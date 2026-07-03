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Descripción

pg_clickhouse es una extensión de PostgreSQL que permite ejecutar consultas de forma remota en bases de datos de ClickHouse, e incluye un foreign data wrapper. Es compatible con PostgreSQL 13 y versiones posteriores, y con ClickHouse 23 y versiones posteriores.

Primeros pasos

La forma más sencilla de probar pg_clickhouse es la [imagen de Docker], que contiene la imagen estándar de PostgreSQL para Docker con las extensiones pg_clickhouse y [re2][re2 extension]:
Consulta el tutorial para empezar a importar tablas de ClickHouse y delegar la ejecución de consultas.

Uso

Política de versionado

pg_clickhouse sigue Semantic Versioning para sus versiones públicas.
  • La versión principal se incrementa con cambios en la API
  • La versión secundaria se incrementa con cambios de SQL compatibles con versiones anteriores
  • La versión de parche se incrementa con cambios solo en el binario
Una vez instalado, PostgreSQL lleva un seguimiento de dos variantes de la versión:
  • La versión de la biblioteca (definida por PG_MODULE_MAGIC en PostgreSQL 18 y posteriores) incluye la versión semántica completa, visible en la salida de la función pgch_version() o de la función de Postgres pg_get_loaded_modules().
  • La versión de la extensión (definida en el archivo de control) incluye solo las versiones principal y secundaria, visibles en la tabla pg_catalog.pg_extension, la salida de la función pg_available_extension_versions() y \dx pg_clickhouse.
En la práctica, esto significa que una versión que incrementa la versión de parche, por ejemplo, de v0.1.0 a v0.1.1, beneficia a todas las bases de datos que han cargado v0.1 y no necesitan ejecutar ALTER EXTENSION para aprovechar la actualización. Por otro lado, una versión que incrementa las versiones secundaria o principal irá acompañada de scripts de actualización de SQL, y todas las bases de datos existentes que contengan la extensión deben ejecutar ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE para aprovechar la actualización.

Referencia de SQL DDL

Las siguientes expresiones DDL de SQL usan pg_clickhouse.

CREATE EXTENSION

Usa CREATE EXTENSION para añadir pg_clickhouse a una base de datos:
Usa WITH SCHEMA para instalarlo en un esquema concreto (recomendado):

ALTER EXTENSION

Use ALTER EXTENSION para modificar pg_clickhouse. Ejemplos:
  • Después de instalar una nueva versión de pg_clickhouse, use la cláusula UPDATE:
  • Use SET SCHEMA para mover la extensión a un nuevo esquema:

DROP EXTENSION

Utiliza DROP EXTENSION para eliminar pg_clickhouse de una base de datos:
Este comando falla si hay algún objeto que dependa de pg_clickhouse. Use la cláusula CASCADE para eliminarlos también:

CREATE SERVER

Utilice CREATE SERVER para crear un servidor foráneo que se conecta a un servidor de ClickHouse. Ejemplo:
Las opciones admitidas son:
  • driver: El driver de conexión de ClickHouse que se va a usar, ya sea “binary” o “http”. Obligatorio.
  • compression: Compresión del protocolo nativo para el driver “binary”, una de “none”, “lz4” o “zstd”. El valor predeterminado es “lz4”. El driver “http” la ignora.
  • dbname: La base de datos de ClickHouse que se usará al conectarse. El valor predeterminado es “default”.
  • fetch_size: Tamaño aproximado del batch en bytes para HTTP streaming. Los batches se dividen en los límites de las filas. El valor predeterminado es 50000000 (50 MB). 0 desactiva el streaming y almacena en búfer la respuesta completa. Las tablas foráneas pueden sobrescribir este valor.
  • host: El nombre de host del servidor de ClickHouse. El valor predeterminado es “localhost”;
  • port: El puerto del servidor de ClickHouse al que conectarse. Los valores predeterminados son los siguientes:
    • 9440 si driver es “binary” y host es un host de ClickHouse Cloud
    • 9004 si driver es “binary” y host no es un host de ClickHouse Cloud
    • 8443 si driver es “http” y host es un host de ClickHouse Cloud
    • 8123 si driver es “http” y host no es un host de ClickHouse Cloud
  • min_tls_version: Versión mínima del protocolo TLS que se negociará en las conexiones que usan TLS. Una de TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2 o TLSv1.3. El valor predeterminado es el mínimo propio de la biblioteca TLS. Se aplica a ambos drivers.
  • secure: Controla TLS para la conexión. Uno de:
    • auto (predeterminado): usa TLS cuando host es un host de ClickHouse Cloud o port es un puerto seguro; texto no cifrado en caso contrario.
    • on (o true/yes/1): usa siempre TLS. port toma por defecto el valor 8443 (“http”) o 9440 (“binary”).
    • off (o false/no/0): no usa nunca TLS. port toma por defecto el valor 8123 (“http”) o 9000 (“binary”).

