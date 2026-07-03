Ejecuta PostgreSQL localmente con Docker para desarrollar rápidamente con Managed Postgres

Managed Postgres se basa en PostgreSQL estándar y funciona con el ecosistema existente de PostgreSQL. Para la mayoría de las tareas de desarrollo, puedes desarrollar y hacer pruebas con una instancia local de PostgreSQL que se ejecute en Docker en lugar de un despliegue en la nube.

Este enfoque proporciona un ciclo de retroalimentación rápido, simplifica la configuración inicial, reduce las dependencias de la infraestructura compartida y te permite experimentar de forma segura sin afectar a los sistemas de producción.

El objetivo no es reproducir exactamente el entorno de producción. En su lugar, crea un entorno local reproducible que:

Use la misma versión principal de PostgreSQL que en producción.

Aplique las mismas definiciones de esquema que en producción.

Contenga datos de desarrollo representativos.

Admita flujos de trabajo habituales de desarrollo y pruebas de aplicaciones.

Como Managed Postgres es PostgreSQL estándar, los frameworks de migración existentes, las herramientas de gestión de esquemas y los enfoques de inicialización de datos funcionan sin modificaciones.

​ Ejemplo de flujo de desarrollo

Un flujo de trabajo típico de desarrollo local es así:

Managed Postgres se integra en los flujos de trabajo de desarrollo de PostgreSQL ya existentes. Al desarrollar con una instancia local de PostgreSQL, los equipos pueden iterar con rapidez, mantener entornos reproducibles y tener la certeza de que las aplicaciones se comportarán de forma coherente al implementarse en Managed Postgres.

​ Ejecuta PostgreSQL en local con Docker

La forma más sencilla de crear un entorno de desarrollo local es ejecutar PostgreSQL en Docker.

Elige una versión de PostgreSQL que coincida con tu instancia de Managed Postgres:

docker-compose.yml services : postgres : image : postgres:18 container_name : local-postgres restart : unless-stopped environment : POSTGRES_USER : postgres POSTGRES_PASSWORD : postgres POSTGRES_DB : app ports : - "15432:5432" volumes : - postgres_data:/var/lib/postgresql volumes : postgres_data :

Inicie PostgreSQL:

docker compose up -d

Verifique la conectividad:

psql -h localhost -U postgres -p 15432 -d app

En este punto, PostgreSQL se está ejecutando en local, pero todavía no contiene el esquema de la aplicación ni datos de desarrollo.

​ Aplica el esquema de la aplicación

No hay un único enfoque obligatorio para crear el esquema en un entorno local. La mayoría de las organizaciones ya cuentan con un flujo de trabajo establecido para la gestión de esquemas que puede reutilizarse sin cambios.

​ Migraciones de la aplicación

Muchos equipos usan el mismo framework de migraciones en los entornos de staging y producción: herramientas como Flyway, Liquibase, Rails migrations, Django migrations, Prisma migrations o Alembic.

Aplicar las migraciones localmente garantiza que la evolución del esquema se pruebe de forma continua como parte del desarrollo habitual:

./migrate up # o npm run migrate # o rails db:migrate

​ Volcados de PostgreSQL solo del esquema

Una exportación de PostgreSQL solo del esquema puede reproducir la estructura de una base de datos existente. Esto resulta útil para la puesta en marcha, investigar el comportamiento del esquema, validar la compatibilidad o preparar rápidamente entornos de desarrollo.

Exporte el esquema:

pg_dump \ --schema-only \ --no-owner \ --no-privileges \ -h < hos t > \ -U < use r > \ -d < databas e > \ > schema.sql

Restaurar localmente:

psql \ -h localhost \ -U postgres \ -p 15432 \ -d app \ -f schema.sql

​ Definiciones SQL incluidas en el repositorio

Algunos equipos mantienen las definiciones de esquema directamente en el control de versiones como archivos SQL. Estos pueden aplicarse directamente a una instancia local de PostgreSQL durante la configuración del entorno.

Independientemente del enfoque, lo importante es que la creación del esquema esté automatizada, sea reproducible y parta de definiciones versionadas.

​ Poblar con datos representativos para desarrollo

Una vez creado el esquema, pueble la base de datos con datos representativos para desarrollo.

Para la mayoría de los flujos de trabajo de desarrollo, los conjuntos de datos sintéticos generados mediante scripts de inicialización son suficientes. Son fáciles de recrear, seguros de distribuir y evitan las consideraciones de cumplimiento normativo y seguridad asociadas a los datos de producción.

Un enfoque habitual para las aplicaciones SaaS consiste en generar datos para un pequeño número de tenants de ejemplo y crear relaciones realistas entre usuarios, productos, pedidos y otras entidades de negocio.

