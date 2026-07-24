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Managed Postgres se encarga de las actualizaciones de versión de PostgreSQL para mantener sus instancias seguras y al día. Admite tanto actualizaciones de versiones menores como mayores, con una interrupción mínima.

Actualizaciones de mantenimiento

El mantenimiento periódico de las instancias de PostgreSQL incluye lo siguiente:
  • Las actualizaciones de versiones menores (por ejemplo, de 17.4 a 17.5) incluyen correcciones de errores y parches de seguridad del motor de PostgreSQL.
  • Funciones del servicio administrado. Mejoras en CDC nativo, observabilidad, pg_clickhouse y otras extensiones.
  • Parches del sistema operativo y de los componentes del sistema, incluidas correcciones de seguridad, mejoras de eficiencia y otras mejoras.
Estas tareas se realizan mediante failover y, por lo general, solo provocan una breve desconexión, que a menudo dura apenas unos segundos. En las instancias con instancias en espera habilitadas, la actualización se aplica primero a la instancia en espera, seguida de un failover para minimizar el tiempo de inactividad.

Ventanas de mantenimiento

La ventana de mantenimiento predeterminada es de 14:00 a 16:00 UTC los domingos. El tiempo de inactividad previsto es de menos de 1 minuto dentro de esa ventana. Para las organizaciones del nivel Enterprise, Managed Postgres admite ventanas de mantenimiento para que las actualizaciones y otras operaciones de mantenimiento puedan programarse en el momento que menos afecte a su carga de trabajo. La compatibilidad en la UI y la API para configurar ventanas de mantenimiento estará disponible próximamente. Mientras tanto, póngase en contacto con support para configurar una ventana de mantenimiento para su instancia.

Actualizaciones de versión mayor

Las actualizaciones de versión mayor (p. ej., de 17.x a 18.x) mediante la UI y la API estarán disponibles próximamente. Mientras tanto, ponte en contacto con soporte para actualizar tu instancia de Managed Postgres.
Última modificación el 24 de julio de 2026