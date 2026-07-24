Gestiona tus servicios de Managed Postgres con nuestra OpenAPI

​ Claves de API

Para usar la OpenAPI de ClickHouse se requiere autenticación; consulta [API keys] para ver cómo crearlas. Luego úsalas como credenciales de autenticación Basic, así:

KEY_ID = mykeyid KEY_SECRET = mykeysecret curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations | jq

​ Organization ID

A continuación, necesitarás tu Organization ID.

Selecciona el nombre de tu organización en la esquina inferior izquierda de la Console. Selecciona Detalles de la organización. Haz clic en el icono de copiar situado a la derecha de Organization ID para copiarlo directamente al portapapeles.

Ahora puedes usarlo en tus solicitudes, así:

ORG_ID = myorgid curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres" | jq

Ahora ya has hecho tu primera solicitud a la API de Postgres: la [API de listado] de arriba muestra todos los servidores de Postgres de tu organización. La salida debería ser algo como esto:

{ "result" : [ { "id" : "ee2fef9f-b443-8ad0-8c9b-724390cdb826" , "name" : "oltp" , "provider" : "aws" , "region" : "eu-west-2" , "postgresVersion" : "18" , "size" : "r6gd.medium" , "storageSize" : 59 , "haType" : "none" , "tags" : [], "isPrimary" : true , "state" : "running" , "createdAt" : "2026-05-25T16:42:16+00:00" } ], "requestId" : "c128d830-5769-4c82-8235-f79aa69d1ebf" , "status" : 200 }

Veamos el ciclo de vida de un servicio Postgres.

Ocultación de credenciales a partir del 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026, la API dejará de devolver las propiedades password y connectionString en sus respuestas. Solo aparecerán en la respuesta de v3.21.0 o posterior antes del 31 de julio de 2026 (consulta la A partir del, la API dejará de devolver las propiedadesen sus respuestas. Solo aparecerán en la respuesta de create y en la respuesta de [restablecimiento de contraseña] cuando la solicitud no incluya una contraseña. Recomendamos capturar las credenciales de la respuesta de create . Si administras servicios con Terraform, actualiza el proveedor a la versiónantes del 31 de julio de 2026 (consulta la referencia de Terraform ).

Primero, cree uno nuevo usando la API de creación . Requiere las siguientes propiedades en el cuerpo JSON de la solicitud:

name : Nombre del nuevo servicio de Postgres

: Nombre del nuevo servicio de Postgres provider : Nombre del proveedor de la nube

: Nombre del proveedor de la nube region : Región dentro de la red del proveedor en la que se desplegará el servicio

: Región dentro de la red del proveedor en la que se desplegará el servicio size : Tamaño de la VM

Consulte la documentación de la API de creación para ver los posibles valores de estas propiedades. Además, especifiquemos Postgres 18 en lugar de la versión predeterminada, 17:

create_data = '{ "name": "my postgres", "provider": "aws", "region": "us-west-2", "postgresVersion": "18", "size": "r8gd.large" }'

Ahora usa estos datos para crear una nueva instancia; ten en cuenta que requiere el encabezado Content-Type. Guarda la respuesta para tener acceso a las credenciales que devuelve:

pg_created = $( curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " -H 'Content-Type: application/json' \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres" \ -d " $create_data " ) echo " $pg_created " | jq

Si la operación se realiza correctamente, se creará una nueva instancia y se devolverá información sobre ella, incluidos los datos de conexión:

{ "result" : { "id" : "67b4bc12-8582-45d0-8806-fe9b2e5a54e6" , "name" : "my postgres" , "provider" : "aws" , "region" : "us-west-2" , "postgresVersion" : "18" , "size" : "r8gd.large" , "storageSize" : 118 , "haType" : "none" , "tags" : [], "connectionString" : "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require" , "username" : "postgres" , "password" : "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx" , "hostname" : "my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com" , "isPrimary" : true , "state" : "creating" }, "requestId" : "a5957990-dbe5-46fd-b5ce-a7f8f79e50fe" , "status" : 200 }

Usa el id de la respuesta para volver a obtener el servicio:

PG_ID = 67b4bc12-8582-45d0-8806-fe9b2e5a54e6 curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres/ $PG_ID " \ | jq

La salida será similar al JSON devuelto al crearlo (pero sin las propiedades password y connectionString después del 31 de julio de 2026), pero presta atención al state ; cuando cambie a running , el servidor estará listo:

curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres/ $PG_ID " \ | jq .result.state

"running"

connectionString guardada de la respuesta de creación para conectarse, por ejemplo, con Ahora puede usar la propiedadguardada de la respuesta de creación para conectarse, por ejemplo, con psql

$ psql "$( echo " $pg_created " | jq -r .result.connectionString)" psql (18.3) SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off, ALPN: postgresql ) Type "help" for help. postgres = #

\q para salir de Escribapara salir de psql

La API de parches permite actualizar un subconjunto de las propiedades de un servicio de Managed Postgres mediante JSON Merge Patch de RFC 7396 . Las etiquetas pueden ser de especial interés en despliegues complejos; simplemente envíelas solas en la solicitud:

curl -sX PATCH --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " -H 'Content-Type: application/json' \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres/ $PG_ID " \ -d '{"tags": [{"key": "Environment", "value": "production"}]}' \ | jq .result

La respuesta debería incluir las nuevas etiquetas:

{ "id" : "67b4bc12-8582-45d0-8806-fe9b2e5a54e6" , "name" : "my postgres" , "provider" : "aws" , "region" : "us-west-2" , "postgresVersion" : "18" , "size" : "r8gd.large" , "storageSize" : 118 , "haType" : "none" , "tags" : [ { "key" : "Environment" , "value" : "production" } ], "connectionString" : "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require" , "username" : "postgres" , "password" : "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx" , "hostname" : "my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com" , "isPrimary" : true , "state" : "running" }

OpenAPI proporciona endpoints adicionales para actualizar propiedades no admitidas por la API de parches . Por ejemplo, para actualizar la [configuración de Postgres], use la [API de configuración]:

curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " -H 'Content-Type: application/json' \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres/ $PG_ID /config" \ -d '{"pgConfig": {"max_connections": "42"}, "pgBouncerConfig": {}}' | jq

La salida mostrará la configuración actualizada, así como un mensaje que describe las consecuencias del cambio:

{ "result" :{ "pgConfig" : { "max_connections" : "42" }, "pgBouncerConfig" : {}, "message" : "The changes in the following parameters require a database restart to take effect: max_connections. You can restart the database by using the restart endpoint." }, "requestId" : "fdec06f2-66f7-45b4-9f82-0c051aba20aa" , "status" : 200 }

Usa la [API de eliminación] para eliminar un servicio de Postgres.

Eliminar un servicio de Postgres elimina por completo el servicio y todos sus datos. Asegúrate de tener una copia de seguridad o de haber promovido una réplica a primaria antes de eliminar un servicio.

curl -sX DELETE --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres/ $PG_ID " \ | jq

En caso de éxito, la respuesta devolverá el código de estado 200, por ejemplo:

{ "requestId" : "ac9bbffa-e370-410c-8bdd-bd24bf3d7f82" , "status" : 200 }

Dos endpoints compatibles con Prometheus exponen métricas de CPU, memoria, E/S, conexión y transacción para los servicios de Managed Postgres: uno devuelve métricas de todos los servicios de la organización y el otro de un solo servicio. Consulta la página de endpoint de Prometheus para la configuración y la [referencia de métricas] para ver la lista completa de métricas.

​ Query insights

La telemetría por sentencia en la que se basa la pestaña Query Insights de la consola de la nube también está disponible programáticamente. Dos endpoints exponen los patrones de consulta más lentos de un servicio: uno enumera cada patrón ordenado por impacto; el otro devuelve un único patrón con sus ejecuciones recientes.

​ Listar patrones de consultas lentas

from_date y to_date como marcas de tiempo RFC 3339: La API de patrones lentos devuelve métricas agregadas de los patrones de consulta más lentos observados dentro de una ventana de tiempo. La ventana es obligatoria: indicacomo marcas de tiempo RFC 3339:

FROM = 2026-05-25T00:00:00Z TO = 2026-05-26T00:00:00Z curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres/ $PG_ID /slowQueryPatterns?from_date= $FROM &to_date= $TO " \ | jq

Los resultados muestran de forma predeterminada primero los patrones más costosos, ordenados por total_duration de forma descendente. Ordene por un contador diferente con sort_by (por ejemplo, p99_duration , call_count o total_wal_bytes ) y cambie la dirección con sort_order . Restrinja el conjunto con los filtros db_name , db_user , db_operation y app , y pagínelo con limit y offset .

Cada resultado es un patrón normalizado, con los literales eliminados y las duraciones expresadas en microsegundos:

{ "result" : [ { "queryId" : "-4748036479882663975" , "queryText" : "SELECT * FROM orders WHERE customer_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT $2" , "dbName" : "sales" , "dbUser" : "orders_service" , "dbOperation" : "SELECT" , "app" : "orders-api" , "callCount" : 84213 , "errorCount" : 0 , "totalDurationUs" : 1012384556 , "avgDurationUs" : 12021 , "maxDurationUs" : 482915 , "p50DurationUs" : 9874 , "p95DurationUs" : 28431 , "p99DurationUs" : 41200 , "totalRows" : 842130 , "totalSharedBlksRead" : 19284 , "totalSharedBlksHit" : 48217734 , "totalCpuTimeUs" : 938472113 , "totalWalBytes" : 0 } ], "requestId" : "c128d830-5769-4c82-8235-f79aa69d1ebf" , "status" : 200 }

El queryId es un hash con signo de 64 bits de la sentencia normalizada, por lo que a menudo es negativo. Devuélvalo tal cual — con el - inicial y todo — para obtener un único patrón.

​ Obtener un patrón de consulta lenta

queryId de la respuesta de la lista a la db_name , db_user y db_operation , que identifican el patrón: Pase unde la respuesta de la lista a la API de patrones lentos para obtener las métricas agregadas de ese patrón junto con sus ejecuciones individuales más recientes. Se requieren, que identifican el patrón:

QUERY_ID = -4748036479882663975 curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres/ $PG_ID /slowQueryPatterns/ $QUERY_ID ?db_name=sales&db_user=orders_service&db_operation=SELECT" \ | jq

La respuesta incluye la misma agregación que el endpoint de lista en aggregate , además de un array recentExecutions . Cada ejecución incluye los contadores completos por ejecución — E/S de bloques compartidos y temporales, tiempo de CPU en modo usuario y de sistema, workers paralelos, JIT y WAL —, los mismos contadores que el [panel lateral de detalles] desglosa en la consola:

{ "result" : { "aggregate" : { "queryId" : "-4748036479882663975" , "queryText" : "SELECT * FROM orders WHERE customer_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT $2" , "dbName" : "sales" , "dbUser" : "orders_service" , "dbOperation" : "SELECT" , "callCount" : 84213 , "avgDurationUs" : 12021 , "p99DurationUs" : 41200 }, "recentExecutions" : [ { "timestamp" : "2026-05-25T16:42:09Z" , "durationUs" : 41200 , "rows" : 10 , "sharedBlksHit" : 412 , "sharedBlksRead" : 3 , "tempBlksWritten" : 0 , "cpuUserTimeUs" : 38211 , "cpuSysTimeUs" : 1044 , "parallelWorkersPlanned" : 0 , "parallelWorkersLaunched" : 0 , "walBytes" : 0 , "serverRole" : "primary" } ] }, "requestId" : "a5957990-dbe5-46fd-b5ce-a7f8f79e50fe" , "status" : 200 }