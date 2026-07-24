Para usar la OpenAPI de ClickHouse se requiere autenticación; consulta [API keys] para ver cómo crearlas. Luego úsalas como credenciales de autenticación Basic, así:
Claves de API
KEY_ID=mykeyid
KEY_SECRET=mykeysecret
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations | jq
A continuación, necesitarás tu Organization ID.
Organization ID
- Selecciona el nombre de tu organización en la esquina inferior izquierda de la Console.
- Selecciona Detalles de la organización.
- Haz clic en el icono de copiar situado a la derecha de Organization ID para copiarlo directamente al portapapeles.
Ahora ya has hecho tu primera solicitud a la API de Postgres: la [API de listado] de arriba muestra todos los servidores de Postgres de tu organización. La salida debería ser algo como esto:
ORG_ID=myorgid
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres" | jq
{
"result": [
{
"id": "ee2fef9f-b443-8ad0-8c9b-724390cdb826",
"name": "oltp",
"provider": "aws",
"region": "eu-west-2",
"postgresVersion": "18",
"size": "r6gd.medium",
"storageSize": 59,
"haType": "none",
"tags": [],
"isPrimary": true,
"state": "running",
"createdAt": "2026-05-25T16:42:16+00:00"
}
],
"requestId": "c128d830-5769-4c82-8235-f79aa69d1ebf",
"status": 200
}
Veamos el ciclo de vida de un servicio Postgres.
CRUD
Primero, cree uno nuevo usando la API de creación. Requiere las siguientes propiedades en el cuerpo JSON de la solicitud:
Crear
name: Nombre del nuevo servicio de Postgres
provider: Nombre del proveedor de la nube
region: Región dentro de la red del proveedor en la que se desplegará el servicio
size: Tamaño de la VM
Ahora usa estos datos para crear una nueva instancia; ten en cuenta que requiere el encabezado Content-Type. Guarda la respuesta para tener acceso a las credenciales que devuelve:
create_data='{
"name": "my postgres",
"provider": "aws",
"region": "us-west-2",
"postgresVersion": "18",
"size": "r8gd.large"
}'
Si la operación se realiza correctamente, se creará una nueva instancia y se devolverá información sobre ella, incluidos los datos de conexión:
pg_created=$(curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres" \
-d "$create_data")
echo "$pg_created" | jq
{
"result": {
"id": "67b4bc12-8582-45d0-8806-fe9b2e5a54e6",
"name": "my postgres",
"provider": "aws",
"region": "us-west-2",
"postgresVersion": "18",
"size": "r8gd.large",
"storageSize": 118,
"haType": "none",
"tags": [],
"connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require",
"username": "postgres",
"password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx",
"hostname": "my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com",
"isPrimary": true,
"state": "creating"
},
"requestId": "a5957990-dbe5-46fd-b5ce-a7f8f79e50fe",
"status": 200
}
Usa el
Leer
id de la respuesta para volver a obtener el servicio:
La salida será similar al JSON devuelto al crearlo (pero sin las propiedades
PG_ID=67b4bc12-8582-45d0-8806-fe9b2e5a54e6
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
| jq
password y
connectionString después del 31 de julio de 2026), pero presta atención
al
state; cuando cambie a
running, el servidor estará listo:
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
| jq .result.state
Ahora puede usar la propiedad
"running"
connectionString guardada de la respuesta de creación
para conectarse, por ejemplo, con psql:
Escriba
$ psql "$(echo "$pg_created" | jq -r .result.connectionString)"
psql (18.3)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off, ALPN: postgresql)
Type "help" for help.
postgres=#
\q para salir de psql.
La API de parches permite actualizar un subconjunto de las propiedades de un servicio de Managed Postgres mediante JSON Merge Patch de RFC 7396. Las etiquetas pueden ser de especial interés en despliegues complejos; simplemente envíelas solas en la solicitud:
Actualización
La respuesta debería incluir las nuevas etiquetas:
curl -sX PATCH --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
-d '{"tags": [{"key": "Environment", "value": "production"}]}' \
| jq .result
OpenAPI proporciona endpoints adicionales para actualizar propiedades no admitidas por la API de parches. Por ejemplo, para actualizar la [configuración de Postgres], use la [API de configuración]:
{
"id": "67b4bc12-8582-45d0-8806-fe9b2e5a54e6",
"name": "my postgres",
"provider": "aws",
"region": "us-west-2",
"postgresVersion": "18",
"size": "r8gd.large",
"storageSize": 118,
"haType": "none",
"tags": [
{
"key": "Environment",
"value": "production"
}
],
"connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require",
"username": "postgres",
"password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx",
"hostname": "my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com",
"isPrimary": true,
"state": "running"
}
La salida mostrará la configuración actualizada, así como un mensaje que describe las consecuencias del cambio:
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/config" \
-d '{"pgConfig": {"max_connections": "42"}, "pgBouncerConfig": {}}' | jq
{
"result":{
"pgConfig": {
"max_connections": "42"
},
"pgBouncerConfig": {},
"message": "The changes in the following parameters require a database restart to take effect: max_connections. You can restart the database by using the restart endpoint."
},
"requestId":"fdec06f2-66f7-45b4-9f82-0c051aba20aa",
"status": 200
}
Usa la [API de eliminación] para eliminar un servicio de Postgres.
Eliminar
En caso de éxito, la respuesta devolverá el código de estado 200, por ejemplo:
curl -sX DELETE --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
| jq
{
"requestId": "ac9bbffa-e370-410c-8bdd-bd24bf3d7f82",
"status": 200
}
Dos endpoints compatibles con Prometheus exponen métricas de CPU, memoria, E/S, conexión y transacción para los servicios de Managed Postgres: uno devuelve métricas de todos los servicios de la organización y el otro de un solo servicio. Consulta la página de endpoint de Prometheus para la configuración y la [referencia de métricas] para ver la lista completa de métricas.
Monitorización
La telemetría por sentencia en la que se basa la pestaña Query Insights de la consola de la nube también está disponible programáticamente. Dos endpoints exponen los patrones de consulta más lentos de un servicio: uno enumera cada patrón ordenado por impacto; el otro devuelve un único patrón con sus ejecuciones recientes.
Query insights
La API de patrones lentos devuelve métricas agregadas de los patrones de consulta más lentos observados dentro de una ventana de tiempo. La ventana es obligatoria: indica
Listar patrones de consultas lentas
from_date y
to_date como marcas de tiempo RFC 3339:
Los resultados muestran de forma predeterminada primero los patrones más costosos, ordenados por
FROM=2026-05-25T00:00:00Z
TO=2026-05-26T00:00:00Z
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/slowQueryPatterns?from_date=$FROM&to_date=$TO" \
| jq
total_duration
de forma descendente. Ordene por un contador diferente con
sort_by (por ejemplo,
p99_duration,
call_count o
total_wal_bytes) y cambie la dirección
con
sort_order. Restrinja el conjunto con los filtros
db_name,
db_user,
db_operation y
app, y pagínelo con
limit y
offset.
Cada resultado es un patrón normalizado, con los literales eliminados y
las duraciones expresadas en microsegundos:
El
{
"result": [
{
"queryId": "-4748036479882663975",
"queryText": "SELECT * FROM orders WHERE customer_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT $2",
"dbName": "sales",
"dbUser": "orders_service",
"dbOperation": "SELECT",
"app": "orders-api",
"callCount": 84213,
"errorCount": 0,
"totalDurationUs": 1012384556,
"avgDurationUs": 12021,
"maxDurationUs": 482915,
"p50DurationUs": 9874,
"p95DurationUs": 28431,
"p99DurationUs": 41200,
"totalRows": 842130,
"totalSharedBlksRead": 19284,
"totalSharedBlksHit": 48217734,
"totalCpuTimeUs": 938472113,
"totalWalBytes": 0
}
],
"requestId": "c128d830-5769-4c82-8235-f79aa69d1ebf",
"status": 200
}
queryId es un hash con signo de 64 bits de la sentencia normalizada, por lo que
a menudo es negativo. Devuélvalo tal cual — con el
- inicial y todo — para obtener
un único patrón.
Pase un
Obtener un patrón de consulta lenta
queryId de la respuesta de la lista a la API de patrones lentos para obtener las
métricas agregadas de ese patrón junto con sus ejecuciones individuales más recientes.
Se requieren
db_name,
db_user y
db_operation, que identifican el patrón:
La respuesta incluye la misma agregación que el endpoint de lista en
QUERY_ID=-4748036479882663975
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/slowQueryPatterns/$QUERY_ID?db_name=sales&db_user=orders_service&db_operation=SELECT" \
| jq
aggregate, además de un array
recentExecutions. Cada ejecución incluye los
contadores completos por ejecución — E/S de bloques compartidos y temporales,
tiempo de CPU en modo usuario y de sistema, workers paralelos, JIT y WAL —, los mismos contadores que el
[panel lateral de detalles] desglosa en la consola:
El ejemplo recorta ambos objetos por brevedad; la API devuelve el conjunto completo de contadores documentado en per-execution counters.
{
"result": {
"aggregate": {
"queryId": "-4748036479882663975",
"queryText": "SELECT * FROM orders WHERE customer_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT $2",
"dbName": "sales",
"dbUser": "orders_service",
"dbOperation": "SELECT",
"callCount": 84213,
"avgDurationUs": 12021,
"p99DurationUs": 41200
},
"recentExecutions": [
{
"timestamp": "2026-05-25T16:42:09Z",
"durationUs": 41200,
"rows": 10,
"sharedBlksHit": 412,
"sharedBlksRead": 3,
"tempBlksWritten": 0,
"cpuUserTimeUs": 38211,
"cpuSysTimeUs": 1044,
"parallelWorkersPlanned": 0,
"parallelWorkersLaunched": 0,
"walBytes": 0,
"serverRole": "primary"
}
]
},
"requestId": "a5957990-dbe5-46fd-b5ce-a7f8f79e50fe",
"status": 200
}