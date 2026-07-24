Referencia para gestionar servicios de ClickHouse Managed Postgres con el proveedor de Terraform de ClickHouse.

clickhouse_postgres_service del Los servicios de ClickHouse Managed Postgres se pueden crear y administrar mediante el recursodel proveedor de Terraform de ClickHouse . Esta página describe la configuración del proveedor y ofrece ejemplos de configuración para este recurso y sus fuentes de datos asociadas.

v3.21.0 del proveedor y posteriores, que cambiaron la forma en que se gestionan las credenciales; las versiones anteriores se comportan de forma diferente y, desde el 31 de julio de 2026, ya no funcionan correctamente. Consulta las Este recurso está en alpha y su comportamiento puede cambiar en futuras versiones del proveedor. Se distribuye en el build habitual del proveedor. Esta página documenta la versióndel proveedor y posteriores, que cambiaron la forma en que se gestionan las credenciales; las versiones anteriores se comportan de forma diferente y, desde el 31 de julio de 2026, ya no funcionan correctamente. Consulta las releases del proveedor para más detalles.

Actualiza al proveedor v3.21.0 antes del 31 de julio de 2026 A partir del 31 de julio de 2026, la API de Managed Postgres dejó de devolver la contraseña de superusuario y la connection string en sus respuestas; las credenciales solo se devuelven cuando se crea un servicio o se restablece su contraseña. Las versiones del proveedor v3.21.0 y posteriores funcionan de forma idéntica antes y después de este cambio. Las versiones anteriores del proveedor dependen de que la API devuelva las credenciales: desde el 31 de julio de 2026, ya no rellenan connection_string , y un servicio creado sin una password declarada se crea correctamente, mientras que la contraseña generada nunca se captura en ningún sitio. Actualiza antes del 31 de julio de 2026. Tu estado se migra automáticamente en el primer plan o apply con v3.21.0. Si alguno de tus servicios depende de una contraseña generada por el server (sin password en la configuración), recupérala primero con terraform state pull y declárala, ya que v3.21.0 requiere password o password_wo para un servicio estándar.

​ Configuración del proveedor

Añada el proveedor de ClickHouse a su configuración de Terraform:

terraform { required_providers { clickhouse = { source = "ClickHouse/clickhouse" version = ">= 3.21.0" } } } provider "clickhouse" { organization_id = var . organization_id token_key = var . token_key token_secret = var . token_secret }

Consulta Gestión de claves de API para ver instrucciones sobre cómo crear una clave de API para usarla con el proveedor.

​ Resumen del recurso

El recurso clickhouse_postgres_service tiene los siguientes argumentos:

Argumento Obligatorio Descripción name Sí Nombre del servicio legible para humanos. Es inmutable: si se cambia, el servicio se destruye y se vuelve a crear. cloud_provider Para una creación estándar Proveedor de Cloud que aloja la instancia. Actualmente solo se admite aws . Omítalo para una réplica de lectura o una restauración a un momento dado (se hereda del origen). region Para una creación estándar Región de Cloud (por ejemplo, us-east-1 ). Omítala para una réplica de lectura o una restauración a un momento dado (se hereda del origen). size Para una creación estándar Tamaño de la instancia (SKU de VM), por ejemplo m6gd.large . Se puede redimensionar sin recrearla. Omítalo para una restauración a un momento dado (la instancia restaurada se inicia con el tamaño de la copia de seguridad). postgres_version No Versión principal de Postgres (por ejemplo, 18 ). Cambiar la versión principal destruye y vuelve a crear el servicio. ha_type No Modo de alta disponibilidad: none , async o sync . Consulte Alta disponibilidad. password Para una creación estándar, a menos que se establezca password_wo Contraseña del superusuario, gestionada desde su configuración. Terraform nunca la vuelve a leer desde la API. Se almacena en el estado como dato sensible. Omítala para una réplica de lectura (se hereda) o una restauración a un momento dado (se conserva de la copia de seguridad de origen). password_wo Para una creación estándar, a menos que se establezca password Contraseña de superusuario de solo escritura: se aplica al servicio, pero nunca se almacena en el estado. Requiere password_wo_version ; requiere Terraform 1.11 o posterior. password_wo_version Con password_wo Número de versión para password_wo . Cámbielo para rotar al valor actual de password_wo . pg_config No Parámetros del servidor Postgres como un mapa de clave-valor. pgbouncer_config No Parámetros del agrupador de conexiones PgBouncer como un mapa de clave-valor. tags No Etiquetas del recurso como un mapa de clave-valor. read_replica_of No ID de un servicio primario que se va a replicar. Consulte Réplicas de lectura. Es mutuamente excluyente con restore_to_point_in_time . restore_to_point_in_time No Crea el servicio restaurando otro servicio a un momento dado. Consulte Restauración a un momento dado. Es mutuamente excluyente con read_replica_of .

