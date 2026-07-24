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Managed Postgres incluye una selección de extensiones para ampliar la funcionalidad de su base de datos. A continuación, se muestra la lista de extensiones disponibles.

Instalar extensiones

Para instalar una extensión, conéctese a su base de datos y ejecute:
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Extensiones disponibles

extensión pg_clickhouse

La extensión pg_clickhouse viene preinstalada en cada instancia de Managed Postgres. Permite consultar bases de datos de ClickHouse directamente desde PostgreSQL, lo que proporciona una capa de consultas unificada tanto para transacciones como para análisis. Consulte la documentación de pg_clickhouse para obtener instrucciones de configuración y detalles de uso.

Extensión pg_stat_ch

La extensión pg_stat_ch proporciona observabilidad a nivel de consulta para su instancia de Managed Postgres. Captura telemetría por consulta (tiempos, filas, búferes, WAL y errores) y la envía a la UI de ClickHouse Cloud, donde se muestra en las vistas de consultas lentas, errores y carga de trabajo. No requiere configuración.

extensión pg_re2

La extensión pg_re2 añade a Managed Postgres funciones de expresiones regulares compatibles con ClickHouse, basadas en el motor RE2 de Google. Resulta útil al portar consultas entre ambos o al ejecutar cargas de trabajo híbridas que requieren una semántica de coincidencia de patrones idéntica en ambos sistemas.
Última modificación el 24 de julio de 2026