Lista completa de las métricas expuestas en el endpoint de Prometheus de Managed Postgres

​ Etiquetas comunes

Cada métrica incluye las siguientes etiquetas:

Etiqueta Descripción clickhouse_org ID de la organización postgres_service ID del servicio de Postgres postgres_service_name nombre del servicio de Postgres

Algunas métricas añaden una etiqueta para la dimensión que desglosan (p. ej., mode en las métricas de CPU, state en las conexiones, database en el tamaño de la base de datos). Estas se indican junto a cada métrica.

​ Métrica de información

PostgresServiceInfo es un gauge que siempre vale 1 y lleva el estado actual y la versión del servicio en sus etiquetas. Úselo para combinar el estado con otras métricas o para generar una alerta cuando un servicio salga del estado running .

Métrica Tipo Etiquetas adicionales Descripción PostgresServiceInfo gauge postgres_status , postgres_version Una serie por servicio; el valor siempre es 1 .

postgres_status informa del estado actual del ciclo de vida del servicio (por ejemplo, running , creating , stopped ). postgres_version informa de la versión principal de Postgres (p. ej., 17 , 18 ).

Límites estáticos asignados al servicio. Solo cambian cuando se redimensiona el servicio.

Métrica Tipo Unidad Descripción PostgresServer_CPUCores gauge núcleos Núcleos de CPU asignados al servicio. PostgresServer_MemoryLimitBytes gauge bytes Memoria asignada al servicio. PostgresServer_StorageLimitBytes gauge bytes Almacenamiento asignado al servicio.

​ Utilización de recursos

Métrica Tipo Etiquetas adicionales Descripción PostgresServer_CPUSeconds_Total counter mode Tiempo de CPU consumido, desglosado por modo: user , system , iowait , softirq , steal , irq , nice , idle . PostgresServer_MemoryUsedPercent gauge Memoria en uso, como porcentaje de PostgresServer_MemoryLimitBytes . PostgresServer_MemoryCachePercent gauge Memoria utilizada por la caché y los búferes, como porcentaje de la memoria total. PostgresServer_FilesystemUsedPercent gauge Espacio del sistema de archivos utilizado, como porcentaje del almacenamiento total.

Para calcular el uso de CPU como porcentaje, calcule la tasa de PostgresServer_CPUSeconds_Total para los modos que le interesen y divídala entre PostgresServer_CPUCores .

​ E/S de disco y red

Métrica Tipo Unidad Descripción PostgresServer_DiskReads_Total counter ops Operaciones de lectura en disco completadas. PostgresServer_DiskWrites_Total counter ops Operaciones de escritura en disco completadas. PostgresServer_NetworkReceiveBytes_Total counter bytes Bytes recibidos por la red. PostgresServer_NetworkTransmitBytes_Total counter bytes Bytes transmitidos por la red.

​ Actividad de la base de datos

Contadores acumulativos desde el inicio del servicio. Use rate() o irate() para convertirlos en valores por segundo.

Métrica Tipo Descripción PostgresServer_TuplesFetched_Total counter Filas recuperadas por las consultas. PostgresServer_TuplesInserted_Total counter Filas insertadas. PostgresServer_TuplesUpdated_Total counter Filas actualizadas. PostgresServer_TuplesDeleted_Total counter Filas eliminadas. PostgresServer_TransactionsCommitted_Total counter Transacciones confirmadas. PostgresServer_TransactionsRolledBack_Total counter Transacciones revertidas. PostgresServer_Deadlocks_Total counter Interbloqueos detectados.

​ Conexiones, caché y tamaño de las bases de datos

Métrica Tipo Etiquetas adicionales Descripción PostgresServer_ActiveConnections gauge state Conexiones por estado (p. ej., active , idle ). PostgresServer_CacheHitRatio gauge Porcentaje de aciertos de la caché del búfer: bloques servidos desde la caché frente al total de bloques a los que se accedió. PostgresServer_DatabaseSizeBytes gauge database Tamaño en disco de cada base de datos, en bytes. Incluye la base de datos predeterminada postgres y cualquier otra creada por el usuario.

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