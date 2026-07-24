Cada métrica incluye las siguientes etiquetas:
Etiquetas comunes
Algunas métricas añaden una etiqueta para la dimensión que desglosan (p. ej.,
|Etiqueta
|Descripción
clickhouse_org
|ID de la organización
postgres_service
|ID del servicio de Postgres
postgres_service_name
|nombre del servicio de Postgres
mode en las métricas de CPU,
state en las conexiones,
database en el
tamaño de la base de datos). Estas se indican junto a cada métrica.
Métrica de información
PostgresServiceInfo es un gauge que siempre vale
1 y lleva el
estado actual y la versión del servicio en sus etiquetas. Úselo para combinar
el estado con otras métricas o para generar una alerta cuando un servicio salga
del estado
running.
|Métrica
|Tipo
|Etiquetas adicionales
|Descripción
PostgresServiceInfo
|gauge
postgres_status,
postgres_version
|Una serie por servicio; el valor siempre es
1.
postgres_status informa del estado actual del ciclo de vida del servicio
(por ejemplo,
running,
creating,
stopped).
postgres_version
informa de la versión principal de Postgres (p. ej.,
17,
18).
Límites estáticos asignados al servicio. Solo cambian cuando se redimensiona el servicio.
Capacidad
|Métrica
|Tipo
|Unidad
|Descripción
PostgresServer_CPUCores
|gauge
|núcleos
|Núcleos de CPU asignados al servicio.
PostgresServer_MemoryLimitBytes
|gauge
|bytes
|Memoria asignada al servicio.
PostgresServer_StorageLimitBytes
|gauge
|bytes
|Almacenamiento asignado al servicio.
Utilización de recursos
Para calcular el uso de CPU como porcentaje, calcule la tasa de
|Métrica
|Tipo
|Etiquetas adicionales
|Descripción
PostgresServer_CPUSeconds_Total
|counter
mode
|Tiempo de CPU consumido, desglosado por modo:
user,
system,
iowait,
softirq,
steal,
irq,
nice,
idle.
PostgresServer_MemoryUsedPercent
|gauge
|Memoria en uso, como porcentaje de
PostgresServer_MemoryLimitBytes.
PostgresServer_MemoryCachePercent
|gauge
|Memoria utilizada por la caché y los búferes, como porcentaje de la memoria total.
PostgresServer_FilesystemUsedPercent
|gauge
|Espacio del sistema de archivos utilizado, como porcentaje del almacenamiento total.
PostgresServer_CPUSeconds_Total para los modos que le interesen y
divídala entre
PostgresServer_CPUCores.
E/S de disco y red
|Métrica
|Tipo
|Unidad
|Descripción
PostgresServer_DiskReads_Total
|counter
|ops
|Operaciones de lectura en disco completadas.
PostgresServer_DiskWrites_Total
|counter
|ops
|Operaciones de escritura en disco completadas.
PostgresServer_NetworkReceiveBytes_Total
|counter
|bytes
|Bytes recibidos por la red.
PostgresServer_NetworkTransmitBytes_Total
|counter
|bytes
|Bytes transmitidos por la red.
Contadores acumulativos desde el inicio del servicio. Use
Actividad de la base de datos
rate() o
irate() para
convertirlos en valores por segundo.
|Métrica
|Tipo
|Descripción
PostgresServer_TuplesFetched_Total
|counter
|Filas recuperadas por las consultas.
PostgresServer_TuplesInserted_Total
|counter
|Filas insertadas.
PostgresServer_TuplesUpdated_Total
|counter
|Filas actualizadas.
PostgresServer_TuplesDeleted_Total
|counter
|Filas eliminadas.
PostgresServer_TransactionsCommitted_Total
|counter
|Transacciones confirmadas.
PostgresServer_TransactionsRolledBack_Total
|counter
|Transacciones revertidas.
PostgresServer_Deadlocks_Total
|counter
|Interbloqueos detectados.
Conexiones, caché y tamaño de las bases de datos
|Métrica
|Tipo
|Etiquetas adicionales
|Descripción
PostgresServer_ActiveConnections
|gauge
state
|Conexiones por estado (p. ej.,
active,
idle).
PostgresServer_CacheHitRatio
|gauge
|Porcentaje de aciertos de la caché del búfer: bloques servidos desde la caché frente al total de bloques a los que se accedió.
PostgresServer_DatabaseSizeBytes
|gauge
database
|Tamaño en disco de cada base de datos, en bytes. Incluye la base de datos predeterminada
postgres y cualquier otra creada por el usuario.
- endpoint de Prometheus — configuración, autenticación y scraping
- Dashboard — gráficos integrados en la consola de Cloud
- Guía de OpenAPI — creación de API key y consulta de los ID de la organización y del servicio