_settings = $$join_algorithm 'grace_hash,hash'$$;
Algunas configuraciones se ignorarán en los casos en que interfieran con el funcionamiento de pg_clickhouse. Estas incluyen:
SET pg_clickhouse.session_settings TO $$
connect_timeout 2,
count_distinct_implementation uniq,
final 1,
group_by_use_nulls 1,
join_algorithm 'prefer_partial_merge',
join_use_nulls 1,
log_queries_min_type QUERY_FINISH,
max_block_size 32768,
max_execution_time 45,
max_result_rows 1024,
metrics_perf_events_list 'this,that',
network_compression_method ZSTD,
poll_interval 5,
totals_mode after_having_auto
$$;
date_time_output_format: el controlador HTTP requiere que sea “iso”
format_tsv_null_representation: el controlador HTTP requiere el valor predeterminado
output_format_tsv_crlf_end_of_lineel controlador HTTP requiere el valor predeterminado
pg_clickhouse.session_settings; use [precarga de bibliotecas compartidas] o
simplemente use uno de los objetos de la extensión para asegurarse de que se cargue.
El parámetro
pg_clickhouse.pushdown_regex
pg_clickhouse.pushdown_regex controla si pg_clickhouse
realiza pushdown de las funciones y los operadores de expresiones regulares. Lo hace de forma predeterminada;
establezca este parámetro en false para evitarlo:
Consulte Expresiones regulares para más detalles.
SET pg_clickhouse.pushdown_regex = 'false';
Use el comando
ALTER ROLE
SET de ALTER ROLE para precargar pg_clickhouse
y/o SET sus parámetros para determinados roles:
Utilice el comando
try=# ALTER ROLE CURRENT_USER SET session_preload_libraries = pg_clickhouse;
ALTER ROLE
try=# ALTER ROLE CURRENT_USER SET pg_clickhouse.session_settings = 'final 1';
ALTER ROLE
RESET de ALTER ROLE para restablecer la precarga de pg_clickhouse
y/o los parámetros:
try=# ALTER ROLE CURRENT_USER RESET session_preload_libraries;
ALTER ROLE
try=# ALTER ROLE CURRENT_USER RESET pg_clickhouse.session_settings;
ALTER ROLE
Si todas o casi todas las conexiones a Postgres necesitan usar pg_clickhouse, considere usar la [precarga de bibliotecas compartidas] para que se cargue automáticamente:
Precarga
Carga la biblioteca compartida en cada nueva conexión a PostgreSQL:
session_preload_libraries
Resulta útil para aprovechar las actualizaciones sin reiniciar el servidor: basta con volver a conectarse. También puede establecerse para usuarios o roles específicos mediante ALTER ROLE. Carga la biblioteca compartida en el proceso principal de PostgreSQL durante el arranque:
session_preload_libraries = pg_clickhouse
Útil para ahorrar memoria y reducir la sobrecarga en cada sesión, pero requiere que se reinicie el clúster cuando se actualiza la biblioteca.
shared_preload_libraries = pg_clickhouse
pg_clickhouse mapea los siguientes tipos de datos de ClickHouse a tipos de datos de PostgreSQL. IMPORT FOREIGN SCHEMA usa el primer tipo de la columna de PostgreSQL al importar columnas; también pueden usarse tipos adicionales en las sentencias CREATE FOREIGN TABLE:
Tipos de datos
A continuación se incluyen notas y detalles adicionales.
|ClickHouse
|PostgreSQL
|Notas
|Bool
|boolean
|Date
|date
|Date32
|date
|DateTime
|timestamptz
|Decimal
|numeric
|Float32
|real
|Float64
|double precision
|IPv4
|inet
|IPv6
|inet
|Int16
|smallint
|Int32
|integer
|Int64
|bigint
|Int8
|smallint
|JSON
|jsonb, json
|String
|text, bytea
|UInt16
|integer
|UInt32
|bigint
|UInt64
|bigint
|Da error con valores > BIGINT max
|UInt8
|smallint
|UUID
|uuid
ClickHouse no ofrece un equivalente al tipo BYTEA de PostgreSQL, pero permite almacenar cualquier secuencia de bytes en el tipo String. En general, las cadenas de ClickHouse deben mapearse al tipo TEXT de PostgreSQL; sin embargo, cuando se trabaja con datos binarios, deben mapearse al tipo BYTEA. Ejemplo:
BYTEA
Esa consulta
-- Crear tabla de ClickHouse con columnas String.
SELECT clickhouse_raw_query($$
CREATE TABLE bytes (
c1 Int8, c2 String, c3 String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (c1);
$$);
-- Crear tabla externa con columnas BYTEA.
CREATE FOREIGN TABLE bytes (
c1 int,
c2 BYTEA,
c3 BYTEA
) SERVER ch_srv OPTIONS( table_name 'bytes' );
-- Insertar datos binarios en la tabla externa.
INSERT INTO bytes
SELECT n, sha224(bytea('val'||n)), decode(md5('int'||n), 'hex')
FROM generate_series(1, 4) n;
-- Ver los resultados.
SELECT * FROM bytes;
SELECT final generará:
Tenga en cuenta que si hay bytes nulos en las columnas de ClickHouse, una tabla externa que use columnas TEXT no mostrará los valores correctos:
c1 | c2 | c3
----+------------------------------------------------------------+------------------------------------
1 | \x1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | \xae3b28cde02542f81acce8783245430d
2 | \x5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | \x23e7c6cacb8383f878ad093b0027d72b
3 | \x53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331007d6281de330a4b5e728f9e | \x7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1
4 | \x4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | \x8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245
(4 rows)
Will output:
-- Crear tabla externa con columnas TEXT.
CREATE FOREIGN TABLE texts (
c1 int,
c2 TEXT,
c3 TEXT
) SERVER ch_srv OPTIONS( table_name 'bytes' );
-- Codificar datos binarios en hexadecimal.
SELECT c1, encode(c2::bytea, 'hex'), encode(c3::bytea, 'hex') FROM texts ORDER BY c1;
Tenga en cuenta que las filas dos y tres contienen valores truncados. Esto se debe a que PostgreSQL utiliza cadenas terminadas en nul y no admite nuls en sus cadenas. Intentar insertar valores binarios en columnas TEXT funcionará correctamente y producirá el resultado esperado:
c1 | encode | encode
----+----------------------------------------------------------+----------------------------------
1 | 1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | ae3b28cde02542f81acce8783245430d
2 | 5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | 23e7c6cacb8383f878ad093b
3 | 53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331 | 7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1
4 | 4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | 8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245
(4 rows)
Las columnas de texto serán correctas:
-- Insertar mediante columnas de texto:
TRUNCATE texts;
INSERT INTO texts
SELECT n, sha224(bytea('val'||n)), decode(md5('int'||n), 'hex')
FROM generate_series(1, 4) n;
-- Ver los datos.
SELECT c1, encode(c2::bytea, 'hex'), encode(c3::bytea, 'hex') FROM texts ORDER BY c1;
Pero leerlos como BYTEA no funcionará:
c1 | encode | encode
----+----------------------------------------------------------+----------------------------------
1 | 1bf7f0cc821d31178616a55a8e0c52677735397cdde6f4153a9fd3d7 | ae3b28cde02542f81acce8783245430d
2 | 5f6e9e12cd8592712e638016f4b1a2e73230ee40db498c0f0b1dc841 | 23e7c6cacb8383f878ad093b0027d72b
3 | 53ac2c1fa83c8f64603fe9568d883331007d6281de330a4b5e728f9e | 7e969132fc656148b97b6a2ee8bc83c1
4 | 4e3c2e4cb7542a45173a8dac939ddc4bc75202e342ebc769b0f5da2f | 8ef30f44c65480d12b650ab6b2b04245
(4 filas)
# SELECT * FROM bytes;
c1 | c2 | c3
----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------
1 | \x5c783162663766306363383231643331313738363136613535613865306335323637373733353339376364646536663431353361396664336437 | \x5c786165336232386364653032353432663831616363653837383332343534333064
2 | \x5c783566366539653132636438353932373132653633383031366634623161326537333233306565343064623439386330663062316463383431 | \x5c783233653763366361636238333833663837386164303933623030323764373262
3 | \x5c783533616332633166613833633866363436303366653935363864383833333331303037643632383164653333306134623565373238663965 | \x5c783765393639313332666336353631343862393762366132656538626338336331
4 | \x5c783465336332653463623735343261343531373361386461633933396464633462633735323032653334326562633736396230663564613266 | \x5c783865663330663434633635343830643132623635306162366232623034323435
(4 filas)
Referencia de funciones y operadores
Estas funciones proporcionan la interfaz para realizar consultas a una base de datos de ClickHouse.
Funciones
clickhouse_raw_query
Conéctese a un servicio de ClickHouse a través de su interfaz HTTP, ejecute una sola consulta y desconéctese. El segundo argumento opcional especifica una cadena de conexión cuyo valor predeterminado es
SELECT clickhouse_raw_query(
'CREATE TABLE t1 (x String) ENGINE = Memory',
'host=localhost port=8123'
);
host=localhost port=8123. Los parámetros de conexión
admitidos son:
host: El host al que conectarse; obligatorio.
port: El puerto HTTP al que conectarse; el valor predeterminado es
8123, salvo que
hostsea un host de ClickHouse Cloud, en cuyo caso el valor predeterminado es
8443
dbname: El nombre de la base de datos a la que conectarse.
username: El nombre de usuario con el que conectarse; el valor predeterminado es
default
password: La contraseña que se usará para autenticarse; de forma predeterminada no hay contraseña
EXECUTE a esta función; considere usar GRANT
para otorgar acceso solo a los roles que realmente necesiten ejecutar consultas ad hoc de ClickHouse,
por ejemplo, un rol de administrador de ClickHouse dedicado:
Útil para consultas que no devuelven registros, pero las consultas que sí devuelven valores
se devolverán como un único valor de texto:
SELECT clickhouse_raw_query(
'SELECT schema_name, schema_owner from information_schema.schemata',
'host=localhost port=8123'
);
clickhouse_raw_query
---------------------------------
INFORMATION_SCHEMA default+
default default +
git default +
information_schema default+
system default +
(1 row)
Funciones pushdown
pg_clickhouse aplica pushdown a un subconjunto de las funciones integradas de PostgreSQL que se usan
en condicionales (cláusulas
HAVING y
WHERE). Ese subconjunto se corresponde con los
equivalentes en ClickHouse de la siguiente manera:
abs: abs
factorial: factorial
mod(int2/int4/int8/numeric): módulo
pow&
power(float8/numeric): pow
round: round
sin,
cos,
tan,
atan,
atan2,
sinh,
cosh,
tanh,
asinh,
degrees,
radians,
pi: funciones matemáticas de ClickHouse con el mismo nombre.
asin,
acos,
atanh,
acoshno se delegan: PG produce un error con entradas fuera de rango, mientras que CH devuelve
NaN.
date_part:
date_part('day'): toDayOfMonth
date_part('doy'): toDayOfYear
date_part('dow'): toDayOfWeek
date_part('year'): toYear
date_part('month'): toMonth
date_part('hour'): toHour
date_part('minute'): toMinute
date_part('second'): toSecond
date_part('quarter'): toQuarter
date_part('isoyear'): toISOYear
date_part('week'): toISOYear
date_part('epoch'): toISOYear
-
date_trunc:
date_trunc('week'): toMonday
date_trunc('second'): toStartOfSecond
date_trunc('minute'): toStartOfMinute
date_trunc('hour'): toStartOfHour
date_trunc('day'): toStartOfDay
date_trunc('month'): toStartOfMonth
date_trunc('quarter'): toStartOfQuarter
date_trunc('year'): toStartOfYear
-
extract(field FROM source): mismas equivalencias que
date_part
date(timestamp)&
date(timestamptz): toDate (se muestra como alias de CH
date)
array_position: indexOf
array_cat: arrayConcat
array_append: arrayPushBack
array_prepend: arrayPushFront
array_remove: arrayRemove
array_length&
cardinality: length
array_to_string: arrayStringConcat
string_to_array: splitByString
split_part: splitByString + subíndice del array
trim_array: arrayResize
array_fill: arrayWithConstant
array_reverse: arrayReverse
array_shuffle: arrayShuffle
array_sample: arrayRandomSample
array_sort: arraySort / arrayReverseSort
btrim: trimBoth
ltrim: ltrim
rtrim: rtrim
concat_ws: concatWithSeparator
lower(text): lowerUTF8
upper(text): upperUTF8
substring(text, ...)&
substr(text, ...): substringUTF8
substring(bytea, ...)&
substr(bytea, ...): substring
length(text): lengthUTF8
length(bytea)&
octet_length: length
reverse(text): reverseUTF8
reverse(bytea): reverse
strpos: positionUTF8
regexp_like: match
regexp_match: extractGroups si la expresión regular contiene subexpresiones entre paréntesis; en caso contrario, extractAll recortado con arraySlice.
regexp_replace: replaceRegexpOne o replaceRegexpOne cuando está presente la marca
g
regexp_split_to_array: splitByRegexp
md5: MD5
json_extract_path_text: sintaxis de subcolumnas
json_extract_path: toJSONString + sintaxis de subcolumnas
jsonb_extract_path_text: sintaxis de subcolumnas
jsonb_extract_path: toJSONString + sintaxis de subcolumnas
bit_count(bytea): bitCount
to_timestamp(float8): fromUnixTimestamp
to_char(timestamp[tz], fmt): formatDateTime cuando
fmtes una constante de cadena cuyas palabras clave tienen cada una un equivalente fiel en ClickHouse. Consulta to_char() en las Notas de compatibilidad para ver las palabras clave admitidas. En caso contrario, la función se evalúa localmente en PostgreSQL.
statement_timestamp,
transaction_timestamp, &
clock_timestamp: nowInBlock64 (
nowInBlock64(9, $session_timezone))
CURRENT_DATE: now y toDate (
toDate(now($session_timezone)))
now,
CURRENT_TIMESTAMP, &
LOCALTIMESTAMP: now64 (
now64(9, $session_timezone))
CURRENT_TIMESTAMP(n)&
LOCALTIMESTAMP(n): now64 (
now64(n, $session_timezone))
CURRENT_DATABASE: Se pasa como valor desde una función de PostgreSQL.
CURRENT_SCHEMA: Se pasa como valor de la función de PostgreSQL.
CURRENT_CATALOG: Se pasa como valor desde una función de PostgreSQL.
CURRENT_USER: Se pasa como valor desde una función de PostgreSQL.
USER: Se pasa como valor desde una función de PostgreSQL.
CURRENT_ROLE: Se pasa como valor desde la función de PostgreSQL.
SESSION_USER: Se pasa como valor de la función de PostgreSQL.
Operadores pushdown
- Segmento de Array (
arr[L:U]): arraySlice
@>(el array contiene): hasAll
<@(array contenido en): hasAll
&&(solapamiento de arrays): hasAny
~(coincidencia de regexp): match
!~(sin coincidencia de regexp): match
~*(regexp sin distinguir mayúsculas de minúsculas, sin coincidencia): match
!~*(regexp sin distinguir mayúsculas de minúsculas, sin coincidencia): match
->>(extraer elemento de JSON/JSONB como texto): sintaxis de subcolumnas
->(extracción de JSON/JSONB): toJSONString + sintaxis de subcolumnas
Estas funciones personalizadas creadas por
Funciones personalizadas
pg_clickhouse permiten el pushdown de consultas externas
para ciertas funciones de ClickHouse que no tienen equivalentes en PostgreSQL. Si
alguna de estas funciones no puede enviarse mediante pushdown, lanzará una excepción.
pg_clickhouse reconoce funciones de ciertas extensiones principales y de terceros y las envía a sus equivalentes en ClickHouse.
Pushdown de extensiones
Todas las funciones de la extensión re2 hacen pushdown 1:1 a ClickHouse:
re2
re2match→ match
re2extract→ extract
re2extractall→ extractAll
re2regexpextract→ regexpExtract
re2extractgroups→ extractGroups
re2replaceregexpone→ replaceRegexpOne
re2replaceregexpall→ replaceRegexpAll
re2countmatches→ countMatches
re2countmatchescaseinsensitive→ countMatchesCaseInsensitive
re2multimatchany→ multiMatchAny
re2multimatchanyindex→ multiMatchAnyIndex
re2multimatchallindices→ multiMatchAllIndices
Una función de intarray hace pushdown a ClickHouse:
intarray
idx→ indexOf
Dos funciones de fuzzystrmatch hacen pushdown a ClickHouse:
fuzzystrmatch
soundex: soundex
levenshtein(2-arg): editDistanceUTF8
pg_clickhouse aplica pushdown a conversiones de tipos como
Conversiones de tipos con pushdown
CAST(x AS bigint) para
tipos de datos compatibles. En el caso de tipos incompatibles, el pushdown fallará; si
x en este
ejemplo es un
UInt64 de ClickHouse, ClickHouse se negará a convertir el valor.
Para aplicar pushdown a conversiones de tipos a tipos de datos incompatibles, pg_clickhouse proporciona
las siguientes funciones. Generan una excepción en PostgreSQL si no se
aplican con pushdown.
Estas funciones de agregación de PostgreSQL admiten pushdown en ClickHouse.
Funciones de agregación con pushdown
Estas funciones de agregación personalizadas creadas por
Agregados personalizados
pg_clickhouse permiten
el pushdown de consultas externas para determinadas funciones de agregación de ClickHouse que no tienen equivalentes
en PostgreSQL. Si alguna de estas funciones no puede aplicarse mediante pushdown, generará
una excepción.
Estas [funciones de agregado de conjuntos ordenados] se corresponden con las [funciones de agregado paramétricas] de ClickHouse al pasar su argumento directo como parámetro y sus expresiones
Pushdown de funciones de agregado de conjuntos ordenados
ORDER BY como argumentos. Por ejemplo, esta consulta de PostgreSQL:
Corresponde a esta consulta de ClickHouse:
SELECT percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY a) FROM t1;
Ten en cuenta que los sufijos no predeterminados de
SELECT quantile(0.25)(a) FROM t1;
ORDER BY,
DESC y
NULLS FIRST
no son compatibles y provocarán un error.
percentile_cont(double): quantile
quantile(double): quantile
quantileExact(double): quantileExact
Estas [funciones de ventana] de PostgreSQL hacen pushdown a ClickHouse con cláusulas
Funciones de ventana con pushdown
OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ...), incluidas las especificaciones de
frame
cuando corresponde.
- row_number
- rank
- dense_rank
- ntile
- cume_dist
- percent_rank
- lead
- lag
- first_value
- last_value
- nth_value
min/
max(con cláusula
OVER)
row_number,
rank,
dense_rank,
ntile,
cume_dist,
percent_rank) omiten su cláusula de
frame durante el pushdown porque ClickHouse
rechaza las especificaciones de
frame en estas funciones.
Notas de compatibilidad
Aunque pg_clickhouse aplica pushdown de las expresiones regulares a equivalentes de ClickHouse cuando pg_clickhouse.pushdown_regex es true (el valor predeterminado), y se esfuerza por garantizar un nivel básico de compatibilidad, tenga en cuenta las diferencias entre ambos y cómo las gestiona pg_clickhouse.
Expresiones regulares
-
PostgreSQL admite [expresiones regulares POSIX], mientras que ClickHouse admite
expresiones regulares RE2. Tenga cuidado con las diferencias de comportamiento: use RE2
cuando la expresión regular vaya a ser evaluada por ClickHouse (p. ej., en una
cláusula
WHERE) y POSIX cuando vaya a ser evaluada por Postgres (p. ej., en una cláusula
SELECT).
-
pg_clickhouse hace pushdown de los [indicadores de Postgres] al anteponerlos a la expresión regular de ClickHouse dentro de
(?). Por ejemplo:Pasa a ser
regexp_like(val, '^VAL\d', 'i')
match(val, concat('(?i)', '^VAL\\d'))
-
Los únicos indicadores que admiten ambos y que, por lo tanto, pueden usarse al ser evaluados por
ClickHouse son:
RE2 solo admite estos modificadores; no uses otros [modificadores de Postgres].
Indicador Como Notas
i
i
coincidencia sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas
m
m-s
^y
$coinciden con el inicio/final de línea, además del inicio/final del texto
n
m-s
alias de Postgres de
m
p
-s
no permitir que
.y
[^x]coincidan con
\n
s
s
permitir que
.y
[^x]coincidan con
\n
t
sintaxis estricta; se ignora
w
m
coincidencia parcial inversa sensible a los saltos de línea
-
Esta tabla resume los efectos de los distintos modificadores (y de no usar ninguno, que
equivale a
s) al hacer coincidir saltos de línea y finales de línea. Tenga en cuenta que en Postgres,
my
pimpiden que las clases de caracteres negadas (
[^xyz]) coincidan con un salto de línea, mientras que los equivalentes de ClickHouse no. Por lo demás, el comportamiento es el mismo en ClickHouse que en Postgres:
Patrón aplicado a
a\nb
Postgres ClickHouse ¿Coincide?
