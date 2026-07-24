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Puedes migrar a Managed Postgres de cuatro maneras distintas. La opción más adecuada depende de si necesitas replicación continua, del origen desde el que estás migrando y de cuánto tiempo de inactividad puede tolerar tu aplicación durante el cambio.

ClickPipes

ClickPipes es la opción recomendada para la mayoría de las migraciones. Se ejecuta íntegramente en la consola de ClickHouse Cloud y le guía para conectarse al origen, exportar e importar el esquema, e iniciar una carga inicial con o sin CDC. Los conectores de origen preconfigurados cubren Amazon RDS, Aurora, Supabase, Google Cloud SQL, Azure Flexible Server, Neon, Crunchy Bridge, TimescaleDB y cualquier instancia genérica de Postgres.

PeerDB

PeerDB es una herramienta de migración autohospedada que ejecutas con Docker. Úsala cuando tu origen de datos o flujo de trabajo no se adapten al asistente de ClickPipes — por ejemplo, cuando necesites crear peers mediante scripts en muchas bases de datos o ejecutar toda la migración dentro de tu propia red. PeerDB no migra índices, restricciones ni triggers automáticamente; debes recrearlos en el destino una vez que los datos se hayan transferido.

pg_dump and pg_restore

pg_dump and pg_restore toman una instantánea del origen y la aplican en el destino. No hay replicación continua, por lo que las escrituras deben detenerse en el origen durante el proceso de volcado y restauración. Esta es la opción adecuada para conjuntos de datos pequeños o estáticos, o entornos no productivos en los que una ventana de mantenimiento sea aceptable.

Replicación lógica

La replicación lógica usa las publicaciones y suscripciones nativas de Postgres para transmitir cambios desde el origen hasta el destino. Usted mismo configura wal_level, los slots de replicación y el privilegio REPLICATION; no intervienen herramientas de terceros. Elija esta opción cuando quiera tener un control total sobre los mecanismos de replicación o cuando las restricciones de su entorno descarten herramientas de migración externas.

Después de la migración

Una vez que los datos se estén transfiriendo, usa la validación de datos para confirmar que el recuento de filas y el contenido coinciden entre el origen y el destino antes de redirigir el tráfico de la aplicación. Las preguntas frecuentes sobre migraciones cubren errores habituales y los pasos de recuperación.

Migración desde Supabase

Si estás migrando desde Supabase, consulta la guía de migración de Supabase a Managed Postgres para ver un procedimiento paso a paso.
Última modificación el 24 de julio de 2026