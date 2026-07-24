El panel agrupa las métricas en los siguientes paneles:
Paneles
- IOPS — operaciones de lectura y escritura en disco por segundo
- Uso de CPU — desglosado por
user,
system,
iowait,
softirqy
steal
- Uso de memoria — memoria usada, caché y búferes como porcentaje del total
- Uso de disco — espacio del sistema de archivos utilizado como porcentaje del almacenamiento asignado al servicio
- Tráfico de red — bytes recibidos y transmitidos
- Tamaño de la base de datos — bytes por base de datos (incluida la base de datos predeterminada
postgresy cualquier base de datos creada por el usuario)
- Recuento de conexiones — conexiones activas e inactivas
- Rendimiento de las operaciones — fetches, inserciones, actualizaciones y eliminaciones por segundo
- Transacciones — commits y rollbacks por segundo
- Tasa de aciertos de caché — porcentaje de lecturas de bloques atendidas desde la caché de búfer en lugar de desde el disco
- Interbloqueos — interbloqueos detectados por el servidor
Usa el selector Periodo de tiempo para cambiar entre la última hora, el último día, la última semana o un rango personalizado.
Periodo de tiempo
- endpoint de Prometheus — recopila las mismas métricas en tu propia pila de observabilidad
- Referencia de métricas — lista completa de métricas con tipos y etiquetas