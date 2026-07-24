Cadenas de conexión, pool de conexiones de PgBouncer y configuración de TLS para ClickHouse Managed Postgres

SQL Console Esta página explica cómo conectar sus sistemas de producción a Postgres. Si desea una forma rápida de ejecutar una consulta, puede conectarse mediante SQL Console , igual que con las instancias de ClickHouse.

​ Acceso a los detalles de conexión

Para conectar sus aplicaciones a Managed Postgres, vaya a la vista Conectar en la barra lateral izquierda de su instancia.

Al hacer clic en Conectar, se abre una ventana modal que muestra sus credenciales de conexión y cadenas de conexión en varios formatos.

La ventana modal de conexión muestra la siguiente información:

Username : El usuario de base de datos (predeterminado: postgres )

: El usuario de base de datos (predeterminado: ) Password : La contraseña de la base de datos (oculta de forma predeterminada; haga clic en el icono del ojo para mostrarla)

: La contraseña de la base de datos (oculta de forma predeterminada; haga clic en el icono del ojo para mostrarla) Server : El hostname de su instancia de Managed Postgres

: El hostname de su instancia de Managed Postgres Port: El puerto de PostgreSQL (predeterminado: 5432 )

Managed Postgres proporciona acceso de superusuario a su base de datos. Use estas credenciales para conectarse como superusuario, lo que le permitirá crear usuarios adicionales y administrar objetos de la base de datos.

​ Formatos de cadena de conexión

Las pestañas Conectar mediante muestran tu cadena de conexión en varios formatos para adaptarse a los requisitos de tu aplicación:

Formato Descripción url URL de conexión estándar con el formato postgresql://<USER>:<PASSWORD>@<HOST>:<PORT>/<DATABASE> psql Comando listo para usar para conectarse mediante la herramienta de línea de comandos psql env Variables de entorno para clientes basados en libpq yaml Configuración en formato YAML jdbc Cadena de conexión JDBC para aplicaciones Java

Por motivos de seguridad, la contraseña en las cadenas de conexión aparece enmascarada de forma predeterminada. Haz clic en el icono de copia junto a cualquier campo o cadena de conexión para copiarla directamente al portapapeles.

​ Pool de conexiones con PgBouncer

Managed Postgres incluye una instancia integrada de PgBouncer para el pool de conexiones del servidor. PgBouncer ayuda a mejorar la gestión de conexiones, el rendimiento y el uso de recursos, especialmente en aplicaciones que:

Abren muchas conexiones concurrentes

Crean y cierran conexiones con frecuencia

Usan entornos de cómputo sin servidor o efímeros

Para usar el pool de conexiones, haga clic en el interruptor via PgBouncer en la parte superior del modal de conexión. Los datos de conexión se actualizarán para enrutar sus conexiones a través del pool de conexiones en lugar de hacerlo directamente a PostgreSQL.

Cuándo usar PgBouncer Use PgBouncer cuando su aplicación abra muchas conexiones de corta duración. Para conexiones de larga duración o aplicaciones que usan funcionalidades de PostgreSQL incompatibles con el pool de conexiones (como sentencias preparadas entre transacciones), conéctese directamente. No se admite mover datos a ClickHouse con ClickPipes a través de PgBouncer.

​ Configuración de TLS

Todas las instancias de Managed Postgres están protegidas con TLS. La versión mínima compatible es TLS 1.3.

​ Conexión rápida (cifrada con TLS)

De forma predeterminada, las conexiones utilizan cifrado TLS sin verificación de certificados:

psql 'postgresql://postgres:PASSWORD@your-instance.pg.clickhouse.cloud:5432/postgres'

​ Conexión TLS verificada (recomendada para producción)

Para workloads de producción, recomendamos conectarse mediante TLS verificado para garantizar que se está comunicando con el servidor correcto. Para ello, descargue el paquete de certificados de la CA desde la pestaña Settings y añádalo a los certificados de confianza de su cliente de base de datos.

El certificado de la CA es exclusivo de su instancia de Managed Postgres y no funcionará con otras instancias.

Para conectarse mediante una conexión TLS verificada, añada sslmode=verify-full y la ruta a su certificado descargado: