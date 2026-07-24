Para instalar una extensión, conéctese a su base de datos y ejecute:
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CREATE EXTENSION extension_name;
Para ver todas las extensiones disponibles y sus versiones:
SELECT * FROM pg_extension;
SELECT * FROM pg_available_extensions;
Extensiones disponibles
|Extensión
|Versión
|Descripción
address_standardizer
|3.6.3
|Se usa para descomponer una dirección en sus elementos constitutivos
address_standardizer_data_us
|3.6.3
|Ejemplo de conjunto de datos de Address Standardizer de EE. UU.
adminpack
|2.1
|Funciones administrativas para PostgreSQL (solo PG16)
age
|1.7.0
|Extensión de base de datos de grafos Apache AGE
amcheck
|Funciones para verificar la integridad de las relaciones
autoinc
|1.0
|Funciones para campos autoincrementales
bloom
|1.0
|Método de acceso Bloom: índice basado en archivo de firmas
bool_plperl
|1.0
|Transformación entre bool y plperl
bool_plperlu
|1.0
|Transformación entre bool y plperlu
btree_gin
|1.3
|Soporte para indexar tipos de datos comunes en GIN
btree_gist
|1.8
|Soporte para indexar tipos de datos comunes en GiST
citext
|1.8
|Tipo de dato para cadenas de caracteres sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
cube
|1.5
|Tipo de dato para cubos multidimensionales
dblink
|1.2
|Conexión a otras bases de datos PostgreSQL desde dentro de una base de datos
dict_int
|1.0
|Plantilla de diccionario de búsqueda de texto para enteros
dict_xsyn
|1.0
|Plantilla de diccionario de búsqueda de texto para el procesamiento ampliado de sinónimos
earthdistance
|1.2
|Calcular distancias de gran círculo sobre la superficie de la Tierra
file_fdw
|1.0
|Wrapper de datos externos para acceder a archivos planos
fuzzystrmatch
|1.2
|Determinar similitudes y distancias entre cadenas
h3
|4.2.3
|Bindings de H3 para PostgreSQL
h3_postgis
|4.2.3
|Integración de H3 con PostGIS
hll
|2.19
|Tipo para almacenar datos de HyperLogLog
hstore
|1.8
|Tipo de dato para almacenar conjuntos de pares (clave, valor)
hstore_plperl
|1.0
|Transformación entre hstore y plperl
hstore_plperlu
|1.0
|Transformación entre hstore y plperlu
hypopg
|1.4.2
|Índices hipotéticos para PostgreSQL
intagg
|1.1
|Agregador y enumerador de enteros (obsoleto)
insert_username
|1.0
|Funciones para registrar quién cambió una tabla
intarray
|1.5
|Funciones, operadores y soporte de índices para arrays unidimensionales de enteros
ip4r
|2.4
|Tipos de índice para rangos IPv4 e IPv6
isn
|1.3
|Tipos de datos para estándares internacionales de numeración de productos
jsonb_plperl
|1.0
|Transformación entre jsonb y plperl
jsonb_plperlu
|1.0
|Transformación entre jsonb y plperlu
lo
|1.2
|Mantenimiento de objetos grandes
ltree
|1.3
|Tipo de dato para estructuras jerárquicas en forma de árbol
moddatetime
|1.0
|Funciones para rastrear la hora de la última modificación
mysql_fdw
|1.2
|Foreign data wrapper para consultar un servidor MySQL
old_snapshot
|1.0
|Utilidades de soporte para old_snapshot_threshold (solo PG16)
orafce
|4.16
|Funciones y operadores que emulan un subconjunto de funciones y paquetes de Oracle RDBMS
pageinspect
|1.13
|Inspeccionar a bajo nivel el contenido de las páginas de la base de datos
pg_buffercache
|Examinar la caché de búferes compartidos
pg_clickhouse
|0.3
|Interfaces para consultar bases de datos de ClickHouse desde PostgreSQL
pg_cron
|1.6
|Programador de trabajos para PostgreSQL
pg_freespacemap
|1.3
|Examinar el mapa de espacio libre (FSM)
pg_hint_plan
|Sugerencias para el optimizador de PostgreSQL
pg_ivm
|1.13
|Mantenimiento incremental de vistas en PostgreSQL
pg_logicalinspect
|1.0
|Funciones para inspeccionar componentes de logical decoding (PG18+)
pg_partman
|5.4.3
|Extensión para gestionar tablas particionadas por tiempo o ID
pg_prewarm
|1.2
|Precargar datos de relaciones
pg_re2
|0.1
|Funciones de expresiones regulares compatibles con ClickHouse basadas en RE2 de Google
pg_repack
|1.5.3
|Reorganizar tablas en bases de datos PostgreSQL con un bloqueo mínimo
pg_similarity
