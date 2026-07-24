El mantenimiento periódico de las instancias de PostgreSQL incluye lo siguiente:
Actualizaciones de mantenimiento
- Las actualizaciones de versiones menores (por ejemplo, de 17.4 a 17.5) incluyen correcciones de errores y parches de seguridad del motor de PostgreSQL.
- Funciones del servicio administrado. Mejoras en CDC nativo, observabilidad, pg_clickhouse y otras extensiones.
- Parches del sistema operativo y de los componentes del sistema, incluidas correcciones de seguridad, mejoras de eficiencia y otras mejoras.
La ventana de mantenimiento predeterminada es de 14:00 a 16:00 UTC los domingos. El tiempo de inactividad previsto es de menos de 1 minuto dentro de esa ventana. Para las organizaciones del nivel Enterprise, Managed Postgres admite ventanas de mantenimiento para que las actualizaciones y otras operaciones de mantenimiento puedan programarse en el momento que menos afecte a su carga de trabajo. La compatibilidad en la UI y la API para configurar ventanas de mantenimiento estará disponible próximamente. Mientras tanto, póngase en contacto con support para configurar una ventana de mantenimiento para su instancia.
Ventanas de mantenimiento
Las actualizaciones de versión mayor (p. ej., de 17.x a 18.x) mediante la UI y la API estarán disponibles próximamente. Mientras tanto, ponte en contacto con soporte para actualizar tu instancia de Managed Postgres.