ALTER SERVER

Use ALTER SERVER para modificar un servidor foráneo. Ejemplo:
Las opciones son las mismas que en CREATE SERVER.

DROP SERVER

Use DROP SERVER para eliminar un servidor foráneo:
Este comando falla si algún otro objeto depende del servidor. Use CASCADE para eliminar también esas dependencias:

CREATE USER MAPPING

Utilice CREATE USER MAPPING para asignar un usuario de PostgreSQL a un usuario de ClickHouse. Por ejemplo, para asignar el usuario actual de PostgreSQL al usuario remoto de ClickHouse al conectarse al servidor foráneo taxi_srv:
Las opciones admitidas son:
  • user: El nombre del usuario de ClickHouse. El valor predeterminado es “default”.
  • password: La contraseña del usuario de ClickHouse.

ALTER USER MAPPING

Use ALTER USER MAPPING para cambiar la definición de una asignación de usuario:
Las opciones son las mismas que en CREATE USER MAPPING.

DROP USER MAPPING

Utilice DROP USER MAPPING para eliminar una asignación de usuario:

IMPORT FOREIGN SCHEMA

Utilice IMPORT FOREIGN SCHEMA para importar todas las tablas definidas en una base de datos de ClickHouse como tablas foráneas en un esquema de PostgreSQL:
Use LIMIT TO para limitar la importación a tablas específicas:
Usa EXCEPT para excluir tablas:
pg_clickhouse obtendrá una lista de todas las tablas de la database de ClickHouse especificada (“demo” en los ejemplos anteriores), recuperará las definiciones de las columnas de cada una y ejecutará comandos CREATE FOREIGN TABLE para crear las tablas foráneas. Las columnas se definirán usando los tipos de datos compatibles y, cuando sea posible detectarlas, las opciones compatibles con CREATE FOREIGN TABLE.
Conservación de mayúsculas y minúsculas en los identificadores importadosIMPORT FOREIGN SCHEMA ejecuta quote_identifier() sobre los nombres de tablas y columnas que importa, lo que pone entre comillas dobles los identificadores con caracteres en mayúsculas o espacios en blanco. Por lo tanto, esos nombres de tablas y columnas deben ir entre comillas dobles en las consultas de PostgreSQL. Los nombres formados solo por minúsculas y sin espacios en blanco no necesitan comillas.Por ejemplo, dada esta tabla de ClickHouse:
IMPORT FOREIGN SCHEMA crea esta tabla foránea:
Por lo tanto, las consultas deben entrecomillar los identificadores según corresponda; por ejemplo:
Para crear objetos con nombres diferentes o completamente en minúsculas (y, por tanto, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas), use CREATE FOREIGN TABLE.

CREATE FOREIGN TABLE

Utilice CREATE FOREIGN TABLE para crear una tabla foránea que permita consultar datos de una base de datos de ClickHouse:
Las opciones de tabla admitidas son:
  • database: El nombre de la base de datos remota. De forma predeterminada, usa la base de datos definida para el servidor foráneo.
  • fetch_size: Tamaño aproximado del Batch en bytes para HTTP streaming. Sobrescribe el fetch_size a nivel de servidor. De forma predeterminada, es 50000000 (50 MB). 0 desactiva el streaming y almacena en búfer la respuesta completa.
  • table_name: El nombre de la tabla remota. De forma predeterminada, usa el nombre especificado para la tabla foránea.
  • engine: El [motor de tabla] usado por la tabla de ClickHouse. Para CollapsingMergeTree() y AggregatingMergeTree(), pg_clickhouse aplica automáticamente los parámetros a las expresiones de función ejecutadas en la tabla.
Use el tipo de dato apropiado para el tipo de dato remoto de ClickHouse de cada columna. Las opciones de columna admitidas son:
  • column_name: El nombre de la columna en el lado de ClickHouse, usado con preferencia al nombre del atributo de PostgreSQL al reconstruir consultas e inserciones. Es útil para mapear nombres de columna de PostgreSQL en minúsculas y sin comillas a columnas de ClickHouse sensibles a mayúsculas y minúsculas; por ejemplo,
  • AggregateFunction: El nombre de la función de agregado aplicada a una columna de [tipo AggregateFunction]. Mapee el tipo de dato al tipo de ClickHouse pasado a la función y especifique el nombre de la función de agregado mediante la opción de columna adecuada; pg_clickhouse añadirá automáticamente Merge a la función de agregado que evalúe la columna.
  • SimpleAggregateFunction: El nombre de la función de agregado aplicada a una columna de [tipo SimpleAggregateFunction]. Mapee el tipo de dato al tipo de ClickHouse pasado a la función y especifique el nombre de la función de agregado mediante la opción de columna adecuada.

ALTER FOREIGN TABLE

Use ALTER FOREIGN TABLE para cambiar la definición de una tabla foránea:
Las opciones de tabla y columna admitidas son las mismas que para CREATE FOREIGN TABLE.

DROP FOREIGN TABLE

Utilice DROP FOREIGN TABLE para eliminar una tabla foránea:
Este comando falla si hay algún objeto que depende de la tabla foránea. Use la cláusula CASCADE para eliminarlos también:

Referencia de SQL DML

Las expresiones SQL DML que aparecen a continuación pueden usar pg_clickhouse. Los ejemplos dependen de estas tablas de ClickHouse:

EXPLAIN

El comando EXPLAIN funciona como es de esperar, pero la opción VERBOSE provoca que se emita la consulta de ClickHouse “Remote SQL”:
Esta consulta se envía a ClickHouse a través de un nodo del plan “Foreign Scan”, el SQL remoto.

SELECT

Use la instrucción SELECT para ejecutar consultas en las tablas pg_clickhouse igual que en cualquier otra tabla:
pg_clickhouse busca trasladar la ejecución de la consulta a ClickHouse tanto como sea posible, incluidas las funciones de agregación. Use EXPLAIN para determinar hasta qué punto se aplica el pushdown. Para la consulta anterior, por ejemplo, toda la ejecución se traslada a ClickHouse
pg_clickhouse también delega los JOINs a tablas que provienen del mismo servidor remoto:
Hacer un JOIN con una tabla local generará consultas menos eficientes si no se ajusta cuidadosamente. En este ejemplo, hacemos una copia local de la tabla nodes y hacemos un JOIN con ella en lugar de con la tabla remota:
En este caso, podemos delegar una mayor parte de la agregación a ClickHouse agrupando por node_id en lugar de por la columna local, y luego hacer el join con la tabla de búsqueda más adelante:
El nodo “Foreign Scan” ahora traslada la agregación por node_id, lo que reduce el número de filas que deben volver a Postgres de 1000 (todas ellas) a solo 8, una por cada nodo.

PREPARE, EXECUTE, DEALLOCATE

A partir de la versión v0.1.2, pg_clickhouse admite consultas parametrizadas, que se crean principalmente con el comando PREPARE:
Utilice EXECUTE como siempre para ejecutar una sentencia preparada:
La ejecución parametrizada impide que el http driver convierta correctamente las zonas horarias de DateTime en versiones de ClickHouse anteriores a la 25.8, antes de que se [corrigiera] el [error subyacente]. Ten en cuenta que, en ocasiones, PostgreSQL usará un plan de consulta parametrizado incluso sin usar PREPARE. Para cualquier consulta que requiera una conversión precisa de la zona horaria, y si actualizar a la 25.8 o a una versión posterior no es una opción, usa en su lugar el binary driver.
pg_clickhouse aplica el pushdown de las agregaciones, como es habitual, tal como se ve en la salida detallada de EXPLAIN:
Ten en cuenta que ha enviado los valores de fecha completos, no los marcadores de posición de los parámetros. Esto aplica a las primeras cinco solicitudes, como se describe en las [notas sobre PREPARE de PostgreSQL]. En la sexta ejecución, envía ClickHouse [parámetros de consulta] con el estilo {param:type}: parámetros:
Use DEALLOCATE para liberar una sentencia preparada:

INSERT

Utilice el comando INSERT para insertar valores en una tabla remota de ClickHouse:

COPY

Utiliza el comando COPY para insertar un lote de filas en una tabla remota de ClickHouse:
⚠️ Limitaciones de la API de inserción por lotes pg_clickhouse aún no admite la API de inserción por lotes del FDW de PostgreSQL. Por lo tanto, COPY utiliza actualmente sentencias INSERT para insertar registros. Esto se mejorará en una futura versión.

