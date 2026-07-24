Cómo funcionan las actualizaciones de versión de PostgreSQL en ClickHouse Managed Postgres

Managed Postgres se encarga de las actualizaciones de versión de PostgreSQL para mantener sus instancias seguras y al día. Admite tanto actualizaciones de versiones menores como mayores, con una interrupción mínima.

El mantenimiento periódico de las instancias de PostgreSQL incluye lo siguiente:

Las actualizaciones de versiones menores (por ejemplo, de 17.4 a 17.5) incluyen correcciones de errores y parches de seguridad del motor de PostgreSQL.

Funciones del servicio administrado. Mejoras en CDC nativo, observabilidad, pg_clickhouse y otras extensiones.

Parches del sistema operativo y de los componentes del sistema, incluidas correcciones de seguridad, mejoras de eficiencia y otras mejoras.

Estas tareas se realizan mediante failover y, por lo general, solo provocan una breve desconexión, que a menudo dura apenas unos segundos.

En las instancias con instancias en espera habilitadas, la actualización se aplica primero a la instancia en espera, seguida de un failover para minimizar el tiempo de inactividad.

​ Ventanas de mantenimiento

La ventana de mantenimiento predeterminada es de 14:00 a 16:00 UTC los domingos. El tiempo de inactividad previsto es de menos de 1 minuto dentro de esa ventana.

Para las organizaciones del nivel Enterprise, Managed Postgres admite ventanas de mantenimiento para que las actualizaciones y otras operaciones de mantenimiento puedan programarse en el momento que menos afecte a su carga de trabajo. La compatibilidad en la UI y la API para configurar ventanas de mantenimiento estará disponible próximamente. Mientras tanto, póngase en contacto con support para configurar una ventana de mantenimiento para su instancia.

​ Actualizaciones de versión mayor