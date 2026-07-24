|Método
|Replicación continua (CDC)
|Dónde se ejecuta
|Ideal para
|ClickPipes
|Sí
|consola de ClickHouse Cloud
|La mayoría de las migraciones: asistente guiado con carga inicial y CDC listos para usar
|PeerDB
|Sí
|Self-hosted (Docker)
|Orígenes o flujos de trabajo que no cubre la UI de ClickPipes
|pg_dump and pg_restore
|No
|Tu máquina local
|Migraciones puntuales de datasets pequeños o estáticos donde el tiempo de inactividad es aceptable
|replicación lógica
|Sí
|Postgres de origen y destino
|Control directo sobre la replicación nativa de Postgres, sin herramientas de terceros
ClickPipes es la opción recomendada para la mayoría de las migraciones. Se ejecuta íntegramente en la consola de ClickHouse Cloud y le guía para conectarse al origen, exportar e importar el esquema, e iniciar una carga inicial con o sin CDC. Los conectores de origen preconfigurados cubren Amazon RDS, Aurora, Supabase, Google Cloud SQL, Azure Flexible Server, Neon, Crunchy Bridge, TimescaleDB y cualquier instancia genérica de Postgres.
ClickPipes
PeerDB es una herramienta de migración autohospedada que ejecutas con Docker. Úsala cuando tu origen de datos o flujo de trabajo no se adapten al asistente de ClickPipes — por ejemplo, cuando necesites crear peers mediante scripts en muchas bases de datos o ejecutar toda la migración dentro de tu propia red. PeerDB no migra índices, restricciones ni triggers automáticamente; debes recrearlos en el destino una vez que los datos se hayan transferido.
PeerDB
pg_dump and pg_restore toman una instantánea del origen y la aplican en el destino. No hay replicación continua, por lo que las escrituras deben detenerse en el origen durante el proceso de volcado y restauración. Esta es la opción adecuada para conjuntos de datos pequeños o estáticos, o entornos no productivos en los que una ventana de mantenimiento sea aceptable.
pg_dump and pg_restore
La replicación lógica usa las publicaciones y suscripciones nativas de Postgres para transmitir cambios desde el origen hasta el destino. Usted mismo configura
Replicación lógica
wal_level, los slots de replicación y
el privilegio
REPLICATION; no intervienen herramientas de terceros.
Elija esta opción cuando quiera tener un control total sobre los mecanismos de
replicación o cuando las restricciones de su entorno descarten herramientas de migración externas.
Una vez que los datos se estén transfiriendo, usa la validación de datos para confirmar que el recuento de filas y el contenido coinciden entre el origen y el destino antes de redirigir el tráfico de la aplicación. Las preguntas frecuentes sobre migraciones cubren errores habituales y los pasos de recuperación.
Después de la migración
Si estás migrando desde Supabase, consulta la guía de migración de Supabase a Managed Postgres para ver un procedimiento paso a paso.