a.b
true true ✔︎
a[^x]b
true true ✔︎
a$
false false ✔︎ Indicador
s
(?s)a.b
true true ✔︎
(?s)a[^x]b
true true ✔︎
(?s)a$
false false ✔︎ Indicador
m
(?m)a.b
false false ✔︎
(?m)a[^x]b
true false ✘
(?m)a$
true true ✔︎ Indicador
p
(?p)a.b
false false ✔︎
(?p)a[^x]b
true false ✘
(?p)a$
false false ✔︎ Indicador
w
(?w)a.b
true true ✔
(?w)a[^x]b
true true ✔
(?w)a$
true true ✔
- Cualquier otro indicador pasado a las funciones de expresiones regulares impedirá el pushdown de la función.
-
La excepción es
regexp_replace(), que también admite el indicador
g. Cuando
gestá activado, pg_clickhouse usa
replaceRegexpAll()en lugar de
replaceRegexpOne()y elimina el indicador antes de anteponer otros indicadores.
-
El argumento de reemplazo de
regexp_replace()de Postgres admite
\¶ referirse a la coincidencia completa, mientras que en ClickHouse se usa
\0para la coincidencia completa. Asegúrate de usar
\0cuando la función haga pushdown a ClickHouse.
-
Postgres
regexp_matchdevuelve
NULLcuando no hay coincidencias, mientras que las expresiones a las que se les hace pushdown devuelven un arreglo vacío. Use
COALESCE()para devolver un arreglo vacío en lugar de
NULLy así poder comparar los valores devueltos de forma compatible. Por ejemplo:
SELECT * FROM events WHERE COALESCE(regexp_match(msg, '^ERR'), '{}');
PostgreSQL
to_char()
to_char() para
timestamp y
timestamp with time zone
solo hace pushdown a ClickHouse formatDateTime cuando el argumento de formato
es una constante de cadena no
NULL en la que todas las palabras clave de PostgreSQL
tienen un equivalente idéntico byte por byte en ClickHouse. Si el formato es dinámico
(no es una
Const), o contiene alguna palabra clave o modificador no admitido, la
llamada vuelve a evaluarse localmente en PostgreSQL — nunca se
intenta el pushdown con una traducción parcial, por lo que la salida sigue siendo compatible con PG.
Las variantes de
to_char() de dos argumentos sobre
numeric,
interval y otros
tipos que no son de marca de tiempo nunca hacen pushdown; ClickHouse formatDateTime solo
da formato a valores de fecha y hora.
Palabras clave traducidas
|PostgreSQL
|ClickHouse
|Significado
YYYY,
yyyy
%Y
|año de 4 dígitos
YY,
yy
%y
|año de 2 dígitos
MM,
mm
%m
|mes con relleno de ceros (01–12)
DD,
dd
%d
|día del mes con relleno de ceros (01–31)
DDD,
ddd
%j
|día del año con relleno de ceros (001–366)
HH24,
hh24
%H
|hora de 24 horas con relleno de ceros (00–23)
HH,
hh,
HH12,
hh12
%I
|hora de 12 horas con relleno de ceros (01–12)
MI,
mi
%i
|minuto con relleno de ceros (00–59)
SS,
ss
%S
|segundo con relleno de ceros (00–59)
Q,
q
%Q
|trimestre (1–4)
Mon
%b
|nombre abreviado del mes, p. ej.,
Oct
Dy
%a
|nombre abreviado del día de la semana, p. ej.,
Mon
AM,
PM
%p
|indicador AM/PM, siempre en mayúsculas
El texto entrecomillado con
Texto y literales entre comillas
"..." se pasa literalmente, y cualquier
% literal
se duplica como
%% para escapar el prefijo de especificador de ClickHouse. Un
\" fuera de
las comillas también se pasa como un
" literal. Dentro de
"...", la barra invertida
solo escapa
"; las demás secuencias con barra invertida se tratan como texto literal.
David E. Wheeler
Derechos de autor (c) 2025-2026, ClickHouse