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Esta página enumera todas las métricas expuestas en el endpoint de Prometheus de Managed Postgres. Para la configuración y la autenticación, consulta la página del endpoint de Prometheus.

Etiquetas comunes

Cada métrica incluye las siguientes etiquetas: Algunas métricas añaden una etiqueta para la dimensión que desglosan (p. ej., mode en las métricas de CPU, state en las conexiones, database en el tamaño de la base de datos). Estas se indican junto a cada métrica.

Métrica de información

PostgresServiceInfo es un gauge que siempre vale 1 y lleva el estado actual y la versión del servicio en sus etiquetas. Úselo para combinar el estado con otras métricas o para generar una alerta cuando un servicio salga del estado running. postgres_status informa del estado actual del ciclo de vida del servicio (por ejemplo, running, creating, stopped). postgres_version informa de la versión principal de Postgres (p. ej., 17, 18).

Capacidad

Límites estáticos asignados al servicio. Solo cambian cuando se redimensiona el servicio.

Utilización de recursos

Para calcular el uso de CPU como porcentaje, calcule la tasa de PostgresServer_CPUSeconds_Total para los modos que le interesen y divídala entre PostgresServer_CPUCores.

E/S de disco y red

Actividad de la base de datos

Contadores acumulativos desde el inicio del servicio. Use rate() o irate() para convertirlos en valores por segundo.

Conexiones, caché y tamaño de las bases de datos

Última modificación el 24 de julio de 2026