​ Ejemplo de esquema multitenant

El siguiente esquema representa una aplicación SaaS multitenant simplificada:

CREATE TABLE tenants ( id UUID PRIMARY KEY , name TEXT NOT NULL ); CREATE TABLE users ( id UUID PRIMARY KEY , tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id), email TEXT NOT NULL , first_name TEXT , last_name TEXT , created_at TIMESTAMP DEFAULT now () ); CREATE TABLE products ( id UUID PRIMARY KEY , tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id), name TEXT NOT NULL , price NUMERIC ( 10 , 2 ) ); CREATE TABLE orders ( id UUID PRIMARY KEY , tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id), user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id), status TEXT , created_at TIMESTAMP DEFAULT now () ); CREATE TABLE order_items ( id UUID PRIMARY KEY , order_id UUID NOT NULL REFERENCES orders(id), product_id UUID NOT NULL REFERENCES products(id), quantity INTEGER ); CREATE TABLE audit_logs ( id UUID PRIMARY KEY , tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id), entity_type TEXT , entity_id UUID, action TEXT , created_at TIMESTAMP DEFAULT now () );

​ Generar datos de ejemplo

Instala las dependencias:

pip install faker psycopg2-binary

Crea un archivo llamado seed.py :

seed.py import random import uuid import psycopg2 from faker import Faker fake = Faker() conn = psycopg2.connect( host = "localhost" , port = 15432 , dbname = "app" , user = "postgres" , password = "postgres" ) cur = conn.cursor() tenant_ids = [] for tenant_name in [ "Tenant A" , "Tenant B" , "Tenant C" ]: tenant_id = str (uuid.uuid4()) tenant_ids.append(tenant_id) cur.execute( """ INSERT INTO tenants(id, name) VALUES ( %s , %s ) """ , (tenant_id, tenant_name) ) for tenant_id in tenant_ids: users = [] products = [] for _ in range ( 20 ): user_id = str (uuid.uuid4()) users.append(user_id) cur.execute( """ INSERT INTO users( id, tenant_id, email, first_name, last_name ) VALUES ( %s , %s , %s , %s , %s ) """ , ( user_id, tenant_id, fake.email(), fake.first_name(), fake.last_name() ) ) for _ in range ( 15 ): product_id = str (uuid.uuid4()) products.append(product_id) cur.execute( """ INSERT INTO products( id, tenant_id, name, price ) VALUES ( %s , %s , %s , %s ) """ , ( product_id, tenant_id, fake.word(), round (random.uniform( 10 , 500 ), 2 ) ) ) for _ in range ( 50 ): order_id = str (uuid.uuid4()) cur.execute( """ INSERT INTO orders( id, tenant_id, user_id, status ) VALUES ( %s , %s , %s , %s ) """ , ( order_id, tenant_id, random.choice(users), random.choice([ "pending" , "completed" , "cancelled" ]) ) ) for _ in range (random.randint( 1 , 5 )): cur.execute( """ INSERT INTO order_items( id, order_id, product_id, quantity ) VALUES ( %s , %s , %s , %s ) """ , ( str (uuid.uuid4()), order_id, random.choice(products), random.randint( 1 , 10 ) ) ) cur.execute( """ INSERT INTO audit_logs( id, tenant_id, entity_type, entity_id, action ) VALUES ( %s , %s , %s , %s , %s ) """ , ( str (uuid.uuid4()), tenant_id, "order" , order_id, "created" ) ) conn.commit() conn.close()

Ejecuta el script:

python seed.py

El conjunto de datos resultante contiene:

Table Registros tenants 3 users 60 products 45 orders 150 order_items 400+ audit_logs 150+

Este conjunto de datos es lo bastante grande como para cubrir flujos de trabajo habituales de la aplicación, la lógica de aislamiento de tenants, las consultas de informes y las comprobaciones de integridad relacional, sin dejar de ser ligero para el desarrollo y las pruebas locales.

​ Entorno de desarrollo de PostgreSQL + ClickHouse

Los ejemplos anteriores se centran en el desarrollo local con PostgreSQL. Si desea probar localmente la arquitectura completa de PostgreSQL a ClickHouse, puede ejecutar la pila de código abierto PostgreSQL + ClickHouse.

Esta pila combina PostgreSQL para cargas de trabajo transaccionales, ClickHouse para analítica y PeerDB para la captura de cambios de datos (CDC) nativa. Le permite desarrollar con PostgreSQL mientras replica datos continuamente en ClickHouse, lo que hace posible probar analítica operativa, cargas de trabajo de generación de informes y canalizaciones de datos en tiempo real directamente desde su portátil.

La pila puede iniciarse con un solo comando e incluye todos los servicios necesarios preconfigurados:

git clone https://github.com/ClickHouse/postgres-clickhouse-stack.git cd postgres-clickhouse-stack ./run.sh start

La pila incluye:

PostgreSQL

ClickHouse

PeerDB para CDC de PostgreSQL

Servicios auxiliares y aplicaciones de ejemplo

Para ver instrucciones de configuración, detalles de la arquitectura y un recorrido completo de la pila, consulta:

Este es un buen siguiente paso cuando tu aplicación ya se ejecuta localmente sobre PostgreSQL y quieres validar la sincronización de PostgreSQL con ClickHouse, la analítica en tiempo real y el comportamiento integral de la aplicación.