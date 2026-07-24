clickhouse_postgres_service del proveedor de Terraform de ClickHouse. Esta página describe la configuración del proveedor y ofrece ejemplos de configuración para este recurso y sus fuentes de datos asociadas.
Este recurso está en alpha y su comportamiento puede cambiar en futuras versiones del proveedor. Se distribuye en el build habitual del proveedor. Esta página documenta la versión v3.21.0 del proveedor y posteriores, que cambiaron la forma en que se gestionan las credenciales; las versiones anteriores se comportan de forma diferente y, desde el 31 de julio de 2026, ya no funcionan correctamente. Consulta las releases del proveedor para más detalles.
Añada el proveedor de ClickHouse a su configuración de Terraform:
Configuración del proveedor
Consulta Gestión de claves de API para ver instrucciones sobre cómo crear una clave de API para usarla con el proveedor.
terraform {
required_providers {
clickhouse = {
source = "ClickHouse/clickhouse"
version = ">= 3.21.0"
}
}
}
provider "clickhouse" {
organization_id = var.organization_id
token_key = var.token_key
token_secret = var.token_secret
}
El recurso
Resumen del recurso
clickhouse_postgres_service tiene los siguientes argumentos:
Los siguientes atributos son de solo lectura y ClickHouse Cloud los completa después de la creación:
|Argumento
|Obligatorio
|Descripción
name
|Sí
|Nombre del servicio legible para humanos. Es inmutable: si se cambia, el servicio se destruye y se vuelve a crear.
cloud_provider
|Para una creación estándar
|Proveedor de Cloud que aloja la instancia. Actualmente solo se admite
aws. Omítalo para una réplica de lectura o una restauración a un momento dado (se hereda del origen).
region
|Para una creación estándar
|Región de Cloud (por ejemplo,
us-east-1). Omítala para una réplica de lectura o una restauración a un momento dado (se hereda del origen).
size
|Para una creación estándar
|Tamaño de la instancia (SKU de VM), por ejemplo
m6gd.large. Se puede redimensionar sin recrearla. Omítalo para una restauración a un momento dado (la instancia restaurada se inicia con el tamaño de la copia de seguridad).
postgres_version
|No
|Versión principal de Postgres (por ejemplo,
18). Cambiar la versión principal destruye y vuelve a crear el servicio.
ha_type
|No
|Modo de alta disponibilidad:
none,
async o
sync. Consulte Alta disponibilidad.
password
|Para una creación estándar, a menos que se establezca
password_wo
|Contraseña del superusuario, gestionada desde su configuración. Terraform nunca la vuelve a leer desde la API. Se almacena en el estado como dato sensible. Omítala para una réplica de lectura (se hereda) o una restauración a un momento dado (se conserva de la copia de seguridad de origen).
password_wo
|Para una creación estándar, a menos que se establezca
password
|Contraseña de superusuario de solo escritura: se aplica al servicio, pero nunca se almacena en el estado. Requiere
password_wo_version; requiere Terraform 1.11 o posterior.
password_wo_version
|Con
password_wo
|Número de versión para
password_wo. Cámbielo para rotar al valor actual de
password_wo.
pg_config
|No
|Parámetros del servidor Postgres como un mapa de clave-valor.
pgbouncer_config
|No
|Parámetros del agrupador de conexiones PgBouncer como un mapa de clave-valor.
tags
|No
|Etiquetas del recurso como un mapa de clave-valor.
read_replica_of
|No
|ID de un servicio primario que se va a replicar. Consulte Réplicas de lectura. Es mutuamente excluyente con
restore_to_point_in_time.
restore_to_point_in_time
|No
|Crea el servicio restaurando otro servicio a un momento dado. Consulte Restauración a un momento dado. Es mutuamente excluyente con
read_replica_of.
id,
state,
created_at,
is_primary,
hostname,
port y
username. No existe el atributo
connection_string (eliminado en la versión v3.21.0): construya los URI de conexión a partir de
hostname,
port,
username y la contraseña que declare, por ejemplo
postgres://${username}:${password}@${hostname}:${port}/postgres?sslmode=require.
Crear un servicio
Un servicio estándar debe declarar
resource "clickhouse_postgres_service" "example" {
name = "my-postgres"
cloud_provider = "aws"
region = "us-east-1"
size = "m6gd.large"
password = var.postgres_password
# High-availability mode — number of standby replicas:
# "none" – primary only, no standby (default)
# "async" – 1 standby, asynchronous replication
# "sync" – 2 standbys, synchronous replication
ha_type = "async"
tags = {
environment = "production"
team = "data"
}
}
password o
password_wo. El valor debe tener al menos 12 caracteres, con al menos una letra minúscula, una mayúscula y un dígito.
password_wo (con
password_wo_version) aplica las mismas reglas de contraseña, pero nunca se almacena en el estado; cambia
password_wo_version para rotarla. Como la API no devuelve credenciales, Terraform debe seguir siendo el único que establezca la contraseña: una contraseña rotada fuera de Terraform (Console o API) no se detecta, y la siguiente rotación gestionada por Terraform vuelve a aplicar el valor declarado.
El argumento
Alta disponibilidad
ha_type controla el número de réplicas standby:
ha_type
|Standbys
|Replicación
none
|Ninguna (solo primaria)
|—
async
|1 standby
|Asíncrona — el commit de las escrituras se realiza sin esperar a la standby
sync
|2 standbys
|Sincrónica — la primaria espera la confirmación de al menos una standby
ha_type puede modificarse tras su creación; cambiarlo desencadena una transición de HA. Consulta Alta disponibilidad para obtener más información.
Establece
Réplicas de lectura
read_replica_of con el
id de un servicio primario para crear una réplica de lectura en streaming. Una réplica hereda el
cloud_provider, la
región, la
postgres_version y el superusuario del primario; omítelos (y la
contraseña):
Consulta réplicas de lectura para más información.
resource "clickhouse_postgres_service" "replica" {
name = "my-postgres-replica"
size = "m6gd.large"
read_replica_of = clickhouse_postgres_service.example.id
}
Configura
Restauración a un momento dado
restore_to_point_in_time para crear un servicio restaurando la copia de seguridad de otro servicio a un momento determinado.
cloud_provider,
region y
postgres_version se heredan del servicio de origen (omítelos);
size y
ha_type también deben omitirse:
Todo el bloque solo se usa durante la creación: cambiar
resource "clickhouse_postgres_service" "restored" {
name = "my-postgres-restored"
restore_to_point_in_time = {
source_id = clickhouse_postgres_service.example.id
restore_target = "2026-06-01T12:00:00Z"
}
}
source_id o
restore_target, o eliminar el bloque, destruye y vuelve a crear el servicio. Consulta Copia de seguridad y restauración para más detalles.
Tres fuentes de datos complementarias le permiten consultar los servicios existentes:
Fuentes de datos
# A single service by ID.
data "clickhouse_postgres_service" "example" {
id = clickhouse_postgres_service.example.id
}
# All Managed Postgres services in the organization.
data "clickhouse_postgres_services" "all" {}
# The CA certificates for a service, for TLS connections.
data "clickhouse_postgres_service_ca_certificates" "certs" {
service_id = clickhouse_postgres_service.example.id
}
Los servicios existentes de Managed Postgres se pueden importar al estado de Terraform mediante el ID del servicio:
Importación de servicios existentes
La contraseña no se recupera al importar (la API no la devuelve). Después de importar, el primer
terraform import clickhouse_postgres_service.example xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
apply cambia la contraseña del servicio a la
password o
password_wo declarada en su configuración.
Los siguientes elementos se omiten intencionadamente del esquema del recurso:
Operaciones no admitidas
- Comandos operativos (restart, promote, switchover).
- Listas de direcciones IP permitidas, endpoints privados, configuración de copias de seguridad, ventanas de mantenimiento, claves de cifrado gestionadas por el cliente y BYOC.
- Tiempos de espera configurables del ciclo de vida: no hay ningún bloque
timeouts {}.