LOAD

Utilice LOAD para cargar la biblioteca compartida pg_clickhouse:
No suele ser necesario usar LOAD, ya que Postgres cargará automáticamente pg_clickhouse la primera vez que se utilice cualquiera de sus funciones (funciones, tablas foráneas, etc.). La única vez que puede resultar útil LOAD pg_clickhouse es para SET los parámetros de pg_clickhouse antes de ejecutar consultas que dependan de ellos.

SET

Use SET para establecer los parámetros de configuración personalizados de pg_clickhouse.

pg_clickhouse.session_settings

El parámetro pg_clickhouse.session_settings configura la [configuración de ClickHouse] que se establecerá en las consultas posteriores. Ejemplo:
El valor predeterminado es join_use_nulls 1, group_by_use_nulls 1, final 1. Establézcalo en una cadena vacía para usar la configuración del servidor de ClickHouse.
La sintaxis es una lista de pares clave/valor delimitados por comas y separados por uno o más espacios. Las claves deben corresponder a la [configuración de ClickHouse]. Escape los espacios, las comas y las barras invertidas en los valores con una barra invertida:
O bien, use valores entre comillas simples para evitar tener que escapar espacios y comas; considere usar dollar quoting para evitar tener que usar comillas dobles:
Si te preocupa la legibilidad y necesitas establecer muchos ajustes, usa varias líneas, por ejemplo:
Algunas configuraciones se ignorarán en los casos en que interfieran con el funcionamiento de pg_clickhouse. Estas incluyen:
  • date_time_output_format: el controlador HTTP requiere que sea “iso”
  • format_tsv_null_representation: el controlador HTTP requiere el valor predeterminado
  • output_format_tsv_crlf_end_of_line el controlador HTTP requiere el valor predeterminado
Por lo demás, pg_clickhouse no valida las configuraciones, sino que las pasa a ClickHouse en cada consulta. Por lo tanto, admite todas las configuraciones de cada versión de ClickHouse. Tenga en cuenta que pg_clickhouse debe cargarse antes de establecer pg_clickhouse.session_settings; use [precarga de bibliotecas compartidas] o simplemente use uno de los objetos de la extensión para asegurarse de que se cargue.

pg_clickhouse.pushdown_regex

El parámetro pg_clickhouse.pushdown_regex controla si pg_clickhouse realiza pushdown de las funciones y los operadores de expresiones regulares. Lo hace de forma predeterminada; establezca este parámetro en false para evitarlo:
Consulte Expresiones regulares para más detalles.

ALTER ROLE

Use el comando SET de ALTER ROLE para precargar pg_clickhouse y/o SET sus parámetros para determinados roles:
Utilice el comando RESET de ALTER ROLE para restablecer la precarga de pg_clickhouse y/o los parámetros:

Precarga

Si todas o casi todas las conexiones a Postgres necesitan usar pg_clickhouse, considere usar la [precarga de bibliotecas compartidas] para que se cargue automáticamente:

session_preload_libraries

Carga la biblioteca compartida en cada nueva conexión a PostgreSQL:
Resulta útil para aprovechar las actualizaciones sin reiniciar el servidor: basta con volver a conectarse. También puede establecerse para usuarios o roles específicos mediante ALTER ROLE.

shared_preload_libraries

Carga la biblioteca compartida en el proceso principal de PostgreSQL durante el arranque:
Útil para ahorrar memoria y reducir la sobrecarga en cada sesión, pero requiere que se reinicie el clúster cuando se actualiza la biblioteca.

Tipos de datos

pg_clickhouse mapea los siguientes tipos de datos de ClickHouse a tipos de datos de PostgreSQL. IMPORT FOREIGN SCHEMA usa el primer tipo de la columna de PostgreSQL al importar columnas; también pueden usarse tipos adicionales en las sentencias CREATE FOREIGN TABLE: A continuación se incluyen notas y detalles adicionales.

BYTEA

ClickHouse no ofrece un equivalente al tipo BYTEA de PostgreSQL, pero permite almacenar cualquier secuencia de bytes en el tipo String. En general, las cadenas de ClickHouse deben mapearse al tipo TEXT de PostgreSQL; sin embargo, cuando se trabaja con datos binarios, deben mapearse al tipo BYTEA. Ejemplo:
Esa consulta SELECT final generará:
Tenga en cuenta que si hay bytes nulos en las columnas de ClickHouse, una tabla externa que use columnas TEXT no mostrará los valores correctos:
Will output:
Tenga en cuenta que las filas dos y tres contienen valores truncados. Esto se debe a que PostgreSQL utiliza cadenas terminadas en nul y no admite nuls en sus cadenas. Intentar insertar valores binarios en columnas TEXT funcionará correctamente y producirá el resultado esperado:
Las columnas de texto serán correctas:
Pero leerlos como BYTEA no funcionará:
Por regla general, use las columnas TEXT solo para cadenas codificadas y las columnas BYTEA solo para datos binarios, y nunca alterne entre unas y otras.

Referencia de funciones y operadores

Funciones

Estas funciones proporcionan la interfaz para realizar consultas a una base de datos de ClickHouse.

clickhouse_raw_query

Conéctese a un servicio de ClickHouse a través de su interfaz HTTP, ejecute una sola consulta y desconéctese. El segundo argumento opcional especifica una cadena de conexión cuyo valor predeterminado es host=localhost port=8123. Los parámetros de conexión admitidos son:
  • host: El host al que conectarse; obligatorio.
  • port: El puerto HTTP al que conectarse; el valor predeterminado es 8123, salvo que host sea un host de ClickHouse Cloud, en cuyo caso el valor predeterminado es 8443
  • dbname: El nombre de la base de datos a la que conectarse.
  • username: El nombre de usuario con el que conectarse; el valor predeterminado es default
  • password: La contraseña que se usará para autenticarse; de forma predeterminada no hay contraseña
De forma predeterminada, ningún rol tiene acceso EXECUTE a esta función; considere usar GRANT para otorgar acceso solo a los roles que realmente necesiten ejecutar consultas ad hoc de ClickHouse, por ejemplo, un rol de administrador de ClickHouse dedicado: Útil para consultas que no devuelven registros, pero las consultas que sí devuelven valores se devolverán como un único valor de texto:

Funciones pushdown

pg_clickhouse aplica pushdown a un subconjunto de las funciones integradas de PostgreSQL que se usan en condicionales (cláusulas HAVING y WHERE). Ese subconjunto se corresponde con los equivalentes en ClickHouse de la siguiente manera:

Operadores pushdown

Funciones personalizadas

Estas funciones personalizadas creadas por pg_clickhouse permiten el pushdown de consultas externas para ciertas funciones de ClickHouse que no tienen equivalentes en PostgreSQL. Si alguna de estas funciones no puede enviarse mediante pushdown, lanzará una excepción.

Pushdown de extensiones

pg_clickhouse reconoce funciones de ciertas extensiones principales y de terceros y las envía a sus equivalentes en ClickHouse.

re2

Todas las funciones de la extensión re2 hacen pushdown 1:1 a ClickHouse:

intarray

Una función de intarray hace pushdown a ClickHouse:

fuzzystrmatch

Dos funciones de fuzzystrmatch hacen pushdown a ClickHouse:

Conversiones de tipos con pushdown

pg_clickhouse aplica pushdown a conversiones de tipos como CAST(x AS bigint) para tipos de datos compatibles. En el caso de tipos incompatibles, el pushdown fallará; si x en este ejemplo es un UInt64 de ClickHouse, ClickHouse se negará a convertir el valor. Para aplicar pushdown a conversiones de tipos a tipos de datos incompatibles, pg_clickhouse proporciona las siguientes funciones. Generan una excepción en PostgreSQL si no se aplican con pushdown.

Funciones de agregación con pushdown

Estas funciones de agregación de PostgreSQL admiten pushdown en ClickHouse.

Agregados personalizados

Estas funciones de agregación personalizadas creadas por pg_clickhouse permiten el pushdown de consultas externas para determinadas funciones de agregación de ClickHouse que no tienen equivalentes en PostgreSQL. Si alguna de estas funciones no puede aplicarse mediante pushdown, generará una excepción.

Pushdown de funciones de agregado de conjuntos ordenados

Estas [funciones de agregado de conjuntos ordenados] se corresponden con las [funciones de agregado paramétricas] de ClickHouse al pasar su argumento directo como parámetro y sus expresiones ORDER BY como argumentos. Por ejemplo, esta consulta de PostgreSQL:
Corresponde a esta consulta de ClickHouse:
Ten en cuenta que los sufijos no predeterminados de ORDER BY, DESC y NULLS FIRST no son compatibles y provocarán un error.

Funciones de ventana con pushdown

Estas [funciones de ventana] de PostgreSQL hacen pushdown a ClickHouse con cláusulas OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ...), incluidas las especificaciones de frame cuando corresponde. Las funciones de clasificación (row_number, rank, dense_rank, ntile, cume_dist, percent_rank) omiten su cláusula de frame durante el pushdown porque ClickHouse rechaza las especificaciones de frame en estas funciones.

Notas de compatibilidad

Expresiones regulares

Aunque pg_clickhouse aplica pushdown de las expresiones regulares a equivalentes de ClickHouse cuando pg_clickhouse.pushdown_regex es true (el valor predeterminado), y se esfuerza por garantizar un nivel básico de compatibilidad, tenga en cuenta las diferencias entre ambos y cómo las gestiona pg_clickhouse.
  • PostgreSQL admite [expresiones regulares POSIX], mientras que ClickHouse admite expresiones regulares RE2. Tenga cuidado con las diferencias de comportamiento: use RE2 cuando la expresión regular vaya a ser evaluada por ClickHouse (p. ej., en una cláusula WHERE) y POSIX cuando vaya a ser evaluada por Postgres (p. ej., en una cláusula SELECT).
  • pg_clickhouse hace pushdown de los [indicadores de Postgres] al anteponerlos a la expresión regular de ClickHouse dentro de (?). Por ejemplo:
    Pasa a ser
  • Los únicos indicadores que admiten ambos y que, por lo tanto, pueden usarse al ser evaluados por ClickHouse son: RE2 solo admite estos modificadores; no uses otros [modificadores de Postgres].
  • Esta tabla resume los efectos de los distintos modificadores (y de no usar ninguno, que equivale a s) al hacer coincidir saltos de línea y finales de línea. Tenga en cuenta que en Postgres, m y p impiden que las clases de caracteres negadas ([^xyz]) coincidan con un salto de línea, mientras que los equivalentes de ClickHouse no. Por lo demás, el comportamiento es el mismo en ClickHouse que en Postgres:
  • Cualquier otro indicador pasado a las funciones de expresiones regulares impedirá el pushdown de la función.
  • La excepción es regexp_replace(), que también admite el indicador g. Cuando g está activado, pg_clickhouse usa replaceRegexpAll() en lugar de replaceRegexpOne() y elimina el indicador antes de anteponer otros indicadores.
  • El argumento de reemplazo de regexp_replace() de Postgres admite \& para referirse a la coincidencia completa, mientras que en ClickHouse se usa \0 para la coincidencia completa. Asegúrate de usar \0 cuando la función haga pushdown a ClickHouse.
  • Postgres regexp_match devuelve NULL cuando no hay coincidencias, mientras que las expresiones a las que se les hace pushdown devuelven un arreglo vacío. Use COALESCE() para devolver un arreglo vacío en lugar de NULL y así poder comparar los valores devueltos de forma compatible. Por ejemplo:
Para evitar cualquier ambigüedad, considere configurar pg_clickhouse.pushdown_regex para impedir que las expresiones regulares de Postgres se envíen mediante pushdown a ClickHouse, y usar la extensión re2, para la cual pg_clickhouse admite direct pushdown de expresiones regulares RE2 compatibles con ClickHouse.

to_char()

PostgreSQL to_char() para timestamp y timestamp with time zone solo hace pushdown a ClickHouse formatDateTime cuando el argumento de formato es una constante de cadena no NULL en la que todas las palabras clave de PostgreSQL tienen un equivalente idéntico byte por byte en ClickHouse. Si el formato es dinámico (no es una Const), o contiene alguna palabra clave o modificador no admitido, la llamada vuelve a evaluarse localmente en PostgreSQL — nunca se intenta el pushdown con una traducción parcial, por lo que la salida sigue siendo compatible con PG. Las variantes de to_char() de dos argumentos sobre numeric, interval y otros tipos que no son de marca de tiempo nunca hacen pushdown; ClickHouse formatDateTime solo da formato a valores de fecha y hora.

Palabras clave traducidas

Texto y literales entre comillas

El texto entrecomillado con "..." se pasa literalmente, y cualquier % literal se duplica como %% para escapar el prefijo de especificador de ClickHouse. Un \" fuera de las comillas también se pasa como un " literal. Dentro de "...", la barra invertida solo escapa "; las demás secuencias con barra invertida se tratan como texto literal.

Autores

David E. Wheeler Derechos de autor (c) 2025-2026, ClickHouse
Última modificación el 3 de julio de 2026