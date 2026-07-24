Aprenda a migrar datos de PostgreSQL a ClickHouse Managed Postgres con pg_dump y pg_restore

Migrar a Managed Postgres con pg_dump y pg_restore

Esta guía ofrece instrucciones paso a paso para migrar su base de datos PostgreSQL a ClickHouse Managed Postgres con las utilidades pg_dump y pg_restore .

​ Requisitos previos

Acceso a su base de datos PostgreSQL de origen.

pg_dump y pg_restore instalados en su máquina local. Normalmente se incluyen con las instalaciones de PostgreSQL. Si no es así, puede descargarlos desde el sitio web oficial de PostgreSQL.

​ La configuración

Para seguir estos pasos, usaremos una base de datos Postgres de RDS de ejemplo como base de datos de origen. Algo así:

Esto es lo que tenemos:

Dos tablas: events y users . events tiene un millón de filas y users , mil.

y . tiene un millón de filas y , mil. events tiene un índice.

tiene un índice. Una vista sobre la tabla events .

. Un par de secuencias

​ Crear un dump de la base de datos de origen

Ahora usemos pg_dump para generar un dump de los objetos anteriores. Es un comando sencillo:

pg_dump \ -d 'postgresql://<user>:<password>@<host>:<port>/<database>' \ --format directory \ -f rds-dump

Aquí:

Sustituye <user> , <password> , <host> , <port> y <database> por las credenciales de tu base de datos de origen. La mayoría de los proveedores de Postgres te proporcionan una cadena de conexión que puedes usar directamente.

, , , y por las credenciales de tu base de datos de origen. La mayoría de los proveedores de Postgres te proporcionan una cadena de conexión que puedes usar directamente. --format directory especifica que queremos el dump en formato de directorio, que es compatible con pg_restore .

especifica que queremos el dump en formato de directorio, que es compatible con . -f rds-dump especifica el directorio de salida de los archivos del dump. Ten en cuenta que este directorio se creará automáticamente y no debe existir previamente.

especifica el directorio de salida de los archivos del dump. Ten en cuenta que este directorio se creará automáticamente y no debe existir previamente. También puedes paralelizar el proceso de dump añadiendo el indicador --jobs , seguida del número de jobs en paralelo que quieras ejecutar. Para más detalles, consulta la documentación de pg_dump.

Puedes probar este proceso una vez para hacerte una idea de cuánto tarda y del tamaño del dump.

Esto es lo que verás al ejecutar este comando:

​ Migrar el dump a ClickHouse Managed Postgres

Ahora que tenemos el dump, podemos restaurarlo en nuestra instancia de ClickHouse Managed Postgres con pg_restore .

​ Crear una instancia de Managed Postgres

Primero, asegúrate de tener ya creada una instancia de Managed Postgres, preferiblemente en la misma región que el origen. Puedes seguir la guía rápida aquí . Esto es lo que vamos a aprovisionar para esta guía:

​ Restaurar el dump

Ahora, de vuelta en la máquina local, podemos usar el comando pg_restore para restaurar el dump en la instancia de Managed Postgres:

pg_restore \ -d 'postgresql://<user>:<password>@<pg_clickhouse_host>:5432/<database>' \ --verbose \ rds-dump

Puedes obtener la cadena de conexión de tu instancia de Managed Postgres desde la consola de ClickHouse Cloud, explicado de forma muy sencilla aquí

Aquí también hay un par de indicadores que conviene tener en cuenta:

--verbose proporciona una salida detallada durante el proceso de restauración.

proporciona una salida detallada durante el proceso de restauración. También puedes usar el indicador --jobs para paralelizar el proceso de restauración. Para obtener más detalles, consulta la documentación de pg_restore.

En nuestro caso, se ve así:

​ Verifica la migración

Una vez completado el proceso de restauración, puedes conectarte a tu instancia de Managed Postgres y verificar que todos tus datos y objetos se hayan migrado correctamente. Puedes usar cualquier cliente de PostgreSQL para conectarte y ejecutar consultas. Así es como se ve nuestra configuración de Managed Postgres después de la migración:

Vemos que todas nuestras tablas, índices, vistas y secuencias están intactas, y que los recuentos de datos coinciden.

Asegúrese de que las versiones de PostgreSQL de las bases de datos de origen y de destino sean compatibles. Usar una versión de pg_dump anterior a la del server de origen puede provocar la falta de algunas funcionalidades o problemas durante la restauración. Lo ideal es usar la misma versión principal de pg_dump que la base de datos de origen, o una posterior.

Las bases de datos grandes pueden tardar bastante tiempo en generar el dump y en restaurarse. Planifique en consecuencia para minimizar el tiempo de inactividad y, cuando sea posible, considere usar dumps/restauraciones en paralelo (—jobs).

Tenga en cuenta que pg_dump / pg_restore no replican todos los objetos relacionados con la base de datos ni todo el estado en tiempo de ejecución. Entre ellos se incluyen roles y membresías de roles, slots de replicación, la configuración a nivel de server (p. ej., postgresql.conf, pg_hba.conf), tablespaces y estadísticas en tiempo de ejecución.

​ Siguientes pasos

¡Enhorabuena! Has migrado correctamente tu base de datos PostgreSQL a ClickHouse Managed Postgres con pg_dump y pg_restore. Ya está todo listo para explorar las funciones de Managed Postgres y su integración con ClickHouse. Aquí tienes una guía de inicio rápido de 10 minutos para empezar: