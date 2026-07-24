Panel integrado de Cloud Console para los servicios de Managed Postgres

La pestaña Monitoring en la barra lateral izquierda de una instancia muestra gráficos en tiempo real del uso de recursos y de la actividad de la base de datos en el periodo seleccionado.

El panel agrupa las métricas en los siguientes paneles:

IOPS — operaciones de lectura y escritura en disco por segundo

— operaciones de lectura y escritura en disco por segundo Uso de CPU — desglosado por user , system , iowait , softirq y steal

— desglosado por , , , y Uso de memoria — memoria usada, caché y búferes como porcentaje del total

— memoria usada, caché y búferes como porcentaje del total Uso de disco — espacio del sistema de archivos utilizado como porcentaje del almacenamiento asignado al servicio

— espacio del sistema de archivos utilizado como porcentaje del almacenamiento asignado al servicio Tráfico de red — bytes recibidos y transmitidos

— bytes recibidos y transmitidos Tamaño de la base de datos — bytes por base de datos (incluida la base de datos predeterminada postgres y cualquier base de datos creada por el usuario)

— bytes por base de datos (incluida la base de datos predeterminada y cualquier base de datos creada por el usuario) Recuento de conexiones — conexiones activas e inactivas

— conexiones activas e inactivas Rendimiento de las operaciones — fetches, inserciones, actualizaciones y eliminaciones por segundo

— fetches, inserciones, actualizaciones y eliminaciones por segundo Transacciones — commits y rollbacks por segundo

— commits y rollbacks por segundo Tasa de aciertos de caché — porcentaje de lecturas de bloques atendidas desde la caché de búfer en lugar de desde el disco

— porcentaje de lecturas de bloques atendidas desde la caché de búfer en lugar de desde el disco Interbloqueos — interbloqueos detectados por el servidor

​ Periodo de tiempo

Usa el selector Periodo de tiempo para cambiar entre la última hora, el último día, la última semana o un rango personalizado.

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