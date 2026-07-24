Para conectar sus aplicaciones a Managed Postgres, vaya a la vista Conectar en la barra lateral izquierda de su instancia. Al hacer clic en Conectar, se abre una ventana modal que muestra sus credenciales de conexión y cadenas de conexión en varios formatos. La ventana modal de conexión muestra la siguiente información:
Acceso a los detalles de conexión
- Username: El usuario de base de datos (predeterminado:
postgres)
- Password: La contraseña de la base de datos (oculta de forma predeterminada; haga clic en el icono del ojo para mostrarla)
- Server: El hostname de su instancia de Managed Postgres
- Port: El puerto de PostgreSQL (predeterminado:
5432)
Las pestañas Conectar mediante muestran tu cadena de conexión en varios formatos para adaptarse a los requisitos de tu aplicación:
Formatos de cadena de conexión
Por motivos de seguridad, la contraseña en las cadenas de conexión aparece enmascarada de forma predeterminada. Haz clic en el icono de copia junto a cualquier campo o cadena de conexión para copiarla directamente al portapapeles.
|Formato
|Descripción
|url
|URL de conexión estándar con el formato
postgresql://<USER>:<PASSWORD>@<HOST>:<PORT>/<DATABASE>
|psql
|Comando listo para usar para conectarse mediante la herramienta de línea de comandos
psql
|env
|Variables de entorno para clientes basados en
libpq
|yaml
|Configuración en formato YAML
|jdbc
|Cadena de conexión JDBC para aplicaciones Java
Managed Postgres incluye una instancia integrada de PgBouncer para el pool de conexiones del servidor. PgBouncer ayuda a mejorar la gestión de conexiones, el rendimiento y el uso de recursos, especialmente en aplicaciones que:
Pool de conexiones con PgBouncer
- Abren muchas conexiones concurrentes
- Crean y cierran conexiones con frecuencia
- Usan entornos de cómputo sin servidor o efímeros
Todas las instancias de Managed Postgres están protegidas con TLS. La versión mínima compatible es TLS 1.3.
Configuración de TLS
De forma predeterminada, las conexiones utilizan cifrado TLS sin verificación de certificados:
Conexión rápida (cifrada con TLS)
psql 'postgresql://postgres:PASSWORD@your-instance.pg.clickhouse.cloud:5432/postgres'
Para workloads de producción, recomendamos conectarse mediante TLS verificado para garantizar que se está comunicando con el servidor correcto. Para ello, descargue el paquete de certificados de la CA desde la pestaña Settings y añádalo a los certificados de confianza de su cliente de base de datos. El certificado de la CA es exclusivo de su instancia de Managed Postgres y no funcionará con otras instancias. Para conectarse mediante una conexión TLS verificada, añada
Conexión TLS verificada (recomendada para producción)
sslmode=verify-full y la ruta a su certificado descargado:
psql 'postgresql://postgres:PASSWORD@your-instance.pg.clickhouse.cloud:5432/postgres?sslmode=verify-full&sslrootcert=/path/to/ca-certificate.pem'