|1.0
|Compatibilidad con consultas de similitud
pg_stat_ch
|0.3
|Envía en tiempo real a ClickHouse la telemetría de ejecución por consulta
pg_stat_statements
|Rastrea las estadísticas de planificación y ejecución de todas las sentencias SQL ejecutadas
pg_surgery
|1.0
|Extensión para reparar una relación dañada
pg_tokenizer
|0.1.1
|Tokenizador de texto utilizado con
vchord_bm25
pg_trgm
|1.6
|Medición de similitud de texto y búsqueda en índices basada en trigramas
pg_visibility
|1.2
|Examinar el mapa de visibilidad (VM) y la información de visibilidad a nivel de página
pg_walinspect
|1.1
|Funciones para inspeccionar el contenido del Write-Ahead Log de PostgreSQL
pgaudit
|Proporciona funciones de auditoría
pgcrypto
|1.4
|Funciones criptográficas
pglogical
|2.4.6
|Replicación lógica de PostgreSQL
pglogical_origin
|1.0.0
|Extensión ficticia para compatibilidad durante la actualización desde Postgres 9.4
pgrouting
|4.0.1
|Extensión pgRouting
pgrowlocks
|1.2
|Muestra información de bloqueo a nivel de fila
pgstattuple
|1.5
|Muestra estadísticas a nivel de tupla
pgtap
|1.3.4
|Pruebas unitarias para PostgreSQL
plperl
|1.0
|Lenguaje procedimental PL/Perl
plperlu
|1.0
|Lenguaje procedimental PL/PerlU no confiable
plpgsql
|1.0
|Lenguaje procedimental PL/pgSQL
plpgsql_check
|2.8
|Verificación ampliada de funciones PL/pgSQL
postgis
|3.6.3
|Tipos y funciones espaciales de geometría y geografía de PostGIS
postgis_raster
|3.6.3
|Tipos y funciones ráster de PostGIS
postgis_sfcgal
|3.6.3
|Funciones SFCGAL de PostGIS
postgis_tiger_geocoder
|3.6.3
|Geocodificador Tiger y geocodificador inverso de PostGIS
postgis_topology
|3.6.3
|Tipos y funciones espaciales de topología de PostGIS
postgres_fdw
|1.2
|Wrapper de datos externos para servidores PostgreSQL remotos
prefix
|1.2.0
|Módulo Prefix Range para PostgreSQL
refint
|1.0
|Funciones para implementar la integridad referencial (obsoleto)
seg
|1.4
|Tipo de dato para representar segmentos de línea o intervalos de coma flotante
semver
|0.41.0
|Tipo de dato para versión semántica
sslinfo
|1.2
|Información sobre certificados SSL
tablefunc
|1.0
|Funciones que manipulan tablas completas, incluido crosstab
tcn
|1.0
|Notificaciones de cambios activadas por desencadenadores
tds_fdw
|2.0.5
|Wrapper de datos externos para consultar una base de datos TDS (Sybase o Microsoft SQL Server)
tsm_system_rows
|1.0
|Método TABLESAMPLE que acepta un número de filas como límite
tsm_system_time
|1.0
|Método TABLESAMPLE que acepta un tiempo en milisegundos como límite
uint
|Tipos enteros sin signo
unaccent
|1.1
|Diccionario de búsqueda de texto que elimina acentos
unit
|7
|Extensión de unidades del SI
uuid-ossp
|1.1
|Generación de identificadores universalmente únicos (UUIDs)
vchord
|1.1.1
|Métodos de acceso para indexación vectorial en Postgres
vchord_bm25
|0.3.0
|Método de acceso de clasificación BM25 para la búsqueda de texto completo
vector
|0.8.2
|Tipo de datos vectorial y métodos de acceso ivfflat y hnsw
xml2
|1.2
|Consultas XPath y XSLT
La extensión
extensión pg_clickhouse
pg_clickhouse viene preinstalada en cada instancia de Managed Postgres. Permite consultar bases de datos de ClickHouse directamente desde PostgreSQL, lo que proporciona una capa de consultas unificada tanto para transacciones como para análisis.
Consulte la documentación de pg_clickhouse para obtener instrucciones de configuración y detalles de uso.
La extensión
Extensión
Extensión
pg_stat_ch
pg_stat_ch proporciona observabilidad a nivel de consulta para su instancia de Managed Postgres. Captura telemetría por consulta (tiempos, filas, búferes, WAL y errores) y la envía a la UI de ClickHouse Cloud, donde se muestra en las vistas de consultas lentas, errores y carga de trabajo. No requiere configuración.
La extensión
extensión pg_re2
pg_re2 añade a Managed Postgres funciones de expresiones regulares compatibles con ClickHouse, basadas en el motor RE2 de Google. Resulta útil al portar consultas entre ambos o al ejecutar cargas de trabajo híbridas que requieren una semántica de coincidencia de patrones idéntica en ambos sistemas.