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La pestaña Monitoring en la barra lateral izquierda de una instancia muestra gráficos en tiempo real del uso de recursos y de la actividad de la base de datos en el periodo seleccionado.

Paneles

El panel agrupa las métricas en los siguientes paneles:
  • IOPS — operaciones de lectura y escritura en disco por segundo
  • Uso de CPU — desglosado por user, system, iowait, softirq y steal
  • Uso de memoria — memoria usada, caché y búferes como porcentaje del total
  • Uso de disco — espacio del sistema de archivos utilizado como porcentaje del almacenamiento asignado al servicio
  • Tráfico de red — bytes recibidos y transmitidos
  • Tamaño de la base de datos — bytes por base de datos (incluida la base de datos predeterminada postgres y cualquier base de datos creada por el usuario)
  • Recuento de conexiones — conexiones activas e inactivas
  • Rendimiento de las operaciones — fetches, inserciones, actualizaciones y eliminaciones por segundo
  • Transacciones — commits y rollbacks por segundo
  • Tasa de aciertos de caché — porcentaje de lecturas de bloques atendidas desde la caché de búfer en lugar de desde el disco
  • Interbloqueos — interbloqueos detectados por el servidor

Periodo de tiempo

Usa el selector Periodo de tiempo para cambiar entre la última hora, el último día, la última semana o un rango personalizado.
Última modificación el 24 de julio de 2026