Los siguientes atributos son de solo lectura y ClickHouse Cloud los completa después de la creación: id , state , created_at , is_primary , hostname , port y username . No existe el atributo connection_string (eliminado en la versión v3.21.0): construya los URI de conexión a partir de hostname , port , username y la contraseña que declare, por ejemplo postgres://${username}:${password}@${hostname}:${port}/postgres?sslmode=require .

El valor de password se almacena en texto sin formato en el estado de Terraform. Proteja su archivo de estado en consecuencia, por ejemplo, con un backend remoto que use cifrado en reposo, o use password_wo para mantener la contraseña completamente fuera del estado.

​ Crear un servicio

resource "clickhouse_postgres_service" "example" { name = "my-postgres" cloud_provider = "aws" region = "us-east-1" size = "m6gd.large" password = var . postgres_password # High-availability mode — number of standby replicas: # "none" – primary only, no standby (default) # "async" – 1 standby, asynchronous replication # "sync" – 2 standbys, synchronous replication ha_type = "async" tags = { environment = "production" team = "data" } }

Un servicio estándar debe declarar password o password_wo . El valor debe tener al menos 12 caracteres, con al menos una letra minúscula, una mayúscula y un dígito. password_wo (con password_wo_version ) aplica las mismas reglas de contraseña, pero nunca se almacena en el estado; cambia password_wo_version para rotarla. Como la API no devuelve credenciales, Terraform debe seguir siendo el único que establezca la contraseña: una contraseña rotada fuera de Terraform (Console o API) no se detecta, y la siguiente rotación gestionada por Terraform vuelve a aplicar el valor declarado.

​ Alta disponibilidad

El argumento ha_type controla el número de réplicas standby:

ha_type Standbys Replicación none Ninguna (solo primaria) — async 1 standby Asíncrona — el commit de las escrituras se realiza sin esperar a la standby sync 2 standbys Sincrónica — la primaria espera la confirmación de al menos una standby

ha_type puede modificarse tras su creación; cambiarlo desencadena una transición de HA. Consulta puede modificarse tras su creación; cambiarlo desencadena una transición de HA. Consulta Alta disponibilidad para obtener más información.

​ Réplicas de lectura

Establece read_replica_of con el id de un servicio primario para crear una réplica de lectura en streaming. Una réplica hereda el cloud_provider , la región , la postgres_version y el superusuario del primario; omítelos (y la contraseña ):

resource "clickhouse_postgres_service" "replica" { name = "my-postgres-replica" size = "m6gd.large" read_replica_of = clickhouse_postgres_service . example . id }

​ Restauración a un momento dado

Configura restore_to_point_in_time para crear un servicio restaurando la copia de seguridad de otro servicio a un momento determinado. cloud_provider , region y postgres_version se heredan del servicio de origen (omítelos); size y ha_type también deben omitirse:

resource "clickhouse_postgres_service" "restored" { name = "my-postgres-restored" restore_to_point_in_time = { source_id = clickhouse_postgres_service.example.id restore_target = "2026-06-01T12:00:00Z" } }

source_id o restore_target , o eliminar el bloque, destruye y vuelve a crear el servicio. Consulta Todo el bloque solo se usa durante la creación: cambiar, o eliminar el bloque, destruye y vuelve a crear el servicio. Consulta Copia de seguridad y restauración para más detalles.

​ Fuentes de datos

Tres fuentes de datos complementarias le permiten consultar los servicios existentes:

# A single service by ID. data "clickhouse_postgres_service" "example" { id = clickhouse_postgres_service . example . id } # All Managed Postgres services in the organization. data "clickhouse_postgres_services" "all" {} # The CA certificates for a service, for TLS connections. data "clickhouse_postgres_service_ca_certificates" "certs" { service_id = clickhouse_postgres_service . example . id }

​ Importación de servicios existentes

Los servicios existentes de Managed Postgres se pueden importar al estado de Terraform mediante el ID del servicio:

terraform import clickhouse_postgres_service.example xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

La contraseña no se recupera al importar (la API no la devuelve). Después de importar, el primer apply cambia la contraseña del servicio a la password o password_wo declarada en su configuración.

​ Operaciones no admitidas

Los siguientes elementos se omiten intencionadamente del esquema del recurso: