Modelo de precios, niveles, tipos de instancia y detalles de precios Beta de Postgres managed by ClickHouse

Postgres managed by ClickHouse se basa en almacenamiento NVMe local, lo que le permite ofrecer un rendimiento de nivel de producción e integración nativa con ClickHouse sin el sobrecoste de las arquitecturas tradicionales de almacenamiento conectado por red. En esta página se describen el modelo de precios, los tipos de instancia disponibles y la comparación de niveles del service.

Postgres managed by ClickHouse ya está disponible en Beta. El servicio seguirá siendo gratuito hasta que comience la medición del uso el 15 de junio de 2026, lo que da tiempo a los equipos para dimensionar adecuadamente las instancias antes de que comience la facturación.

Durante el período beta, todos los planes incluyen un descuento del 50 %, lo que refleja nuestro compromiso con nuestros primeros clientes. Los precios comienzan en aproximadamente $30/mes para 1 vCPU, 8 GB de RAM y 59 GB de almacenamiento NVMe.

Calculadora de precios Para conocer el precio exacto, usa la calculadora de precios para encontrar la mejor configuración y el mejor precio para tu carga de trabajo.

Como el servicio se ejecuta sobre almacenamiento NVMe local, muchas cargas de trabajo pueden lograr una relación precio-rendimiento considerablemente mejor que con las arquitecturas tradicionales de almacenamiento conectado por red. Consulta PostgresBench para ver comparaciones de benchmark frente a otros proveedores de Postgres con perfiles de hardware similares.

Los clientes pueden llegar a necesitar entre 2 y 4 veces menos cómputo para cargas de trabajo comparables. Estas posibles ganancias de eficiencia deben tenerse en cuenta al comparar precios entre proveedores, aunque las mejoras reales variarán según la carga de trabajo y deben validarse en función de sus aplicaciones específicas.

​ Modelo de precios

El servicio se ejecuta sobre almacenamiento NVMe local, por lo que el precio se basa en la configuración completa de la VM —CPU, memoria y almacenamiento—, en lugar de cobros separados por cómputo y disco.

Hay más de 50 configuraciones disponibles, desde 1 vCPU / 8 GB de RAM / 59 GB de NVMe hasta 96 vCPUs / 768 GB de RAM / 60 TB de almacenamiento NVMe, lo que ofrece flexibilidad tanto para cargas de trabajo de Postgres intensivas en cómputo como para aquellas con altas necesidades de almacenamiento.

​ Precios por niveles

pg_clickhouse . Los precios, las funcionalidades y los límites de recursos varían según el nivel de la organización: Basic, Scale o Enterprise . Sin embargo, todos los niveles incluyen las capacidades esenciales del servicio, como Postgres listo para producción sobre almacenamiento NVMe local, CDC nativo hacia ClickHouse y la extensión

La siguiente tabla resume las funcionalidades, capacidades y límites incluidos en cada nivel. Para comparar los precios entre niveles, consulta la calculadora de precios

​ Tipos de instancia

Las configuraciones de instancia se agrupan en tres categorías para simplificar la selección de infraestructura según las características de la carga de trabajo.

Optimizada para memoria: Diseñada para cargas de trabajo con uso intensivo de memoria y una mayor proporción de memoria por CPU (como 1:8 o 1:4). Admite las familias r8gd , r6gd , m6gd y m8gd basadas en AWS Graviton. Es la opción más adecuada para grandes conjuntos de trabajo, altas tasas de acierto de caché y cargas de trabajo de bases de datos limitadas por memoria.

Diseñada para cargas de trabajo con uso intensivo de memoria y una mayor proporción de memoria por CPU (como 1:8 o 1:4). Admite las familias , , y basadas en AWS Graviton. Es la opción más adecuada para grandes conjuntos de trabajo, altas tasas de acierto de caché y cargas de trabajo de bases de datos limitadas por memoria. Optimizada para almacenamiento: Diseñada para cargas de trabajo que requieren grandes cantidades de almacenamiento NVMe local sin aumentar la capacidad de cómputo de forma proporcional. Admite las familias i8g , i8ge , i7i e i7ie basadas en AWS Graviton, con configuraciones que ofrecen hasta 60 TB de almacenamiento NVMe local. Es la opción más adecuada para grandes conjuntos de datos, cargas de trabajo de series temporales, almacenamiento de logs y eventos, y cargas de trabajo OLTP con uso intensivo de almacenamiento.

Diseñada para cargas de trabajo que requieren grandes cantidades de almacenamiento NVMe local sin aumentar la capacidad de cómputo de forma proporcional. Admite las familias , , e basadas en AWS Graviton, con configuraciones que ofrecen hasta 60 TB de almacenamiento NVMe local. Es la opción más adecuada para grandes conjuntos de datos, cargas de trabajo de series temporales, almacenamiento de logs y eventos, y cargas de trabajo OLTP con uso intensivo de almacenamiento. Optimizada para CPU: Diseñada para cargas de trabajo con uso intensivo de cómputo y una menor proporción de memoria por CPU (normalmente, en torno a 1:2). Admite las familias c6gd y es la opción más adecuada para cargas de trabajo transaccionales de alta concurrencia y consultas limitadas por CPU.

​ Calculadora de precios

Usa la calculadora de precios para estimar los costos de despliegue en distintos perfiles de carga de trabajo y configuraciones. Puedes personalizar:

nivel de la organización (Basic, Scale, Enterprise)

Región

Tipo de configuración (Memory, Storage o CPU Optimized)

Arquitectura de CPU (ARM o x86)

Tamaño de vCPU, memoria y almacenamiento

Configuraciones de standby / alta disponibilidad (HA)

Esto te permite comparar precios entre más de 50 combinaciones de configuración admitidas y encontrar la opción que mejor se adapte a tu carga de trabajo.

​ Aspectos destacados de los precios beta

Durante el período de Beta:

El servicio es gratuito hasta que comience la medición del uso el 15 de junio de 2026

El CDC nativo mediante ClickPipes está incluido sin costo adicional

está incluido sin costo adicional Actualmente no se aplican cargos por salida de red ni por copias de seguridad

ni por Actualmente, todos los planes incluyen precios beta con un 50 % de descuento

A medida que el producto evoluciona durante la Beta, los precios y el empaquetado pueden ajustarse antes de la disponibilidad general (GA). Tenga en cuenta lo siguiente: